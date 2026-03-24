Michal Nosek: Česká televize potřebuje průvan, ne kosmetiku

Michal Nosek: Česká televize potřebuje průvan, ne kosmetiku

Česká televize
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Veřejnoprávní médium nemůže fungovat jako uzavřený klub. Pokud má Česká televize obhájit svou existenci i financování, musí projít hlubokou změnou. Ne kosmetickou úpravou, ale skutečným průvanem.

Česká televize se ráda prezentuje jako pilíř demokracie. Jenže pilíř, který se léta nekontroluje a neopravuje, začne praskat. A přesně to se dnes děje. Ne kvůli jedné kauze, ale kvůli dlouhodobé setrvačnosti, která z instituce udělala uzavřený ekosystém místo živého média.

Problém přitom není primárně ve výši poplatků. Je v tom, jak ČT nakládá s důvěrou veřejnosti. Část diváků ji vnímá jako odtrženou, jiná jako jednostrannou. A místo snahy tyto pochybnosti rozptýlit často přichází obranná reakce, která působí spíš jako potvrzení kritiky než její vyvrácení.

Ztráta sebereflexe

Mluvit o „zasmrádlých strukturách“ může znít tvrdě, ale přesně to vystihuje realitu. Systém, který se uzavřel sám do sebe a ztratil schopnost sebereflexe. Rotace lidí je minimální, kontrolní mechanismy působí formálně a odvaha k vnitřní kritice chybí. Výsledkem je instituce, která sice funguje, ale nepůsobí důvěryhodně.

A právě v této situaci přichází politický tlak na omezení nebo úplné zrušení koncesionářských poplatků. Návrhy na jejich rušení pro vybrané skupiny by připravily Českou televizi o miliardy korun, tedy o zásadní část příjmů. Vedení varuje před kolapsem. Jenže tohle není jen politický útok. Je to test odolnosti instituce, která si svou pozici dlouhodobě oslabuje sama.

Lukáš Dolanský

Jak dopadl nástupce Otázek Václava Moravce? ČT řešila ozvěnu řečníků

Politika

Česká televize odvysílala diskusní pořad, který nahradil ukončené Otázky Václava Moravce (OVM). Diskusi natáčela na chodbě své budovy na Kavčích horách, což bylo zřejmě příčinou toho, že řečníci měli ozvěnu, uvedli dva mediální odborníci. Debata byla místy emotivní, řečníci si skákali do řeči a moderátor je musel usměrňovat.

ČTK

Přečíst článek

Veřejnoprávní médium má vyšší nároky než soukromá konkurence. Nestačí vyrábět obsah. Televize musí být viditelně férová, otevřená a důvěryhodná. Pokud tuto roli přestane plnit, otázka, proč má být financováno povinně, není útokem na demokracii, ale logickým důsledkem.

Skutečná změna nebude pohodlná. Znamená otevřít vedení skutečné kontrole, pustit dovnitř nové lidi a přiznat chyby. Bez toho žádná obrana veřejnoprávnosti nebude fungovat.

Související

Václav Moravec

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Koalice se shodla na zrušení poplatků za média, upravila harmonogram
Aktualizováno

Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky, opozice varuje před ztrátou nezávislosti

Politika

ČTK

Přečíst článek
Alena Schillerová

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje bude stát miliardy. Schillerová slibuje, že schodek neporoste

Politika

ČTK

Přečíst článek

Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší

Viktor Orbán a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.

Fica a Orbána v současnosti spojuje například odmítavý postoj k vojenské pomoci Ukrajiny, která se brání ruské vojenské invazi. Oba premiéři také kritizují protiruské sankce EU a obhajují dovoz ruských energií do Evropy. Ještě za první Ficovy vlády, která byla v úřadu v letech 2006 až 2010, byly vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem napjaté, a to například v souvislosti s postavením početné maďarské menšiny na jižním Slovensku. V roce 2009 zase Slovensko odepřelo tehdejšímu maďarskému prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi vstup na své území.

„Téma slovensko-maďarského soužití bylo kdysi silným tématem. Chci vyslovit poděkování i maďarskému premiérovi, že věnoval tolik pozornosti, když bylo třeba řešit konkrétní problémy,“ řekl Fico novinářům po výjezdním jednání svého kabinetu na jihu Slovenska.

Politiku, hodnoty a zkušenosti Orbána dříve ocenil také předseda české vlády Andrej Babiš.

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační a porušují právo EU

Fico pod tlakem: Brusel kritizuje zvýhodnění domácích řidičů

Zprávy z firem

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí 30 dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský premiér se zmínil o možnosti zpochybňování výsledků maďarských voleb, pokud v nich uspěje Orbánův Fidesz. „Pokud Viktor Orbán volby vyhraje, myslím si, že bude pokus na mezinárodní úrovni zpochybnit tyto volby. Pokud by Viktor Orbán vyhrál a začnou se zpochybňovat výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, tak já se postavím za Viktora Orbána a to velmi tvrdě,“ uvedl Fico.

Slovenský ministerský předseda nepovažuje za porušení pravidel, že Maďarsko v roce 2020 podle médií pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Fico v této souvislosti vyslovil údiv nad tím, ře by mělo být něco zvláštního na tom, že někdo chce někomu jinému pomoci.

Související

Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý

Petr Hlaváček
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Hlaváček je váženým architektem a politikem. Už druhé volební období, které se na podzim chýlí ke konci, má z pozice náměstka pro rozvoj hlavního města na starost tvorbu nového územního plánu. Jak to s ním vypadá? Sám autor si není jistý.

Územní plán není žádný cár papíru. Je to dokument, který určuje, co se na kterém území města může stavět. Je to politický dokument. Vyjadřuje vůli města k rozvoji. Má bránit házení klacků do nové výstavby, má dát jasný plán výstavby. Tady byty, tady park. Nový územní plán, v Praze se mu nadneseně říká metropolitní plán, vzniká už víc než čtvrt století. Politici si dávají na čas.

Ideální prostředí pro korupci

Poslední platný územní plán vznikl za primátorování Jana Kasla v roce 1999, před téměř třiceti lety. Už tehdy to mělo být jen provizorium, aby vůbec nějaký plán existoval. Od té doby se rozvoj města musí flikovat změnami územního plánu, ideální prostředí pro korupci.

Developeři čekají s čepicí v ruce na rozhodnutí úřadů, jak to tedy s konkrétními územími bude. Územní plán je pro ně klíčový dokument. Jestliže najdou v Praze nějaký pozemek, na kterém by se daly stavět byty, a už to je poměrně složité, potřebují razítko, že na tomto území se skutečně může stavět. Banka neslyší na příslib, že se dané území možná někdy v budoucnu stane stavební parcelou. Chce hned a na místě potvrzení, že jde o stavební pozemek. Jinak žádné peníze.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Reality

Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.

nst

Přečíst článek

Developeři jsou v kleštích. Hlaváček sedí na magistrátu už druhé volební období, a pořád slibuje nový územní plán. Je to prý hodně práce, desítky tisíc připomínek, s kterými je potřeba se vypořádat. Na začátku svého druhého volebního období Hlaváček sliboval, že do konce volebního období nový územní plán bude.

Nyní, koncem března, se modlí. Jeho funkční období se chýlí ke konci. V květnu územní plán předloží ke schválení vedení města. A po nespočtu konzultací s koaličními i opozičními partnery si není jistý, zda generální změna plánování rozvoje města projde přes současné vedení města. Prý, pokud by to nešlo v květnu, je ještě červen. Potom jsou prázdniny a na podzim volby. Hlaváček se modlí, developeři s ním.

Související

Petr Urbánek, šéf PDS

Pražská developerská naráží na realitu. Po šesti letech nemá žádné stavební povolení

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
