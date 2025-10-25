Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Třináct českých experimentů pro vesmír. Mají stát deset milionů eur a přinést prospěch vědě i průmyslu

Třináct českých experimentů pro vesmír. Mají stát deset milionů eur a přinést prospěch vědě i průmyslu

Aleš Svoboda, astronaut
Profimedia
Josef Tuček
Josef Tuček

Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.

Koncem roku 2022 byl major Aleš Svoboda, vojenský pilot, který létá na bojových letounech Gripen a má i doktorát z letecké a raketové techniky z brněnské Univerzity obrany, zařazen do záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury. (Čistě pro pořádek: Evropská kosmická agentura, se zkratkou ESA, není součástí Evropské unie. Má 23 členských zemí, Česko se stalo plnoprávným členem v roce 2008.)

Do čtvrtého a zatím posledního výběrového řízení na astronauty, uzavřeného před třemi lety, se přihlásilo 22 500 zájemců, z toho dvě stovky Čechů. Pět z celkových přihlášených bylo nakonec vybráno do základního týmu evropských astronautů a dvanáct do (nově vytvořeného) týmu záložního.

Výběr Aleše Svobody mezi „záložníky“ je jeho úžasným úspěchem – zvláště když přihlédneme k faktu, že Česko není kosmická mocnost, která by už jen svou autoritou mohla kandidaturu svého občana podpořit.

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Enjoy

Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.

Josef Tuček

Přečíst článek

Česká cesta k nebesům celkem za dvě miliardy korun

Na triumf majora Svobody brzy poté navázal nově vytvořený projekt Česká cesta do vesmíru, který si klade za cíl dostat českého astronauta skutečně do kosmu, konkrétně na Mezinárodní vesmírnou stanici. Projekt zastřešuje Ministerstvo dopravy ČR a získal podporu vlády Petra Fialy. Premiér se ostatně přímo účastnil jeho důležitých akcí. Vzdělávací část projektu je určená studentům (i jako podpora studia technických oborů) i veřejnosti. Důležité však je, že záměr vtahuje do svých aktivit také výzkumné instituce a technologické firmy.

Tento týden se veřejnost na festivalu komických aktivit Czech Space Week dozvěděla, kterých třináct vědeckých a technologických experimentů z původních sedmdesáti návrhů se podařilo prosadit v jednáních s Evropskou kosmickou agenturou. „Získat kontrakt ESA není otázkou jednoho posouzení, ale procesu, který zahrnuje několik kol odborného hodnocení,“ popisuje manažer programu Ondřej Rohlík.

Představa je taková, že i díky dobře připraveným odborným experimentům dostane Aleš Svoboda šanci letět na Mezinárodní vesmírnou stanici a tam je uskutečnit.

Podle údajů ministerstva dopravy mají náklady na všechny experimenty dosáhnout výše deseti milionů eur (240 milionů korun). Platit je bude Evropská kosmická agentura, ovšem z prostředků, které poskytne Česká republika. Čili: zaplatí je Česko, ale především z peněz, které by stejně agentuře muselo zaplatit jako členský příspěvek.

To jsou ovšem jenom prostředky na experimenty. Celkové náklady na českou kosmickou misi by měly vyjít na dvě miliardy korun. Podle usnesení vlády budou rozložené do let 2025–2027 a hrazené prostřednictvím navýšeného příspěvku ČR do ESA.

Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.

Navrhněte kola pro Měsíc, vyzývá NASA. Nenápadný půvab: vítěz utratí víc, než může získat

Enjoy

Americká vesmírná agentura NASA vyhlásila soutěž pro konstruktéry, kteří navrhnou kola pro budoucí měsíční vozidlo. Může na tom vydělat NASA i světový technický pokrok. Jen účastníci soutěže na tom prodělají. Ale asi jim to nebude vadit.

Josef Tuček

Přečíst článek

Čas je jen do roku 2030

Mise by se měla uskutečnit na přelomu let 2027 a 2028. Důležitá otázka samozřejmě zní, jestli se to dá stihnout. Major Svoboda se ovládání experimentů do té doby určitě naučí. Jenže Mezinárodní kosmická stanice by měla být koncem roku 2030 stažena na Zemi. Co se do té doby nezvládne udělat, už nebude.

ESA sice vyvinula automatické kosmické nákladní lodě, ale nemá vesmírné plavidlo schopné přepravovat člověka. Její astronauti létali pouze jako členové posádek amerických a ruských a nyní jenom amerických misí. Výprava Evropana do vesmíru tedy nezáleží čistě na Evropské kosmické agentuře. A kosmické lety jsou notoricky známé svými zpožděními.

Takže plánovaný let navzdory všemu úsilí by nakonec ani nemusel vyjít...

Mimozemšťané? Ne, to jsou záblesky družicové války mezi Muskem a zbytkem světa

Enjoy

Podivné létající předměty na noční obloze nejsou lodě mimozemšťanů, ale družice telekomunikačního systému Starlink Elona Muska, jemuž teď chce konkurovat Evropská unie, Čína a další aktéři. Mají ještě šanci?

Josef Tuček

Přečíst článek

Od mikrořas po nanoroboty

Jaké české experimenty byly pro vesmírnou stanici vybrány a Evropskou kosmickou agenturou schváleny?

  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze připravila výzkum vesmírného pěstování dvou unikátních kmenů mikrořas z extrémního prostředí – jeden ze sněhu ve Vysokých Tatrách a druhý ze zamrzlého jezera Naděje poblíž české antarktické stanice v Antarktidě. Řasy by jednou mohly zajišťovat kyslík a potraviny pro vesmírné mise, ale také být užitečné pro pozemské biotechnologie a zemědělství.
  • Kosmický skleník obsahující jiné řasy schopné vyrábět kyslík, jídlo a čistit vzduch pro astronauty připravily pro let také ČVUT, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR a soukromé firmy esc Aerospace a Serenity Valley Technologies.
  • A do třetice mikrořasy, tentokrát pro odstraňování těžkých kovů a jiných toxických látek z prostředí. Dodají je Mendelova univerzita v Brně a firmy Extremo Technologies a ICE Cubes Services.
  • Vývoj slepičích vajec v podmínkách mikrogravitace a kosmického záření má prozkoumat vliv kosmických podmínek na rozvoj pohlavních buněk. Experiment připravil Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR se soukromými společnostmi GODS a Universal Scientific Technologies.
  • Schopnost ječmene růst ve vesmíru a s tím spojený vliv tamních podmínek na tuto plodinu posoudí experiment připravený brněnskou společností pro kosmické technologie S.A.B. Aerospace a Českým institutem výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR připravil experiment prověřující mezistupně mezi živou a neživou hmotou, a tedy možnosti vzniku života v kosmickém prostředí.
  • Chytré tričko k monitorování stresu astronauta nebo sportovce či nemocného člověka na Zemi dodají Masarykova univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava, a firmy EGMedical, a G. L. Electronic.
  • Data o intelektuálním nasazení astronauta při letu budou sbírat přístroje společnosti UptimAI. Díky tomu pak má ve spolupráci s dalšími šesti institucemi vzniknout digitální dvojče čili počítačová kopie člověka schopná předpovídat jeho kognitivní výkon na základě průběžného záznamu dosud prožitých stresových událostí.
  • Astronautův osobní videodeník zachycující život i experimenty na kosmické stanici, který má mezi mladými lidmi popularizovat vzdělání, bude využívat Planetum, tedy instituce sdružující tři pražské hvězdárny.
  • Osobní dozimetr umožní za reálných podmínek při nasazení ve vesmíru měřit přesné dávky záření, jimž bude astronaut vystaven. Dodají jej Ústav jaderné fyziky Akademie věd a společnost Universal Scientific Technologies.
  • Vůbec první testování nanorobotů ve vesmíru pro posouzení jejich využití v čištění systémů pro průmysl i pro medicínu připraví VŠB – Technická univerzita Ostrava a česká inženýrská firma TRL Space.
  • Propojení kosmické medicíny a molekulární onkologie má nabídnout projekt zjišťující, jak lidské tělo reaguje na mikrogravitaci, radiační prostředí a fyzickou a psychickou zátěž a zda to může mít dopad na potenciální vznik nádorů. Připravil jej Masarykův onkologický ústav v Brně.
  • Chytrou nositelnou elektroniku k monitorování pohybu a svalové aktivity astronautů dodá k experimentům ČVUT v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, elektrotechnická firma G. L. Electronic a firma pro vývoj speciálních textilií VÚB.
  • Tak snad se těmto nápadům podaří proniknout do vesmíru a přinést odtud poznatky využitelné i v pozemské praxi.

Jídelníček z Marsu. Pěstování plodin na rudé planetě má pomoci i pustinám na Zemi

Enjoy

Vizionářský miliardář a fantasta Elon Musk čeká, že za třicet let bude na Marsu žít milion lidí. Vědci jeho prognózu neberou vážně, ale stejně zkoumají, jak by si tam lidé mohli vypěstovat jídlo, aby nebyli závislí na dodávkách ze Země.

Josef Tuček

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Kanceláře společnosti Oracle
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

Závod o vítězství v umělé inteligenci má další pokračování. Miliardář Larry Ellison, zakladatel Oraclu a jeden z nejbohatších lidí světa, by již zanedlouho měl investovat do nových datových center desítky miliard dolarů vlastněných společností Vantage Data Centers. A půjčí mu na to syndikát bank vedený JPMorgan Chase & Co. a Mitsubishi UFJ Financial Group.

Začátkem příštího týdne by banky měly společnosti nabídnout úvěr ve výši až 38 miliard dolarů, v přepočtu ohromujících 800 miliard korun. Podle agentury Bloomberg by tak mělo jít o největší investici do infrastruktury umělé inteligence vůbec.

„Jedna investice ve výši 23,25 miliardy dolarů bude použita na financování datového centra v Texasu a další částka ve výši 14,75 miliardy dolarů pomůže financovat projekt ve Wisconsinu,“ citoval Bloomberg osoby obeznámené s investičním záměrem společnosti.

Larry Ellison z Oracle

Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle

Money

Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.

tzv

Přečíst článek

Banky cítí příležitost

Nová datová centra by měl Oracle nabídnout společnosti OpenAI a jde o část obřího Ellisonova závazku investovat spolu s OpenAI do umělé inteligence až 500 miliard v rámci projektu Stargate.

Banky se v posledních měsících snaží stát významnějšími podílníky na financování rozvoje umělé inteligence. V této doméně totiž doposud hrály významnou roli spíše soukromé firmy, zejména venture capitálové fondy nebo investiční společnosti působící v oblasti private creditu.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa

Money

Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.

fry

Přečíst článek

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zakladatel fondu Andreessen Horowitz Marc Andreessen

Vlivný fond Andreessen Horowitz chystá svou největší investici vůbec. Vedle AI to bude i do zbrojení

Trhy

sta

Přečíst článek

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek

Vlivný fond Andreessen Horowitz chystá svou největší investici vůbec. Vedle AI to bude i do zbrojení

Zakladatel fondu Andreessen Horowitz Marc Andreessen
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Investice do technologických titulů zdaleka nejsou u konce. Potvrzuje to nový plán vlivného fondu Andreessen Horowitz, který plánuje do nových technologií napumpovat deset miliard dolarů. Vedle umělé inteligence se přitom chce zaměřit také na zbrojní inovace.

Technologičtí miliardáři nepolevují své snahy svézt se na vlně rostoucího zájmu o umělou inteligenci. A ke klíčovým figurám v této vlně patří vedle Petera Thiela nebo Elona Muska také fond Andreessen Horowitz založený v roce 2009 Marcem Andreessenem a Benem Horowitzem. V Kalifornii sídlící fond uspěl s brzkými investicemi do dnes obřích firem, jako jsou Google, Facebook, X (dříve Twitter) nebo Stripe. Podle odhadů má fond v současnosti pod správou 46 miliard dolarů.

Aktuálně fond chystá novou vlnu investic, která by podle listu The Financial Times měla dosáhnout až částky deseti miliard dolarů. Hlavním cílem přitom bude opět rychle rostoucí a mimořádně inovativní prostředí moderních technologií, zejména spojených s vývojem umělé inteligence.

„Zhruba šest miliard z celkové částky by mělo jít na podporu větších a již etablovaných společností. Až 1,5 miliardy by mělo putovat na rozvoj AI aplikací, stejná částka pak na investice do AI infrastruktury. A kolem jedné miliardy by mohl získat projekt American Dynamism, což je investiční vehikl fondu pro podporu zbrojního průmyslu,“ uvedl server FT.com.

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Trhy

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rostoucí fond

Desetimiliardový investiční plán je pro Andreessen Horowitz největší investicí v dosavadní historii. Překonala investiční kolo z roku 2022, kdy v průběhu boomu technologického sektoru fond investoval devět miliard dolarů.

Tehdy fond výrazně vsadil na růst společností pracujících na umělé inteligenci, což mu vyneslo velmi rychlý výnos. Mezi společnostmi, na jejichž růstu se fond podílel, jsou například Databricks, evropský Mistral nebo zbrojně-technologická společnost Anduril Industries.

Výhodou fondu je i jeho personální propojení se současnou administrativou Donalda Trumpa. Bývalý partner fondu Scott Kupor je momentálně šéfem Úřadu pro civilní zaměstnance a Sriram Krishnan, další bývalý člen vedení fondu, je aktuálně hlavním poradcem Bílého domu pro problematiku umělé inteligence.

Marcel Soural

Marcel Soural a jeho Trigema otevírá fond pro investory. Chce miliardy korun

Reality

Jeden z největších developerů v Česku Marcel Soural, majitel Trigemy, a také jeden z nejbohatších Čechů, se rozhodl otevřít investiční fond pro kvalifikované investory. Spustí ho už v listopadu. Vloží do něj nemovitosti v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun s tím, že jak budou přibývat investoři, chce růst na miliardy korun. Investorům nejen slibuje solidní výnos, ale s pomocí jejich peněz chce stavět nové projekty. Nabízí zhodnocení deset procent plus. Soural je na trhu přes třicet let, peníze vloží například do nejvyšší budovy v Česku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Reddit

Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů

Zprávy z firem

Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme