Levnější kakao nepomáhá. Čokoláda zůstává drahá
Čokoláda v blízké době ani přes výrazný pokles cen kakaa nezlevní, odhadují analytici. Cena čokolády se podle nich stále drží ve vyšších hodnotách, protože výrobci suroviny nakupují dlouho dopředu a zpracovávají tedy kakao zakoupené za vyšší cenu. Do ceny se navíc promítají také další náklady. Zlevňování čokolád proto podle expertů nelze očekávat ani na Velikonoce. Měl by ale postupně polevovat tlak na zdražování čokolád, uvedli.
Kakao se v posledních dvou letech kvůli slabé sklizni a nemoci kakaovníků vyšplhalo až k 14 tisícům dolarům za tunu (zhruba 300 tisíc korun) a většinu minulého roku stála tuna mezi 9000 a 11 tisíci dolary, uvedl investiční analytik eToro Jakub Rochlitz. Trend se ale nyní začíná obracet. "Po rekordech z konce roku 2024 se na konci března 2026 kakao v New Yorku pohybuje v blízkosti úrovně 3200 dolarů za tunu," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
Důvodem zlevňování je podle analytiků příznivé počasí a úroda. "Déšť i dostatek slunečního svitu podporují silnější úrodu, zejména v klíčových producentských zemích, jako jsou Pobřeží slonoviny a Ghana. Výsledkem je očekávání, že v letošní sezoně produkce překoná poptávku až o 403 tisíc tun," dodal Rochlitz.
V obchodech se zlevňování zatím nekoná
V obchodech ale lidé čokoládu zatím levněji nepořídí. "Přepis burzovního poklesu do maloobchodu bývá pomalý a neprobíhá mechanicky. Typické je zpoždění v řádu mnoha měsíců, u sezonního zboží klidně i déle," uvedl Tyleček. Rochlitz doplnil, že výrobci nakupují suroviny na výrobu čokolády dlouho dopředu a pracují tak ještě s kakaem za vyšší ceny. Kakao navíc tvoří jen část ceny, významnou roli hrají také energie, doprava nebo mzdy, uvedl Rochlitz.
Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu se do ceny mohou negativně projevovat také takzvaná teritoriální omezování dovozů, kdy na velkých trzích jsou vybrané produkty značkových výrobců často o něco levnější, zatímco lokální distributor pro Česko požaduje cenu vyšší, protože neexistuje jiný způsob, jak daný výrobek dovézt. "Rakouská vláda nedávno odhadla, že ceny značkových potravin jsou v Rakousku kvůli této nekalé praktice velkých potravinářů o deset až 15 procent vyšší než v Německu, a v Česku bude situace podobná," uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.
Čokoláda je v Česku dražší než loni
Cena čokolády v Česku proto i přes zlevňování kakaa v posledních měsících nadále stoupala a aktuálně se podle analytiků prodává dráž než loni, což potvrzují i data srovnávače cen potravin Kupi.cz k polovině března. "Například Velikonoční čokoládky Kinder 150g aktuálně stojí běžně v průměru 76,90 Kč, což je oproti loňskému roku, kdy vyšly na 64,90 Kč, o 18,5 procenta víc," uvedla Monika Kopčilová, datová analytička Kupi.cz.
Prouza nicméně doplnil, že těsně před velikonočními svátky nebo po nich budou akční nabídky přibývat, a to ve výši 20 až 30 procent. "Velikonoční čokoládové figurky mají podobný cenový cyklus jako jiné sezónní zboží. Na začátku sezony se prodávají za standardní cenu, postupně přibývají akční nabídky. Nejde tedy o umělé zdražování, ale o běžný model práce s promočními akcemi," uvedl Prouza.
Oproti loňsku zdražilo podle Kupi i holandské kakao o hmotnosti 100 gramů, které letos v březnu stojí běžně v průměru 59,30 Kč, meziročně o 3,5 procenta více. Někteří výrobci podle Tylečka místo změny cen upravili gramáž, což je podle Kopčilové třeba případ čokolády na vaření, jejíž 100 gramové balení se loni v březnu prodávalo v průměru za 49,90 Kč. "Během minulého roku ale u řady výrobců došlo ke zmenšení balení na 90 gramů. To letos v březnu vyjde běžně v průměru na 47,20 Kč. V přepočtu na 100 gramů je tak průměrná běžná cena rovna 52,40 Kč, což odpovídá zdražení o pět procent," uvedla Kopčilová.
