Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent
Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.
„Výsledky CSG v roce 2025 potvrzují naši silnou růstovou trajektorii, odrážející trvale vysokou poptávku i strategickou expanzi. Ve třetím čtvrtletí jsme realizovali několik akvizic ve Střední Evropě, výrazně jsme pokročili v oblasti UAS a rozšířili naše působení na klíčových globálních trzích. Disciplína ve finančním řízení a cílený rozvoj nás posouvají do role jednoho z lídrů nové éry obranného průmyslu a pokročilých technologií v Evropě,“ uvedl Zdeněk Jurák, finanční ředitel skupiny CSG.
Segment Defence Systems zaznamenal tržby 3,46 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 1,03 miliardy eur. Divize Ammo+ dosáhla tržeb 1,02 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 168 milionů eur. Ostatní aktivity skupiny vygenerovaly tržby 79 milionů eur a upravenou provozní EBITDA 22 milionů eur.
Skupina CSG pokračuje ve své strategii budování světové, vertikálně integrované obranné a průmyslové platformy, která rozšiřuje své kapacity, technologie i globální dosah v reakci na měnící se potřeby moderní bezpečnosti.
FOTOGALERIE: Obrněnce Titus a Pandur vyrábí CSG
V první polovině roku 2025 CSG posílila evropskou výrobní základnu akvizicí závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu a finalizací dohody o společném podniku se státní řeckou společností HDS, což přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.
Skupina také získala americkou společnost The Kinetic Group, čímž dále posílila své postavení na americkém trhu malorážové munice. Získáním zbývajícího minoritního podílu se CSG stala jediným vlastníkem Fiocchi Group. Na veletrhu IDET v Brně představila CSG prototyp nového obrněného vozidla Pandur 8x8 Evo, což dokládá schopnost skupiny inovovat a rozšiřovat své produktové portfolio.
Růst pokračoval i ve třetím čtvrtletí. V červenci CSG oznámila akvizici většinového podílu ve společnosti ZVI Vsetín, tradičním českém výrobci středorážové munice. V listopadu skupina podepsala kupní smlouvu na společnost Hydraulics s.r.o., významného českého výrobce hydraulických systémů a klíčového dodavatele pro firmy CSG působící v oblasti pozemních obranných systémů. Tyto akvizice dále rozšířily produktové portfolio a posílily vertikální integraci v rámci segmentu Defence.
Money
