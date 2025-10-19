Náhrada za Turka? Nemám důvod ji hledat, uvedl Macinka
Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.
Macinka dnes řekl, že platí jeho vyjádření, že za Turka nehledá náhradu. „Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ uvedl. Turek je podle něj nejvýznamnější osobností Motoristů a ikonickým člověkem strany. „Nepřijímám tu dehonestační kampaň Deníku N,“ uvedl.
Je jedno, jaký novinář o čem píše, jde jen o to, jestli se ten čin stal, reagoval Rakušan. Motoristé si podle něj nedokážou připustit, že Turek se svou minulostí ministrem být nemůže. „Jestli někdo píše rasistické příspěvky, hajluje, relativizuje utrpení popálené holčičky, je to největší děs, který jsem zažil,“ řekl. Turkův reputační problém je objektivní, dodal.
Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.
Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou
Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál tento týden informovaly, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie, Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka dnes kritizoval, že spis včetně obrazové dokumentace se dostal do médií. Jde podle něj o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.
Rakušan řekl, že z funkce ministra vnitra nechal možný únik od policie prověřit. „Veškeré přístupy do toho spisu byly prověřeny, za celou dobu nula, žádné stahování dat,“ uvedl. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení, ale také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo, proto jsem to nechal prověřit, aby lidé jako vy nemohli instituce napadat,“ řekl.
Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že ohledně personálního obsazení vlády se ještě bude diskutovat o každém jménu. „Nemůžu říct ano, nebo ne,“ reagoval na dotazy o Turkovi. „Personifikujeme to v době, kdy jsme ani neřekli, kdo bude tím kandidátem,“ podotkl.