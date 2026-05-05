Italská UniCredit vydělala rekordní miliardy. Teď chce větší vliv v německé Commerzbank

Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.
Bance rostly i další ukazatele. Výnosy se zvýšily o pět procent na 6,9 miliardy eur a hrubý provozní zisk stoupl o osm procent na 4,58 miliardy eur.
UniCredit zároveň zlepšila výhled na celý rok. Nově očekává, že za letošek vydělá nejméně 11 miliard eur. V předchozí prognóze přitom uváděla, že čistý zisk se bude pohybovat kolem této částky.
Silná čísla přicházejí v době, kdy banka zvyšuje tlak na německou Commerzbank. UniCredit zahájila nabídku na převzetí, přestože proti spojení dlouhodobě vystupuje vedení Commerzbank, její zaměstnanci, odbory i německá zemská a spolková vláda.
Commerzbank už v dubnu nabídku na převzetí odmítla a UniCredit obvinila z nepřátelské taktiky a zavádějících tvrzení. Italská skupina se však snahy o spojení nevzdává.
UniCredit už v Commerzbank drží významný podíl a je s velkým odstupem jejím největším akcionářem před německým státem. Nyní chce odkoupit další akcie a zvýšit svůj podíl na něco málo přes 30 procent. Aktuálně se nachází těsně pod touto hranicí. Podle agentury Reuters tím chce Commerzbank přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.
Na německém trhu už UniCredit působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank.
Skupina je významná i pro český trh. UniCredit Bank zahájila činnost v Česku v listopadu 2007 po spojení HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900 tisíc klientů.
Divize UniCreditu pro střední a východní Evropu, do které spadá i česká část banky, v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o osm procent na 800 milionů eur. Výnosy této divize stouply o čtyři procenta na 1,2 miliardy eur.
Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.
Zlato a stříbro představovaly největší investiční horečku loňského roku, s níž se běžně mohou srovnávat jen divoké kryptoměny nebo spekulativní akcie. Jenomže každá rally jednou končí a přichází fáze vystřízlivění. A právě ta nyní probíhá na zlatě i stříbře.
Oba cenné kovy, které vloni vystoupaly o desítky procent (a stříbro dokonce až o 150 procent), se od dosažení svých maxim postupně vydaly směrem dolů. A stříbro opět mnohem rychleji než zlato.
A tak od lednových peaků zlato odepsalo zhruba 15 procent. A stříbro více než třetinu.
Analytici se shodují na tom, že jde o klasickou korekci spojenou se změnou sentimentu na trhu, navíc podpořenou některými rozhodnutími klíčových institucí, zejména americké centrální banky Fed. Na ceně zlata se podepisuje i to, že centrální banky některých zemí přestaly zlato nakupovat do svých devizových rezerv, čímž v posledních dvou letech výrazně ovlivňovaly poptávku i cenu. A například turecká centrální banka dala na trh tolik zlata, že to samo o sobě podle Bloombergu stačilo na pohyb ceny.
A sentiment hraje roli také u stříbra. Jeho cena vystřelila v roce 2025 extrémně rychle a hned několikrát se při krátkých propadech ceny hledalo nové dno, kdy trh stříbro podrží. Zatímco na začátku roku se dlouhodobě stříbro pohybovalo na úrovni do 25 dolarů, v první polovině roku se nové dno posunulo na 30 dolarů, v loňském prosinci pak analytici odhadovali dno kolem 60 dolarů. Aktuálně se technická analýza odhaduje mezi 65 a 70 dolary.
Jenomže to nic nevypovídá o odhadované ceně, kam se stříbro může ubírat. A zde se analytici zásadně odlišují. Cena stříbra v následujících měsících může výrazně posílit, ale i propadnout.
Podle Bloombergu zásoby stříbra letos zaznamenají deficit šestý po sobě jdoucí rok, výsledkem by měl být deficit ve výši 15 procent, tedy zhruba 46 milionů trojských uncí. Stříbro totiž na rozdíl od zlata není jen drahým kovem, ale také průmyslovým, v důsledku čehož se na jeho ceně podílí také poptávka ze strany průmyslu.
Největší nedostatek stříbra za uplynulou dekádu podle Bloombergu zaznamenal rok 2022, kdy na trhu chybělo více než 250 milionů trojských uncí.
Znalost kybernetických rizik a způsobů, jak jim předejít, roste. Přesto však kybernetických útoků neustále přibývá. Na vině je především lidský faktor. „Máme velký nepoměr mezi znalostí a chováním. U soukromých osob často vidíme, že si uvědomují existenci kybernetických hrozeb a že by s tím něco měli dělat. Ale v reálu se tak nechovají,“ uvedla na společné tiskové konferenci ČSOB, Policie ČR a společnosti Mastercard generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR Jana Lvová. „Například 36 procent lidí přiznává, že kliklo na podezřelý odkaz. A 15 procent lidí zadalo své údaje na stránce, která se ukázala jako podvodná. 11 procent dokonce nadiktovalo své citlivé údaje podvodníkovi po telefonu. Takže přestože si uvědomujeme, že bychom něco dělat neměli, tak to děláme,“ zhodnotila výsledky průzkumu Mastercard.
Nejvíc alarmující podle ní je, že jeden ze čtyř lidí odpověděl, že by pokračoval v telefonním rozhovoru, přestože ví, že jde o podvodníka. A jeden člověk ze tří si nikdy nezměnil heslo ke svému hlavnímu e-mailovému účtu. „A nebo to možná udělal, ale nepamatuje si to. To je také důležité,“ popsala Lvová. Tím ovšem výčet špatných zpráv z oboru kyberbezpečnosti nekončí. „Na 36 procent lidí přiznává, že hlavní bariérou bezpečného chování je pohodlnost nebo lenost. Téměř 40 procent lidí tedy ví, že se něco může stát, ale věří, že se to nestane zrovna jim, anebo prostě není ochotno pro to něco dělat,“ podtrhla šéfka Mastercard.
Nejhorší na tom podle Lvové je, že takový přístup pak jednotlivci přenášejí do firem. To ohrožuje i firmu s velmi kvalitním zabezpečením. Index kybernetické bezpečnosti společnosti Mastercard pro Českou republiku ukázal, že je velký rozdíl mezi zabezpečením firem a soukromých osob. Firmy jsou na tom podle Lvové relativně dobře, mají nastavená potřebná řešení, ačkoliv existují rozdíly mezi velkými a malými firmami. „Čím menší je firma, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude útok úspěšný. Menší firmy občas nevědí, jaké technologie používat, anebo na ně nemají dost investic, anebo si nemohou dovolit zaměstnance, který by se tímto zabýval,“ podotkla Lvová.
Ale pokud jde o soukromé osoby, tam jsou rizika ošetřena pouze v malé míře. Není to přitom záležitost věku, kdy by se předpokládalo, že starší ročníky jsou na tom hůře. „Dokonce ani ve vzdělání není rozdíl takový, jak bychom možná očekávali,“ upozornila šéfka Mastercard. Je tu ale jedno ale: firmy už sice chápou, že se kyberbezpečnost týká jich všech, ale chovají se jinak. „Čím dál větší podíl firem má, aspoň papírově, nastavené procesy, upravená pravidla toho, jak přistupovat k citlivým systémům, dvoufaktorová ověření či jiné formy zabezpečených přístupů. A už se začínají zaměřovat i na to, jak zjišťovat, zda i jejich dodavatelé jsou dostatečně zabezpečeni. Protože dodavatelé často přenášejí útoky i do zabezpečených větších firem,“ zhodnotila Lvová. Dodala, že znalost firem se poměrně zlepšila, ale realita je taková, že útoky se stále dějí. Přibývají. Devět z deseti firem bylo podle průzkumu terčem útoku, ale 80 procent firem dokázalo útok odvrátit.
Podle Policie ČR bylo v České republice loni spácháno celkem 170 tisíc trestných činů, z toho 12,4 procenta v on-line prostředí. Podle policejního prezidenta Policie ČR Martina Vondráška v okolních zemích je toto číslo vyšší. Například ve Velké Británii činí 44 procent, v Německu či Rakousku desítky procent. „A u nás to nebude jinak. Musíme si uvědomit, že trestná činnost obecně se stěhuje z ulice do virtuálního prostředí,“ podtrhl Vondrášek. Policie očekává, že během čtyř let se podíl kyberzločinu více než zdvojnásobí.
Policie loni zachytila 1720 kybernetických útoků na firmy a instituce, což oproti předchozímu roku znamená nárůst o procento. Úspěšný byl každý dvacátý a kyberzločinci přitom své oběti připravili o 548 milionů korun.
Kyberzločin je přitom natolik dobře organizovaný, že jednotlivé skupiny fungují jako reálné firmy. Mají svá call centra, některá z nich například na území Ukrajiny, která, jak uvedl Vondrášek, jsou schopna velmi rychle po jejich rozbití policií obnovit svou činnost. Organizační centrály těchto center ovšem sídlí jinde, zejména v západní Evropě či Asii.
Policejní šéf podotkl, že terčem kybernetických útoků se v poslední době dvakrát stala také samotná Policie ČR. Loni šlo o útok na e-mailový server, letos na začátku roku na centrální registr zbraní. Nejrizikovějšími podvody jsou podvržené faktury, vydávání se za ředitele, dále v poslední době tolik rozšířená volání, kde se zločinci vydávají za bankéře či policistu. Stále fungujícím trikem je také navazování milostných kontaktů on-line, které vyústí v žádost o finanční podporu.
Zkušenosti s tím, že bodem, který může kyberpodvodník překonat i při jinak velmi silném firemním systému zabezpečení, vidí u svých klientů také skupina ČSOB. Jak uvedl generální ředitel skupiny Aleš Blažek, ČSOB dává klientům velmi jednoduché a přitom vysoce účinné doporučení: zaveďte u zaměstnanců, kteří provádějí transakce s penězi, pozici spoludisponenta. Tím se podle něj zamezí tomu, že by zaměstnanec začal podléhat strachu a časové tísni, a nakonec udělal chybu. „Z našich dat vidíme, že to nejstrašnější se stane, když účetní či někdo jiný je radikálním způsobem zmanipulován a pošle miliony případně desítky milionů na účet, na který ty peníze nepatří,“ popsal Blažek.
Pokusy kyberzločinců se podle něj nejvíce vezou na vlnách sociálního inženýrství. Podvodníci se snaží vyvolat strach, předstírají, že jsou policisté, guvernér ČNB a podobně a klienta přesvědčují, že je třeba zabránit podvodu. Proto je tak důležité podmiňovat finanční transakce podpisy dvou lidí.
Generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR Jana Lvová uvedla, že společnost v posledních letech celosvětově investovala do kyberbezpečnostních systémů 11 miliard dolarů (zhruba 229 miliard korun) a podařilo se jí snížit škody z podvodů o 70 miliard. Podtrhla ale, že kyberkriminalita je globálním byznysem bez hranic a že kybernetická bezpečnost nesmí být jen záležitostí velkých technologických firem či firem, ale i jednotlivců. Podotkla, že celosvětově přitom platí, že 96 procent obětí své peníze zpátky nezíská.
Skupina ČSOB od loňska vede spolu s Policií ČR a společností Mastercard edukační kampaň, jejímž cílem je oslovit celkem 250 tisíc subjektů z podnikatelské sféry, živnostníků, škol, bytových družstev či neziskových organizací. Podle nejvyššího šéfa skupiny ČSOB Aleše Blažka je polovina cíle splněna.
