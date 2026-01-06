Dalibor Martínek: Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu
Celá Evropa hledí na konání Donalda Trumpa s otevřenou pusou. Únos venezuelského prezidenta, teď apetit na Grónsko. Možná na Kolumbii nebo Mexiko. Co se to děje? Byli jsme tady na Západě jeden tým, strážci západních hodnot a hybatelé civilizace, demokracie. A najednou Trump vlítne s bandou hrdlořezů do nezávislého státu a unese tamního prezidenta.
Co to znamená pro budoucnost západního světa? Odhodili jsme hodnoty, na kterých jsme osmdesát let budovali západní svět? Evropští politici si s tím nevědí rady. Britský premiér Keir Starmer odmítl komentovat, zda americká vojenská akce proti Venezuele mohla porušovat mezinárodní právo. Je těžké posoudit právní stránku operace USA ve Venezuele, na to bude potřeba čas, uvedl německý kancléř Mertz.
Takže skončilo osmdesát let míru, fixovaného úmluvami na celosvětové úrovni, zaštítěné vytvořenými organizacemi jako je OSN nebo NATO?
NATO mělo chránit své členy proti zemím, které ještě nedospěly na etickou úroveň západního světa. Typicky proti Rusku. Což je země, v níž válčení a vraždění obyvatel jiných zemí je bráno jako legitimní způsob naplňování svých zájmů. Teď ale Trump udělá něco podobného. A ještě začne vyhrožovat Dánsku. Takže, kam se dopracovala za tři generace morální úroveň západního světa.
Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.
Vzkaz Rusku?
Byl únos Madúra vzkaz Rusku? Ve smyslu, podívejte, co dokážeme. Jak je vaše akce na Ukrajině ve srovnání s naší neúčinná, vaše protiletadlové systémy dodané Venezuele proti nám nefunkční. Možná tento motiv příjemně lechtá Trumpa na egu. Samozřejmě, ve skutečnosti šlo o ropu. Orinocké břidlicové písky jsou jedním ze dvou největších známých ložisek nekonvenční ropy. Druhé je v Kanadě, kolem které Trump také slovně krouží. Tamního premiéra Carneyho snad komando neunese. I když, jeden u Trumpa nikdy neví.
Co ovšem děsí evropské politiky nejvíc je, jak snadné je pro Trumpa dosahovat svých zájmů silou. V Evropě jsme po druhé světové válce už osmdesát let zvyklí řešit situace vyjednáváním. Ne s pomocí ozbrojeného komanda.
Spojené státy mají nejsilnější armádu světa. Má to snad znamenat, že pro ně pravidla neplatí? Vrací se svět do bývalých kolejí v duchu práva silnějšího? Takto jsme si kreslili Putina. Jako diktátora, který má jaderné rakety, žádné vychování, může si dovolit všechno. Teď to stejné dělá Trump. Kam se ztrácí demokracie?
NATO nemá smysl bez Spojených států. Když před rokem přiletěl J. D. Vance vypeskovat evropské politiky na mnichovskou bezpečnostní konferenci, všichni evropští lídři sklapli podpatky, nikdo ani neceknul. Nechali si nakydat na hlavu a začali investovat do zbrojení. Jako prvňáčci se chtěli zavděčit Spojeným státům. Nechali se dostat do pozice lajdáků, kteří nezbrojí, schovávají se pod americkým vojenským štítem. Teď, v době venezuelské krize, se evropští politici chovají podobně.
Situace kolem budoucnosti Grónska se značně přiostřuje a Dánsko bude mít čím dál větší potíže udržet ostrov pod svými křídly. Zatímco Donald Trump o možnosti uchvátit obří ostrov mluví ještě relativně diplomaticky, jeho hlavní poradce Stephen Miller si již nebere servítky a otevřeně hovoří o tom, že si USA mohou Grónsko klidně zabrat.
Jak to bude s Grónskem?
Problém je, že se Trump po venezuelském dobrodružství přihlásil o Grónsko. Dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásila, že pokud Spojené státy zaútočí na jakoukoli zemi NATO, Severoatlantická aliance skončí. Kam jsme se to dostali? Karel Havlíček v rozhovoru pro newstream prohlásil, že jedinou obranou před Ruskem je pro nás spojenectví s Trumpem. Ale kdo nás ochrání před Trumpem.
V otázce Grónska jde hlavně o ovládnutí severní námořní cesty. Trump si tady těžko může najít pro anexi či ovládnutí největšího ostrova světa výmluvu, že Jens Frederik Nielsen, mladý badmintonista a aktuálně grónský premiér, pašuje do USA drogy. V Grónsku žádné nerostou. Našel „argument“, že kolem Grónska je moc ruských a čínských lodí. České přísloví praví, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
Trumpův tlak na různé země světa, nyní dokonce na spojence z NATO, ať už je výplodem chaotického přemýšlení amerického prezidenta, nebo jde o systematický a propracovaný americký plán, rozhlodává desítky let fungující řád světa. Jestliže Trump zničí vztahy s Evropou, Rusové mohou víc pomýšlet na města, ve kterých už byli. Na Prahu, Varšavu, Berlín, Budapešť. V Evropě jsme prožili ojedinělou etapu lidstva, mír. Budou to moci říct i naše děti?