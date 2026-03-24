newstream.cz Názory Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Americký prezident Donald Trump má za sebou jen rok a kus, avšak svět si už za tuto krátkou dobu zvykl, že politika Spojených států je v podstatě nahodilá. I útok na íránský režim sleduje podobnou „strategii“, kterou jsme viděli už několikrát.

Jako tomu bylo před rokem se cly. Donald Trump nejdříve vyrukuje s šíleným ultimátem, které by klidně mohlo zlikvidovat globální ekonomiku nebo politický systém na léta dopředu. Když svého cíle nedosáhne, lhůtu na řešení prodlouží, načež konflikt vyzní do ztracena. Trump si vymyslí nějaký příběh, proč jeho zbytečná politika byla ve skutečnosti geniální, a brzy se do popředí stejně dostane nějaká jiná kauza.

Írán jako další epizoda

Sledujeme něco podobného s Íránem? Trumpovi a jeho oddané vládě nohsledů patrně všechno připadá ze začátku jako hračka. Porazíme íránský režim ze vzduchu, proč ne? Brzo ale zjistí, že představy jsou na hony vzdálené realitě. Írán se drží, ostatně režim bojuje o přežití, a tak nemá co ztratit. Za to globální ekonomika, včetně té americké, začíná úpět. Britský novinářský veterán John Sopel se trefně ptá, pokud je toto vítězství, tak jak může vypadat prohra?

Trump pohrozil zničením íránských elektráren včetně té největší. „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.

Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství

Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí" íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.

Lukáš Kovanda

Hazard místo strategie

Není divu, že to tak dopadá. Trump se do konfliktů pouští nepřipravený a jeho narychlo uplácané plány jsou naivní. Strategie opakovaně ústí do bodu, kdy více než nemocnějšího muže světa připomíná sebevražedného atentátníka. Aby položil íránský režim, vyhrožuje zničením globální ekonomiky. Kdyby skutečně zlikvidoval tamější elektrárny a spustil tím další vlnu destrukce, krize by možná předčila i ropné šoky ze 70. let minulého století. Bylo by to vítězství, pokud by k němu tedy došlo, za cenu obrovských obětí. Dobrou otázkou je, zda by se vůbec dalo mluvit o vítězství. To je pak opravdu lepší na ultimáta tiše rezignovat.

Všichni jsme rukojmí

Prohrávají však všichni. Trump si bere jako rukojmí celý svět. Nakonec ale prohrávají také Američané. Na to, že Trump hrozí a pak vycouvá, se jen tak nezapomene. Když Trump poprvé přišel se cly, trhy šly střemhlav dolů. Když přišel podruhé, už taková panika nenastala. A když přišel potřetí? Už to byla pro investory pěna dní.

Nyní s tím budou počítat i protivníci Spojených států. Kdejaký hrdlořez bude počítat s tím, že Trump hrozí, ale nakonec neudeří. USA s Trumpem v Bílém domě ztrácejí důvěryhodnost, což může ze světa udělat nebezpečnější místo.

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Další eskalace války v Íránu. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump

Americký prezident Donald Trump v noci na neděli středoevropského času dal Íránu 48hodinové ultimatum na úplné otevření Hormuzského průlivu. V opačném případě podle šéf Bílého domu začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší".

ČTK

Nejhůř na tom však jsou, jak už to tak bývá, obyčejní lidé. Íránský režim má rád málokdo, ale i tato americko-izraeelská eskapáda ukazuje, že svrhnout ho není jednoduché. Konflikt evidentně vede k obrovskému chaosu a krveprolití. Pomůže zrovna tohle íránskému lidu? I sami tamější opozičníci mnohokrát opakovali, že změna režimu nepřichází se zahraničními bombardéry.

Donaldu Trumpovi ale o obyčejné Íránce nikdy nešlo. Když na začátku roku demonstrovali v ulicích, a režim je vraždil po tisících, hledali pomocnou ruku. Vítězství v Trumpových očích však není to, že se lidem dostane svobody, ale že se Írán vzdá jaderného programu a podřídí se USA. To nutně neznamená, že v Teheránu začne demokracie. Jen se koukněte do Venezuely, hadovi byla uťata hlava, ale ten se plazí dál. Žádná skutečná změna režimu nenastala.

Íránci nyní umírají, jejich infrastruktura se bude vzpamatovávat roky, ale režim možná vyjde z konfliktu pevnější. Skutečně – jestli tohle je výhra, tak jak by vypadala prohra?

Další komentáře Karla Pučelíka

Související

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Další eskalace války v Íránu. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump

Politika

ČTK

Přečíst článek

Jak to, že zlato nyní nefunguje jako „bezpečný přístav“?

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.

Zlato má za sebou nejhorší týden od roku 1983 a padá dále i dnes. Poprvé od roku 2023 sklouzlo do pásma přeprodání.

Prodávalo se dnes i za méně než 4100 dolarů za unci, což je pod úrovní prakticky všech letos expertně odhadovaných cen pro poslední čtvrtletí 2026. Ovšem největší americká banka JP Morgan i dva týdny po zahájení úderu na Írán potvrdila svůj odhad, že zlato letos skončí na ceně 6300 dolarů za unci, 54 procent nad dnešním minimem.

Blíží se tedy čas k nákupu ve slevě?

Pokud je vodítkem třeba situace z podzimu roku 2008, kdy nastala kritická fáze světové finanční krize, pak ano, takový čas se vskutku blíží.

Co se dělo před osmnácti lety?

Zlato nejprve jako „bezpečný přístav“ taktéž nezafungovalo. Jako dnes. Když se v první polovině října 2008 americké akcie dramaticky propadaly v kritické fázi finanční krize, zlato je následovalo a ve dnech 9. až 23. října 2008 ztratilo přes pětinu své ceny – ponořilo se tedy do medvědího trhu.

Za tímto pádem ale z velké části stálo to, co za pádem zlata do medvědího trhu stojí i nyní, tedy nucené prodeje za účelem pokrytí ztrát z jiných investic, zhusta právě akciových.

Investoři, kteří obchodují na dluh, „na páku“, si od brokera půjčují peníze, aby mohli koupit více akcií, než na kolik stačí jejich vlastní zdroje. Za tuto půjčku ručí svými stávajícími investicemi. Pokud ale cena těchto investic, třeba opět akciových, výrazně klesne, klesne přirozeně i hodnota jejich zástavy u brokera. Broker je pak v rámci takzvaného margin callu vyzve, aby doplnili hotovost. Investoři tak ukončují své ziskové pozice, například právě na zlatě, které je i po nynějším propadu meziročně stále o více než 40 procent výše, aby z takto získaných prostředků požadovanou hotovost doplnili.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zlato padá nejvíc za desítky let. Trhy mění očekávání kvůli válce

Ceny zlata i stříbra na začátku týdne výrazně klesají. Zlato se brzy ráno propadlo o více než osm procent a stříbro téměř o devět procent, později se pokles částečně zmírnil. Na trh dál dopadají důsledky konfliktu na Blízkém východě a s nimi spojené obavy z růstu inflace.

nst

Tato fáze je však jen dočasná, jak učí světová finanční krize. Před polovinou listopadu 2008 se propad cen zlata zastavil a do 20. února 2009 zlato zhodnotilo o zhruba 40 procent v době, kdy americké akcie ztratily dalších bezmála devět procent (viz opět graf). Zlato tedy jako bezpečné útočiště nakonec zafungovalo, jen se zpožděním, které způsobilo vynucené krytí ztrát v prvních týdnech kritické fáze světové finanční krize.

Přesto je otázkou, zda lze v současnosti po stabilizaci cen zlata čekat jeho hned 40procentní zhodnocení jako na přelomu let 2008 a 2009. Tehdy totiž hrálo žlutému kovu do karet i to, že světová finanční krize byla deflačního rázu, takže centrální banky šly s úrokovými sazbami prudce dolů. To smývalo klíčovou nevýhodu zlata, tedy že žádný úrok, ani jiný peněžní tok nenese. Nyní jde naopak o krizi stagflační, na niž centrální banky budou spíše reagovat navýšením úrokových sazeb, což klíčovou nevýhodu zlata tedy naopak zvýrazní.

Související

Trump se nyní soustředí na válku v Íránu, postěžoval si Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.

„Je zřejmé, že pozornost americké strany se v této době soustředí především na situaci kolem Íránu a v tomto regionu, ale i válka Ruska proti Ukrajině musí skončit,“ uvedl Zelenskyj v pravidelném projevu na sociálních sítích.

„Je důležité zajistit, aby agresor nebyl za tuto válku odměněn. A je důležité, aby nikdo z nás nebyl nucen se za pár měsíců nebo let znovu bojovat ve válce, a to znamená, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a pro celou Evropu musí být dostatečné, aby zajistily spolehlivý mír,“ zdůraznil ukrajinský prezident s tím, že podrobnosti očekává po návratu ukrajinských vyjednávačů.

„Jsou signály, že by mohly být možné další výměny (zajatců), a to by skutečně byla velmi dobrá zpráva a potvrzení, že diplomacie funguje. Doufáme, že k tomu dojde,“ poznamenal. Současně je ale podle Zelenského naprosto jasné, že ruský vůdce Vladimir Putin nechce válku ukončit. „Klíčové ale je, co chce svět. Musíme všichni společně udělat vše, co je v našich silách, abychom válku ukončili,“ dodal.

Trump pohrozil zničením íránských elektráren včetně té největší. „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.

Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství

Názory

Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Konstruktivní“ jednání

Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff na sociální síti X napsal, že jednání na Floridě, vedená v sobotu a neděli, byla „konstruktivní“.

Dřívější verze jeho příspěvku krátce zmínila i „průlom“ v jednáních „o klíčové humanitární otázce“, než byla tato část zprávy odstraněna, napsala AFP.

O pokroku v jednáních se zmínil i ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle kterého se rozhovory zaměřily na otázku spolehlivých bezpečnostních záruk a na humanitární rozměr, zejména výměnu zajatců a návrat ukrajinských občanů do vlasti.

Jsou signály, že by mohla být možná další jednání. Doufáme, že k tomu dojde, dodal Zelenskyj.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Evropská unie chce dát Ukrajině půjčku 90 miliard eur i přes odpor Maďarska

Evropská unie se snaží prosadit masivní finanční pomoc pro Ukrajinu, která čelí pokračující ruské agresi. Plánovanou půjčku ve výši 90 miliard eur však blokuje Maďarsko. Spor mezi členskými státy se tak vyostřuje a otevírá otázku, jak daleko může zajít jednotlivý stát při brzdění společných rozhodnutí.

nst

Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení nejkrvavější konfliktu v Evropě od druhé světové války ustrnula, jakmile USA a Izrael koncem února zahájily společné údery proti Íránu, válce a válka zachvátila celý Blízký východ. Vzhledem k rostoucím cenám ropy Washington nedávno zmírnil některá omezení na vývoz a prodej ruské ropy ve snaze stabilizovat trh, poznamenala AFP.

Ruská strana se jednání na Floridě nezúčastnila.

Naposledy se ukrajinští, ruští a američtí vyjednávači sešli 17. a 18. února v Ženevě. Předtím se dvě kola odehrála v Abú Zabí. Klíčovým sporným bodem zůstává požadavek Ruska na vydání celého ukrajinského Donbasu, včetně té části, kterou ruská armáda od začátku invaze přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá a příměří navrhuje na základě stávající linie fronty. Tři kola rozhovorů dosud k žádnému průlomu nevedla.

Související

Doporučujeme