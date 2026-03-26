Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.

Právě Donbas, tedy Doněcká a Luhanská oblast, které Rusko z velké části okupuje, patří k hlavním sporným bodům jednání o ukončení války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i těch částí regionu, které se jí nepodařilo během více než čtyř let invaze ovládnout. Kyjev to dlouhodobě odmítá.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zprostředkovává jednání mezi Moskvou a Kyjevem, už loni po konzultacích s Ruskem přišla s návrhem, podle něhož by byl Donbas uznán jako de facto ruský. V Chersonské a Záporožské oblasti by pak mělo být příměří uzavřeno podél současné frontové linie. Ukrajina by za to měla získat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.

Na konci ledna Trump uvedl, že dosažení mírové dohody brzdí Ukrajina, zatímco ruský prezident Vladimir Putin je podle něj připraven ji uzavřít. Zelenskyj s tím nesouhlasí a míní, že americký prezident vyvíjí větší tlak právě na Kyjev. Podle něj může Trumpovo rozhodování ovlivňovat i válka v Íránu, kterou USA a Izrael zahájily koncem února.

Ohrožení bezpečnosti Evropy

Ukrajina opakovaně požaduje jasné bezpečnostní záruky od Spojených států i dalších partnerů, které by zabránily tomu, aby Rusko v budoucnu konflikt znovu obnovilo. Podle Zelenského jsou Američané připraveni tyto garance finalizovat, pokud Ukrajina přistoupí na stažení z Donbasu. To by však podle něj znamenalo přenechání strategických obranných pozic Rusku a ohrozilo by bezpečnost celého kontinentu.

Zelenskyj zároveň uvedl, že Moskva v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě spoléhá na to, že Washington ztratí o jednání o Ukrajině zájem. Spojené státy však podle něj zatím Kyjevu nadále dodávají zbraně, včetně střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou podle agentury Reuters jediné schopné ničit ruské balistické rakety. Ukrajina jich ale podle prezidenta potřebuje více.

Související

Přelomový rok pro Strnada: CSG vydělala přes 21 miliard

Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.

„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. (...) Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.

Silná poptávka

Růst tržeb překonal odhad 6,4 miliardy korun, který byl zveřejněn při vstupu na burzu. Za růstem byla především silná poptávka ve všech hlavních produktových řadách, zejména po středorážové a velkorážové munici, což podle firmy odráží jak napjatou geopolitickou situaci, tak i rozšířené výrobní a dodací kapacity skupiny.

Skupina má silné zastoupení v Evropě a v rámci NATO a v účetním období roku 2025 pocházelo přibližně 65 procent jejích tržeb ze zemí NATO. Nákupy určené pro ukrajinský konečný trh, které hradil jiný stát nebo subjekt, se na tržbách podílely 27 procenty. Zákazníci z obranného sektoru tvořili 80 procent tržeb, civilní trhy 16 procent a průmyslová odvětví mimo obranu čtyři procenta. „Skupina CSG se domnívá, že pokračující nárůst výdajů na obranu v celé Evropě a v členských státech NATO dále posiluje vyhlídky na její schopnosti a strategický význam v těchto regionech,“ uvedla skupina.

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4×4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny Když Zetor získá zakázku, je schopen do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů. Vozidlo Vega je modulární s možnostmi konfigurace podvozku 4x4 a 6x6, různým provedením nástaveb pro přepravu vojáků, odminovací úlohy a likvidaci min a nástražných výbušných zařízení, velení a řízení bojových operací či pro nasazení u policejních uživatelů. 17 fotografií v galerii

CSG vstoupila letos v lednu na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (podle aktuálního kurzu 92,9 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (611,3 miliardy korun). Primární veřejná nabídka patřila k největším v Evropě a podle burzy šlo o největší IPO obranné firmy na světě. Skupina se tak zařadila mezi nejhodnotnější české firmy.

Rekordní objem rozpracovaných zakázek

Pro letošní rok firma očekává další růst, a to i díky navýšeným rozpočtům na obranu a rekordnímu objemu rozpracovaných zakázek. Tržby by se měly pohybovat mezi 7,4 a 7,6 miliardy eur při zachování provozní marže kolem 24 až 25 procent.

Očekává se, že případné příměří v rusko-ukrajinském konfliktu povede k přerozdělení zakázek mezi Ukrajinou a zeměmi NATO a k modernizaci a doplnění zásob v souladu se standardy NATO. Přezbrojování v Evropě je i nadále poháněno zhoršující se geopolitickou situací, která bude podle CSG přetrvávat bez ohledu na případné příměří. „Přímá expozice skupiny vůči zemím Blízkého východu je omezená a pro její celkovou činnost není významná. Na základě aktuálně dostupných informací vedení neočekává, že by vývoj situace kolem Íránu měl významný dopad na provozní činnost nebo finanční situaci skupiny,“ uvedla firma.

Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

David Ondráčka: Déjà vu s píšťalkou. Policie znovu na fotbale

Vám se ten fotbal jako líbil? To se fakt chcete vrátit do doby, kdy jdete na zápas a dopředu nevíte, jak dopadne? Nesmrtelné hlášky inscenace Ivánku, kamaráde zase ožívají. Je tu další série policejního zatýkání kvůli korupci, ovlivňování zápasů a sázek v českém fotbale. FAČR s policií tentokrát spolupracoval, zátah je rozsáhlý, zatčených je mnoho. Otázka je, jestli jde o přelom k očistě, nebo je fotbal cinknutý odshora dolů – od ligy po prales – a to nadobro.

Policie spolu s Europolem rozkryla rozsáhlou síť manipulací fotbalových zápasů v Česku. Nejde o jednotlivce, ale o strukturovaný systém: desítky zadržených, propojení napříč kluby, rozhodčími i prostředím sázek (další detaily budou vyplouvat v následujících dnech).

Tato kauza může být očistná – a přejme si to. Anebo může být jen další kapitolou dlouhé série, kdy po čase přijde policejní zátah a na chvíli uvolní napětí.

Český fotbal stojí mezi dvěma variantami: buď přijme, že se hraje podle pravidel, nebo si přizná, že pravidla jsou jen kulisa. A podle toho bude vypadat i výsledek. Změní se po administrativních a případně i trestních postizích systém tak, aby dokázal podobné podvody odrazovat? Anebo je fotbal cinknutý odshora dolů, od ligy po prales, a je to navždy marné?

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Fotbal jako derivát sázek

Fotbal v této kauze nevypadá ani tak jako sport, ale spíš jako trh s předem domluvenými výsledky. Zásah ukazuje rozsah problému match-fixingu, tedy manipulace zápasů a sázek. Zároveň je evidentní, že zatčení několika okresních „strejdů“ se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu.

Klíčovým motivem nejsou sportovní ambice, ale peníze ze sázení. Zápasy se neupravují kvůli bodům do tabulky, ale kvůli jistotě výhry na tiketu. Manipulace tak dává ekonomický smysl – čím nižší soutěž, tím levnější „nákup“ výsledku a tím vyšší marže.

Sázky jako motor celé hry

Match-fixing je obrovský problém celosvětově – jde o mafiánský systém (to není omluva, jen konstatování reality). A hlavně: sázet se dá i na nižší soutěže.

Už dříve tu byl tlak na oficiální sázkové firmy působící v Česku (Fortuna, Tipsport a další), aby nižší soutěže a dorostenecké ligy nenabízely. Jenže systém je globální a sázet lze přes neregulované zahraniční (často asijské) platformy.

FAČR s policií spolupracoval, najal si bývalé policisty. Cílem bylo evidentně podpořit odhalování podobných kauz. Otázkou ale zůstává, zda další vlna zásahů změní systém.

Ideální laboratoř: okres a divize

Motorem mnoha soutěží nejsou body do tabulky, ale peníze z tiketů. Zápas se nehraje, ale „nastavuje“. Čím nižší soutěž, tím menší kontrola, nižší platy a větší ochota „přivydělat si“. Dá se sázet na kdeco – nejen na výsledek, ale i na počet gólů, rohů nebo žlutých karet za poločas.

Nižší soutěže jsou tichá zóna. Málo kamer, málo kontroly, malé platy. O to větší ochota si „přilepšit“. Právě tam, mimo reflektory, se integrita hry rozpadá nejrychleji – a systematicky.

Lákadlo, zejména pro mladé hráče, je obrovské. Vidí rychlé peníze, ale nevnímají rizika. Neuvědomují si, že jim to může za relativně malou částku ukončit celou kariéru – což se některým evidentně stane. Platí to i pro rozhodčí. Jejich zapojení není detail, ale klíčová pojistka. Hráč může selhat, rozhodčí to „dorovná“. Výsledek pak není náhoda, ale projekt s řízenými riziky.

VIDEO: Jaromír Jágr připustil konec kariéry. Podívejte se, jak hodnotí svůj nejen hokejový život

Leaders

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr na svém Instagramu uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. „Mě už Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit,“ řekl Jágr, který oslavil 54. narozeniny. Podívejte se na rozhovor s Jágrem, který byl jednou z hvězd pořadu Victory Club na newstream.cz.

Malé ryby padají, velké zůstávají

FAČR tentokrát spolupracuje a snaží se působit aktivně. To je pozitivní posun. Přejme , aby Etická komise postupovala důsledně a padly tresty, které vyšlou jasný signál dovnitř fotbalu. Pořád ale hrozí známý cyklus: zásah, šok, tresty – a pak návrat do starých kolejí. Zatím se navíc zdá, že padají hlavně menší ryby. Ty velké obvykle plavou o patro výš.

A je evidentní, že zatknutí nějakých okresních strejdů se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu. To jsou témata na další a složitější texty, protože tahle hra je poměrně vysoká, hlavní kluby dnes vlastní největší česká oligarchie.

Systémový problém, ne policejní epizoda

Vraťme se ke klíčové otázce: je to vada, nebo vlastnost systému? Pokud je celý fotbal „cinknutý“, jednotlivé policejní zásahy ho nevyléčí. Jen dočasně zvýší cenu manipulace.

Skutečná změna musí být systémová: více kontroly, méně peněz v šedé zóně, více transparentnosti. To už ale znamená zásah do samotného fungování českého fotbalu.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Související

David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme