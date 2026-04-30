newstream.cz Názory Stanislav Šulc: Zmatení zvané státní svátky pokračuje. Zbytečně

Stanislav Šulc: Zmatení zvané státní svátky pokračuje. Zbytečně

Tržby v maloobchodě v Česku v lednu zrychlily meziroční růst na 2,4 procenta
iStock
Stanislav Šulc
Tak schválně, umíte stoprocentně říct, jestli budou 1. května otevřené obchody? A co 8. května? A proč v jeden svátek bude otevřeno a o týden později ne? Proč nedokážeme ani banální zákon o otevírací době velkých obchodů napsat tak, aby měl byť jen špetku logiky?

Každý rok je to stejné. Během vybraných dní si většina lidí otevře Google a vyhledává, jestli další den bude v obchodech otevřeno, nebo zavřeno. Česko nemá nijak přehnaně státních svátků, takže to není až takový problém. Tedy v důsledcích na běžný život. Ale v tom, že česká společnost nedokázala vygenerovat zákon omezující otevírací dobu velkých obchodů tak, aby dával smysl a sledoval nějaké logické záměry, je něco příznačného.

Tak předně: ano, 1. května budou obchody otevřené. Naopak 8. května bude zavřeno. Proč? Odpověď je fascinující. Protože to je v zákoně. Jasně, to je samozřejmě očekávatelná a očekávaná odpověď. Méně očekávané ale je to, proč je v zákoně vypsaných osm svátků, během nichž jsou velké obchody zavřené, zatímco během ostatních mohou zůstat otevřené.

Na to odpověď prostě neexistuje. Tedy kromě té, že tyto svátky v zákoně explicitně vyjmenované nejsou. Samozřejmě to jako důvod pro otevření stačí. Ale opravdu to nestačí na to, abychom pochopili, jak je to celé zamýšlené.

Proč je kdy zavřeno a proč naopak ne

Přiznejme snaze omezit otevírací dobu během svátků jistou míru bohulibosti. Cíl, aby i lidé z nejvíc prekarizovaných zaměstnání mohli strávit chvíle s rodinou, je sympatický a je jedno, jestli je reálně naplňovaný. Podívejme se ale na zvláštní vytipování svátků, kdy se tak dít ze zákona musí.

První leden je logický, protože je fajn mít čas se vyspat z oslav příchodu nového roku. Ti bystřejší si možná i připomenou vznik státu, v němž žijeme. Velikonoční pondělí, tady už to je trochu hraniční, protože to moc smysl nedává, zvláště když ten skutečně důležitý den, tedy Velký Pátek, může být otevřeno. Ale pokud jde o to mít čas projít vsí a popíjet při pondělku, ano, tady tedy rozhodně smysl také je.

Oslava vítězství 8. května, opět v pořádku, jen není jasné, proč tedy ne 1. května. Snad jde o vítězství lobby ze strany obchodních řetězců, že dva týdny po sobě by je přivedlo na buben. Dva podzimní dny, tedy 28. září i říjen, to je jasné. V prvním je potřeba dát úlevu lidem po prvotním poprázdninovém šoku a nechat jim užít si babí léto. Druhý pak umožňuje odfrknout si po změně času. Vánoce jsou snad skutečně jediným nekontroverzním obdobím, kdy by chtěl mít otevřeno jen opravdový fanda, který chce co nejdříve vrátit špatný dárek.

Smysl to prostě nemá

Proč ale třeba 17. listopad, případně připomínky Jana Husa, Cyrila a Metoděje ve vyjmenovaných svátcích chybějí, to už moc smysl nedává. První asi proto, aby lidé zbytečně nezaplňovali Národní třídu, v případě křesťanských věrozvěstů pak jedinou odpovědí musí být snad jedině to, že jsou přeci prázdniny a karlovarský festival, tak se zavírat obchody prostě nehodí.

Buď jak buď, snaha najít skutečný důvod je trochu falešná. Jde o pokus najít smysl tam, kde prostě žádný není. Zmatek ve svátcích je totiž jen proto, že to tak politici vygenerovali a my jim v tom nijak nezabránili. A vlastně jsme v tom trochu i spokojení, protože si na tom Googlu stejně nakonec najdeme, jestli náhodou nemusíme do obchodu o den dřív, než budeme doma vzpomínat na velkou českou historii.

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.

Akcie fondu Berkshire Hathaway mají za sebou mimořádně slabý rok. Za posledních dvanáct měsíců zaostaly za indexem S&P 500 o více než 37 procent, což představuje nejhorší relativní výkonnost od roku 2000. Pro firmu, která byla desítky let symbolem stabilního překonávání trhu, jde o výrazný zlom, uvádí agentura Bloomberg.

Za propadem stojí kombinace několika faktorů. Slabší provozní výsledky, odpisy investic a nepříznivý vývoj v pojišťovnictví se potkávají s proměnou investorského sentimentu. Právě ta se přitom může ukázat jako nejzásadnější.

Mizí „Buffettova aura“

Podle analytiků totiž trh reaguje nejen na čísla, ale i na psychologii. Warren Buffett byl pro Berkshire víc než jen generálním ředitelem – byl symbolem důvěry a konzistence. „Buffett vytvořil kolem společnosti jakousi mystiku, psychologickou auru,“ říká Lawrence Cunningham, autor několika knih o Buffettovi a dlouholetém akcionáři Berkshire. „Když tam není, dochází k jejímu narušení – a to se projeví na ceně akcií.“

Investoři byli dlouhodobě ochotni platit za akcie společnosti prémii právě díky této důvěře. S Buffettovým odchodem však tato „Buffettova prémie“ postupně mizí.

Výsledky i investice zklamaly

Důvěru investorů podkopaly i konkrétní výsledky. Berkshire musela odepsat miliardy dolarů z investic, mimo jiné ve společnosti Kraft Heinz. Celkové odpisy dosáhly zhruba 8,3 miliardy dolarů a poškodily reputaci firmy jako disciplinovaného investora.

Zároveň se výrazně zhoršily výsledky pojišťovací divize, kde zisky z upisování klesly o více než polovinu. Celkový provozní zisk společnosti pak meziročně poklesl o šest procent.

Trh žene umělá inteligence jinam

Další výzvou je samotné prostředí na trzích. Růst akcií v posledním roce táhne především nadšení kolem umělé inteligence, kde Berkshire nemá významnou expozici. Firma navíc drží obrovský objem hotovosti, odhadovaný na 373 miliard dolarů, ale kvůli vysokým cenám na trzích jen obtížně hledá investice, které by dávaly smysl z hlediska výnosu. „Trh možná neočekává, že Abel bude jako Buffett, ale chce vidět jasné investiční kroky,“ uvedl pro Bloomberg analytik Matthew Palazola.

Abel musí získat důvěru

Nový generální ředitel Greg Abel je považován za schopného manažera, který úspěšně vedl energetickou část impéria. Přesto mu chybí zkušenosti s řízením investic v takovém rozsahu, jaký definoval Buffett či jeho dlouholetý partner Charlie Munger. „Nikdy profesionálně nespravoval peníze,“ upozorňuje analytička Cathy Seifert.

Podle investorů tak stojí před klíčovým úkolem: ukázat, že dokáže efektivně alokovat kapitál a najít nové příležitosti, které firmu vrátí na trajektorii růstu.

Trh zatím čeká

Někteří investoři zůstávají opatrní a čekají na konkrétní důkazy. „Trh chce vidět, že stroj funguje stejně i s novým operátorem,“ říká investor Christopher Davis. I když drobné kroky, jako obnovení zpětných odkupů akcií, přinesly krátkodobou úlevu, rozhodující bude až dlouhodobý výkon.

Zastánci hodnotového investování připomínají odkaz finančního investora a Buffettova učitele Benjamina Grahama, podle něhož se cena akcií v čase přiblíží jejich fundamentům. Jenže současný trh se zdá méně trpělivý než dříve.

Greg Abel tak nevstupuje do role jen jako nástupce legendy, ale jako manažer, který musí znovu vybudovat důvěru v jednu z nejslavnějších investičních společností světa.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu osobně velmi záleží na dobrých transatlantických vztazích. Berlín je s Washingtonem ohledně světových krizí v úzkém kontaktu, dodal při prohlídce vojenského výcvikového prostoru v severoněmeckém Munsteru. K výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého USA uvažují o snížení počtu amerických jednotek působících v Německu, se kancléř přímo nevyjádřil.

Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že „Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu“. „Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ dodal. V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za jeho prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Silné NATO jako priorita

Merz v krátkém vyjádření ve výcvikovém prostoru zdůraznil, že mu dobré vztahy Evropy a Spojených států „osobně velmi leží na srdci“. Za prioritu označil také silné NATO. Dodal, že ohledně řešení světových krizí je Německo v úzkém kontaktu se svými spojenci, obzvlášť z Washingtonem. Znovu hovořil také o íránské válce, která podle něj musí brzy skončit. „Írán musí přijít k jednacímu stolu,“ vyzval kancléř.

V pondělí Merz uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že se proto Evropa pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

