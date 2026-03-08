České zbrojení, americké bolení
Macinka si přinesl do Sněmovny Rudé Právo. Babiš s Okamurou si potvrdili nadřazenost nad českou justicí. Američané ale Babišovi to zbrojení neodpustí. Bude Vít Rakušan věčným čekatelem?
Petr Macinka využívá toho, že ve sněmovně sedí za pultíkem řečníka a je při každém projevu vidět. Ideální příležitost pro politickou práci. V případě Macinky provokace, koulení očima a úšklebky. Na první projev prezidenta před touto Sněmovnou si přinesl Rudé Právo. Účel byl jediný: upoutat pozornost, přebít Pavlova slova, opět se mu veřejně vysmát. Turek zase jako jediný poslanec nepovstal při odchodu prezidenta.
U Turka bylo jeho zastydlé chování známe už před vstupem do Sněmovny. U Macinky je děsivé, že se nešťastným řízením osudu stal se svojí komunikační schopností hlavním českým diplomatem. Provokace mají udržet pozornost jeho voličů. Fajn, ale co my ostatní? Jeho „přínosem“ české politické kultuře je malost.
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?
Politický diář Dalibora Martínka: Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti
Názory
Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?
Okamura s Babišem si mohou oddechnout. Potvrzeno, následující čtyři roky si odbydou ne v teplácích, ale v limuzínách s majáčky. Babiš kvůli svému prospěchu v minulosti obcházel zákon, ostatně rozpočet porušující platný zákon o rozpočtové odpovědnosti ho netrápí ani teď. Okamura si za sázku na nízké pudy voličů také vysloužil trestní stíhání.
Řečeno s Trumpovým přízvukem: Jsou to velmi, velmi špatní lidé. Že je sněmovna soudům nevydá, bylo jasné předem. Vznikl tak precedens. Každý trestně stíhaný se na ně nyní může odkázat a tvrdit, stejně jako oni, že justice v Česku je nedůvěryhodná. Faktem však je, že „každému“ to nepomůže, protože „každý“ nemá majáček.
Jaká bude reakce USA?
Andrej Babiš si možná myslel, že když koupí F-35 a Macinka se skamarádí s Trumpem, máme všechno v suchu. Bohužel, když někdo začne vynikat, je na něj vidět. Babiš se chce blýsknout tím, že bude mít nejnižší výdaje na obranu ze všech členů NATO. V době, kdy všichni zbrojí a Rusové i Američané mají válečný apetit. Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick připomněl vládě, že to není nejlepší nápad. Babiš tvrdošíjně trvá na svém. Nejsou peníze a ANO chce mír, ne válku. Aby se občané měli dobře. Je idealismus myslet si, že se Česku „zrada kamarádů“ vyplatí.
Šéf Starostů Vít Rakušan se ani na třetí pokus nestal místopředsedou Sněmovny. Možná se o post přihlásí i po čtvrté, a potom zas a znovu. Nepolepším se. Polepšit by se měla koalice a přestat válcovat sněmovní kulturu parním válcem arogance, pravil. Možná tu máme věčného kandidáta. Proč ne, pro Starosty dobrý prostor pro zviditelnění.