Dluhopisomat kultivuje český trh s firemními dluhopisy, říká Petr Cimala ze skupiny CFG

Dluhopisomat funguje na trhu od roku 2018. Původně to byl inzertní portál, kde bylo možné nalézt informace o dluhopisech. Výrazně se podílel na transformaci trhu firemních dluhopisů.
Byl založen jako součást skupiny CFG, u jejíhož vzniku stojí Petr Cimala. Cílem bylo změnit svět financí s pomocí fintechových přístupů a nástrojů. Dluhopisomat získal v letošním roce jako první a zatím jediná investiční crowdfundingová platforma v Česku v oblasti firemních dluhopisů licenci od České národní banky. Naše činnost dluhopisového crowdfundingu znamená, že investor i s několika tisíci korunami může vložit své peníze do vybraného prověřeného projektu a očekávat zajímavý výnos podle parametrů konkrétní emise. Platformu Dluhopisomat dnes provozuje společnost FUNDSTER a.s., která je součástí české finanční skupiny CFG.
Mění český dluhopisový trh
„Licenci jsme získali po složitém procesu letos v lednu. Od března 2025 běžíme kompletně v crowdfundingovém režimu,“ říká Petr Cimala v podcastu Newstream Business Talk. Co to znamená? Investor si může vybrat projekt, do kterého chce investovat. A zhodnotit své peníze. Rozvíjející se firmy mohou skrze platformu získat potřebný kapitál.
„U emise dluhopisů jsme od samého začátku až do jejího konce,“ tvrdí Jan Řehounek, ředitel Dluhopisomat.cz. Zdůrazňuje, že celý proces je pod bedlivou kontrolou a s co možná maximálním ohledem na bezpečnost investice.
Jak se stát emitentem dluhopisů, podpořit růst své společnosti? Na jedné straně firmy aktivně oslovují Dluhopisomat. „Sami také hledáme silné české příběhy. Před zařazením na platformu probíhá detailní schvalovací proces podobný, jaký například u bank,“ říká Petr Cimala. Poptávka po úpisu dluhopisů pomocí crowdfunding se podle Řehounka zvyšuje. Platforma se dívá jak na finanční minulost zájemce o zveřejnění na platformě, tak na investiční záměr. Svým způsobem kopíruje úvěrování.
Miliardová ambice
Zatím během letošního roku poskytla platforma prostřednictvím investorů rozvíjejícím se podnikům investice v objemu přes sto milionů korun. Ambicí pro blízké období je cílit na objem jedné miliardy, které investoři zainvestují do rozvoje firem.
Dluhopisomat není vyhraněný z hlediska předmětu činnosti emitentů. Pro peníze investorů si jdou často výrobní firmy nebo developerské projekty jako například FAETON či Domo Invest od Real Luxembourg. Ale s nabízeným zhodnocením 5,85 procenta ročně poptává prostředky na svůj rozvoj třeba i úspěšné profitabilní ostravské Divadlo Mír. Jedenáctiprocentní roční výnos nabízí například i prémiový producent pistáciových produktů. Výnosy se liší podle rizikovosti profilu společnosti a zajištění jednotlivých emisí, u části z nich se pohybují i nad 10 % p.a. „Na každého emitenta se díváme z pohledu kredibility a kvality zajištění,“ vysvětluje Petr Cimala. Investorům stačí vložit několik tisíc korun, výše závisí na konkrétním projektu. Minimální vklady bývají obvykle pět nebo deset tisíc korun.
Cimalova firma chce svou činností jednak podporovat růst českých projektů a silných značek, zároveň umožňuje investorům podílet se na úspěchu těchto společností. „Základní optikou je co možná největší bezpečnost vložených prostředků pro investory. Na druhé straně stojí silné, kredibilní firmy,“ shrnuje filozofii projektu Cimala.
Petr Cimala a Jan Řehounek z Dluhopisomatu byli hosty podcastu Newstream Business Talk. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Newstream TV a oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
Akciové podílové fondy za 11 měsíců vynesly téměř devět procent
Společnost KKCG Real Estate Financing uvádí na trh novou emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až na dvě miliardy korun. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům a veřejná nabídka začne 2. prosince 2025. Emise je koncipována podle českého práva, ponese fixní kupón 6,5 procenta vyplácený pololetně a její splatnost připadne na rok 2030. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun.
Za závazky emitenta se prostřednictvím finanční záruky zaručí mateřská společnost KKCG Real Estate Group. Dluhopisy budou po vydání přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Aranžérem emise je J&T IB and Capital Markets, manažerem pak J&T BANKA. Prospekt emise byl schválen Českou národní bankou.
Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch
KKCG Real Estate v posledních letech expanduje nejen v Česku, ale také do zahraničí. „Od začátku budujeme projekty, které nejsou jen stavebními díly, ale dlouhodobou hodnotou pro lidi i města. Úspěchy posledních let ukazují, že naše strategie kvality a udržitelnosti funguje. A chceme ji představit i v Londýně, kam vstupujeme s pokorou, ale také s ambicí přinést nový způsob uvažování o městském prostředí,“ uvedl generální ředitel KKCG Real Estate Petr Pujman.
Společnost KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení realitních projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je komerční a rezidenční development, výstavba a správa nemovitostí. KKCG je investiční skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 tisíc lidí ve 41 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 10,5 miliard eur (254 miliard korun).
Komárkova KKCG kvůli poptávce investorů zvýšila emisi dluhopisů na šest miliard
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Jaká je aktuální atmosféra uvnitř ODS?
Máme před kongresem, nyní se koná jeden krajský sněm za druhým. Z nich vycházejí nominace na kongres. Několika sněmů jsem se zúčastnil, a nemyslím, že by byla nějaká mrtvolná nebo depresivní atmosféra. Strana normálně pulsuje, žije, sály jsou plné delegátů. Lidé debatují, mám z toho dobrý pocit. Členům na straně záleží. Debata musí vždy přijít, když dochází ke střídání, když byla porážka ve volbách. Byl jsem asi na pěti sněmech, nikde jsem nezažil pohřební atmosféru.
Stranu opustil jihočeský hejtman Martin Kuba, následovalo ho mnoho jeho přívrženců. Jak tento jeho krok ve straně rezonuje?
Debatu o Kubovi jsme nenastolili my. Nastolil ji Martin Kuba tím, že si vybral pro svůj krok toto načasování. Že se něco takového chystá, si vrabci na střeše cvrlikali hodně dlouho. Kdo to sledoval, není překvapen. On se vůbec nezapojil do kampaně před volbami. Mohl se nechat napsat na kandidátku třeba jenom proto, aby ji podpořil. Třeba z posledního místa. Zcela jistě by ho lidé vykroužkovali nahoru. Mohl být vidět mediálně, ale on se nevyjadřoval. Jihočeské kandidáty v tom nechal samotné. Je to škoda, těšil jsem se, že kongres bude soutěžní. Soutěž je základ budoucího úspěchu. Těšil jsem se na souboj Ku Ku, Kuba Kupka.
S Martinem Kubou se dlouho znáte, byli jste spolu ministry v Nečasově vládě. Co se stalo?
On na sobě poslední roky nesmírně zapracoval. Je úspěšný byznysmen, úspěšný politik. Velmi schopný „prodavač“ politiky. Všechna čest. Léta si tykáme. Byl členem výkonné rady a když přijel do Prahy, občas kritizoval způsob, jak naše myšlenky lidem prezentujeme. V tom měl leckdy pravdu. Nyní má jiné plány. Načasování, které si pro svůj krok zvolil, je výhodné pro něj, ne pro nás, to je evidentní. Bylo to ve stejný den, kdy ve Sněmovně probíhala schůze kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Takže ji trochu zastínil. A je to před kongresem. Pro nás by bylo výhodnější, kdyby to udělal až po něm.
Dalibor Martínek: Na jihu Čech povstávají noví husité. Kubité
Husité, naštvaní, že jim zkostnatělá katolická církev upálila proroka Husa, začali začátkem patnáctého století pálit a dobývat české území. Husitů se každý křesťan bál. Nyní, začátkem jednadvacátého století, máme na jihu Čech nového Husa. Je to Kuba.
Jak silně se jeho krok může dotknout ODS? Kuba bude shánět další příznivce, chce vytvořit hnutí na celorepublikové úrovni. Už oslovil některé hejtmany, bude jistě mířit i do řad ODS. Jak to může ODS poškodit?
Ne. Zaprvé přemýšlíme, co máme udělat my v ODS, abychom byli úspěšní. Nepřemýšlíme tolik o tom, co budou dělat ostatní. Lhal bych, kdybych řekl, že to nesledujeme. Ale musíme se soustředit na sebe, leštit ódéesku. Projasnit ji, aby bylo voličům jasné, co zastáváme. A co nechceme. Musíme začít mluvit jasněji. Ano, ano, ne, ne. Žádné možná.
Pokud jde o Kubu, tak v jižních Čechách nás to poškodí, to je jasné. Lidé, kteří odcházejí, jsou „jeho“ lidé. Kuba vyhrál krajské volby na celé čáře, všechna čest. Ale kandidátku si sestavil sám. To je styl ANO na celorepublikové úrovni, kdy jeden člověk rozhoduje a ostatní jdou za ním. On je přitáhne, a když dělají potíže, tak je „popraví“. To dělá Babiš. Je tendence dnes politiku takto dělat. Má to výhody, člověk si staví tým jako ve firmě. Také ODS se z toho musí poučit. Když si zvolí předsedu, tak ten má mít manévrovací sílu. Nejde dělat politiku jenom tak, že balancuji různé zájmy. Z toho vzejde želé.
Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.
Jedna věc je být úspěšný v jižních Čechách. Mám jižní Čechy rád. Ale vím, není to nic nového, že tamní vždy byli obrovští místní patrioti. Pamatuji, jak první tamní hejtman Jan Zahradník, který jde nyní také za Kubou, když přijel do Prahy, tak bojoval jako lev za dálnici D3. Vzal si k tomu klidně lidi z opozice. Ja to jihočeský patriotismus. Jižní Čechy nade vše. Rozumím tomu a je to vlastně hezké. Vede to k velko-koaličnímu pojetí politiky. Pojďme všichni kopat za jižní Čechy. A ono to tam funguje. Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách. Asi může mít snahu začít kooperovat s lokálními hnutími, Netolický, Vondrák, ale to stejné dělá STAN. A má to limitovaný úspěch.
Proč se Martina Kuby nikdo neptá, proč nekandidoval? Mohl vyzvat Petra Fialu, mohl nyní vyzvat Martina Kupku. Neudělal to. Bál se? Že celostát je něco jiného než jižní Čechy?
Možná nyní trochu zlehčujete význam kroku Martina Kuby, jeho samotného, na dopad do ODS. Možná členové ODS přemýšlejí o Martinu Kubovi…
Nezlehčuji. Nemohu mluvit za jiné. Jenom říkám, že když jsem jezdil po krajských sněmech, tak podle mnoha lidí měla kritika, kterou vznesl Martin Kuba, nějaké opodstatnění. Lidé touží po politikovi „z masa a kostí“. To funguje. Ale nezaznamenal jsem žádné plány na dezerci. Konec konců, i v jižních Čechách i opravdoví ódéesáci, kteří tam drží vlajku z dob, kdy Martina Kubu nikdo neznal, zůstávají.
Jaké ponaučení si ODS bere z prohraných voleb? Co změní?
Musíme projasnit politiky, nejen komunikaci. Musíme ODS vyleštit, a zásadněji a jasněni oslovovat náš hlavní elektorát. To jsou podnikatelé, drobní, střední i velcí. Tam jsem cítil největší rozpaky. Ne v posledních týdnech, delší dobu. Oni musejí cítit, že jsme ochotni krvácet za základní věci jako jsou svoboda, kapitalismus, soutěž. Nyní jsme vládli v pětikoalici, to bylo těžké.
Poškodila značku ODS vláda v pětikoalici?
Nebyla jiná možnost. Piráty jsme vykopli, možná pozdě. Platíme daň za příliš mnoho kompromisů. Lidé potom mají pocit, že výsledným produktem je želé, rosol. Přitom reálně jsme zemi odevzdali v lepším stavu, než v jakém jsme ji přebírali. Ekonomika roste. Německá, se kterou jsme spojeni pupeční šňůrou, se už třetí rok potácí v recesi. Inflaci jsme dostali zpátky do dvouprocentního koridoru. Co si budeme povídat, lidem se v této zemi nežije špatně. Nicméně uznávám, že z našeho vládnutí zůstává jakýsi nemastný, neslaný dojem. Kompromisů bylo moc. Lidé neměli pocit, že se za ně rveme víc.
Volby vám možná prohrál obecný sentiment, že vláda nedokázala zvládnout energetickou krizi, inflaci. Jak to vnímáte?
Tuto debatu jsme řešili. Ano, možná se na energetickou krizi mohlo reagovat o něco rychleji, razantněji. A možná by to mohlo mít lepší vliv na vývoj inflace. Ale posuzoval bych to v relaci k ostatním zemím. Ani Němci, Francouzi, Maďaři nebo Slováci si tím neprošli lépe. Nyní je francouzská politika ve stádiu rozkladu, Německo je v recesi. Míra inflace odpovídala tomu, jak je kdo blízko Rusku. Byl rozdíl v tom, jak je kdo závislý na jejich plynu. Inflace mohla být nižší, kdyby se razantně zasáhlo dřív. Ve výsledku předáváme zemi další vládě v situaci, kdy zadlužování země je zkrocené.
Jaké bude nové směřování ODS?
Musí se v mnohém změnit, zlepšit. Myslím, že má na to, aby to zvládla. Za prvé musíme projasnit řeč. Ano je ano a ne je ne. Žádné radikální lidovecké možná. Lidé musejí vědět, o co nám jde. Svoboda, kapitalismus. Za druhé, musíme politické vize promítnout do praxe. Nemůžeme jenom mluvit, musíme si to odpracovat. Na kongresu bude diskuse otevřenější, než byla dřív. Kandidáti budou grilovaní.
Myslím, že nově zvolený předseda by měl mít možnost vytvořit si svůj tým. Dát šéfovi větší svobodu, jsem o tom pevně přesvědčen. Politická strana není firma, ale předsednictvo je něco jako firemní představenstvo, které dohlíží, aby parník plul správným směrem. Ale zároveň strana potřebuje lidi, kteří budou dodávat „palivo“. Aby parník jel kupředu a rychle. V tomto budeme potřebovat otevřít stranu lidem, kteří mají kompetenci. A připravit se, aby se nestalo, co se nám v minulosti stalo, že když vyhrajeme volby, tak nejsme připraveni a ztratíme první rok. Musíme mít připravené konkrétní zákony. Kdo nenastoluje agendu, prohrává. Reagovat nestačí. Co se neudělá první rok, neudělá se nikdy.
Za další, jde i o způsob komunikace. Když jsem vedl kandidátku do evropských voleb, strašně mi vadilo, že nechytáme moderní komunikační kanály. Jsme sto let za opicema. Politika musí mít jasné tváře. Teď se to hodně zlepšilo, mladá ODS udělala velký kus práce. Ale jsme na půl cesty, toto se musí dotáhnout. Je to o „prodávání“ politiky.
V neposlední řadě jde o moc. Když budeme mít lidi, kteří mají vládnout, tak musejí mít moc. My jsme nevyměňovali lidi. Ale slušnost není jedinou politikou moci. Když se stane, že máme nepříjemnou situaci, kterou řeší nějaké instituce, a po čtyřech letech našeho vládnutí stojí v čele všech těchto institucí lidé, které tam zanechal Andrej Babiš, tak je něco špatně. Vsadím se, že když nyní nastoupí jejich vláda, bude to úplně jiný fičák.
Bude pokračovat projekt Spolu, nebo se ODS osamostatní, půjde svou cestou?
ODS se musí postavit na vlastní nohy. Teď jde o ODS. Musíme v ODS nabýt budoucí vítěznou mentalitu. Naší ambicí je vyhrát jako ODS. Ale zároveň není žádný důvod chodit v botách s hřebíky na podrážkách po hřbetě Spolu. Spolu mělo svůj význam. Brzy nás čekají komunální volby, senátní volby, které si „žánrově“ žádají spolupráci s blízkými stranami. Budeme mluvit o ODS, ale nebudeme nadávat na Spolu, kdybych to měl říct v jedné větě.
Budete kandidovat do vedení ODS?
Dlouho jsem to zvažoval. Bude mi pětašedesát. Ale cítil jsem zájem, když jsem s lidmi mluvil. Dostal jsem nominaci v Ústeckém kraji. To byl první sněm vůbec. Řekl jsem si dobře, budu objíždět krajské sněmy, pokud mi to čas umožní. Nyní mám čtyři nominace, kamkoliv jsem přijel, tak jsem ji zatím dostal. A to jsme někde na začátku. Takže asi ano. Budu-li cítit tento zájem, budu ještě dva roky své služby nabízet. Čistě jako řadový místopředseda, který bude dohlížet, abychom drželi pravicový kurz.
Hlavním kandidátem na budoucího předsedu ODS je Martin Kupka. Našel se ovšem vyzyvatel, mladý Radim Ivan ze severní Moravy. Na čí straně stojíte. Ivan tvrdí, že současné vedení ODS je rigidní…
Zaprvé jsem rád, že je soutěž. Na posledních kongresech žádná soutěž nebyla. Soutěž je základem, motivuje lidi k lepším výkonům. Konkurence je důležitá v byznysu, ve sportu, i v politice. Jsem rád, že to Radim Ivan zdvihnul. Rozfoukává stojaté vody, tak to má být. Upozorňuje na věci, které je třeba zlepšit. Na druhé straně, je to mladický elán, ale proti tomu je Martin Kupka jiný kalibr. Má za sebou úspěch jako hejtman i jako ministr. Řekl bych, že to byl nejlepší ministr minulé vlády. Skvěle rozjel výstavbu dálnic. Kupka hraje s podstatně vyššími kartami. Ale je dobře, že máme souboj. Škoda, že není souboj Kupka Kuba.
Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.