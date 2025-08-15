Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí
Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.
Před týdnem začala platit cla, která americký prezident Donald Trump uvalil na Evropskou unii. Jak hodnotíte „dohodu“, kterou obě strany podepsaly?
Myslím, že se to moc nepovedlo. Donald Trump má tu vlastnost, že při jednání někdy až hokynářským způsobem něco vystřelí, a je na druhé straně, aby na to reagovala. Možná to není úplně sofistikované, ale jemu to v byznysu fungovalo a částečně mu to funguje i v geopolitice. Jde o to, najít nějakou výslednici. Ale na straně Evropské unie chybí osobnost, kterou by Trump akceptoval. A jestli si někdo myslí, že je těch 15 procent úspěch, tak to tedy opravdu není.
Co se dalo dělat jinak?
Dalo se tlačit přes to, co může EU ovlivnit, což jsou digitální služby, které navíc provozují Trumpovi podporovatelé. Tím bych argumentoval. Ale nic, musíme se s tím smířit, ten výsledek není životu nebezpečný. Pro nás konkrétně je horší válka na Ukrajině, protože vypadl trh, který má 200 milionů lidí, pokud sečteme obyvatele Ruska a Ukrajiny. To je pro nás velký problém, zejména v prodeji tužek.
A Amerika pro vás tedy není důležitý trh?
To jsem neřekl, pro nás, tedy ať jsme přesní pro Koh-i-Noor, to je druhý největší zahraniční trh, takže nás to trochu postihne. Poslal jsem tam svého vnuka, aby se tam setkal s našimi obchodními partnery, tak uvidím za pár dní, jak se bude situace vyvíjet. Z dalších firem už tak přímou expozici na Ameriku nemáme. Automotivu se to dotkne spíš nepřímo, protože vyvážíme hlavně do Německa a do Mexika.
Nyní tedy konečně víme, jak bude ta celní povinnost velká. Určitě přemýšlíte nad strategiemi, jak se s tím vyrovnat. Jaké scénáře máte, půjdete do marže?
Do marže určitě ne, to nemůžeme. Spíš bych se snažil jít cestou joint venture s nějakou americkou firmou. Přesun výroby také není nijak snadný, protože Americe chybějí lidé, zejména kvalifikovaní.
Další čerstvou informací je schůzka Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Neřešme, co z ní může vypadnout, spíš jak rychle byste se mohli vrátit plně na ruský trh?
Vrátit se úplně do stavu, kde jsme byli před válkou, podle mě nejde. V podstatě nám sebrali fabriku, jejíž akcie sice pořád držím, ale nemůžu nijak vykonávat akcionářská práva. Prostě si to přisvojili. Problém je ale ještě jeden – ten trh plně ovládli Číňané, kterým tato situace dokonale vyhovuje. A už to není tak, že se jejich produktům všichni smějí. Kvalita jejich produktů šla ohromně dopředu. Vidím to pokaždé v Dubaji na veletrzích, kde vám vždycky stačí hodinka dvě a víte o trhu úplně všechno. V Číně prožili to, co se u nás stalo někdy v druhé polovině devadesátých let.
Jak to myslíte?
Když padla železná opona, dělali jsme pár let pořád všechno po komunisticku, pak jsme se probudili a začali jsme raketově růst. Čína roste raketově v kvalitě. A nejen Čína, stejně tak Bangladéš a další země. A Číňanům už jde i ten umělecký segment, který donedávna prostě neuměli a kde jsme měli jasnou výhodu.
Čím to je?
Uvědomili si, že bez technicky kvalifikovaných lidí to nejde. Mimochodem my jsme byli jedni z prvních, kdo do Číny šel. A taky jedni z prvních, kdo z Číny odešel. Už to nemělo smysl, protože se to naučili. Nevyplácelo se tam vyrábět. Dorůstá další generace, která vzešla z politiky jednoho dítěte. A ty jedináčci byli vychovávaní celou rodinou, která do nich cpala všechny znalosti a vědomosti. Takže to už nejsou Číňané, jak si je představujeme, jako chudé farmáře, to jsou inženýři, technici, vývojáři.
Vlastislav Bříza
Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.
