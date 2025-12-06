Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle
V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.
Když se řekne NASA, téměř každý ví, že to je označení americké vesmírné agentury (plným názvem Národního úřadu pro letectví a vesmír) a že její činnost sahá od vysílání kosmických lodí do dalekého vesmíru přes vysazování průzkumných robotů na kosmických tělesech až po sledování počasí na Zemi z družic.
Zato označení ESA (Evropská kosmická agentura) zná málokdo, i když dělá téměř totéž co NASA, jenom v mnohem menším měřítku. Možná se to teď změní, ESA se totiž chystá zvýšit svůj význam, na což i v nynější finanční situaci dostala peníze.
Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.
Třináct českých experimentů pro vesmír. Mají stát deset milionů eur a přinést prospěch vědě i průmyslu
Enjoy
Výzkumné projekty, které by měl uskutečnit český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byly tento týden představeny v rámci tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Je to inspirativní ukázka možností české vědy i technologických firem. A to i když připustíme, že se mise třeba nakonec neuskuteční.
Peníze pro domácí průmysl
Určitě je vhodné připomenout, že ESA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1975 a není součástí struktur Evropské unie. Dnes ji tvoří 23 členských zemí včetně České republiky, která přistoupila v roce 2008. Mezi spolupracujícími státy je například i Slovensko a také Kanada, přestože ta neleží v Evropě. Rusko nikdy nebylo členem, ale až do války na Ukrajině s ESA úzce spolupracovalo.
Do rozpočtu ESA přispívají členské státy podle své ekonomické síly s tím, že většina prostředků se vrátí do ekonomiky příslušné země ve formě zakázek pro její domácí firmy.
Zodpovědní ministři z členských zemí se v minulých dnech sešli v německých Brémách (český ministr dopravy Martin Kupka se nechal zastupovat). Schválili na následující tříleté období (2025–2027) rozpočet ve výši 22,1 miliardy eur (530 miliard korun). Je to o přibližně o 30 procent víc oproti předchozímu tříletému období (2023–2025), kdy agentura hospodařila s 16,9 miliardami eur. Česko se má na nových programech podílet částkou 113 milionů eur (2,7 miliardy korun).
Pro srovnání: Americká NASA má rozpočet podstatně větší, každoročně zhruba 25 miliard dolarů (přes 500 miliard korun). Avšak Trumpova administrativa se jej chystá seškrtat o čtvrtinu.
Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.
Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače
Enjoy
Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.
Od Měsíce po nezávislost na Muskovi
Evropská kosmická agentura se chce nyní snažit vymanit se ze závislosti na Spojených státech, a také čelit konkurenci Číny a velkých soukromých společností, jako je SpaceX Elona Muska. Právě jejím nosným raketám se daří ekonomicky vyřazovat ze hry jinak uznávané evropské rakety Ariane, které úspěšně slouží vědeckým i komerčním účelům.
V novém rozpočtu se proto počítá s tím, že bude stabilizován provoz nejnovějšího typu Ariane 6, ale hlavně se nové snahy zaměří na vývoj znovupoužitelných menších raket schopných konkurovat výrobkům Muskovy SpaceX.
Podporu by měl získat program družicového monitorování životního prostředí na Zemi, ale také robotické výzkumy vzdáleného vesmíru, kam patří i vývoj robotického vozítka, které má být vysláno na Mars (snad) v roce 2028.
ESA také chce poslat své astronauty k Měsíci v programu, který povede americká NASA. Evropu by měli zastupovat astronauti německé, francouzské a italské národnosti, uvedl generální ředitel ESA Josef Aschbacher.
Nic se však nezmění na skutečnosti, že Evropa stále nebude (na rozdíl od USA, Ruska a Číny) mít vlastní kosmickou loď schopnou přepravit do vesmíru člověka. Evropští astronauti tedy budou nadále létat v mezinárodních posádkách v amerických strojích.
Celkem 3,6 miliardy eur z nového rozpočtu ESA bude vyčleněno na programy spolufinancované průmyslem. Takto se Evropa snaží vybudovat vlastní družicové komunikační kapacity podobné satelitní síti Starlink společnosti SpaceX, aby v budoucnu nebyla závislá na amerických firmách při kritické komunikaci.
Při pondělním inauguračním projevu americký prezident Donald Trump uvedl, že američtí astronauti „umístí hvězdy a pruhy (tedy vlajku USA) na planetu Mars“. Vedle sedící technologický miliardář a Trumpův sponzor Elon Musk to přivítal zvednutím obou palců nahoru. Koneckonců, jen on k tomu může dodat potřebnou techniku. Ale co vlastně prezident Trump zamýšlí?
Chce Trump dobýt i Mars? Časově to jaksi nevychází
Enjoy
Při pondělním inauguračním projevu americký prezident Donald Trump uvedl, že američtí astronauti „umístí hvězdy a pruhy (tedy vlajku USA) na planetu Mars“. Vedle sedící technologický miliardář a Trumpův sponzor Elon Musk to přivítal zvednutím obou palců nahoru. Koneckonců, jen on k tomu může dodat potřebnou techniku. Ale co vlastně prezident Trump zamýšlí?
Vlastní obranné systémy
Zakládající úmluva ESA ze sedmdesátých let hovoří o vývoji technologií pro mírové účely. Ministři na nynějším jednání v Brémách však schválili, že vyvíjené programy mohou mít civilní a současně i vojenské využití. Válka na Ukrajině ukazuje, jak moc je bezpečnost závislá na satelitní komunikaci, navigaci a pozorování protivníka, tedy špionáži.
Tyto cíle by mělo zajistit propojení národních vesmírných kapacit, na něž je z rozpočtu ESA vyčleněno 1,2 miliardy eur a dalších asi 250 milionů eur by měla dát evropská ministerstva obrany. Existují totiž obavy, že Evropa by mohla v případě konfliktu „oslepnout“ a ztratit spojení, kdyby spoléhala pouze na své civilní systémy nebo na ochotu Spojených států.
Evropská komise představila dlouho očekávaný plán na posílení evropských obranných schopností. Jsou v něm konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí unie od protivzdušné a protiraketové obrany až po drony, dělostřelectvo, umělou inteligenci či oblast kybernetiky.
Jak posílit evropskou obranyschopnost? Eurokomisaři představili čtyři projekty
Politika
Evropská komise představila dlouho očekávaný plán na posílení evropských obranných schopností. Jsou v něm konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí unie od protivzdušné a protiraketové obrany až po drony, dělostřelectvo, umělou inteligenci či oblast kybernetiky.