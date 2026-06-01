Nový ekonomický obr Evropy? Polsko chce do deseti let patřit mezi nejsilnější hráče
Polsko si začíná říkat o místo v nejužší ekonomické špičce Evropy. Vláda ve Varšavě staví své ambice na rychlejším růstu než zbytek unie, odolnosti vůči zpomalování i snaze posílit vlastní technologie, energetiku a export. Ministr financí Andrzej Domański tvrdí, že kdo dnes investuje v Polsku, sází na jeden z nejsilnějších růstových příběhů kontinentu.
Polsko by se mohlo v příštím desetiletí stát jednou ze tří nejvlivnějších ekonomik v Evropě. Uvedl to polský ministr financí Andrzej Domański. Dodal, že Polsko už teď patří mezi šest největších ekonomik v Evropské unii a účastní se jednání skupiny velkých světových ekonomik G20. Informovala o tom dnes agentura PAP.
Domański rovněž uvedl, že Polsko je rovněž jednou z pouhých tří členských zemí EU, kterým Evropská komise ve své jarní ekonomické prognóze nezhoršila výhled hospodářského růstu. Poukázal také na další pozitivní ukazatele, například vývoj hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí.
„Nadprůměrná síla a odolnost“
„To vše ukazuje, že polskou ekonomiku charakterizuje nadprůměrná síla a odolnost,“ prohlásil ministr. Dodal nicméně, že Polsko se potřebuje změnit z dovozce zahraničních technologií v zemi, která buduje své vlastní kapacity, zejména v oblasti národní bezpečnosti a transformace energetického sektoru.
Za klíčový pilíř polské ekonomické strategie Domański označil i zajištění potřebného kapitálu pro hospodářský rozvoj. „Musíme hledat nové nástroje, jak financovat polskou ekonomiku,“ řekl.
Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.
Polská vláda nyní připravuje nový záruční program na podporu exportu, který by podle ministra mohl přinést dodatečné investice v objemu deseti miliard zlotých. „Jsem přesvědčen, že každý, kdo dnes investuje v Polsku, investuje do jednoho z největších příběhů hospodářského růstu v Evropě,“ myslí si Domański.
Polský statistický úřad dnes oznámil, že HDP Polska se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 3,5 procenta. Zpřesnil tak svůj rychlý odhad z poloviny května, podle kterého růst činil 3,4 procenta. Ekonomika celé EU přitom v prvním čtvrtletí podle unijního statistického úřadu Eurostat meziročně vzrostla o jedno procento.
