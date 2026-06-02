Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro
Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.
S chudobou se v Německu potýká 16,1 procenta obyvatel, což je nejvíce od pandemického roku 2020. Informuje o tom v úterý web veřejnoprávní televize ARD s odvoláním na uskupení Paritätischer Gesamtverband, které sdružuje tisíce německých sociálních organizací.
„V této zemi žije v chudobě 13,3 milionu lidí – pokud vezmeme v úvahu pouze relativní příjmovou chudobu,“ uvedl svaz, podle něhož jsou chudobou nejčastěji postiženi starší lidé, lidé, kteří žijí sami, a osoby, které bez partnera vychovávají děti.
Sociální organizace varují před krizí
Mezi lety 2024 a 2025 podíl lidí, kteří se v zemi s více než 83 miliony obyvatel potýkají s chudobou, stoupl o 0,6 procentního bodu. Šéf Paritätischer Gesamtverband Joachim Rock nárůst označuje za znepokojivý a mluví o krizové situaci. V této souvislosti také varoval německou vládu před škrty v sociálních dávkách.
Kdo je ohrožen chudobou
Oficiální definice Evropské unie tuto skupinu lidí označuje jako „ohrožené chudobou“. Ve spolkové republice do ní spadají lidé, kteří mají k dispozici méně než 60 procent mediánového příjmu. U samostatně žijících to naposledy bylo 1446 eur (35 093 korun) čistého měsíčně, u domácností se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 14 let 3036 eur (73 681 korun) měsíčně.
Nejhůře jsou na tom Brémy
I nadále v Německu panují výrazné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Nejmenší podíl lidí ohrožených chudobou je v Bavorsku (12,6 procenta) a Bádensku-Württembersku (13,2 procenta), naproti tomu nejvyšší podíl vykazují Brémy (27,5 procenta) a Sasko-Anhaltsko (21,3 procenta).
