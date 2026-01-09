Nový magazín právě vychází!

Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony

Předseda Motoristů Petr Macinka a europoslanec Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.

Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Uvedl to mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.

Macinkova návštěva je první cestou na Ukrajinu člena nové české vlády, která má odlišné programové priority a postoje. Ministr to uvedl dnes ráno ve vlaku cestou do Kyjeva.
Vzhledem k tomu, že v posledních letech byly vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou velmi intenzivní, považujeme za vhodné je do určité míry korigovat s ohledem na to, že je u moci nová vláda,“ řekl Macinka podle záznamu.

Český premiér Andrej Babiš

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko zastane roli koordinátora, řekl Babiš

Politika

Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.

ČTK

Jedním z témat jednání mají být ukrajinští uprchlíci žijící v Česku.„Nemyslím si, že by bylo možné říct, že vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás jsou zcela bez problémů. To je možná náš společný úkol – zapracovat na tom ve spolupráci s ukrajinskou stranou,“ uvedl ministr.

Macinka chce také získat aktuální informace o stavu mírových jednání. „Všimli jsme si, že Ukrajina byla v uplynulých týdnech a měsících ochotna k určitým ústupkům, což se zatím bohužel neprojevuje na straně Ruska. To nás dnes přivítalo raketovými útoky, které proběhly nedaleko od nás,“ dodal.

Tématem jednání má být rovněž protivzdušná a protidronová obrana. Ukrajina je podle ministra v této oblasti jednou z nejlepších zemí na světě.
„Využívám této cesty i k tomu, abych získal vysoce odborné poznatky z této oblasti,“ uvedl.

Český prezident Petr Pavel
„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Politika

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.

ČTK

Součástí delegace je i Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí. „Chtěl jsem mít v delegaci někoho politického. Filip Turek je mým nejbližším politickým souputníkem, řadu věcí spolu dlouhodobě diskutujeme. Proto bude sedět vedle mě i na jednání s ukrajinskou premiérkou,“ řekl Macinka.

Rusko v noci podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu, mimo jiné na Kyjev a Lvovskou oblast. Agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany uvedly, že byla použita i nová nadzvuková střela Orešnik. Kvůli útokům dorazil vlak s Macinkou do Kyjeva se zpožděním. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil dnešní útok střelou Orešnik v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Dodal, že Ukrajina o podrobnostech útoku informuje Spojené státy a evropské partnery prostřednictvím diplomatických kanálů.

Macinka oznámil blížící se návštěvu Ukrajiny už v úterý po telefonátu se Sybihou. Ministři tehdy hovořili o budoucí spolupráci i o náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v Česku. Shodli se, že jejich společným úkolem je pracovat na jejich zlepšení. Právě v této diskusi by měli pokračovat i při dnešní návštěvě.

Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Od začátku ruské agrese v únoru 2022 zemi opakovaně navštívili také bývalý premiér Petr Fiala a prezident Petr Pavel. Ukrajinská premiérka Svyrydenková už v prosinci po jmenování nové české vlády pozvala na Ukrajinu premiéra Andreje Babiše. Pozvání obdržel i ministr obrany Jaromír Zůna, který původně uvedl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura však následně prohlásil, že Zůna pozvání nepřijal.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Související

Rusko tvrdí, že nasadilo novou hypersonickou raketu Orešnik. Zvyšuje její výrobu

Ruský samohybný raketomet „Grad“
ČTK
ČTK
ČTK

Moskva oznámila, že při nočním masivním útoku na Ukrajinu poprvé od listopadu znovu použila novou nadzvukovou střelu Orešnik. Úder měl být odvetou za údajný ukrajinský dronový útok na rezidenci Vladimira Putina, který však Kyjev i Spojené státy zpochybňují.

Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý raketový a dronový útok na Ukrajinu, při němž podle ruského ministerstva obrany nasadilo i novou hypersonickou střelu Orešnik. Moskva tvrdí, že šlo o reakci na údajný pokus Ukrajiny zaútočit na konci loňského roku bezpilotními letouny na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova mělo tehdy 91 ukrajinských dronů mířit na prezidentský komplex, všechny však měly být zničeny. Tento incident ale nikdo nezávisle nepotvrdil a Kyjev jej označil za smyšlený. Pochybnosti vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že nevěří, že k takové operaci došlo.

Kyjev

Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva

Politika

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.

ČTK

Cílem nočních útoků byla podle Moskvy energetická infrastruktura využívaná ukrajinskou armádou, průmyslové podniky a zařízení na výrobu dronů. Ukrajinské ozbrojené síly informovaly, že Rusko vyslalo celkem 36 střel a 242 dronů.

Ukrajinské letectvo na západě země hlásilo, že balistická raketa mířící na energetický objekt ve Lvově dosahovala rychlosti kolem 13 tisíc kilometrů za hodinu. Typ střely zatím Kyjev oficiálně neurčil a chce jej potvrdit až po analýze trosek. Podle informací agentury Reuters však šlo o nadzvukovou střelu středního doletu odpálenou ze střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti, kde Rusko v minulosti testovalo právě rakety Orešnik.

Orešnik, jehož název znamená „líska“, Rusko v nejaderné verzi poprvé bojově použilo v listopadu 2024 při útoku na město Dnipro. Prezident Vladimir Putin opakovaně tvrdí, že tuto zbraň nelze zachytit a že její ničivá síla se blíží jaderným zbraním. Západní vojenské analýzy však tato tvrzení zpochybňují. Putin už dříve uvedl, že Rusko urychluje výrobu těchto střel.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko

Lukašenko: V Bělorusku je umístěna ruská raketa Orešnik, schopná nést jaderné zbraně

Zprávy z firem

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP.

ČTK

Související

Andrej Babiš
Aktualizováno

Unie se dohodla na půjčce pro Ukrajinu. Česko za dluh ručit nebude, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že premiér Andrej Babiš (ANO) posunuje zahraniční politiku České republiky směrem na východ, sdělil bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Český kabinet předloni konzultace přerušil právě kvůli rozdílnému přístupu k otázkám zahraniční politiky a odlišné interpretaci příčin a řešení války na Ukrajině, dodal. Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo, změnila se jen česká vláda, uvedl Fiala.

Andrej Babiš a Robert Fico ČTK

Fiala nemá nic proti dialogu

Obnovení společných zasedání české a slovenské vlády oznámili dnes premiéři Babiš a Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Příští by se mělo konat 31. března. Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Slovensko považuje Fiala za blízkého partnera. „Vždy jsem věřil, že naše vztahy mají být nadstandardní,“ dodal.

Má však obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, z jejich stylu politiky a jejich zahraničně politické orientace. „Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu,“ řekl Fiala.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 mimo jiné zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Fiala zdůraznil, že mezivládní konzultace se nekonaly právě kvůli rozdílnému přístupu obou zemí k zahraniční politice i jiným názorům na příčiny a řešení války na Ukrajině. „Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo. Jediné, co je teď jiné, je vláda v ČR. Obnovení mezivládních konzultací tedy potvrzuje obavy, že Andrej Babiš posunuje naši zahraniční politiku směrem na východ,“ konstatoval.

Související

