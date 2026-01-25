Stále více argumentů pro zachování zlotého. Polsko se do měnové unie nehrne
Polsko nespěchá se vstupem do eurozóny. Usiluje nyní spíše o získání křesla ve skupině největších ekonomik světa G20. V rozhovoru s listem Financial Times to uvedl polský ministr financí Andrzej Domański. "Naše ekonomika si zjevně vede lépe než většina těch, které mají euro," uvedl Domański. "Máme k dispozici čím dál více údajů, výzkumů a argumentů k zachování polského zlotého," dodal.
Nynější předseda polské vlády Donald Tusk při svém prvním nástupu do premiérského úřadu v roce 2008 vyzýval k přijetí eura v roce 2012. Od tohoto cíle se však upustilo v důsledku dluhové krize v eurozóně a odporu strany Právo a spravedlnost (PiS), která ze zachování zlotého učinila klíčovou součást své snahy o obranu národní suverenity, píše Financial Times.
Tusk se do funkce premiéra vrátil předloni, kdy zvítězil v parlamentních volbách v čele proevropské koalice. Jeho postoj k euru se však od prvního nástupu do premiérské funkce otočil. Polský zlotý po Tuskově návratu do čela vlády posiluje vůči euru a průzkumy ukazují, že většina voličů se staví proti přijetí jednotné evropské měny.
Money
"Veřejné mínění dává přednost zlotému. Hlavní důvody, proč teď nepracujeme na přijetí eura jsou ale spojené s ekonomikou, ne s polskou politikou," uvedl Domański. "Před dvěma lety jsem měl trochu obavy, že Polsko by mohlo zůstat pozadu ve dvoustupňové EU a mimo eurozónu. Dnes je však Polsko zjevně v nejvyšší ekonomické třídě a nevidím žádný pádný důvod, proč se vzdávat vlastní měny," dodal.
Polsko bylo podle výpočtů Mezinárodního měnového fondu (MMF) v loňském roce dvacátou největší ekonomikou na světě. Americký prezident Donald Trump pozval Polsko jako pozorovatele na letošní zasedání skupiny G20 v Miami, píše Financial Times. MMF tento měsíc odhadl, že hrubý domácí produkt (HDP) Polska se v loňském roce zvýšil o 3,3 procenta po tříprocentním nárůstu v předchozím roce. V letošním roce počítá MMF s dalším zrychlením růstu polské ekonomiky, a to na 3,5 procenta.
Eurozóna se tento měsíc rozšířila o Bulharsko, takže ji nyní tvoří 21 členských zemí EU. Euro zatím nezavedly Česká republika, Dánsko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko a Švédsko. Česko se zavázalo přijmout euro při vstupu do EU v roce 2004. Smlouva o vstupu ale neobsahuje žádný termín, kdy by měla země do eurozóny vstoupit. Podle srpnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura.