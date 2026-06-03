Prázdniny provětrají rodičům peněženky. Týden dětského programu může stát i desetitisíce
Devět týdnů volna je pro děti radost. Pro rodiče ale často nejdražší logistický rébus roku. Kolik stojí letní cirkus složený z táborů, příměstských programů, rodinné dovolené a nové výbavy pro dítě? Loňské sandály už jsou dítěti malé, plavky dosloužily, batoh už nestačí a na tábor je potřeba spacák. Peníze z účtu mizí obdobně rychle jako před Vánoci. Týden dětského programu může stát i desetitisíce. Kdo na to má?
Letní prázdniny umějí rodičům pořádně provětrat peněženku. Týden dětského programu už dávno nemusí znamenat jen pár tisíc za tábor. Když se k ceně pobytu přičte nové oblečení, boty, spacák, batoh, kapesné nebo doprava, může se i jediný prázdninový týden vyšplhat na desetitisíce korun.
A to je jen jeden dílek devítitýdenní skládačky. Rodiče mají obvykle čtyři až pět týdnů dovolené v roce, děti ale dva měsíce volna jen během léta. Část prázdnin tak musí pokrýt společná dovolená, část prarodiče, část tábory, příměstské programy, nebo práce z domova. Jenže každé zaměstnání home office neumožňuje a každá rodina nemá finanční rezervu, z níž by zaplatila několik týdnů organizovaného programu.
„Většinou myslíme na to, kolik stojí návrat do školy, ale prázdniny dokážou s rodinným rozpočtem kolikrát zamávat ještě víc, pokud pro děti chystáme nějaký organizovaný program. Rodina během pár týdnů zaplatí zálohu na dovolenou, tábor pro děti, nové vybavení i běžné letní nákupy a musí počítat klidně i s vyššími desítkami tisíc korun navíc,“ říká Tomáš Krásný ze Skip Pay.
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Studenti míří na letní brigády a s prvními většími výdělky často řeší i daně a odvody. Největší chyby vznikají u dohod, souběhu více brigád a takzvaného růžového formuláře. Právě tyto detaily rozhodují o tom, kolik peněz nakonec studentům dorazí na účet.
Tábor za tisíce, prázdniny za desetitisíce
Největší letní položkou bývá pro řadu rodin tradičně dovolená. Ani tábory ale nejsou levnou záležitostí. Příměstské tábory dnes podle dat Asociace dětské rekreace běžně stojí mezi třemi až šesti tisíci korun za týden, pobytové tábory vyjdou na sedm až dvanáct tisíc korun. Specializované sportovní, jazykové nebo tematické kempy se mohou dostat ještě výš.
„Pokud rodina během léta řeší týdenní příměstský tábor, týdenní dovolenou a základní vybavení pro jedno dítě, může se podle odhadů Skip Pay snadno dostat na částku mezi 20 až 40 tisíci korunami během jediného měsíce. U dvou dětí se přitom náklady násobí,“ říká Krásný.
Právě v tom je léto zrádné. Výdaj nepřijde jeden. Přijde jich několik najednou, je to kaskáda menších i větších plateb, které se sejdou během června a července.
Kolik stojí prázdniny s jedním dítětem
Modelový propočet Skip Pay ukazuje, že i úspornější varianta prázdninového programu vyjde na tisíce korun. U specializovaného tábora s výbavou, dopravou a kapesným už se částka může dostat k desítkám tisíc.
Prázdniny jako nerovnost v praxi. Pro někoho nedostupný luxus
Zatímco část rodičů vybírá mezi sportovním, jazykovým nebo zážitkovým táborem, jiné rodiny řeší základnější otázku: kam děti během léta vůbec dát a jak to zaplatit. „Především pro rodiny s nižším příjmem je podpora příbuzných zásadní. Pokud má rodina prarodiče, kteří mohou zajistit péči o potomky, je to pro ně velká pomoc. Tyto pobyty dětí nejsou finančně náročné, jsou časově flexibilní a velmi spolehlivé,“ říká Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial.
Podle průzkumu Provident Barometru zažije alespoň jeden týden prázdnin u babičky až 80 procent dětí. Pro mnoho rodin nejde jen o hezkou tradici, ale o nutnou součást letního rozpočtu.
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„Tábory dětem zaplatit nezvládnu,“ říká samoživitelka
Nejtvrději dopadají letní výdaje na samoživitele a nízkopříjmové domácnosti. Prázdniny pro ně nejsou jen obdobím vyšších výdajů, ale také výpadků příjmů, protože musejí řešit hlídání, omezený provoz školek a družin nebo neplacené volno.
„Prázdniny jsou pro mě finančně i organizačně nejnáročnější období. Ve školce i družině je omezený provoz. V práci mám dovolenou jen na část léta, zbytek musím řešit neplaceným volnem, což se samozřejmě projeví na příjmu. Nemám žádnou finanční rezervu a tábory dětem zaplatit nezvládnu, natož nějakou menší dovolenou,“ říká samoživitelka Petra z Ostravy.
Její zkušenost vystihuje, proč se letní prázdniny stávají sociálním tématem. Pro část domácností je otázkou, jestli dítě pojede na lepší tábor. Pro jiné, jestli pojede vůbec na nějaký. A zatímco v jedné rodině se řeší, zda koupit kvalitnější spacák nebo nové kolo, v jiné znamená i příměstský tábor zásah do rozpočtu, který si rodič nemůže dovolit.
„Není překvapením, že pobytové tábory jsou pro nízkopříjmové rodiny finanční zátěží a využívají jich v menším měřítku. Příměstský tábor je také velmi populární, polovina rodičů na něj letos pošle své děti, což se v čase nemění. Pro nízkopříjmové domácnosti je to zbytečný luxus, jenom 42 procent jejich dětí si jej může dovolit,“ dodává Javůrek.
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Kde se dá ušetřit
Nejlevnější bývají programy domů dětí a mládeže, skautů, sportovních oddílů, obcí a spolků. Vyplatí se sledovat přihlášky už v zimě a na jaře, protože dostupnější a kvalitní termíny mizí rychle.
Rodiče mohou využít i příspěvky zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odborů nebo městských částí. Některé pojišťovny přispívají na pohybové aktivity, sportovní soustředění nebo tábory. Pomoci mohou také sourozenecké slevy, bazary s vybavením nebo půjčování věcí od známých. Spacák, batoh nebo sportovní výbavu dítě často použije jen pár dní v roce.
U dražších táborů se vyplatí zvážit i storno pojištění. To obvykle stojí několik procent z ceny pobytu a může pomoci, pokud dítě kvůli nemoci nebo jiné vážné situaci nakonec neodjede.
I bez tábora stojí léto víc
Dražší léto se netýká jen rodin, které dětem platí pobytový tábor nebo sportovní soustředění. Vyšší náklady přicházejí i tehdy, když dítě zůstává doma. Školní jídelnu nahrazují domácí obědy, školní režim volnější dny, přibývá cestování, výletů, vstupného a drobných nákupů. Letní rozpočet tak může připomínat začátek školního roku. Jen místo aktovky, sešitů a kroužků přicházejí tábory, vybavení, cestování a kapesné.
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