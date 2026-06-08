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newstream.cz Trhy Blackstone zkouší nový trik. Z neprodaných private equity podílů chce udělat dluhopisy

Blackstone zkouší nový trik. Z neprodaných private equity podílů chce udělat dluhopisy

Blackstone
ČTK
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Blackstone hledá způsob, jak uvolnit peníze z private equity investic, které se nedaří jednoduše prodat. Transakce za více než dvě miliardy dolarů má ukázat, jak velký hlad je po podobných produktech mezi investory a pojišťovnami, píše server Financial Times.

Americký investiční gigant Blackstone hledá způsob, jak dostat peníze z private equity investic, které se dnes prodávají výrazně hůř než v době levných úvěrů. Podle Financial Times chce firma nabídnout investorům balík podílů ve starších private equity fondech za více než dvě miliardy dolarů.

Nešlo by ale o klasický prodej jednotlivých podílů. Blackstone zvažuje, že je spojí do jednoho balíku a proti němu vydá cenné papíry podobné dluhopisům (CFO). Ty by pak prodal investorům, zejména pojišťovnám a dalším institucím.

Proč private equity drhne

Private equity fondy obvykle nakupují firmy, často i s využitím dluhu, několik let je rozvíjejí a potom je prodávají se ziskem. Z výnosu následně vyplácejí své investory, mezi nimiž bývají třeba penzijní fondy.

Jenže v posledních letech se tento model zadrhl. Řada fondů nakupovala firmy v letech 2020 až 2022, kdy byly úrokové sazby nízko a peníze levné. Po prudkém růstu sazeb se ale situace změnila. Zadlužené firmy se hůř financují, ocenění některých společností klesla a prodeje váznou.

Podle Financial Times sedí odvětví private equity na neprodaných aktivech za zhruba čtyři biliony dolarů. To znamená, že fondy mají v portfoliích velké množství firem a podílů, které by rády prodaly, ale současný trh jim to komplikuje.

Blackstone chce uvolnit hotovost

Připravovaná transakce by se týkala fondu Blackstone Strategic Partners. To je část Blackstonu, která investuje do fondů jiných private equity skupin. Cílem je získat hotovost pro investory tohoto fondu. Ti totiž čekají, až se starší investice prodají a peníze se jim vrátí. Pokud se ale prodeje zadrhávají, fondy hledají alternativní cesty.

Podle Financial Times zatím není jisté, zda Blackstone transakci skutečně uskuteční. Firma se může nakonec rozhodnout i pro tradičnější prodej podílů na sekundárním trhu. Blackstone se k věci odmítl vyjádřit. A investiční banka Jefferies, která má s transakcí podle FT radit, na žádost o komentář serveru nereagovala.

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Jak z podílů vzniknou dluhopisy

Nástroj, který Blackstone zvažuje, se označuje jako collateralised fund obligation, zkráceně CFO. U něj je důležité hlavně to, že jde o strukturovaný finanční produkt.

Funguje to tak, že se vezme balík podílů ve fondech private equity a rozdělí se do několika vrstev podle rizika a výnosu. Konzervativnější investoři si mohou koupit bezpečnější část s nižším výnosem. Odvážnější investoři mohou sáhnout po rizikovější části s vyšším potenciálním výnosem.

Právě zájem o nejrizikovější část bude podle lidí obeznámených s transakcí jedním z klíčových testů celého obchodu.

Proč to zajímá pojišťovny

Podobné produkty často kupují investoři spravující peníze pojišťoven. Pro ně bývá výhodnější držet cenný papír s ratingem od ratingové agentury než přímý podíl ve složitém private equity fondu.

Jinými slovy: pojišťovna nechce nutně kupovat kus starého fondu, kterému běžný investor obtížně rozumí. Ale může mít zájem o dluhopisový nástroj, který má jasnější strukturu, rating a předem definované riziko. Právě díky tomu se kapitál pojišťoven stále více dostává na soukromé trhy.

Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů

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ČTK

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Trh rychle roste

Zájem o podobné nástroje v posledních letech výrazně vzrostl. Podle Financial Times s odkazem na ratingovou agenturu KBRA dosáhly emise CFO loni rekordních 25,9 miliardy dolarů. V roce 2021 to bylo jen 4,8 miliardy dolarů.

Blackstonem zvažovaná transakce by se svým objemem přes dvě miliardy dolarů patřila k největším na trhu. Přichází zhruba rok poté, co Carlyle uzavřela transakci za 1,25 miliardy dolarů, kterou označila za největší veřejně ratingovaný obchod svého druhu. Podobný strukturovaný nástroj loni využil také Coller Capital, který získal 2,4 miliardy dolarů od Barings a Ares Management.

Test důvěry v private equity

Pro Blackstone je případná transakce zároveň testem nálady na trhu. Rychlý růst emisí CFO totiž vedl k tomu, že investoři jsou vybíravější. Některé nové obchody podle FT hledají kupce déle než dříve.

Pokud se Blackstonu podaří balík podílů za více než dvě miliardy dolarů umístit, může to povzbudit další private equity skupiny, které řeší stejný problém: mají starší investice, ale nechtějí je prodávat narychlo nebo se slevou.

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Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Viktor Orbán
ČTK
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Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

Výzva přichází ve chvíli, kdy se nový maďarský premiér Péter Magyar snaží přesvědčit Brusel, že Budapešť je připravena přijmout více než deset miliard eur z unijních peněz, které Evropská unie zadržela kvůli obavám o stav právního státu.

Šéf maďarského Úřadu pro integritu Ferenc Pál Biró serveru Politico řekl, že „vysoce postavení politici mohou být a velmi pravděpodobně budou stíháni“ kvůli údajné účasti na systému, který měl během Orbánovy šestnáctileté vlády systematicky poškozovat evropské daňové poplatníky.

Biró uvedl, že jeho tým identifikoval řadu trestních případů, u nichž podle něj existuje šance vymáhat peníze zpět. „Měli bychom jako země být v pozici tyto prostředky získat zpět a nechat je vrátit, protože většina z nich už zemi opustila,“ řekl. Konkrétní obvinění proti Orbánovi ani lidem z jeho nejužšího okolí ale nevznesl. Orbán ani jeho strana Fidesz podle Politica nereagovali na žádost o komentář.

Maďarský Úřad pro integritu vznikl v roce 2022 v rámci reforem, které po Budapešti požadoval Brusel. Dohlíží na nakládání s unijními penězi a je nezávislý na vládě. Podle Politica může sehrát důležitou roli při rozkrývání klientelistických sítí, které vznikly během Orbánovy éry a zasahují do stavebnictví, veřejných služeb i médií.

Uměle nadhodnocené kontrakty

Podle úřadu získaly tři firmy většinu státních zakázek na dodávky zboží a služeb. Ceny těchto kontraktů měly být uměle nadhodnocené. Biró uvedl, že stát u těchto tří společností za poslední čtyři roky utratil zhruba deset miliard eur. Firmy nejmenoval.

„Nadhodnocení, které podle nás představuje korupční riziko, by činilo 3,5 miliardy eur,“ řekl Biró. Veřejné zakázky byly podle něj manipulované a základní položky se účtovaly za několikanásobek tržní ceny. Za předchozí vlády se podle něj maďarský stát „stal největším subjektem na trhu“.

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Magyar, který se po drtivém volebním vítězství ujal úřadu v květnu, Orbána opakovaně obviňoval z korupce. Jeho vláda se zároveň snaží obnovit důvěru Bruselu a získat zpět přístup k unijním penězům.

Minulý měsíc se Magyar setkal v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Po schůzce uvedl, že se dohodli na „uvolnění“ až 16,4 miliardy eur, které byly Budapešti zadrženy kvůli porušování unijních pravidel.

Maďarsko ale ještě nemá vyhráno. Magyarova vláda musí do konce srpna předložit přesvědčivý plán, jak chce provést klíčové reformy a jak bude peníze rozdělovat. Jinak může o financování přijít.

Biró tvrdí, že Maďarsko výrazně zaostává v kontrole toho, jak se unijní peníze utrácejí a monitorují. Sám podle svých slov za předchozí vlády čelil politicky motivovaným útokům i pokusům o úplatky, když se snažil systém veřejných zakázek prověřovat. Jeho manželce měla být nabídnuta dobře placená práce bez skutečné náplně. On sám byl zadržen a obviněn z nevhodného používání služebního vozu.

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Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.

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Nová vláda by podle Biróa měla obvinění z korupce a zastrašování začít rychle řešit. „Jedním z hlavních mandátů, na nichž nová vláda stojí a na nichž stojí i toto drtivé vítězství, je boj proti korupci a získání peněz zpět,“ řekl. „Spravedlnosti by mělo být učiněno zadost a lidé by měli dostat zpět to, co jim bylo ukradeno.“

Nulová tolerance

Evropská komise v reakci uvedla, že vůči podvodům na úkor rozpočtu EU platí nulová tolerance. Členské státy jsou podle ní první na řadě, pokud jde o prevenci, odhalování a řešení nesrovnalostí v nakládání s unijními fondy. Pokud unijní vyšetřovatelé nebo žalobci zjistí pochybení, Komise bude podle svého mluvčího postupovat tak, aby byly zpronevěřené peníze vymoženy zpět.

Biró zároveň uvedl, že Magyarova vláda zatím úřadu nepředstavila, jak s ním chce spolupracovat. Úřad je však podle něj připraven sdílet informace, které má k dispozici.

Magyar slíbil zřídit také Národní úřad pro navracení majetku, který má vyšetřovat zneužívání veřejného majetku. Jeho vláda zároveň oznámila, že se připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce. To Orbán odmítal. Evropský žalobce má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy týkající se rozpočtu EU, včetně podvodů a korupce.

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Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus

Výsledky Aero Vodochody táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.
Profimedia
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Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Obrat firmy vzrostl téměř na 6,5 miliardy korun a zisk před zdaněním se zvýšil na rekordních 512 milionů. Výsledky táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.

Český letecký výrobce Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Firma loni zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun. Ještě výrazněji rostl zisk. Před zdaněním dosáhl 512 milionů korun, zatímco o rok dříve činil 102 milionů. To znamená meziroční nárůst o 402 procent.

Výrazně se zlepšila také provozní výkonnost. Adjusted EBITDA, tedy ukazatel očištěný o vybrané mimořádné a nepeněžní položky, vzrostla o 35 procent na 1,1 miliardy korun.

„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.

Skyfox jako hlavní motor

Nejdůležitějším byznysem Aera zůstává program L-39 Skyfox. Ten loni firmě přinesl tržby 3,8 miliardy korun a tvořil 58 procent celkových tržeb. Aero během roku dokončilo a zákazníkům dodalo rekordních 14 letounů.

Firma zároveň naznačuje další expanzi. Podle Sotony vede finální jednání s několika potenciálními zákazníky a v nejbližších týdnech chce oznámit nové zakázky.

„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ řekl Sotona.

Podle něj mohou být pro firmu důležité i menší dodávky v jednotkách kusů. Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický trh má zvýšit viditelnost letounu a otevřít cestu k dalším zakázkám.

Ozbrojená verze reaguje na bezpečnostní poptávku

Skyfox dnes Aero prezentuje jako univerzální letoun ve své kategorii. Vedle základní cvičné verze firma představila také ozbrojenou variantu kompatibilní se standardy NATO. Premiéra proběhla na Dubai Airshow 2025.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Ozbrojená verze má reagovat na současné bezpečnostní potřeby. Díky schopnosti nést moderní výzbroj může podle firmy plnit také úkoly ochrany vzdušného prostoru, včetně nasazení proti bezpilotním prostředkům.

Aero L-39 Skyfox

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Zprávy z firem

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

ČTK

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Roste i práce pro Airbus a Embraer

Druhým největším pilířem Aera jsou civilní kooperační programy Aerostructures. Jejich tržby loni vzrostly o 24 procent na 1,7 miliardy korun. Firma vyrábí díly především pro Airbus a brazilský Embraer.

U programu Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel. Zároveň se posunulo do role Tier-1 partnera, tedy přímého dodavatele. U transportního letounu Embraer C-390 dodalo téměř sedm kompletních sad strukturálních celků.

„Civilní programy jsou stále důležitějším pilířem našeho podnikání. Meziroční růst o čtvrtinu potvrzuje vysokou důvěru globálních výrobců v naše schopnosti, kvalitu i spolehlivost dodávek,“ uvedl Sotona.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

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Servis a opravy překročily miliardu

Výrazně rostla také oblast vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podpory provozu. Segment MRO/FOSS dosáhl tržeb 1,06 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 22 procent.

Aero loni dokončilo generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Ke konci roku zároveň podepsalo víceletou smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159 verze T1/T2. Pokračovala také podpora flotily společnosti Draken.

„Opravy, modernizace a podpora provozu vlastních letadel jsou pro Aero strategickou oblastí. Ukazují, že nejsme pouze výrobcem nových letadel, ale dlouhodobým partnerem našich zákazníků,“ doplnil Sotona.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

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Aero stojí na třech pilířích

Výsledky za rok 2025 ukazují, že se Aero neopírá jen o jeden produkt. Firma staví růst na vlastním letounu L-39 Skyfox, na civilních dodavatelských programech pro velké světové výrobce a na servisu a modernizacích vojenských letadel.

„Aero dnes není jen firmou s jedním produktem. Máme velmi silný program s vlastním letounem, stabilní kooperační programy pro světové výrobce a stále rostoucí oblast oprav a modernizací letadel,“ uvedl Sotona.

Podle něj tato kombinace dává firmě základ pro další růst a potvrzuje návrat Aera mezi respektované hráče světového leteckého průmyslu.

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