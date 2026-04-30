Dalibor Martínek: Macinka se ze všech sil snaží, abychom se těšili na lidovce
Příběh nehorázných Macinkových zpráv prezidentovi končí. Podle policie nebyly jeho noční výplody trestným činem. Možná ne. Macinka se však navždy zapsal jako nejhorší ministr diplomacie, jakého Česko kdy mělo.
Macinka v nějakém myšlenkovém návalu Pavlovi vyhrožoval, že když nejmenuje Turka ministrem, spálí mosty „způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.“ Tato svá slova skutečně naplňuje. Ne že by se zatím dostal do učebnic, ale skutečně svým chováním vytváří bezprecedentní napětí mezi vládou a Hradem.
Kvůli malicherné zámince, Turkovi, je nyní česká zahraniční politika dvojkolejná. Neřízený Macinka, jehož politickým programem je provokace, umanutě torpéduje veškeré prezidentovy aktivity, na které má dosah. Naštěstí ne na všechny ho má.
Msta chutná sladce
Nejdříve jsme měli první dva měsíce Babišova vládnutí na každodenním pořádku téma Turka. Už i premiéra z toho bolela hlava, na tiskových konferencích vlády opakovaně odmítal odpovídat na otázky kolem něj. Motoristé nakonec přišli s variantou Červený, reálně však nejméně pravděpodobnému resortu, který by měli řídit, vládne Turek.
Msta chutná sladce. Takže po kauze Turek vytvořil Macinka kauzu obsazení summitu NATO v Turecku. Macinkovi je úplně jedno, jaký obrázek země vytváří ve světě. Má na to jenom úšklebek. Jak diplomatické. Toto sebestředné duo Macinka–Turek, vědomo si své nezbytnosti pro Babišovo vládnutí, se rozhodlo prezidenta vygumovat z politické mapy. To se jim samozřejmě nemůže povést. Ale činí jim evidentně živočišné potěšení jakkoli mu škodit.
Asi by nebylo nic dobrého z hlediska mezinárodního mít stíhaného ministra zahraničí. Ono už není dobré, kým je tento post obsazen. Babiš by s Pavlem patrně velmi dobře vycházel, a naopak. Element Macinka za Babišova přihlížení vytváří ze země v očích zahraničí banánovou republiku.
Faktem je, že to v cizině vlastně málokoho zajímá. Rusové mají Putina, Američané Trumpa, v Číně komunisty, Maďaři měli Orbána a Slováci mají Fica. Co je komu po nějakém Macinkovi. Jediné, koho by to mělo zajímat, jsou Češi. Babiš může létat kolem celé zeměkoule a zařizovat pro české podniky byznys. Může se doma chlubit, co všechno dobrého pro zemi udělal. Macinkou se rozhodně chlubit nemůže. To už by snad byli lepší ti lidovci, kteří se začali nabízet.