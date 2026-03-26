Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu
Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.
Právě Donbas, tedy Doněcká a Luhanská oblast, které Rusko z velké části okupuje, patří k hlavním sporným bodům jednání o ukončení války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i těch částí regionu, které se jí nepodařilo během více než čtyř let invaze ovládnout. Kyjev to dlouhodobě odmítá.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zprostředkovává jednání mezi Moskvou a Kyjevem, už loni po konzultacích s Ruskem přišla s návrhem, podle něhož by byl Donbas uznán jako de facto ruský. V Chersonské a Záporožské oblasti by pak mělo být příměří uzavřeno podél současné frontové linie. Ukrajina by za to měla získat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.
Na konci ledna Trump uvedl, že dosažení mírové dohody brzdí Ukrajina, zatímco ruský prezident Vladimir Putin je podle něj připraven ji uzavřít. Zelenskyj s tím nesouhlasí a míní, že americký prezident vyvíjí větší tlak právě na Kyjev. Podle něj může Trumpovo rozhodování ovlivňovat i válka v Íránu, kterou USA a Izrael zahájily koncem února.
Ohrožení bezpečnosti Evropy
Ukrajina opakovaně požaduje jasné bezpečnostní záruky od Spojených států i dalších partnerů, které by zabránily tomu, aby Rusko v budoucnu konflikt znovu obnovilo. Podle Zelenského jsou Američané připraveni tyto garance finalizovat, pokud Ukrajina přistoupí na stažení z Donbasu. To by však podle něj znamenalo přenechání strategických obranných pozic Rusku a ohrozilo by bezpečnost celého kontinentu.
Zelenskyj zároveň uvedl, že Moskva v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě spoléhá na to, že Washington ztratí o jednání o Ukrajině zájem. Spojené státy však podle něj zatím Kyjevu nadále dodávají zbraně, včetně střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou podle agentury Reuters jediné schopné ničit ruské balistické rakety. Ukrajina jich ale podle prezidenta potřebuje více.