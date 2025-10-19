Náhrada za Turka? Nemám důvod ji hledat, uvedl Macinka

Nový magazín právě vychází!

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.

Macinka dnes řekl, že platí jeho vyjádření, že za Turka nehledá náhradu. „Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ uvedl. Turek je podle něj nejvýznamnější osobností Motoristů a ikonickým člověkem strany. „Nepřijímám tu dehonestační kampaň Deníku N,“ uvedl.

Je jedno, jaký novinář o čem píše, jde jen o to, jestli se ten čin stal, reagoval Rakušan. Motoristé si podle něj nedokážou připustit, že Turek se svou minulostí ministrem být nemůže. „Jestli někdo píše rasistické příspěvky, hajluje, relativizuje utrpení popálené holčičky, je to největší děs, který jsem zažil,“ řekl. Turkův reputační problém je objektivní, dodal.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný (vlevo) a předseda strany Petr Macinka

Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou

Názory

Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál tento týden informovaly, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie, Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka dnes kritizoval, že spis včetně obrazové dokumentace se dostal do médií. Jde podle něj o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Rakušan řekl, že z funkce ministra vnitra nechal možný únik od policie prověřit. „Veškeré přístupy do toho spisu byly prověřeny, za celou dobu nula, žádné stahování dat,“ uvedl. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení, ale také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo, proto jsem to nechal prověřit, aby lidé jako vy nemohli instituce napadat,“ řekl.

Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že ohledně personálního obsazení vlády se ještě bude diskutovat o každém jménu. „Nemůžu říct ano, nebo ne,“ reagoval na dotazy o Turkovi. „Personifikujeme to v době, kdy jsme ani neřekli, kdo bude tím kandidátem,“ podotkl.

Fialova vláda je ochotna předložit rozpočet té vznikající, ale má podmínku

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan.
ČTK
ČTK
ČTK

Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.

Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila ještě před volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Šéf ANO Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel.

Rakušan dnes řekl, že vznikající koalice chtěla mít do měsíce hotová vyjednávání, zatím se ale jen pere o funkce, posty a personálie a je v krizi, ještě než vznikla. „Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl. Vznikající kabinet evidentně nemá rozpočet připravený, míní Rakušan. „Pokud to bude vypadat, že vláda nevznikne ani v prosinci, v lednu, potom jsme ochotní se bavit i o tom, v jaké formě předložíme rozpočet,“ dodal.

Výborný v ČT řekl, že nyní nemá debata smysl, protože se ještě neustavila nová Sněmovna a nemá předsedu. Až se to kolem 5. listopadu pravděpodobně stane a bude současně zřejmé, že brzy nevznikne nová vláda, pak by současný kabinet rozpočet mohl poslancům poslat, míní. „Nevylučuji to, protože nevím, v jaké fázi bude sestavování vlády,“ dodal.

„Musíte sloužit do posledního dne“

Havlíček řekl, že vznikající koalice po současné vládě chce jen to, aby dodržovala zákon. „Je to arogance, kterou jsem snad ještě nezažil,“ uvedl. Vznik nové vlády podle něj není jen v rukou ANO, SPD a Motoristů, vliv mají třeba i prezident a zákonné lhůty. „Vy musíte sloužit do posledního dne,“ vzkázal dosluhující vládě. ANO podle něj na své podobě rozpočtu pracuje, ale bez ministerských aparátů to musí dělat „na koleni“.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) očekává, že v případě předložení rozpočtu by se v nové Sněmovně začal odehrávat cirkus a trapné cvičení, kdy budoucí vláda bude říkat, že všechno v návrhu je špatně. „Neměla by spíš říct, co v tom rozpočtu chtějí? Mnohem víc než to, co máme dělat, bych chtěla slyšet, co chtějí dělat oni,“ uvedla.

Předseda Motoristů Petr Macinka řekl, že vláda dělá naschvály a je nutné rozpočet projednávat, i když je „vylhaný a podvodný“. „Budeme na něm muset hodně odpracovat,“ podotkl. Věří, že nebude nutné měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a měnit schodek rozpočtu. Babiš tento týden uvedl, že ANO nechce zvyšovat schodek navržený současnou vládou. „Svou vlastní neschopnost schováváte za to, že říkáte, že chcete náš vylhaný rozpočet,“ kontrovala Decroix.

Šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib v ČT řekl, že debata o rozpočtu mezi nynější a vznikající vládou začíná nabývat nedůstojných rozměrů. „Za mě by toho 5. listopadu skutečně nejpozději měl být ten zákon znovu schválen a odeslán,“ řekl. Podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla, který byl zvolený za SPD, je postoj současné vlády kopancem vůči občanům. „Pokud nám ho nedají, zásadním způsobem to poškodí finanční stabilitu ČR. Dělají to naschvál, jen aby nám ztížili práci,“ uvedl.

Na Česko dolehla pohřební chudoba

Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody

Na Česko dolehla pohřební chudoba
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.

Poslední rozloučení zdražuje napříč republikou. Zatímco ještě před dvěma lety vyšel běžný pohřeb s obřadem na zhruba 30 tisíc korun, dnes se za stejné služby platí kolem 35 až 40 tisíc. Nejlevnější varianty, takzvané tiché pohřby bez obřadu, si lidé volí stále častěji právě proto, že se do rozpočtu vejdou „nejsnáze“.

Za růstem stojí kombinace faktorů, které se v posledních letech promítly do všech odvětví – dražší energie, vyšší mzdové náklady, pohonné hmoty i materiály. Krematoria platí víc za plyn a elektřinu, pohřební služby zase za dopravu a chlazení. Ceny dřeva i květin navíc vzrostly o desítky procent, což se promítá do konečných účtů.

Francii padá rating, už jej má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Lukáš Kovanda: Francii padá rating. Už ho má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Názory

Francie, druhá největší ekonomika platící eurem, dostává další těžký ratingový úder v krátkém sledu. Agentura Standard & Poor’s jí zlomově zhoršuje rating, z AA- na A+. Přeřazuje ji tedy do nižší kategorie, pouze „jednoáčkové“, než v jaké se nachází „dvouáčkové“ Česko.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Státní podpora je minimální

Podle statistik pohřební služby Goodbye činila na začátku roku 2024 průměrná cena objednávky 23 500 korun, zatímco na jeho konci už 28 175 korun. To znamená nárůst o necelých pět tisíc korun, tedy o pětinu za jediný rok. Pro srovnání: průměrný starobní důchod v Česku činí zhruba 21 tisíc korun. I nejzákladnější pohřeb tak odpovídá téměř jednomu a půl měsíčnímu důchodu. Není proto divu, že lidé čím dál častěji volí nejlevnější varianty bez obřadu. Podle dat Goodbye se pro ně v roce 2024 rozhodlo 72 procent zákazníků. Tradiční obřady s účastí hostů tvořily pouze necelou třetinu.

Státní podpora je přitom minimální. Takzvané pohřebné, tedy jednorázový příspěvek na úhradu nákladů, činí 5 000 korun a náleží pouze těm, kteří vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči. Pro většinu rodin tedy žádná finanční pomoc neexistuje. Pokud se o pohřeb nikdo nepostará, úhradu přebírá stát – tzv. sociálních pohřbů proto přibývá. Ministerstvo pro místní rozvoj za ně letos do září zaplatilo 21,8 milionu korun, zatímco před pěti lety šlo o méně než 14 milionů. Za celý loňský rok to bylo 22,6 milionu a letošek tak bude zřejmě rekordní.

Pohřební chudoba se tak stává reálným problémem i v Česku. Zatímco inflace se po pandemii i energetické krizi postupně uklidňuje, ceny posledního rozloučení rostou dál. A pro mnohé dnes představují finanční zátěž, která přesahuje jejich možnosti.

