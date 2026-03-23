Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše
Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.
Podle politologa Davida Jágra z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vláda nastoupila s výrazným, místy až „trumpovským“ elánem a slibem rychlých legislativních změn. Realita je však podle něj odlišná. „Dosavadní vývoj spíše než systematickou práci připomíná bouři ve sklenici vody,“ uvedl s tím, že kabinet teprve nyní schvaluje plán legislativních prací na letošní rok.
Na pokračující personalizovaný styl řízení upozorňuje i politolog Aleš Michal. Podle něj se koncentrování rozhodování do rukou premiéra projevuje chaotičtějším fungováním vlády. Tento přístup byl patrný zejména při organizaci repatriačních letů z Blízkého východu. „Komunikace vlády byla chaotická,“ uvedl Michal a přirovnal postup kabinetu k řešení covidové pandemie.
Hnutí ANO by i nyní zvítězilo v případných volbách do Poslanecké sněmovny. Druhou nejsilnější stranou by se stalo STAN, které by předčilo ODS. A naopak by se do sněmovny a tedy ani do vlády nedostali Motoristé, byť těsně. Vyplývá to z průzkumu STEM pro CNN Prima News.
Politika
Razantní škrty
V prvních měsících vlády se podle Jágra projevily také spory s prezidentem, například kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Upozornil rovněž na vymezování se vůči neziskovému sektoru a ekologickým iniciativám či na vládní škrty, které mohou mít podle něj v delším horizontu negativní dopady. Situaci podle něj doprovázejí personální změny ve veřejné správě i časté názorové obraty.
Podle Michala si část agendy, zejména na ministerstvu životního prostředí, fakticky řídí představitelé Motoristů v čele s Petrem Macinkou a Filipem Turkem. Premiér se naopak soustředí na řízení škrtů ve státní správě, které podle politologa probíhají velmi razantně.
Vedle financování obrany, na níž současná vláda pro letošek vyčlenila o 21 miliardu méně než zamýšlela její předchůdkyně, táhnou nový a starý kabinet hot a čehý i v jiných oblastech. Například zemědělcům chtěla Fialova vláda čtyři miliardy ubrat a Babišova jim naopak čtyři miliardy přidala.
Money
Menší koaliční partneři ANO – SPD a Motoristé – zatím podle Jágra nepřicházejí s výrazným vlastním programem a v klíčových momentech jsou přehlasováni hnutím ANO. Michal upozorňuje, že ústupky ze strany premiéra se objevují spíše v oblastech, které pro ANO nepředstavují zásadní náklady. Příkladem je debata o zákoně o evidenci neziskových organizací, kde tlak veřejnosti podle něj vede k úpravám návrhu.
Na evropské scéně vláda podle Michala balancuje mezi domácími sliby a snahou vystupovat konstruktivně. Zatím podle něj nelze jednoznačně říct, že by se Babiš přiklonil k politice Viktora Orbána či Roberta Fica. Vývoj může ovlivnit i výsledek maďarských voleb a budoucnost projektu Patrioti pro Evropu.