„My to děláme dobře.“ Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci
Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.
Demonstranti v sobotu kritizovali vládu například za kroky týkající se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo za vliv menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Mají na to právo, žijeme v demokratické zemi. Chápu, že nás lidé, kteří tam protestovali, nemají rádi. Neříkám, že je to spravedlivé, ale je to jejich právo,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že protesty respektuje a nemá s nimi problém. Vláda podle něj kvůli demonstraci nic měnit nebude. „My to děláme dobře,“ dodal.
Účast Pavlové Babiš nekomentoval
Účast první dámy na demonstraci nechtěl komentovat. Připomněl, že záležitosti kolem prezidenta Petra Pavla nekomentuje od jeho nástupu do funkce. Zároveň ho mrzí, že se po poslední schůzce na Hradě objevily v médiích informace z jejich soukromého rozhovoru.
Spolek Milion chvilek pořádal demonstrace proti Babišovi už v minulosti, opakovaně se jich účastnily desítky tisíc lidí i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 dorazilo podle organizátorů až 30 tisíc lidí, což byla největší demonstrace od sametové revoluce.
