Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému
Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.
Existují chyby. A pak existují věci, které už nemají s chybou nic společného. To, co předvedl náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, člověk, který je profesí učitel, spadá do té druhé kategorie.
Kettner sdílel na sociálních sítích upravenou fotografii, na níž byl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář spolu s knězem Tomášem Halíkem a jedním z podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. Snímek, který byl podvrhem, bývalý poslanec SPD později smazal a omluvil se. Uvedl přitom, že manipulaci neodhalila ani umělá inteligence.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Učitel jako symbol
Učitel má vést k rozlišování pravdy od lži. Učitel má učit kritickému myšlení. Učitel má být symbolem odpovědnosti za slovo. A právě takový člověk vezme uměle vytvořený podvrh a bez ověření ho pošle do veřejného prostoru.
Případem se na základě informací zveřejněných v médiích začali zabývat i pražští kriminalisté. #policiepha https://t.co/w1xdgeREfY— Policie ČR (@PolicieCZ) March 26, 2026
Podvrh, který má jediný účel, účel spojit konkrétní lidi s násilným útokem. To není v SPD prosazované sdílení názoru, to je vědomé, nebo fatálně nedbalé šíření lži. A právě tady se láme důvěra ve stát.
Buď Kettner věděl, že jde o manipulaci, a pak lhal. Nebo to nevěděl, a pak selhal v naprostém základu své profese. Neexistuje třetí možnost.
Spojit Mikuláše Mináře a Tomáše Halíka s trestným činem pomocí falešného obrazu není již dříve zmiňovaná „ostřejší politická komunikace“. Je to primitivní diskreditační operace. Taktika, kterou běžně vídáme na temném okraji internetu, ne u učitele a už vůbec ne u náměstka ministra školství. A reakce? Ta situaci jen zhoršila.
„Vy si snad své zdroje ověřujete?“
Tuhle větu by si měli zapamatovat všichni studenti. Jako odstrašující příklad. Protože přesně tohle je opak vzdělání.
A pak přijde výmluva, že to neodhalila ani kontrola ChatGPT. To není jen alibismus. To je rezignace na vlastní odpovědnost. Učitel, který se vymlouvá na nástroj, přestává být učitelem. Politik, který to udělá, přestává být důvěryhodný.
Lež se šíří dál
Mezitím se lež šíří dál. Nabaluje se, mutuje, žije vlastním životem. A co je nejhorší — získává legitimitu. Protože ji do prostoru nevypustil anonym, ale náměstek ministra.
Takhle nevypadá selhání jednotlivce. Takhle vypadá eroze veřejného prostoru. Tenhle případ není o omluvě. Není o vysvětlení. Je o tom, jestli může ve veřejné funkci zůstat člověk, který nedokáže rozeznat podvrh, nebo ho bez váhání použije.
A v obou případech platí: Učitel, který šíří lež, neučí. Náměstek, který to dělá, nemá co řídit školství.
Tak jednoduché to je.