newstream.cz Názory Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému

Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému

Michal Nosek
Michal Nosek

Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.

Existují chyby. A pak existují věci, které už nemají s chybou nic společného. To, co předvedl náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, člověk, který je profesí učitel, spadá do té druhé kategorie.

Kettner sdílel na sociálních sítích upravenou fotografii, na níž byl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář spolu s knězem Tomášem Halíkem a jedním z podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. Snímek, který byl podvrhem, bývalý poslanec SPD později smazal a omluvil se. Uvedl přitom, že manipulaci neodhalila ani umělá inteligence.

Učitel jako symbol

Učitel má vést k rozlišování pravdy od lži. Učitel má učit kritickému myšlení. Učitel má být symbolem odpovědnosti za slovo. A právě takový člověk vezme uměle vytvořený podvrh a bez ověření ho pošle do veřejného prostoru.

Podvrh, který má jediný účel, účel spojit konkrétní lidi s násilným útokem. To není v SPD prosazované sdílení názoru, to je vědomé, nebo fatálně nedbalé šíření lži. A právě tady se láme důvěra ve stát.

Buď Kettner věděl, že jde o manipulaci, a pak lhal. Nebo to nevěděl, a pak selhal v naprostém základu své profese. Neexistuje třetí možnost.

Demonstrace na Letné

„My to děláme dobře.“ Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

nst

Přečíst článek

Spojit Mikuláše Mináře a Tomáše Halíka s trestným činem pomocí falešného obrazu není již dříve zmiňovaná „ostřejší politická komunikace“. Je to primitivní diskreditační operace. Taktika, kterou běžně vídáme na temném okraji internetu, ne u učitele a už vůbec ne u náměstka ministra školství. A reakce? Ta situaci jen zhoršila.

Vy si snad své zdroje ověřujete?

Tuhle větu by si měli zapamatovat všichni studenti. Jako odstrašující příklad. Protože přesně tohle je opak vzdělání.

A pak přijde výmluva, že to neodhalila ani kontrola ChatGPT. To není jen alibismus. To je rezignace na vlastní odpovědnost. Učitel, který se vymlouvá na nástroj, přestává být učitelem. Politik, který to udělá, přestává být důvěryhodný.

Andrej Babiš

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Politika

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

nst

Přečíst článek

Lež se šíří dál

Mezitím se lež šíří dál. Nabaluje se, mutuje, žije vlastním životem. A co je nejhorší — získává legitimitu. Protože ji do prostoru nevypustil anonym, ale náměstek ministra.

Takhle nevypadá selhání jednotlivce. Takhle vypadá eroze veřejného prostoru. Tenhle případ není o omluvě. Není o vysvětlení. Je o tom, jestli může ve veřejné funkci zůstat člověk, který nedokáže rozeznat podvrh, nebo ho bez váhání použije.

A v obou případech platí: Učitel, který šíří lež, neučí. Náměstek, který to dělá, nemá co řídit školství.

Tak jednoduché to je.

Dalibor Martínek: Babiš se přepočítal, Rutteho rohlíkem neopil

Generální tajemník NATO Mark Rutte
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Mark Rutte, generální tajemník NATO, vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Tomu se říká hozená rukavice. Babiš se dostává do kouta, cestu do něj si sám vymyslel.

Babiš rozehrál kolem obranných výdajů šílenou hru. Snížil rozpočet obrany, a tvrdí, že to není pravda. Do obranných výdajů započítává i desítky miliard na výstavbu silnic a tvrdošíjně na tomto triku trvá. Přestože ho například Národní rozpočtová rada upozorňuje, že takhle se výdaje na zbrojení nepočítají a NATO nám takové výdaje neuzná.

Navíc vykládá, že výdaje má domluvené s Markem Ruttem. Poslední prohlášení šéfa aliance naznačuje opak. Ústy ministra obrany Zůny uvedl premiér v život další výmluvu, že prý výdaje nemusí být vysoké nyní, 3,5 procenta HDP se týká až roku 2035. Do té doby prý může trajektorie mířit i dolů. Vlastně říká, že průšvih s nízkými výdaji přesouvá do budoucnosti.

Ještě předtím říkal, že závazek na zvyšování výdajů se ho netýká, že to slíbil Petr Fiala. S tímto argumentem již vycouval, závazek si však dál vykládá po svém.

Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Money

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.

Co řekne Babiš Trumpovi?

Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle, napsal Rutte. Bude Babiš na setkání, na které letí místo prezidenta Pavla, protože jak uvedl, on sám lépe partnerům vysvětlí, proč nyní nemůže utrácet za zbraně, vykládat Bulharům nebo Slovákům, že Česko na to nyní nemá peníze?

A řekne to Donaldu Trumpovi? S ním údajně vyjednává, rád mu prý znovu vysvětlí naši pozici. Přitom dostal jasný vzkaz, když nedávno americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker prohlásil, že USA nepřijímají „žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Babiš začíná ztrácet nervy. Trump ho prý zklamal. Má snad kvůli Trumpovi skočit z okna? Babiš patrně nepochopil, co se ve světě děje.

Bude v Ankaře vykládat, že peníze musí přednostně dávat na zdravotnictví? Doma mu tento populismus možná prochází. Patrně se dočkáme v Turecku blamáže kolosálních rozměrů. Aby se tak nestalo, měl by premiér přehodnotit priority s ohledem na mezinárodní rozměr. Dřív, než je přehodnotí aliance vůči nám.

Jak čelit Trumpovi? EU má v rukou silné páky vůči USA

Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.

První analýzy ukazují, že by Evropa mohla cílit na velké americké technologické firmy napojené na administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Další možnosti zahrnují zásah do investic do umělé inteligence nebo ovlivnění cen léků v USA.

„Tím, že budou Evropané držet pohromadě, mohou Trumpovi ukázat, že jsou připraveni mu čelit,“ uvedl Tobias Gehrke z European Council of Foreign Relations. „Pokud Evropa věrohodně ukáže, že zastrašování nefunguje, může to časem oslabit síly ve Washingtonu, které Trumpa podporují.“

Německá iniciativa je součástí širší snahy EU reagovat na rostoucí napětí se Spojenými státy a sílící vliv Číny. Zároveň ale představuje riziko, protože případná americká odveta by mohla citelně zasáhnout evropské firmy.

Zatím nepadlo žádné rozhodnutí o využití těchto nástrojů a preferovaným cílem zůstává zlepšení vztahů s Washingtonem. Podle německé vlády se obchod stále častěji využívá k prosazování národních zájmů.

„Spolková vláda tyto trendy pečlivě sleduje se zaměřením na kritické dodavatelské řetězce a závislosti,“ uvedl mluvčí ministerstva hospodářství. „Zohledňuje přitom nejen vlastní závislosti, ale i závislosti zemí původu a států, které dovážejí zboží z Německa a Evropské unie.“

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Blíží se jednání G7

Napětí mezi USA a Evropou se může projevit už při jednání ministrů zahraničí G7 poblíž Paříže, kde budou řešit dopady americko-izraelského útoku na Írán.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Evropa si musí uvědomit, že závislosti z doby globalizace nejsou jednostranné. „Identifikujeme své zájmy a zároveň prostředky, jak je bránit,“ řekl.

Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona ČTK

Podle zdrojů změnil pohled Evropy i tlak Donalda Trumpa na převzetí Grónska od Dánska. „Není návratu k tomu, jak věci byly,“ uvedl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. „Rozkol je příliš hluboký.“

Podle Bloombergu je příprava zatím v rané fázi a paralelně probíhá i v Bruselu, kde Evropská komise mapuje zranitelnosti EU v rámci nové bezpečnostní strategie. Unie zároveň zvažuje kompenzace pro státy, které by případná americká odveta zasáhla nejvíce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu

Politika

Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.

Přečíst článek

Několik silných pák

Evropa má podle analýz několik silných pák – jednotný trh s 450 miliony spotřebitelů, regulaci technologických firem, dodávky komponentů pro umělou inteligenci, klíčové technologie pro výrobu čipů i významný podíl na dodávkách léků a chemikálií do USA.

Naopak za nepravděpodobné se považuje například masivní prodej amerických aktiv nebo omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě, které by mohly poškodit i samotnou EU.

„Německo jako ekonomická velmoc si nemůže dovolit skrývat své nástroje vlivu,“ uvedla Cornelia Woll z Hertie School. „Takové hrozby by se ale neměly používat lehkovážně, protože v propojeném světě vždy přinášejí náklady pro obě strany a mohou spustit spirálu eskalace.“

