Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb
Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.
Hlavní podíl na růstu zaznamenaly společnosti se sídly v Evropě a ve Spojených státech. Růst však byl zaznamenán v celém světě s výjimku Asie a Oceánie, kde problémy v čínském zbrojním průmyslu způsobily mírný pokles prodeje zbraní a vojenských služeb za loňský rok.
CSG loni skončila v žebříčku na 46. místě a je jedinou českou firmou v žebříčku. Její tržby činily 3,6 miliardy dolarů. Více než polovina tržeb firmy z prodeje zbraní byla loni nějakým způsobem spojena s Ukrajinou, upozornil SIPRI.
Tržby amerických zbrojních společností v žebříčku stouply o 3,8 procenta na 334 miliardy dolarů. Mezi 100 největšími společnostmi je 39 z USA, z toho 30 jich tržby zvýšilo, v čele s Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics. SIPRI ale také poznamenal, že vývoj a výrobu v hlavních programech vedených USA trápí nadále rozsáhlá zpoždění a překročení plánovaných rozpočtů.
Evropským společnostem, s výjimkou Ruska, tržby stouply o 13 procent na 151 miliardy dolarů, hlavně kvůli poptávce způsobené válkou na Ukrajině a vnímanou hrozbou Ruska. V žebříčku je 26 společností z Evropy, tržby zvýšilo 23 firem.
Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.
Daří se i Rusům
V seznamu jsou také dvě ruské společnosti, Rostec a United Shipbuilding Corporation. Jejich tržby stouply o 23 procent na 31,2 miliardy dolarů, a to i přes sankce, které způsobily nedostatek komponent. Podle SIPRI byla domácí poptávka více než dostatečná k vyrovnání klesajícího vývozu zbraní, i když potíže působí nedostatek kvalifikované pracovní síly.
Tržby rostly také na Blízkém východě. Poprvé se do žebříčku dostalo až devět firem z Blízkého východu a jejich tržby stouply o 14 procent na 31 miliard dolarů. Z toho tři izraelské společnosti zaznamenaly růst o 16 procent na 16,2 miliardy dolarů. Negativní reakce na izraelské akce v Gaze měly podle SIPRI jen malý dopad na zájem o izraelské zbraně, nové objednávky získaly tyto firmy z řady zemí.
V Asii a Oceánii tržby klesly o 1,2 procenta na 130 miliard dolarů. Osmi čínským společnostem v indexu tržby klesly o 10 procent, protože loňské obvinění z korupce při nákupu čínských zbraní vyvolalo odložení nebo zrušení významných kontraktů.
