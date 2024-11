Trump chce do čela ministerstva školství wrestlingovou magnátku

Nově zvolený americký prezident Donald Trump nominoval wrestlingovou magnátku Lindu McMahonovou na post ministryně školství. Stanout by měla v čele ministerstva, které Trump slíbil zrušit. Informovaly o tom dnes světové agentury.

„Jako ministryně školství bude Linda McMahonová neúnavně bojovat za to, aby každému americkému státu nabídla větší svobodu ve vzdělávání a umožnila rodičům činit ta nejlepší rozhodnutí ohledně vzdělávání pro jejich rodiny“, citovala agentura AFP z Trumpova prohlášení.

McMahonová je významným sponzorem Trumpa a jedním z jeho prvních podporovatelů, když se před téměř deseti lety poprvé ucházel o Bílý dům. V letech 2017 až 2019, tedy během Trumpova prvního funkčního období, stála v čele Úřadu pro drobné podnikání.

Šéfkou asociace profesionálního wrestlingu WWE byla do roku 2019, kdy přešla do čela protrumpovského politického akčního výboru America First Action. Je rovněž předsedkyní Trumpovi nakloněného think-tanku First Policy Institute.

McMahonová byla ve hře o post šéfky ministerstva obchodu, Trump ale v úterý místo ní vybral do čela tohoto resortu Howarda Lutnicka, který dosud vedl makléřskou a investiční společnost Cantor Fitzgerald působící na Wall Street.

Trump a jeho republikánští spolupracovníci v posledních letech kritizovali snahy demokratů, kteří se snažili lidem snížit dluhy vzniklé ze studentských půjček. Končící prezident Joe Biden tímto podle nich diskriminačním opatřením zneužíval své pravomoci a jeho postup soudně napadali.

Pokud bude McMahonová potvrzena Senátem, v němž mají převahu republikáni, bude mít za úkol přizpůsobit americké školy a univerzity Trumpově vizi školství, které v předvolebních projevech sliboval zbavit „levicové indoktrinace“, uvedla agentura AP.

Trump také oznámil nominaci na šéfa úřadu pro zdravotní péči a lékařské služby. Má se jím stát Dr. Mehmet Oz, někdejší známý televizní doktor a kardiochirurg. Pokud Oze potvrdí do funkce Senát, bude zodpovědný za zdravotní pojištění v rámci programů Medicaid, Medicare a Affordable Care Act, na které spoléhá více než polovina Američanů. Oz, který se v roce 2022 neúspěšně ucházel o křeslo v americkém Senátu za Pensylvánii, je Trumpovým stoupencem a v posledních dnech vyjádřil podporu nominaci Roberta F. Kennedyho mladšího na ministra zdravotnictví. Trump při oznámení nominace mimo jiné uvedl, že Oz „omezí plýtvání a podvody v nejdražší vládní agentuře naší země“.

