Michal Nosek: Česká televize potřebuje průvan, ne kosmetiku
Veřejnoprávní médium nemůže fungovat jako uzavřený klub. Pokud má Česká televize obhájit svou existenci i financování, musí projít hlubokou změnou. Ne kosmetickou úpravou, ale skutečným průvanem.
Česká televize se ráda prezentuje jako pilíř demokracie. Jenže pilíř, který se léta nekontroluje a neopravuje, začne praskat. A přesně to se dnes děje. Ne kvůli jedné kauze, ale kvůli dlouhodobé setrvačnosti, která z instituce udělala uzavřený ekosystém místo živého média.
Problém přitom není primárně ve výši poplatků. Je v tom, jak ČT nakládá s důvěrou veřejnosti. Část diváků ji vnímá jako odtrženou, jiná jako jednostrannou. A místo snahy tyto pochybnosti rozptýlit často přichází obranná reakce, která působí spíš jako potvrzení kritiky než její vyvrácení.
Ztráta sebereflexe
Mluvit o „zasmrádlých strukturách“ může znít tvrdě, ale přesně to vystihuje realitu. Systém, který se uzavřel sám do sebe a ztratil schopnost sebereflexe. Rotace lidí je minimální, kontrolní mechanismy působí formálně a odvaha k vnitřní kritice chybí. Výsledkem je instituce, která sice funguje, ale nepůsobí důvěryhodně.
A právě v této situaci přichází politický tlak na omezení nebo úplné zrušení koncesionářských poplatků. Návrhy na jejich rušení pro vybrané skupiny by připravily Českou televizi o miliardy korun, tedy o zásadní část příjmů. Vedení varuje před kolapsem. Jenže tohle není jen politický útok. Je to test odolnosti instituce, která si svou pozici dlouhodobě oslabuje sama.
Česká televize odvysílala diskusní pořad, který nahradil ukončené Otázky Václava Moravce (OVM). Diskusi natáčela na chodbě své budovy na Kavčích horách, což bylo zřejmě příčinou toho, že řečníci měli ozvěnu, uvedli dva mediální odborníci. Debata byla místy emotivní, řečníci si skákali do řeči a moderátor je musel usměrňovat.
Veřejnoprávní médium má vyšší nároky než soukromá konkurence. Nestačí vyrábět obsah. Televize musí být viditelně férová, otevřená a důvěryhodná. Pokud tuto roli přestane plnit, otázka, proč má být financováno povinně, není útokem na demokracii, ale logickým důsledkem.
Skutečná změna nebude pohodlná. Znamená otevřít vedení skutečné kontrole, pustit dovnitř nové lidi a přiznat chyby. Bez toho žádná obrana veřejnoprávnosti nebude fungovat.