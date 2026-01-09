Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony
Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.
Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno přijel na návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou a také s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Uvedl to mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.
Macinkova návštěva je první cestou na Ukrajinu člena nové české vlády, která má odlišné programové priority a postoje. Ministr to uvedl dnes ráno ve vlaku cestou do Kyjeva.
„Vzhledem k tomu, že v posledních letech byly vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou velmi intenzivní, považujeme za vhodné je do určité míry korigovat s ohledem na to, že je u moci nová vláda,“ řekl Macinka podle záznamu.
Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
Jedním z témat jednání mají být ukrajinští uprchlíci žijící v Česku.„Nemyslím si, že by bylo možné říct, že vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás jsou zcela bez problémů. To je možná náš společný úkol – zapracovat na tom ve spolupráci s ukrajinskou stranou,“ uvedl ministr.
Macinka chce také získat aktuální informace o stavu mírových jednání. „Všimli jsme si, že Ukrajina byla v uplynulých týdnech a měsících ochotna k určitým ústupkům, což se zatím bohužel neprojevuje na straně Ruska. To nás dnes přivítalo raketovými útoky, které proběhly nedaleko od nás,“ dodal.
Tématem jednání má být rovněž protivzdušná a protidronová obrana. Ukrajina je podle ministra v této oblasti jednou z nejlepších zemí na světě.
„Využívám této cesty i k tomu, abych získal vysoce odborné poznatky z této oblasti,“ uvedl.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.
Součástí delegace je i Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí. „Chtěl jsem mít v delegaci někoho politického. Filip Turek je mým nejbližším politickým souputníkem, řadu věcí spolu dlouhodobě diskutujeme. Proto bude sedět vedle mě i na jednání s ukrajinskou premiérkou,“ řekl Macinka.
Rusko v noci podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, mimo jiné na Kyjev a Lvovskou oblast. Agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany uvedly, že byla použita i nová nadzvuková střela Orešnik. Kvůli útokům dorazil vlak s Macinkou do Kyjeva se zpožděním. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil dnešní útok střelou Orešnik v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Dodal, že Ukrajina o podrobnostech útoku informuje Spojené státy a evropské partnery prostřednictvím diplomatických kanálů.
Macinka oznámil blížící se návštěvu Ukrajiny už v úterý po telefonátu se Sybihou. Ministři tehdy hovořili o budoucí spolupráci i o náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v Česku. Shodli se, že jejich společným úkolem je pracovat na jejich zlepšení. Právě v této diskusi by měli pokračovat i při dnešní návštěvě.
Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Od začátku ruské agrese v únoru 2022 zemi opakovaně navštívili také bývalý premiér Petr Fiala a prezident Petr Pavel. Ukrajinská premiérka Svyrydenková už v prosinci po jmenování nové české vlády pozvala na Ukrajinu premiéra Andreje Babiše. Pozvání obdržel i ministr obrany Jaromír Zůna, který původně uvedl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura však následně prohlásil, že Zůna pozvání nepřijal.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.
