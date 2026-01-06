Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu

Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Celá Evropa hledí na konání Donalda Trumpa s otevřenou pusou. Únos venezuelského prezidenta, teď apetit na Grónsko. Možná na Kolumbii nebo Mexiko. Co se to děje? Byli jsme tady na Západě jeden tým, strážci západních hodnot a hybatelé civilizace, demokracie. A najednou Trump vlítne s bandou hrdlořezů do nezávislého státu a unese tamního prezidenta.

Co to znamená pro budoucnost západního světa? Odhodili jsme hodnoty, na kterých jsme osmdesát let budovali západní svět? Evropští politici si s tím nevědí rady. Britský premiér Keir Starmer odmítl komentovat, zda americká vojenská akce proti Venezuele mohla porušovat mezinárodní právo. Je těžké posoudit právní stránku operace USA ve Venezuele, na to bude potřeba čas, uvedl německý kancléř Mertz.

Takže skončilo osmdesát let míru, fixovaného úmluvami na celosvětové úrovni, zaštítěné vytvořenými organizacemi jako je OSN nebo NATO?

NATO mělo chránit své členy proti zemím, které ještě nedospěly na etickou úroveň západního světa. Typicky proti Rusku. Což je země, v níž válčení a vraždění obyvatel jiných zemí je bráno jako legitimní způsob naplňování svých zájmů. Teď ale Trump udělá něco podobného. A ještě začne vyhrožovat Dánsku. Takže, kam se dopracovala za tři generace morální úroveň západního světa.

Americký prezident Donald Trump

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Názory

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Radim Pařík

Přečíst článek

Vzkaz Rusku?

Byl únos Madúra vzkaz Rusku? Ve smyslu, podívejte, co dokážeme. Jak je vaše akce na Ukrajině ve srovnání s naší neúčinná, vaše protiletadlové systémy dodané Venezuele proti nám nefunkční. Možná tento motiv příjemně lechtá Trumpa na egu. Samozřejmě, ve skutečnosti šlo o ropu. Orinocké břidlicové písky jsou jedním ze dvou největších známých ložisek nekonvenční ropy. Druhé je v Kanadě, kolem které Trump také slovně krouží. Tamního premiéra Carneyho snad komando neunese. I když, jeden u Trumpa nikdy neví.

Co ovšem děsí evropské politiky nejvíc je, jak snadné je pro Trumpa dosahovat svých zájmů silou. V Evropě jsme po druhé světové válce už osmdesát let zvyklí řešit situace vyjednáváním. Ne s pomocí ozbrojeného komanda.

Spojené státy mají nejsilnější armádu světa. Má to snad znamenat, že pro ně pravidla neplatí? Vrací se svět do bývalých kolejí v duchu práva silnějšího? Takto jsme si kreslili Putina. Jako diktátora, který má jaderné rakety, žádné vychování, může si dovolit všechno. Teď to stejné dělá Trump. Kam se ztrácí demokracie?

NATO nemá smysl bez Spojených států. Když před rokem přiletěl J. D. Vance vypeskovat evropské politiky na mnichovskou bezpečnostní konferenci, všichni evropští lídři sklapli podpatky, nikdo ani neceknul. Nechali si nakydat na hlavu a začali investovat do zbrojení. Jako prvňáčci se chtěli zavděčit Spojeným státům. Nechali se dostat do pozice lajdáků, kteří nezbrojí, schovávají se pod americkým vojenským štítem. Teď, v době venezuelské krize, se evropští politici chovají podobně.

Vlivný muž Bílého domu Stephen Miller

USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller

Politika

Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.

sta

Přečíst článek

Jak to bude s Grónskem?

Problém je, že se Trump po venezuelském dobrodružství přihlásil o Grónsko. Dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásila, že pokud Spojené státy zaútočí na jakoukoli zemi NATO, Severoatlantická aliance skončí. Kam jsme se to dostali? Karel Havlíček v rozhovoru pro newstream prohlásil, že jedinou obranou před Ruskem je pro nás spojenectví s Trumpem. Ale kdo nás ochrání před Trumpem.

V otázce Grónska jde hlavně o ovládnutí severní námořní cesty. Trump si tady těžko může najít pro anexi či ovládnutí největšího ostrova světa výmluvu, že Jens Frederik Nielsen, mladý badmintonista a aktuálně grónský premiér, pašuje do USA drogy. V Grónsku žádné nerostou. Našel „argument“, že kolem Grónska je moc ruských a čínských lodí. České přísloví praví, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

Trumpův tlak na různé země světa, nyní dokonce na spojence z NATO, ať už je výplodem chaotického přemýšlení amerického prezidenta, nebo jde o systematický a propracovaný americký plán, rozhlodává desítky let fungující řád světa. Jestliže Trump zničí vztahy s Evropou, Rusové mohou víc pomýšlet na města, ve kterých už byli. Na Prahu, Varšavu, Berlín, Budapešť. V Evropě jsme prožili ojedinělou etapu lidstva, mír. Budou to moci říct i naše děti?

USA si mohou s Grónskem dělat, co chtějí. Nikdo se jim nepostaví na odpor, hlásal hlavní Trumpův poradce Miller

Vlivný muž Bílého domu Stephen Miller
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila s projevem, v němž vyjádřila více než obavy o to, co nyní chystá americká vláda vůči Grónsku. „Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko,“ řekla dnes dánská premiérka veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR. Reagovala tím na Trumpova slova, která byla ještě relativně zdrženlivá, protože v rozhovoru pro The Atlantic prhlásil, že USA „rozhodně Grónsko potřebují“.

To jeho poradce Stephen Miller tuto tezi vykreslil mnohem otevřeněji, když se jej právě na situaci kolem obřího ostrova plného cenných surovin zeptal moderátor CNN, který opakovaně Millera tlačil k tomu, zdali může útok na Grónsko vyloučit.

„Grónsko právoplatně patří USA a ty si s ním mohou dělat, co uznají za vhodné. Nikdo se USA nepostaví vojensky kvůli budoucnosti ostrova,“ uvedl. „Žijeme v reálném světě, kde hrají hlavní roli síla a moc. To jsou železné zákony, které ve světě platily od jeho počátku,“ dodal.

Nicolás Maduro s manželkou v zajetí

Zajetí Madura dělí USA: třetina Američanů zásah schvaluje, většina se obává eskalace

Politika

Každý třetí Američan schvaluje sobotní útok na Venezuelu, který vedl k zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos. Přes 70 procent Američanů se ale obává, že se Spojené státy do dění v jihoamerické zemi zapletou až příliš.

ČTK

Přečíst článek

Miller: USA řídí Venezuelu

Miller tak jednak dokreslil pozici americké administrativy, ale také doplnil svou ženu Katie Millerovou, která na sociálních sítích již o víkendu zveřejnila na svých sociálních sítích posty naznačující, že USA Grónsko potřebují. Millerová je dlouhodobá podporovatelka Donalda Trumpa, úspěšná pravicová influencerka a zároveň aktuálně zastává post mluvčí Úřadu pro efektivní vládnutí DOGE.

Je to tak součástí kampaně uvnitř stoupenců Donalda Trumpa a hnutí MAGA, mezi nimiž se nyní odehrává boj mezi zastánci zahraničních intervencí a tvrdých izolacionistů.

Hlavním tématem Millerova rozhovoru pro CNN byla situace kolem Venezuely.

„USA nyní řídí Venezuelu,“ uvedl Miller. „My definujeme veškeré podmínky, zcela ovládáme jejich obchod s ropou. Aby Venezuela mohla obchodovat s ropou, potřebuje náš souhlas,“ dodal Miller.

Delcy Rodríguezová

Náhrada za Madura. Delcy Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou Venezuely

Politika

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.

ČTK

Přečíst článek

Demokrat Sanders: Je to imperialismus, jak ho známe desítky let

List The New York Times nabídl reakci demokratického senátora Bernieho Sanderse na vystoupení Stephena Millera.

„Pan Miller nabídl skvělou definici imperialismu,“ uvedl Sanders. „Trump dal zcela jasně najevo, že ho zajímá venezuelská ropa. A co si tak pamatuju, přesně o tom imperialismus byl padesát sto let zpátky. Prostě se velké supermocnosti snaží slabší a chudší země obrat o jejich přírodní zdroje,“ dodal demokratický senátor.

Bourání na Libeňském mostě

Když staré ustupuje novému. Kde všude se letos bude bourat?

Reality

Od Prahy přes Ostravu až po regiony se nenápadně bourá. Nejde o náhodu ani o módu, ale o přirozený důsledek třicetiletého vývoje měst a infrastruktury.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Ce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Karel Pučelík: Gróňané, držte se od Trumpa dál. Cesta k nezávislosti vede přes Kodaň

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
