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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Eurozóna není VIP klub. Bulharsko hned testuje její slabiny

Lukáš Kovanda: Eurozóna není VIP klub. Bulharsko hned testuje její slabiny

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce, že jeho dluhy zamázne. Eurozóna není žádný klub silnějších, rekordních více než 71 procent zemí s jednotnou měnou má nyní horší rating než Česko. Přitom ještě v roce 2008 to bylo 0 procent, komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jen co Bulharsko přijalo euro, už s ním dnes Evropská komise zahájí řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 procenta HDP na 4,1 procenta HDP a v roce 2027 pak na 4,3 procenta. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho „sekali latinu“ – hospodařili přebytkově a udržovali poměrně nízké zadlužení v poměru k HDP.

Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sázejí na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Tak jako pomohli sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo.

Andrzej Domański

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Polsko si začíná říkat o místo v nejužší ekonomické špičce Evropy. Vláda ve Varšavě staví své ambice na rychlejším růstu než zbytek unie, odolnosti vůči zpomalování i snaze posílit vlastní technologie, energetiku a export. Ministr financí Andrzej Domański tvrdí, že kdo dnes investuje v Polsku, sází na jeden z nejsilnějších růstových příběhů kontinentu.

ČTK

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Eurozóna ztrácí ratingový lesk

Po letošním přijetí eura Bulharskem stoupl podíl zemí eurozóny, které mají u agentury Fitch Ratings horší rating než Česko, na dosavadní historický rekord, tedy na více než 71 procent. Už od loňska pak poprvé v historii platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní podle Fitche pouze šestice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko a Irsko. Jenže hned tři z těchto zemí mají rating lepší jen o jediný stupeň. Jde o Finsko, Rakousko a Irsko, takže jejich rating spadá do stejné kategorie jako rating České republiky.

Všechny ostatní země, včetně nejen Francie, ale i Belgie, Estonska, Slovinska či třeba Španělska, mají nejen horší rating než Česko, ale také rating nižší kategorie.

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ČTK

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Jen šest zemí eurozóny drží špičkové hodnocení

Rating nejvyšší, „tříáčkové“, nebo druhé nejvyšší, „dvouáčkové“, kategorie, do níž spadá i rating Česka, nyní v eurozóně vykazuje pouze šest zemí z jednadvaceti: Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Irsko.

Finsku přitom agentura Fitch zhoršila rating loni koncem července, a to ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating také loni, začátkem června, a to rovněž ze stupně AA+ na AA. Irsko patří k málu zemí eurozóny, jimž se rating zlepšuje. Loni koncem května mu jej Fitch zlepšila z AA- na AA.

Česko drží momentálně známku AA-, a to nepřetržitě už od začátku srpna 2018, tedy déle než sedm let.

Český rating se drží navzdory domácím sporům

Zajímavé je, že za tu dobu byl stav tuzemských veřejných financí předmětem nesčetných, leckdy vášnivých debat, ať už v rámci politické, odborné, nebo veřejné diskuse. Avšak s mezinárodně autoritativním pohledem zvenčí, tedy s pohledem ratingové agentury Fitch, to „ani nehnulo“. Doma není nikdo prorokem, dalo by se říci.

Hned 15 z 21 zemí eurozóny, tedy oněch více než 71 procent, má nyní horší rating než Česko. To je dosud historicky rekordní údaj. Přitom ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka a Slovinska, které euro přijalo roku 2007, a také včetně Kypru a Malty, které do eurozóny vstoupily roku 2008.

Tedy zatímco ještě v březnu 2008 mělo 100 procent zemí eurozóny lepší rating než Česko, nyní, v červnu 2026, po necelých osmnácti letech, je to již jen zhruba 29 procent.

Daniel Beneš, GŘ ČEZ

Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

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ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

Lukáš Kovanda

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Varování před stavem veřejných financí

Popsaný vývoj tedy odráží dramatické zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny v posledních zhruba 18 letech, a to v době, kdy Česká republika své veřejné finance dokázala naopak dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny nyní mají lepší rating než ČR v rozsahu větším, než je jediný stupeň. Investiční pásmo ratingových hodnocení má deset stupňů, spekulativní pásmo pak dalších dvanáct, dohromady tedy existuje 22 možných „známek“. Jde o zmíněné Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují „známku“ AAA.

Tyto tři země eurozóny tedy jako jediné v eurozóně vykazují ratingové hodnocení vyšší kategorie než Česko. Mají takzvané „tříáčkové“ hodnocení, AAA. Zmíněné Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česko, vykazují totiž „dvouáčkové“ hodnocení, ať už AA, nebo AA-. Všech ostatních patnáct zemí eurozóny, včetně nováčka Bulharska, pak vykazuje rating horší kategorie než Česko, tedy „jednoáčkový“ nebo ještě horší.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Lukáš Kovanda

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UniCredit je blíž ovládnutí Commerzbank. Němcům se plán nelíbí

Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

Italská banka UniCredit už si zajistila přísliby akcionářů, díky nimž její podíl v německé Commerzbank výrazně překročí hranici 30 procent. S odvoláním na své zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. UniCredit tak učinila další krok ve snaze o převzetí německého konkurenta za 38,6 miliardy eur (937 miliard korun). Italská banka zatím v Commerzbank drží 26,8 procenta akcií.

Orcel získává větší vliv

Překročení hranice 30 procent představuje významný milník pro generálního ředitele UniCredit Andreu Orcela, který o získání Commerzbank usiluje už téměř dva roky. UniCredit tak získává rostoucí vliv a snižují se šance německé Commerzbank, že se převzetí ubrání. A to navzdory tomu, že se nabídka nelíbí ani německé vládě.

Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst

Další propouštění? Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst

Zprávy z firem

Německý finanční ústav Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst. Snaží se tak odrazit nechtěný zájem o převzetí od italské banky UniCredit. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal server listu Financial Times (FT).

ČTK

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Nabídka je pod tržní cenou

Italská banka nabízí 0,485 své akcie za každou akcii Commerzbank. Jednu akcii německé banky tak podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, což je asi o tři procenta méně, než je aktuální cena akcií Commerzbank. Nabídka na odkup trvá do 16. června.

Orcel usiluje o Commerzbank od září 2024. Cílem je proměnit italskou banku v dominantní sílu v Německu, tedy v největší evropské ekonomice. Podařilo se mu získat podíl těsně pod 30 procenty a v březnu představil nižší nabídku, jejímž cílem je překonat tuto hranici a prolomit patovou situaci, která trvá už několik měsíců. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.

Commerzbank se brání

Ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová označila nabídku UniCredit za příliš nízkou a tvrdí, že bance bude lépe jako nezávislé instituci. Zvýšila výhled zisku na letošní rok a nastínila další propouštění, aby posílila obranu proti nepřátelskému pokusu UniCredit o převzetí. Proti transakci je i německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

Italové už jsou největším akcionářem

UniCredit kromě přímo držených akcií vlastní také finanční nástroje, které lze v budoucnu přeměnit na 3,22 procenta akcií Commerzbank. Vedle toho drží také deriváty vypořádávané v hotovosti, které jsou spojeny s dalším podílem ve výši 10,7 procenta.

Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbank před německým státem. Na německém bankovním trhu už působí prostřednictvím dceřiné banky HypoVereinsbank (HVB).

Italská UniCredit vydělala rekordní miliardy. Teď chce větší vliv v německé Commerzbank

Zprávy z firem

Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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ČTK

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Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy
iStock
nst
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Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

Podle zprávy agentury Bloomberg bitcoin v úvodu evropského obchodování oslabil až o 2,4 procenta na 69 660 dolarů (1 451 693 korun), nejníže od 8. dubna. Výprodej se netýkal jen bitcoinu. Pod tlakem byly digitální měny napříč trhem, ztrácely také ether, solana a další tokeny.

Výprodej v podání Synergy

„Geopolitická nejistota spolu s nervozitou kolem rozprodeje bitcoinových pozic společnosti Strategy výrazně zatěžují bitcoin,“ uvedla Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets, kterou cituje Bloomberg.

Pozornost investorů přitáhla právě společnost Strategy Michaela Saylora, která v pondělí oznámila svůj první prodej bitcoinu od konce roku 2022. Firma prodala tokeny za zhruba 2,5 milionu dolarů. Část trhu to vnímá jako symbolický odklon od strategie, která ze Strategy udělala jednoho z největších kupců bitcoinu.

Další tlak přichází z trhu burzovně obchodovaných fondů. Americké spotové bitcoinové ETF, které po svém spuštění pomáhaly cenu kryptoměny táhnout vzhůru, nyní zaznamenaly rekordních 11 dní čistých odlivů v řadě. Investoři z nich během této série stáhli téměř 3,5 miliardy dolarů.

Klíčová je teď podle obchodníků hranice 70 tisíc dolarů. „Potvrzený denní nebo týdenní závěr pod 70 tisíci dolary by znamenal strukturální změnu, nikoli jen reakci na titulky,“ uvedl Sean McNulty, šéf obchodování s deriváty pro Asii a Tichomoří ve společnosti FalconX.

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Sundar Pichai

Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů

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Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.

nst

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ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard

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Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

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