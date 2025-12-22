Pavel by Turka ministrem nejmenoval. Hrad předpokládá, že jej nenavrhne ani Babiš
Prezident Petr Pavel předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) na ministra životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nenavrhne. Hrad to uvedl v dnešní tiskové zprávě. Předseda vlády je podle něj povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Vysvětlení problematických výroků a činů, které při schůzce na Pražském hradě předložil Turek, hlavu státu nepřesvědčila. Výhrady prezidenta k jeho případné nominaci na ministra přetrvávají.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Turek dnes po jednání na Hradě uvedl, že Motoristé jiného kandidáta na vedení ministerstva životního prostředí nemají. Věřil, že v některých případech se mu kauzy podařilo prezidentovi vysvětlit, s něčím se ale podle něj mohl Pavel těžko smiřovat.
„Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ uvedl dnes Hrad.
Bagatelizace nacistického Německa
Turek podle prezidenta svým veřejným vystupováním, výroky a chováním vytváří u významné části veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje nacistické Německo. „Tím zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti stejně jako k demokratickému řádu jako takovému. Dalším svým chováním vyjadřuje neúctu k hodnotám právního státu,“ dodal.
Pavel tak je přesvědčen, že Turek nemůže být ministrem. Předpokládá, že ho Babiš na člena vlády nenavrhne. „Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech,“ doplnil Hrad.
Z původního termínu schůzky s Pavlem se Turek omluvil ze zdravotních důvodů, chyběl pak kvůli nim i v ministerské nominaci. Pavel místo něj na Babišův návrh pověřil řízením ministerstva životního prostředí šéfa diplomacie a Motoristů Petra Macinku.