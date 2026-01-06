Nový magazín právě vychází!

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Radim Pařík
Radim Pařík

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Tohle není klasická diplomacie. Donald Trump přepisuje diplomacii do jazyka síly. Přesně ten okamžik, kdy se v každém konfliktu láme výsledek: převezme iniciativu, nastaví rámec a donutí druhou stranu hrát podle jeho pravidel. Donald Trump to udělal brutálně jednoduchým způsobem. Nezačal projevem. Nezačal sankcí. Začal únosem. A tím poslal signál, že jeho diplomacie není papír, ale ocel.

14 fotografií v galerii

Trumpovo nepřátelské převzetí „ropné firmy“

Trump po operaci mluví jako byznysmen, který právě převzal firmu. Ne jako host, ne jako partner, ne jako investor. Jako vlastník. Novináři po celém světě ho citují: „Spojené státy budou Venezuelskou republiku dočasně řídit“.

V praxi to znamená jediné: Trump vytvořil absolutní vyjednávací asymetrii. V rukou pevně drží cíl, průběh i výsledek. Druhá strana drží jen příběh. Nicolás Maduro sedí v New Yorku, označuje se za „válečného zajatce“ a odmítá vinu. Trump si tím vyrobil páku, kterou svět zná z krizového vyjednávání: „Mám člověka, kterého chcete zpátky. Nechcete být na jeho místě. Teď mluvím já.“

Protesty ve Venezuele, zdroj: ČTK

Trumpovo HR v praxi: interim prezidentka

Moc ve Venezuele se po Madurově zajetí přelévá k ženě, která v režimu roky fungovala jako tvrdá manažerka: Delcy Rodríguez, označovaná za „carevnu“ venezuelské politiky, která se po Madurově zajetí stala úřadující prezidentkou. O její dočasné roli mluví vojenské a soudní špičky a pohlaváři hledají způsob, jak si „dočasnost“ prodloužit.

Rodríguez není opozice. Rodríguez je systém. Viceprezidentka od roku 2018, klíčová tvář ekonomiky a ropného sektoru. A zároveň sestra Jorgeho Rodrígueze, předsedy Národního shromáždění, tedy člověka, který drží parlamentní většinu a politické páky. Pocházejí z prominentní mocenské a velmi bohaté rodiny. Jejich otec před lety úspěšně zfůzoval s Chávezem.

Pro Trumpa má Delcy Rodríguez jednu zásadní výhodu: umí vydat rozkaz, který někdo vykoná.

Venezuelská armáda na kolenou: Trump ji nepotřebuje jako spojence, stačí mu trhlina

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López mluví veřejně tvrdě: slibuje odpor proti přítomnosti cizích vojsk, mobilizaci sil proti „nejhorší agresi“, jakou Venezuela zažila. To je jeho oficiální linie pro televizi, ulice a kasárna. Před nosem mu vyfoukli jeho šéfa, odvezli ho vrtulníkem a celé jim to trvalo 30 minut. Japonský generál by ještě před pár desítkami let ukončil svůj život rozpáráním vlastního břicha.

Jenže operace, která skončí odvozem hlavy státu, téměř nikdy nevznikne bez lidí „v srdci nepřítele“. Ne bez institucí. Bez lidí. Insider. Informátor. Někdo, kdo vidí, kdy Maduro spí, kde se pohybuje, kdo si s ním povídá nebo kdy Maduro venčí psa. Trump nemusel mít venezuelskou armádu jako spojence. Stačilo mu mít ve Venezuele spojence jako nástroj. A to je rozdíl, protože v Trump Style Negotiation nepotřebuješ většinu. Potřebuješ správné spojence, správné místo a správné načasování.

Vlivný muž Bílého domu Stephen Miller

USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller

Politika

Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.

sta

Přečíst článek

Ministr války Hegseth: „ne Irák, ale výsledek“

Americký ministr války Pete Hegseth tomu dává ideologický a marketingový obal, který musí v Americe fungovat: „přesný opak Iráku“. V jeho marketingu nejde o nekonečnou válku, ale o rychlý zásah s jasným výsledkem pro Američany. Hegseth mluví o „prezidentovi akce“ a posílá signál do světa, že Trump umí otočit dynamiku světa během 30 minut, ne během let.

Tohle je Trumpova klíčová strategie: převádí mezinárodní krizi do domácího příběhu. Kriminalita. Drogy. Ztracený americký majetek. Vina předchůdců. A potom jednoduchá tečka: „JÁ jsem to vyřešil“.

Ve vyjednávání tomu říkáme kontrola rámce. Kdo kontroluje rámec, kontroluje i cenu, kterou lidé ochotně zaplatí.

S Nobelovkou na mě nechoďte

María Corina Machado není okrajová postava. Získala Nobelovu cenu míru. Přesně ten typ osoby, se kterou by v klasické evropsko-unijní logice dávalo smysl jednat: symbol demokracie, legitimita, morální kredit.

Donald Trump ji přesto odstřihne. A udělá to stylem, který z něj dělá Donalda Trumpa: veřejně řekne, že by pro ni bylo „velmi těžké“ vést zemi, protože nemá „respekt“ a „podporu“.

Zajatý Nicolás Maduro s manželkou, zdroj: ČTK

Zákulisní reporty k tomu přidávají další motiv: Nobelovu cenu Trump dlouhodobě chtěl. Machado ji přijala. A podle informací citovaných z prostředí kolem Trumpa to v něm vyvolalo pocit zrady, i když mu ji Machado symbolicky věnovala.

V překladu do vyjednávací řeči: Trump nechce partnera, který má vlastní legitimitu. Trump chce partnera, který potřebuje Trumpa.

María Corina Machadová

„Velký krok pro lidstvo a svobodu“. Nositelka Nobelovy ceny za mír ocenila intervenci USA ve Venezuele

Politika

Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu. Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.

ČTK

Přečíst článek

Trumpova výsledovka: Machado je náklad, Rodríguez investice

Delcy Rodríguez nemá Nobelovu legitimitu. Má něco jiného: infrastrukturu. Rodríguez zná ropný aparát a ekonomiku jako svoje boty. Dlouhá léta držela pohromadě část ekonomické normalizace a vazby na ropný sektor. Navíc je součástí režimu, který má stále v ruce administrativu a bezpečnostní kanály. Americký prezident ví o jejích vazbách na vojenské kruhy a elity. Trump sám říká, že s Rodríguez může pracovat, i když současně připouští, že s ní osobně nemluvil, a přesto tvrdí, že „spolupracuje“.

Ve veřejných projevech Donald Trump mluví o drogách a bezpečnosti, ale skutečný motor zájmu o Venezuelu je ropa.

Americké rafinerie jsou z velké části postavené na zpracování těžké ropy, zatímco břidlicová revoluce doma produkuje hlavně lehkou.

Proto Spojené státy dál potřebují dovážet těžkou surovinu a Venezuela má právě tu „hustou“ ropu, kterou umí rafinerie v Texasu a Louisianě efektivně využít.

Protesty proti USA, zdroj: ČTK

Je to navíc blízko, na druhé straně Karibiku, takže logistika i kontrola toku jsou jednodušší než u vzdálených dodavatelů.

Trump tím může snížit citlivost USA na kanadskou těžkou ropu a přenastavit energetickou páku v Severní Americe.

Domácí politický efekt je jasný: stabilnější a levnější vstup pro rafinerie znamená tlak na nižší ceny paliv a vítězný příběh „energie pro Ameriku“.

Zároveň jde o geopolitiku: po sankcích se Čína stala klíčovým odběratelem venezuelské ropy a Trump chce tenhle vliv zlomit.

Venezuela je tak pro Trumpa nejen problém režimu, ale hlavně energetická příležitost a demonstrace moci v regionu, který chce znovu ovládat.

Nicolás Maduro s manželkou v zajetí

Zajetí Madura dělí USA: třetina Američanů zásah schvaluje, většina se obává eskalace

Politika

Každý třetí Američan schvaluje sobotní útok na Venezuelu, který vedl k zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos. Přes 70 procent Američanů se ale obává, že se Spojené státy do dění v jihoamerické zemi zapletou až příliš.

ČTK

Přečíst článek

Trump Style Negotiation Pure: dominance, kotva, Machiavelli

Donald Trump vede vyjednávání podle staré školní poučky: nejdřív síla, pak nabídka.

Dominance: Operace sama o sobě je ultimátum. Maduro skončí v New Yorku. Trump tím vyrobí precedent a vyvolá strach. Kdekterý vůdce své země teď určitě po večerech přemýšlí, jestli náhodou neslyší vrtulníky.

Kotva: Trump veřejně nastavuje, že Spojené státy budou „řídit“ přechod. Kdo chce vyjednávat, vyjednává uvnitř tohoto rámce, pokud souhlasí s Trumpem. Kdo nesouhlasí, může si udělat výlet vrtulníkem do New Yorku s mezipřistáním v Guantánamu.

Machiavelli: Odmítne Machadovou a obejde opozici. Tím rozbije představu, že existuje jeden „demokratický“ partner. Zároveň vytváří klín uvnitř Venezuely: každý začne okamžitě počítat, kdo přežije v nové realitě.

Prezident Trump komunikuje svá rozhodnutí přes svou vlastní sociální síť. Každý novinář by na ní měl být. Přes média komunikuje jen na tiskových konferencích, které běžně začíná s velkým zpožděním. Ví, že na něj všichni počkají. Jeho primární publikum je americký volič. Každá jeho věta je tlak. Každá jeho věta je varování.

Tohle je „competing“ strategie v čisté podobě: vezmu, co chci, a teprve potom řeším, jestli vám za to něco dám.

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

DeepSeek
ČTK
nst
nst

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

Nejcitelněji loni v lednu reagovaly akcie výrobce čipů Nvidia, které se propadly o 17 procent a během krátké doby přišly téměř o 600 miliard dolarů tržní hodnoty. Podobný pokles zaznamenaly i další technologické společnosti včetně Broadcomu či nizozemského výrobce polovodičových zařízení ASML, připomíná server CNBC.

O jedenáct měsíců později je však situace zcela jiná. Dotčené firmy nejenže ztráty smazaly, ale pokračovaly v růstu. Nvidia se v říjnu stala první společností s tržní hodnotou pět bilionů dolarů, akcie Broadcomu v roce 2025 posílily o 49 procent a ASML přidala 36 procent.

Šokový efekt

Podle analytiků byl lednový otřes výjimečný především svým „šokovým efektem“. DeepSeek tehdy nabídl otevřený jazykový model, který dosahoval srovnatelných nebo lepších výsledků než špičkové západní systémy, a to s výrazně nižšími nároky na výpočetní výkon. To zpochybnilo dosavadní předpoklady o nákladnosti vývoje AI a vyvolalo obavy z poklesu poptávky po drahé infrastruktuře.

„Lednové uvedení DeepSeeku změnilo globální představy o nákladech a konkurenceschopnosti Číny způsobem, který přímo zasáhl polovodičový sektor,“ uvedla pro CNBC analytička společnosti Gartner Haritha Khandabattu.

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty

Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren

Zprávy z firem

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

ČTK

Přečíst článek

Trhy si zvykly, investice pokračují

Od té doby DeepSeek vydal několik aktualizací svých modelů, žádná z nich však již nevyvolala srovnatelnou reakci. Podle analytiků jde spíše o postupná zlepšení než o zásadní technologické zlomy. Investoři navíc zjistili, že lednové obavy z ochlazení investic do AI se nenaplnily.

„V roce 2025 jsme neviděli žádné zpomalení výdajů. Naopak očekáváme jejich další zrychlení v roce 2026 a později,“ uvedl analytik společnosti Morningstar Brian Colello.

Jedním z důvodů, proč DeepSeek zatím nepředstavil zcela nový model, jsou podle expertů omezené výpočetní kapacity. Čínské firmy čelí dlouhodobým omezením v přístupu k nejvýkonnějším čipům kvůli americkým exportním restrikcím, což zpomaluje vývoj nejpokročilejších systémů.

Západ odpovídá novými modely

Dalším faktorem, který uklidnil trhy, je rychlý vývoj na straně západních lídrů. V průběhu roku představily nové generace modelů společnosti OpenAI, Google i Anthropic. Intenzivní konkurence a pravidelné technologické posuny podle analytiků snížily obavy z náhlé „komoditizace“ umělé inteligence.

Přesto někteří experti varují, že další šoky nelze vyloučit. DeepSeek na konci roku publikoval studii popisující efektivnější postupy vývoje AI modelů, což naznačuje, že se může chystat na výraznější návrat.

„Takové momenty budeme na trzích vídat i nadále,“ uvedl analytik společnosti Wedbush Dan Ives. „Přijde další DeepSeek.“

Japonské akcie zahájily rok nejsilnějším růstem za desítky let

Nikkei 225
ČTK
nst
nst

Japonský akciový trh vstoupil do nového roku mimořádně silně. Indexy Topix a Nikkei 225 během prvních dvou obchodních dnů posílily o 3,8 procenta, respektive 4,3 procenta, což představuje nejlepší začátek roku nejméně od roku 1990. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg.

Růst táhly především nákupy zahraničních investorů a zvýšená aktivita domácích drobných investorů, uvádí Bloomberg. Výrazný zájem směřoval zejména na akcie velkých a kapitálově silných společností. Podle stratégů zůstávají japonské tituly atraktivní i z hlediska ocenění.

„Japonské akcie mají stále nižší poměr ceny k zisku než americké, což podporuje silnou poptávku zahraničních investorů po klíčových titulech,“ uvedl Hidejuki Ishiguro, hlavní stratég společnosti Nomura Asset Management.

DeepSeek

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

Trhy

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Dalším faktorem růstu je podle analytiků aktivita domácích investorů, kteří na začátku roku navyšují vklady na své daňově zvýhodněné investiční účty NISA (japonský státní program, jehož cílem je motivovat domácnosti k dlouhodobému investování místo držení hotovosti - pozn.red.). Část nákupů může být motivována i obavami z promeškání dalšího růstu po prudkém posílení trhu v předchozích dnech.

Pozitivní sentiment podporují rovněž makroekonomické faktory. Investoři reagují na odolnost amerických trhů v souvislosti s očekáváním snížení úrokových sazeb ve Spojených státech, ale také na vyhlídky lepších firemních výsledků v Japonsku a prorůstovou hospodářskou politiku premiérky Sanae Takaichiové.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Ce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle analytiků už trh do cen z velké části promítl očekávané oživení ziskovosti firem. Pokud by však výsledky překonaly současná očekávání, mohl by index Nikkei 225 podle některých odhadů dále růst až k úrovni 55 tisíc bodů. V úterý index uzavřel na historickém maximu 52 518 bodů.

Navzdory optimismu investoři nadále sledují i rizika. Mezi ně patří zejména otázka udržitelnosti růstu taženého sektorem umělé inteligence a geopolitické napětí. Analytici upozorňují, že další vývoj situace ve Venezuele a reakce klíčových globálních hráčů, jako jsou Čína, Rusko a Indie, mohou v následujících týdnech ovlivnit tržní sentiment.

