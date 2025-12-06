Nový magazín právě vychází!

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.
ESA, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Když se řekne NASA, téměř každý ví, že to je označení americké vesmírné agentury (plným názvem Národního úřadu pro letectví a vesmír) a že její činnost sahá od vysílání kosmických lodí do dalekého vesmíru přes vysazování průzkumných robotů na kosmických tělesech až po sledování počasí na Zemi z družic.

Zato označení ESA (Evropská kosmická agentura) zná málokdo, i když dělá téměř totéž co NASA, jenom v mnohem menším měřítku. Možná se to teď změní, ESA se totiž chystá zvýšit svůj význam, na což i v nynější finanční situaci dostala peníze.

Peníze pro domácí průmysl

Určitě je vhodné připomenout, že ESA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1975 a není součástí struktur Evropské unie. Dnes ji tvoří 23 členských zemí včetně České republiky, která přistoupila v roce 2008. Mezi spolupracujícími státy je například i Slovensko a také Kanada, přestože ta neleží v Evropě. Rusko nikdy nebylo členem, ale až do války na Ukrajině s ESA úzce spolupracovalo.

Do rozpočtu ESA přispívají členské státy podle své ekonomické síly s tím, že většina prostředků se vrátí do ekonomiky příslušné země ve formě zakázek pro její domácí firmy.

Zodpovědní ministři z členských zemí se v minulých dnech sešli v německých Brémách (český ministr dopravy Martin Kupka se nechal zastupovat). Schválili na následující tříleté období (2025–2027) rozpočet ve výši 22,1 miliardy eur (530 miliard korun). Je to o přibližně o 30 procent víc oproti předchozímu tříletému období (2023–2025), kdy agentura hospodařila s 16,9 miliardami eur. Česko se má na nových programech podílet částkou 113 milionů eur (2,7 miliardy korun).

Pro srovnání: Americká NASA má rozpočet podstatně větší, každoročně zhruba 25 miliard dolarů (přes 500 miliard korun). Avšak Trumpova administrativa se jej chystá seškrtat o čtvrtinu.

Od Měsíce po nezávislost na Muskovi

Evropská kosmická agentura se chce nyní snažit vymanit se ze závislosti na Spojených státech, a také čelit konkurenci Číny a velkých soukromých společností, jako je SpaceX Elona Muska. Právě jejím nosným raketám se daří ekonomicky vyřazovat ze hry jinak uznávané evropské rakety Ariane, které úspěšně slouží vědeckým i komerčním účelům.

V novém rozpočtu se proto počítá s tím, že bude stabilizován provoz nejnovějšího typu Ariane 6, ale hlavně se nové snahy zaměří na vývoj znovupoužitelných menších raket schopných konkurovat výrobkům Muskovy SpaceX.

Nová raketa Ariane 6 připravená na startovací ploše

Podporu by měl získat program družicového monitorování životního prostředí na Zemi, ale také robotické výzkumy vzdáleného vesmíru, kam patří i vývoj robotického vozítka, které má být vysláno na Mars (snad) v roce 2028.

ESA také chce poslat své astronauty k Měsíci v programu, který povede americká NASA. Evropu by měli zastupovat astronauti německé, francouzské a italské národnosti, uvedl generální ředitel ESA Josef Aschbacher.

Nic se však nezmění na skutečnosti, že Evropa stále nebude (na rozdíl od USA, Ruska a Číny) mít vlastní kosmickou loď schopnou přepravit do vesmíru člověka. Evropští astronauti tedy budou nadále létat v mezinárodních posádkách v amerických strojích.

Celkem 3,6 miliardy eur z nového rozpočtu ESA bude vyčleněno na programy spolufinancované průmyslem. Takto se Evropa snaží vybudovat vlastní družicové komunikační kapacity podobné satelitní síti Starlink společnosti SpaceX, aby v budoucnu nebyla závislá na amerických firmách při kritické komunikaci.

Donald Trump a Elon Musk

Vlastní obranné systémy

Zakládající úmluva ESA ze sedmdesátých let hovoří o vývoji technologií pro mírové účely. Ministři na nynějším jednání v Brémách však schválili, že vyvíjené programy mohou mít civilní a současně i vojenské využití. Válka na Ukrajině ukazuje, jak moc je bezpečnost závislá na satelitní komunikaci, navigaci a pozorování protivníka, tedy špionáži.

Tyto cíle by mělo zajistit propojení národních vesmírných kapacit, na něž je z rozpočtu ESA vyčleněno 1,2 miliardy eur a dalších asi 250 milionů eur by měla dát evropská ministerstva obrany. Existují totiž obavy, že Evropa by mohla v případě konfliktu „oslepnout“ a ztratit spojení, kdyby spoléhala pouze na své civilní systémy nebo na ochotu Spojených států.

Jak dál financovat Ukrajinu? Ve hře jsou i zmrazené ruské peníze

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Komise navrhla dvě varianty pomoci Ukrajině: půjčku EU nebo reparační půjčku z peněz zablokovaných ruské centrální bance. Belgie má ke druhé z variant dál výhrady.

Evropská komise ve středu navrhla dvě řešení na podporu finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jedním je půjčka od Evropské unie, druhým reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Návrhy, které jsou podpořené několika legislativními texty, podle komise zavádějí řadu záruk na ochranu členských států a finančních institucí před možnými odvetnými opatřeními ze strany Ruska.

Nyní je podle komise na členských státech unie, aby se rozhodly, jak postupovat. Komise doufá, že se shody podaří dosáhnout nejpozději na summitu EU, který začíná 18. prosince v Bruselu. Ukrajina přitom finanční podporu potřebuje rovněž velmi brzy, konkrétně ve druhé čtvrtině příštího roku.

„Ukrajina je na kritické křižovatce, vyjednávaní o míru pokračují, ale vidíme, že Rusko stupňuje své útoky, jsou stále intenzivnější a narůstá potřeba financování Ukrajiny,“ uvedla na tiskové konferenci v Bruselu šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Půjčka z rozpočtu nebo reparační úvěr z ruských aktiv

Prvním navrhovaným řešením je půjčka, která by byla financována z rozpočtu EU, druhým pak takzvaná reparační půjčka Kyjevu, což by znamenalo půjčit si hotovostní zůstatky od finančních institucí v EU, které drží zmrazená aktiva ruské centrální banky. Tyto finance jsou zejména v Belgii, ale také v Lucembursku.

Obě možnosti podle komise odrážejí závazek EU podporovat Ukrajinu nejen při obraně její svrchovanosti a udržování státních funkcí, ale jde také o strategickou investici do bezpečnosti Evropy a do dosažení spravedlivého a trvalého míru.

„Dnešními návrhy zajistíme, aby Ukrajina měla prostředky k obraně a mohla pokračovat v mírových jednáních z pozice síly. Předkládáme řešení, která pomohou pokrýt finanční potřeby Ukrajiny na příští dva roky, podpoří státní rozpočet a posílí její obranný průmysl, jakož i její integraci do evropské obranné průmyslové základny,“ uvedla von der Leyenová. Zvýšený tlak by podle ní měl být další motivací pro Rusko, aby zasedlo k jednacímu stolu.

Ukrajina bude potřebovat 135 miliard eur

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu bude Ukrajina v příštích dvou letech potřebovat 135 miliard eur. „Navrhujeme, aby byly pokryty dvě třetiny finančních potřeb Ukrajiny na dva roky – 90 miliard eur, zbytek by pokryli mezinárodní partneři,“ uvedla šéfka komise.

Politicky snadnější varianta: reparační půjčka

První řešení by podle ní znamenalo, že by EU získala kapitál na kapitálových trzích a jako záruku použila rozpočet EU. Toto řešení ale vyžaduje jednomyslné schválení státy EU.

Pro reparační půjčku by stačilo jen schválení kvalifikovanou většinou. Princip přitom spočívá v tom, že na počátku ruské války na Ukrajině držel depozitář cenných papírů Euroclear dluhopisy ruské centrální banky. Jakmile tyto dluhopisy dosáhly splatnosti, výsledná hotovost uvázla v Euroclearu kvůli sankcím EU. Euroclear nyní tuto hotovost investuje do Evropské centrální banky, nově by ji ale investoval do dluhopisů. EU by pak tyto prostředky použila k poskytnutí reparační půjčky, kterou by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.

Belgie má stále výhrady

Unijní prezidenti a premiéři kvůli výhradám některých zemí na konci října na summitu EU odložili své rozhodnutí o použití zmrazených ruských aktiv až do prosince. Největší výhrady měla Belgie, která se obávala možných právních rizik. Většina zmrazených ruských aktiv se nachází právě v Belgii, protože tam má Euroclear své sídlo. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot již ráno, tedy ještě před dnešním oznámením komise, uvedl, že návrhy nezohledňují obavy Belgie.

Balíček obsahuje pět právních návrhů

Navrhovaná řešení jsou podle komise podpořena komplexním souborem pěti právních návrhů. Balíček zahrnuje návrh nařízení o zřízení reparační půjčky, dále návrh na zákaz jakéhokoli převodu zmrazených ruských aktiv ruské centrální banky zpět do Ruska, dva návrhy, které zavádějí důležité záruky pro reparační půjčku určené k ochraně členských států EU a finančních institucí před možnými odvetnými opatřeními ze strany Ruska. Dále balíček zahrnuje návrh změny stávajícího víceletého finančního rámce, který umožní použití rozpočtu EU na podporu půjčky Ukrajině, což by mohlo posloužit oběma navrženým řešením, dodala komise.

Lukáš Kovanda: Slepý fond? Sledujte, kdo tady vlastně oslepne. A Babiš to nebude

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Slepé svěřenské fondy jsou v západních demokraciích běžným nástrojem pro omezení střetu zájmů. Ekonom Lukáš Kovanda však upozorňuje, že jejich účinek je často iluzorní. Není to politik, který je zaslepen, ale veřejnost. Ne jinak je tomu v případě Andreje Babiše.

Vložení majetku do slepého svěřenského fondu není zázračným řešením, jak zamezit střetu zájmů, ani v rozvinutých demokraciích a zemích se zavedeným a stabilním institucionálním a právním rámcem, jakými jsou Spojené státy, Kanada či Británie. V těchto zemích politici při nástupu do veřejné funkce celkem běžně umisťují svůj majetek do slepého svěřenského fondu. V poslední době takové řešení uplatnil třeba někdejší britský premiér Rishi Sunak nebo jeho současný kanadský protějšek Mark Carney.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

ČTK

Přečíst článek

Problém jménem Trump 

Americký prezident Donald Trump se na rozdíl od některých ze svých předchůdců v Bílém domě řešení na bázi slepého svěřenského fondu vyhnul. Jeho majetek, konglomerát Trump Organization, nyní řídí jeho děti Donald junior a Eric. Takže o zaslepení svěřeného majetku nemůže být řeči už jen z tohoto důvodu. Protože americký prezident může i ve funkci neformálně dále ovlivňovat to, co se s jeho majetkem děje, skrze rodinnou vazbu na syny. Navíc zůstává konečným vlastníkem Trump Organization. 

Limity zaslepení fondu

Ústřední ideou slepého svěřenského fondu je ovšem právě to, že za účelem jeho zaslepení stane v čele osoba, která nemá s osobou, jejíž majetek se ve fondu ocitá, nic společného. Ani z hlediska rodinného, ani obchodního a finančního. Osobou, která svěřený majetek spravuje, nemusí být nutně osoba fyzická, může jít o osobu právnickou typu banky či jiné finanční instituce. Například ve Spojených státech může politik svůj majetek slepě svěřit bance, pokud jeho vazby s ní nejdou nad rámec vedení běžného či spořícího účtu, případně dalších základních služeb.

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump

Názory

Šéf hnutí ANO a nadcházející staronový premiér ČR Andrej Babiš se vzdal holdingu Agrofert způsobem, který jde dále v porovnání se způsobem, jakým kontrolu nad svým majetkem ošetřil americký prezident Donald Trump. Trump s nástupem do Bílého domu roku 2017 svěřil vedení vlastního konglomerátu, Trump Organization, dětem. Ti konglomerát řídí nadále i během Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě. Trump ovšem zůstává jeho vlastníkem. Babiš se naproti tomu vzdává Agrofertu natrvalo. A potomkům připadne až po jeho smrti.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

I věrohodné zaslepení svěřenského fondu má ovšem své limity stran snahy zcela předejít potenciálnímu střetu zájmu. Protože například politik, který svůj majetek do slepého svěřenského fondu vkládá, pochopitelně ví, jaký majetek do něj vkládá. I v praxi pokročilých západních demokracií přitom může politik určit základní mantinely chodu slepého svěřenského fondu. Teoreticky by sice třeba svěřenský správce mohl nahradit svěřené politikovo akciové portfolio akciemi úplně jinými, avšak v praxi k takto radikálním změnám nedochází.

Svěřenský správce podobu slepě svěřeného majetku svými prodeji i nákupy proměňuje, aniž by o konkrétních změnách politik ve veřejné funkci vůbec věděl (v tomto smyslu jde vskutku o zaslepení), ale zřídkakdy jde o změny zcela převratné. Politik totiž může svěřenskému správci sdělit ještě před převedením majetku své základní požadavky, např. že si nepřeje, aby zaslepený fond investoval do kryptoměn nebo firem těžících uhlí. Sdělení nemusí být přímé povahy. Komunikace mezi politikem a svěřenským správcem probíhá v pokročilých demokraciích přes další osobu či těleso, například příslušnou komisi.

Politik může fakticky ovlivnit, co se prodá a co ne

Politik i v rozvinutých západních demokraciích tedy ovšem i tak může fakticky zamezit tomu, aby svěřenský správce svěřovaný majetek fondu celý prodal. 

Existují přitom dva základní typy slepých svěřenských fondů. Zřízením prvního z nich se politik vzdává kontroly nad svým majetkem nevratně, až do své smrti, zřízení druhého typu znamená vzdání se kontroly například pouze po dobu výkonu veřejné funkce. V obou případech politik sice neví, k jakým změnám ve fondu dochází, má ale možnost nahlédnout do základních, zpravidla čtvrtletních finančních výkazů a zjistit například, jak se vyvíjejí základní parametry fondu, jakými jsou příslušný celkový zůstatek nebo aktuální hodnota svěřeného majetku. 

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Politika

Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.

ČTK

Přečíst článek

Paradox slepého fondu. Omezuje kontrolu veřejnosti

Do slepého svěřenského fondu je v západních demokraciích umísťován zejména majetek typu akciových portfolií nebo portfolií jiných cenných papírů, méně již nemovitostí nebo obchodních společností.

Zřízení slepého svěřenského fondu paradoxně může znamenat ztrátu transparentnosti. Politik se totiž svěřením majetku takovému fondu i v pokročilých západních demokraciích vyvazuje z povinnosti přiznávat svůj majetek veřejnosti, neboť majetek svěřený fondu formálně přestává být jeho.

Veřejnost tak je vlastně zřízením fondu „oslepena“ také, neboť přestává mít vhled do vývoje politikova majetku. Pokud přitom politik počítá s tím, že nad majetkem ve svěřenském fondu opět získá kontrolu po skončení veřejné funkce, ztrácí veřejnost kontrolu nad majetkem, který přitom zase jednou politikův celý bude. V tom tedy tkví zásadní rozpor mnohých slepých svěřenských fondů: mají eliminovat střet zájmů, leč vlastně veřejnost zbavují kontroly nad tím, zda se tak skutečně děje – veřejnost musí slepě věřit, že se tak děje.

Babišův model? Napůl slepý fond

Schéma, které volí nadcházející staronový český premiér Andrej Babiš, má tedy blízko k řešení na bázi nevratně zřízeného slepého svěřenského fondu. Slepý by měl být v tom smyslu, že Babiš, ani jeho osoby blízké – rodinně, obchodně, finančně – nebudou mít vliv na každodenní vývoj svěřeného majetku, tedy holdingu Agrofert.

Slepý naopak není v tom, že Babiš vždy bude vědět, jaký je obsah svěřenského fondu. Ví, že v něm vždy bude Agrofert – a že tento majetek po jeho smrti připadne dětem. Takovéto základní mantinely určené politikem směřujícím do veřejné funkce – to, že se nemají (některá) svěřená aktiva prodat a jiná zase kupovat, či to, komu připadne majetek po politikově smrti – je však možné určit také v pokročilých západních demokraciích. 

Babiš naopak zachází dále než četní politici na Západě, kteří využívají institutu slepého svěřenského fondu, a to v tom, že se na rozdíl od nich svěřovaného majetku vzdává nevratně.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

