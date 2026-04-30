Dalibor Martínek: Macinka se ze všech sil snaží, abychom se těšili na lidovce

Dalibor Martínek

Příběh nehorázných Macinkových zpráv prezidentovi končí. Podle policie nebyly jeho noční výplody trestným činem. Možná ne. Macinka se však navždy zapsal jako nejhorší ministr diplomacie, jakého Česko kdy mělo.

Macinka v nějakém myšlenkovém návalu Pavlovi vyhrožoval, že když nejmenuje Turka ministrem, spálí mosty „způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.“ Tato svá slova skutečně naplňuje. Ne že by se zatím dostal do učebnic, ale skutečně svým chováním vytváří bezprecedentní napětí mezi vládou a Hradem.

Kvůli malicherné zámince, Turkovi, je nyní česká zahraniční politika dvojkolejná. Neřízený Macinka, jehož politickým programem je provokace, umanutě torpéduje veškeré prezidentovy aktivity, na které má dosah. Naštěstí ne na všechny ho má.

Msta chutná sladce

Nejdříve jsme měli první dva měsíce Babišova vládnutí na každodenním pořádku téma Turka. Už i premiéra z toho bolela hlava, na tiskových konferencích vlády opakovaně odmítal odpovídat na otázky kolem něj. Motoristé nakonec přišli s variantou Červený, reálně však nejméně pravděpodobnému resortu, který by měli řídit, vládne Turek.

Msta chutná sladce. Takže po kauze Turek vytvořil Macinka kauzu obsazení summitu NATO v Turecku. Macinkovi je úplně jedno, jaký obrázek země vytváří ve světě. Má na to jenom úšklebek. Jak diplomatické. Toto sebestředné duo Macinka–Turek, vědomo si své nezbytnosti pro Babišovo vládnutí, se rozhodlo prezidenta vygumovat z politické mapy. To se jim samozřejmě nemůže povést. Ale činí jim evidentně živočišné potěšení jakkoli mu škodit.

Asi by nebylo nic dobrého z hlediska mezinárodního mít stíhaného ministra zahraničí. Ono už není dobré, kým je tento post obsazen. Babiš by s Pavlem patrně velmi dobře vycházel, a naopak. Element Macinka za Babišova přihlížení vytváří ze země v očích zahraničí banánovou republiku.

Faktem je, že to v cizině vlastně málokoho zajímá. Rusové mají Putina, Američané Trumpa, v Číně komunisty, Maďaři měli Orbána a Slováci mají Fica. Co je komu po nějakém Macinkovi. Jediné, koho by to mělo zajímat, jsou Češi. Babiš může létat kolem celé zeměkoule a zařizovat pro české podniky byznys. Může se doma chlubit, co všechno dobrého pro zemi udělal. Macinkou se rozhodně chlubit nemůže. To už by snad byli lepší ti lidovci, kteří se začali nabízet.

V Česku pracuje legálně milion a osmdesát tisíc cizinců, vyplývá z aktuální analýzy statistického úřadu. Číslo vychází z expertních odhadů ministerstva práce a průmyslu. Zahraničních pracovníků přibývá, ale jen pozvolna.

Podle zástupců profesních sdružení tvoří Ukrajinci zhruba desetinu pracovníků ve stavebnictví z celkových více než čtyř set tisíc lidí. Dalších deset procent v tomto segmentu tvoří Slováci či lidé z východního Balkánu, například Severní Makedonie. Pětina českého stavebního průmyslu stojí na zahraničních pracovnících. S rozvojem velkých projektů, jako je například dostavba jaderné elektrárny Dukovany, bude potřeba stavební pracovní síly ještě růst.

„Stavebnictví tradičně zaměstnává významný podíl zahraničních pracovníků. Zrychlení vízových procesů a digitalizace administrativy je proto zásadní podmínkou pro stabilitu sektoru,“ glosuje vývoj Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Podle údajů statistického úřadu bylo ke konci loňského roku v Česku evidováno víc než šest set tisíc Ukrajinců, včetně dětí.

Lidí ze zemí organizace OECD (zahrnuje 38 vyspělých zemí světa) pracuje v Česku „pouhých“ čtyři sta tisíc, z toho osmdesát procent ze sousedních států. I přes rostoucí migrační otevřenost patří Česko, i přes zdánlivě velké číslo cizinců na trhu, k zemím OECD s nejnižším zastoupením cizinců na trhu práce. Zejména v Západní Evropě je tento podíl mnohem vyšší.

Podle dalších zjištění statistiků klesá zaměstnanost v zemědělství nebo v lesnictví, kde aktuálně pracuje už jenom asi 135 tisíc lidí. V průmyslu a stavebnictví jsou to necelé dva miliony zaměstnanců. Nejvíc přibývá pracujících ve službách, kde se počet pracujících za loňský rok zvýšil o víc než sto tisíc na téměř tři a půl milionu.

Mzdy na průměru

Z hlediska mezd je Česko stále za průměrem zemí OECD. V době vysoké inflace před třemi lety se země propadla pod sedmdesát procent průměru. Průměrná česká mzda, která je aktuálně 52 tisíc korun, nedosahuje ani na úroveň Litvy nebo Slovinska. Můžeme se utěšovat, že máme vyšší průměrné mzdy než Slovensko (v roce 2024 59 procent průměru OECD) nebo Maďarsko (57 procent).

Pozoruhodné je, že v Česku je zaměstnanost mladých lidí velmi nízká. Do věku 24 let u nás pracuje pouze necelá čtvrtina populace. Horší údaje už vykazuje jenom několik zemí Evropské unie, s Řeckem a Itálií v čele.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mu osobně velmi záleží na dobrých transatlantických vztazích. Berlín je s Washingtonem ohledně světových krizí v úzkém kontaktu, dodal při prohlídce vojenského výcvikového prostoru v severoněmeckém Munsteru. K výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého USA uvažují o snížení počtu amerických jednotek působících v Německu, se kancléř přímo nevyjádřil.

Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že „Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu“. „Rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ dodal. V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa už za jeho prvního funkčního období hovořila o snížení tohoto počtu zhruba o třetinu. Prezident Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Silné NATO jako priorita

Merz v krátkém vyjádření ve výcvikovém prostoru zdůraznil, že mu dobré vztahy Evropy a Spojených států „osobně velmi leží na srdci“. Za prioritu označil také silné NATO. Dodal, že ohledně řešení světových krizí je Německo v úzkém kontaktu se svými spojenci, obzvlášť z Washingtonem. Znovu hovořil také o íránské válce, která podle něj musí brzy skončit. „Írán musí přijít k jednacímu stolu,“ vyzval kancléř.

V pondělí Merz uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Dodal, že se proto Evropa pokouší o vlastní diplomatické řešení konfliktu s Íránem, snahy přesto s USA koordinuje. Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř „neví, o čem mluví“. Ve čtvrtek Merz řekl, že považuje osobní vztah s americkým prezidentem za „nadále dobrý“.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

