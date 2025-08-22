Evropským automobilkám jdou po krku velcí investoři. Cítí pád
Hedgeové fondy našly novou oběť – evropský automotive sektor, který podle nich nečeká růžová budoucnost. Právě proto shortují akcie firem, které v této oblasti působí. Počet spekulací na pokles akcií letos narostl o 35 procent. Důvod? Cla, ale také růst čínské konkurence.
Kdybyste se snažili najít sektor, který téměř jistě nečekají příliš dobré časy, nejspíš vsadíte na evropský automotive průmysl. Stejně to také vnímají velcí investoři, jak potvrzují nejnovější data o obchodech „na krátko“, tedy spekulace na pokles akcií.
„Podle S&P Global vzrostly od začátku tohoto roku tyto spekulace v odvětví automobilů a komponentů o 35 procent,“ uvedl server FT.com. „Vrcholu přitom letos dosáhly v dubnu při oznámení Donalda Trumpa o zavedení ‚recipročních‘ cel,“ dodal server.
Nejvýraznější roli v „shortování“ přitom hrají velké investiční společnosti, zejména hedgeové fondy. „Například newyorský hedgeový fond Jericho sází 127 milionů dolarů proti automobilce Stellantis, největší světový správce majetku BlackRock pak věří v pokles akcií Volvo Cars, přičemž na tuto pozici vsadil 75 milionů dolarů,“ dodává FT.com.
Francouzský problém
Největší dopad to však má na subdodavatele. Například francouzská společnost Valeo vyrábějící komponenty pro automotive se stala druhou nejvíce shortovanou evropskou akcií vůbec. Mimo jiné se jí dotkne slábnoucí dolar, který se na výsledku společnosti negativně podepíše až ve výši 750 milionů dolarů.
Podle dat zveřejněných listem The Financial Times dosahuje celková krátká pozice proti Valeu částky 355 milionů dolarů.
Problémy přetrvávají
Úvaha velkých investičních skupin se opírá zejména o dva důvody. Prvním jsou jednoznačně americká cla. Po jednání Evropské komise s americkou vládou Donalda Trumpa nakonec na evropský automobilový průmysl dopadnou celková cla 15 procent z původně navrhovaných 27,5 procenta. Přesto jde o poměrně citelný dopad u produktů, u nichž zákazníci bývají citliví na cenu, což pro část automobilového trhu platí.
Jenomže podle investorů jsou cla jen část negativního scénáře. Druhým a potenciálně dlouhodobějším problémem je totiž konkurence čínských elektromobilů.
Právě to se ostatně odráží na akciích evropských automobilek již delší dobu, stejně jako jim to ovlivňuje hospodaření. Automotive sektor je totiž na klesající trajektorii od loňského dubna, kdy například index STOXX Europe 600 Automobiles & Parts dosáhl maximální úrovně 732 bodů. Aktuálně je na úrovni 540 bodů.
