Blackstone zkouší nový trik. Z neprodaných private equity podílů chce udělat dluhopisy
Blackstone hledá způsob, jak uvolnit peníze z private equity investic, které se nedaří jednoduše prodat. Transakce za více než dvě miliardy dolarů má ukázat, jak velký hlad je po podobných produktech mezi investory a pojišťovnami, píše server Financial Times.
Americký investiční gigant Blackstone hledá způsob, jak dostat peníze z private equity investic, které se dnes prodávají výrazně hůř než v době levných úvěrů. Podle Financial Times chce firma nabídnout investorům balík podílů ve starších private equity fondech za více než dvě miliardy dolarů.
Nešlo by ale o klasický prodej jednotlivých podílů. Blackstone zvažuje, že je spojí do jednoho balíku a proti němu vydá cenné papíry podobné dluhopisům (CFO). Ty by pak prodal investorům, zejména pojišťovnám a dalším institucím.
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Proč private equity drhne
Private equity fondy obvykle nakupují firmy, často i s využitím dluhu, několik let je rozvíjejí a potom je prodávají se ziskem. Z výnosu následně vyplácejí své investory, mezi nimiž bývají třeba penzijní fondy.
Jenže v posledních letech se tento model zadrhl. Řada fondů nakupovala firmy v letech 2020 až 2022, kdy byly úrokové sazby nízko a peníze levné. Po prudkém růstu sazeb se ale situace změnila. Zadlužené firmy se hůř financují, ocenění některých společností klesla a prodeje váznou.
Podle Financial Times sedí odvětví private equity na neprodaných aktivech za zhruba čtyři biliony dolarů. To znamená, že fondy mají v portfoliích velké množství firem a podílů, které by rády prodaly, ale současný trh jim to komplikuje.
Blackstone chce uvolnit hotovost
Připravovaná transakce by se týkala fondu Blackstone Strategic Partners. To je část Blackstonu, která investuje do fondů jiných private equity skupin. Cílem je získat hotovost pro investory tohoto fondu. Ti totiž čekají, až se starší investice prodají a peníze se jim vrátí. Pokud se ale prodeje zadrhávají, fondy hledají alternativní cesty.
Podle Financial Times zatím není jisté, zda Blackstone transakci skutečně uskuteční. Firma se může nakonec rozhodnout i pro tradičnější prodej podílů na sekundárním trhu. Blackstone se k věci odmítl vyjádřit. A investiční banka Jefferies, která má s transakcí podle FT radit, na žádost o komentář serveru nereagovala.
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Jak z podílů vzniknou dluhopisy
Nástroj, který Blackstone zvažuje, se označuje jako collateralised fund obligation, zkráceně CFO. U něj je důležité hlavně to, že jde o strukturovaný finanční produkt.
Funguje to tak, že se vezme balík podílů ve fondech private equity a rozdělí se do několika vrstev podle rizika a výnosu. Konzervativnější investoři si mohou koupit bezpečnější část s nižším výnosem. Odvážnější investoři mohou sáhnout po rizikovější části s vyšším potenciálním výnosem.
Právě zájem o nejrizikovější část bude podle lidí obeznámených s transakcí jedním z klíčových testů celého obchodu.
Proč to zajímá pojišťovny
Podobné produkty často kupují investoři spravující peníze pojišťoven. Pro ně bývá výhodnější držet cenný papír s ratingem od ratingové agentury než přímý podíl ve složitém private equity fondu.
Jinými slovy: pojišťovna nechce nutně kupovat kus starého fondu, kterému běžný investor obtížně rozumí. Ale může mít zájem o dluhopisový nástroj, který má jasnější strukturu, rating a předem definované riziko. Právě díky tomu se kapitál pojišťoven stále více dostává na soukromé trhy.
Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. V loňském roce akciové fondy podle indexu přinesly celkové zhodnocení 9,4 procenta, smíšené fondy 6,9 procenta a dluhopisové fondy 2,5 procenta.
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Trhy
Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9 procenta, smíšené fondy 4,7 procenta a dluhopisové fondy 0,8 procenta. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. V loňském roce akciové fondy podle indexu přinesly celkové zhodnocení 9,4 procenta, smíšené fondy 6,9 procenta a dluhopisové fondy 2,5 procenta.
Trh rychle roste
Zájem o podobné nástroje v posledních letech výrazně vzrostl. Podle Financial Times s odkazem na ratingovou agenturu KBRA dosáhly emise CFO loni rekordních 25,9 miliardy dolarů. V roce 2021 to bylo jen 4,8 miliardy dolarů.
Blackstonem zvažovaná transakce by se svým objemem přes dvě miliardy dolarů patřila k největším na trhu. Přichází zhruba rok poté, co Carlyle uzavřela transakci za 1,25 miliardy dolarů, kterou označila za největší veřejně ratingovaný obchod svého druhu. Podobný strukturovaný nástroj loni využil také Coller Capital, který získal 2,4 miliardy dolarů od Barings a Ares Management.
Test důvěry v private equity
Pro Blackstone je případná transakce zároveň testem nálady na trhu. Rychlý růst emisí CFO totiž vedl k tomu, že investoři jsou vybíravější. Některé nové obchody podle FT hledají kupce déle než dříve.
Pokud se Blackstonu podaří balík podílů za více než dvě miliardy dolarů umístit, může to povzbudit další private equity skupiny, které řeší stejný problém: mají starší investice, ale nechtějí je prodávat narychlo nebo se slevou.