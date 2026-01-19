Trump urychluje rozpad NATO a posiluje Koalici ochotných

Nový magazín právě vychází!

Profimedia
Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.

Trumpův tlak na převzetí Grónska je v evropských metropolích vnímán jako bezprecedentní nátlak vůči spojenci. Zaskočení evropští představitelé v soukromí označují Trumpův pokus o anexi suverénního dánského území za „šílený“ a „pomatený“, píše Politico. Ptají se, zda se americký prezident po akci ve Venezuele neocitl v jakémsi „bojovém módu“, a tvrdí, že si zaslouží nejtvrdší evropskou odvetu za to, co mnozí považují za jasný a nevyprovokovaný „útok“ proti spojencům na druhé straně Atlantiku.

„Překročilo to určité meze,“ uvedl jeden z evropských diplomatů, který si přál zůstat v anonymitě. „Evropa byla kritizována za to, že je vůči Trumpovi slabá. Něco na tom je, ale existují červené linie.“

Protesty proti Trumpovi v Grónsku ČTK

Nespolehlivý partner?

Podle Politico v Evropě sílí přesvědčení, že Spojené státy pod vedením Trumpa už nelze považovat za spolehlivého obchodního partnera ani za jistého garanta bezpečnosti. Vysoce postavení činitelé mluví o trvalém posunu americké politiky a odmítají strategii vyčkávání. Místo toho se podle serveru připravují na koordinovaný přechod k nové realitě, v níž Evropa nebude automaticky spoléhat na americkou podporu.

Dánští vojáci v Grónsku ČTK

Tento proces už podle Politico fakticky začal. Evropské státy, včetně Británie a Norska, během Trumpova druhého funkčního období výrazně prohloubily spolupráci v takzvané Koalici ochotných na podporu Ukrajiny. Skupina funguje bez přímé účasti Spojených států a propojuje desítky vlád, jejich bezpečnostní poradce i politické lídry. Koordinace probíhá nejen na oficiálních jednáních, ale také prostřednictvím neformálních kanálů, včetně společných chatů.

Podle analýzy právě tato síť vztahů vytváří základ možného nového bezpečnostního uspořádání. Nejde nutně o úplné zpřetrhání vazeb s Washingtonem, ale o konec automatického předpokladu, že Spojené státy Evropu ochrání za všech okolností. Grónská krize podle Politico zároveň oslabila dosavadní zdrženlivý přístup evropských lídrů vůči Trumpovým krokům.

Zapojení Ukrajiny

Do debaty se stále výrazněji zapojuje i Ukrajina, která je součástí těchto neformálních struktur a disponuje rozsáhlými vojenskými kapacitami i zkušenostmi ze současného konfliktu s Ruskem. V kombinaci se silami států jako Francie, Německo, Polsko či Británie by Koalice ochotných mohla představovat významnou bezpečnostní sílu i bez přímé americké účasti.

Politico upozorňuje, že pokud Spojené státy svůj přístup nezmění, může tento vývoj vést k oslabení NATO v jeho současné podobě a k postupnému vzniku nové evropské bezpečnostní struktury. Grónsko se tak podle serveru stalo symbolem širšího rozchodu mezi Evropou a Washingtonem.

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

ODS má po víkendu z větší části nové vedení, v opozici chce posilovat vlastní značku

Druhý den kongresu ODS, 18. ledna 2026. Kandidáti zleva Karel Hass, Štěpán Slovák, Martin Červíček, Pavel Drobil, Petr Sokol a Alexandr Vondra před volbou řadových místopředsedů ODS.
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Vedení Občanské demokratické strany dnes na kongresu v pražských Vysočanech přebral Martin Kupka po Petru Fialovi, který stranu vedl 12 let. Dosavadní místopředseda strany a exministr dopravy získal zhruba dvoutřetinovou podporu delegátů a podle očekávání porazil místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih Radima Ivana. Kupka slíbil kontinuitu ve směřování ODS i snahu o modernizaci strany. Prvním místopředsedou ODS dnes kongres zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.

Ve volbě předsedy dnes Kupka získal 327 hlasů z 508 platných. Pro jeho konkurenta Ivana hlasovalo 138 delegátů. "Je to jasné slovo kongresu. Ano, to je předseda, kterému chceme věřit, který povede ODS dál," uvedl Kupka po vyhlášení výsledků.

ODS se podle nového předsedy musí zaměřit na práci v opozici. "Je na nás, abychom posílili značku, nutně budeme spolupracovat s dalšími stranami v opozici, je to ale čas, abychom představili naše reformy," uvedl k pokračování koalice Spolu, kterou tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09. ODS chce Kupka prezentovat jako srozumitelnou a jasnou kotvu. Do několika týdnů představí stínovou vládu, v níž budou zkušení experti i nováčci.

Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán

Politika

ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

ČTK

Přečíst článek

Kupkův protikandidát Ivan kritizoval, že končící vedení ODS podřídilo vše strachu, že nedotáhne vládu Spolu a STAN do konce, což bylo dobré pro zemi, ale ne pro stranu. Kritizoval navýšení daní, ke kterému Fialova vláda přikročila, či nákup čerpacích stanic státem, což šlo proti pravicovým tezím strany. Po volbě Ivan poděkoval za podporu a oznámil, že bude pokračovat v práci názorové platformy ODS Česko plus. Nevyloučil, že se o vedení strany bude ucházet i za dva roky.

Z volby prvního místopředsedy dnes na kongresu ODS odstoupil senátor Červíček. Jediným kandidátem na statutárního zástupce Kupky se tak stal starosta Prahy 9 a kandidát ODS na primátora Portlík. Po zvolení uvedl, že Červíčka podpoří v nedělní volbě řadových místopředsedů.

Dosavadní předseda ODS Fiala opustil funkci po 12 letech. Na dnešním kongresu oznámil, že nehodlá kandidovat za dva roky na prezidenta. Neurčitě se vyjádřil ke spekulacím o své možné kandidatuře do Senátu. Miloš Vystrčil (ODS) je podle něj skvělým předsedou Senátu a bude mít jeho naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít funkci vykonávat, řekl.

Martin Kupka, předseda ODS

Dalibor Martínek: ODS se mění ve stranu mírného pokroku v mezích zákona

Názory

Zvolením Martina Kupky do čela nejsilnější opoziční strany jako by ODS řekla. Ano, rádi bychom vítězili ve volbách. Ale nechceme v partaji žádnou revoluci. K volebnímu vítězství se dopracujeme evolucí, postupnými změnami. Působí to jako nereálná iluze.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Svých 12 let v čele ODS označil Fiala za úspěšné. Strana dokázala povstat z popela, vyhrávat volby a zásadně ovlivňovat politiku v Česku, řekl v bilančním projevu. Řekl také, že v čele občanských demokratů se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj strana potřebuje.

Stejně jako lídři bývalé vládní koalice, kteří na sněmu vystoupili jako hosté, se Fiala vyslovil po pokračování spolupráce v opozici. Základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, uvedl. Lídři bývalé vládní koalice Spolu a Starostů s Piráty popřáli novému předsedovi ODS ke zvolení. Uvedli, že věří ve spolupráci při obraně demokratických hodnot. Předseda Starostů Vít Rakušan pozval Kupku na pivo. Odkázal tak na iniciativu, kterou navázal s Fialou.

Zvolení Kupky předsedou ODS reprezentuje kontinuitu s končícím vedením Petra Fialy. Zároveň je však jasné, že si nový předseda uvědomuje nutnost změn, uvedl k dnešní změně v čele ODS politolog Aleš Michal. Jeho kolega z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity David Jágr na kongresu občanských demokratů v pražských Vysočanech registroval časté zmínky o potřebě větší otevřenosti strany, její modernizace či volání po pravicových řešeních a odmítání populismu.

Kongres by byl podle něj mnohem napínavější, pokud by Kupku vyzval k souboji jihočeský hejtman Martin Kuba. Takto bylo z velké části rozhodnuto již předem, řekl Jágr. Kuba na konci loňského listopadu oznámil, že z ODS odchází a plánuje vznik vlastního politického hnutí. Odchod z ODS zdůvodnil tím, že má odlišný pohled na politiku než současné vedení strany.

