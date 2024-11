Banco BPM se brání převzetí od UniCredit

Italský finanční ústav Banco BPM se brání nevyžádané nabídce na převzetí od domácí konkurence UniCredit. Nabídka zhruba za deset miliard eur (253 miliard korun) banku BPM podhodnocuje, svazuje jí ruce při strategických transakcích a vytváří nová rizika pro akcionáře. S odkazem na sdělení BPM to uvedla agentura Reuters.

UniCredit v pondělí nabídla 0,175 vlastní akcie za jednu akcii Banco BPM. Při počtu více než 1,5 miliardy akcií Banco BPM by to odpovídalo přibližně 265 milionům akcií UniCredit. UniCredit by musela posílit svůj kapitál přibližně o 16 procent. Jedna akcie BPM byla v průběhu nabídky oceněna o trochu více než na konci obchodování před víkendem. Šéf UniCredit Andrea Orcel však zdůraznil, že ve srovnání s cenou ze 6. listopadu jde o prémii přibližně 15 procent. Tehdy Banco BPM oznámila záměr převzít správce aktiv Anima.

UniCredit si nedávno zajistila přes 20 procent v německé Commerzbank a má zájem o její kompletní převzetí. Německá vláda i samotná Commerzbank se proti tomuto záměru postavily. Orcel uvedl, že chce počkat na sestavení nové vlády v Berlíně, kde se rozpadla takzvaná semaforová koalice. Pravděpodobnost dohody je teď nižší, než si dříve myslel, řekl.

