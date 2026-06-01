newstream.cz Money Nový ekonomický obr Evropy? Polsko chce do deseti let patřit mezi nejsilnější hráče

Nový ekonomický obr Evropy? Polsko chce do deseti let patřit mezi nejsilnější hráče

Andrzej Domański
Polsko si začíná říkat o místo v nejužší ekonomické špičce Evropy. Vláda ve Varšavě staví své ambice na rychlejším růstu než zbytek unie, odolnosti vůči zpomalování i snaze posílit vlastní technologie, energetiku a export. Ministr financí Andrzej Domański tvrdí, že kdo dnes investuje v Polsku, sází na jeden z nejsilnějších růstových příběhů kontinentu.

Polsko by se mohlo v příštím desetiletí stát jednou ze tří nejvlivnějších ekonomik v Evropě. Uvedl to polský ministr financí Andrzej Domański. Dodal, že Polsko už teď patří mezi šest největších ekonomik v Evropské unii a účastní se jednání skupiny velkých světových ekonomik G20. Informovala o tom dnes agentura PAP.

Domański rovněž uvedl, že Polsko je rovněž jednou z pouhých tří členských zemí EU, kterým Evropská komise ve své jarní ekonomické prognóze nezhoršila výhled hospodářského růstu. Poukázal také na další pozitivní ukazatele, například vývoj hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí.

„Nadprůměrná síla a odolnost“

„To vše ukazuje, že polskou ekonomiku charakterizuje nadprůměrná síla a odolnost,“ prohlásil ministr. Dodal nicméně, že Polsko se potřebuje změnit z dovozce zahraničních technologií v zemi, která buduje své vlastní kapacity, zejména v oblasti národní bezpečnosti a transformace energetického sektoru.

Za klíčový pilíř polské ekonomické strategie Domański označil i zajištění potřebného kapitálu pro hospodářský rozvoj. „Musíme hledat nové nástroje, jak financovat polskou ekonomiku,“ řekl.

Mzdy v Česku rychle rostou

České mzdy v eurech letí nahoru. V regionu už šlapou na paty Polsku

Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.

Polská vláda nyní připravuje nový záruční program na podporu exportu, který by podle ministra mohl přinést dodatečné investice v objemu deseti miliard zlotých. „Jsem přesvědčen, že každý, kdo dnes investuje v Polsku, investuje do jednoho z největších příběhů hospodářského růstu v Evropě,“ myslí si Domański.

Polský statistický úřad dnes oznámil, že HDP Polska se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 3,5 procenta. Zpřesnil tak svůj rychlý odhad z poloviny května, podle kterého růst činil 3,4 procenta. Ekonomika celé EU přitom v prvním čtvrtletí podle unijního statistického úřadu Eurostat meziročně vzrostla o jedno procento.

Péter Magyar

„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních.“ Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet

Český průmysl válka v Zálivu nesrazila. Firmám pomohlo ponaučení z covidu

Český průmysl válka v Zálivu nesrazila. Firmám pomohlo ponaučení z covidu
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Index PMI, který s významnou mírou spolehlivosti předpovídá budoucí vývoj nových objednávek, produkce či zaměstnanosti v průmyslu, v květnu i přes Hormuz zůstal v černých číslech.

Index nákupních manažerů (PMI) tuzemského zpracovatelského průmyslu, který v globálním měřítku pravidelně zpracovává nadnárodní společnost S&P Global, se v květnu oproti dubnu snížil o 0,7 bodu na 52,2 bodu. Znamená to sice zhoršení, ale důležité je, že tento předstihový ukazatel stále zůstává v pásmu expanze. To začíná na 50 bodech. Vzhledem k událostem spojeným s válkou v Perském zálivu, jako je růst cen ropy a energetických surovin, narušení dodavatelských řetězců a nedostatek některých surovin, je lehký pokles spíše překvapením. Trh čekal větší dopad.

Index S&P Global vychází z dotazníkového šetření. Hlavní index je váženým průměrem pěti klíčových oblastí. Největší váhu mají nové objednávky (30 procent), objem produkce (25 procent) a zaměstnanost (20 procent).

„Válka v Zálivu běží už čtrnáctý týden, ale tuzemský průmysl se pořád drží ve velmi slušné kondici. Index nákupních manažerů sice v posledním měsíci lehce klesl, zůstává však bezpečně v růstovém pásmu, tažený novými objednávkami a předzásobením firem,“ hodnotí výsledky hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Podniky si podle něj z covidové éry i čipové krize odnesly jedno zásadní ponaučení. A sice to, že kdo má zásoby, snáze přežije. A tak v době vrcholících logistických problémů znovu plní sklady, místo aby spoléhaly na čím dál křehčí dodavatelské řetězce. Nicméně firmy optimalizují, kde se dá. Zrychlují investice do technologií, které nahrazují lidské zaměstnance, proto jsou průvodním jevem tohoto vývoje i škrty pracovních míst.

Hradil: Částečně jde o statistické zkreslení

Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil zastává názor, že relativně dobrý květnový výsledek lze částečně přičíst statistickému zkreslení, kdy výpadky dodávek spojené s válkou v Íránu index interpretuje jako silnou poptávku. „Květnový výsledek vypadá na první pohled pozitivně, nicméně situace trochu připomíná postpandemické období. I tehdy metodologie výpočtu indexu nákupních manažerů interpretovala váznoucí dodávky jako pozitivní signál silné poptávky, ačkoliv ve skutečnosti se jednalo o negativní důsledek narušených dodavatelských řetězců. Aktuální výsledky je tedy také nutné brát částečně s rezervou,“ vysvětluje Hradil.

Nicméně květnový index byl ovlivněn i tím, že rostl objem výroby i objem nových zakázek zpracovatelského průmyslu, včetně těch ze zahraničí.

Vydrží optimismus?

Hradil upozorňuje na zdražování výrobních vstupů, na což čeští výrobci reagovali zdražováním vlastní produkce i hromaděním zásob vstupů. „Je navíc evidentní, že čeští zpracovatelé počítají se zhoršováním dostupnosti dodávek v blízké budoucnosti, až výpadky způsobené válkou v Íránu prosáknou skrze výrobní řetězec. Za této situace je vlastně pozoruhodné, že na horizontu jednoho roku převládá optimismus, což patrně plyne z nadějí na relativně krátké trvání uzavírky Hormuzského průlivu,“ říká Hradil.

Výhled pro nejbližší měsíce nicméně v průmyslu podle něj zůstává spíše napjatý. „Jakmile se vyčerpá efekt snahy firem o předzásobení a prohloubí se nedostatky specifických výrobních vstupů, průmyslová aktivita přejde do útlumu. Za celý letošní rok pak podle nás průmyslový sektor bude rád, pokud vykáže alespoň kosmetický růst,“ uzavírá hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

„Letos průmysl žádné zázraky nepředvede, zvlášť pokud se konflikt v Zálivu potáhne další měsíce. Na druhou stranu na lopatky ekonomiku rozhodně neposílá. Pomáhá zejména automobilový průmysl, který zatím na rozdíl od západní Evropy žádný výraznější útlum neřeší,“ hodnotí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Eurozóna: nic moc

O něco hůře než v Česku dopadl index PMI v eurozóně. Zpracovatelský sektor v eurozóně v květnu pokračoval v růstu čtvrtý měsíc v řadě, avšak tempo oživení zpomalilo kvůli stagnující poptávce a poklesu exportních objednávek. Hlavní index S&P Global PMI klesl na 51,6 bodu, přičemž relativně vysokou hodnotu udržely zejména výrazné prodloužení dodacích lhůt a mírný růst produkce.

Podniky čelily nejrychlejšímu růstu nákupních cen za poslední čtyři roky, což vedlo k nejsilnějšímu nárůstu prodejních cen za tři a půl roku a nutilo firmy promítat vyšší náklady do koncových cen. Kvůli slabé poptávce a zpožděním v dodavatelském řetězci pokračoval pokles zaměstnanosti, který trvá již tři roky, a optimismus výrobců ohledně budoucího vývoje zůstává umírněný.

Hormuz

Blokáda Hormuzu si začíná vybírat daň. Inflace v Česku se může dostat ke čtyřem procentům

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit
Profimedia
Dalibor Martínek
lib

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Renáta Kellnerová dává najevo, že PPF má i po velkých loňských transakcích chuť dál nakupovat. Skupina se rozhlíží po firmách s růstovým potenciálem i po těch, které potřebují restrukturalizaci.

V západní Evropě pokračuje v akviziční i organické expanzi logistická společnost InPost, jejímž největším akcionářem je PPF. Dále skupina investovala do developerského projektu Gasworx na Floridě a do prémiového hotelového segmentu v Praze.

Výkup podílu Petra Kellnera mladšího

Největší loňskou transakcí skupiny byl odkup podílu Petra Kellnera mladšího. „Za desítky miliard korun jsme odkoupili deset procent vlastních akcií od Petra Kellnera mladšího,“ uvádí Renáta Kellnerová ve výroční zprávě. Podle médií šlo celkem asi o čtyřicet miliard korun. „Tato operace byla velmi komplexní, a na rozdíl od jiných akvizic či divestic také osobní,“ uvádí Kellnerová.

Nyní je Kellnerová se svými třemi dcerami stoprocentním vlastníkem PPF. Ona sama drží 66,7 procenta akcií, každá z jejích dcer po 11 procentech.

Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek rodiny Kellnerových, dokončila přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group N.V. z Nizozemska do ČR. S účinností od 1. dubna 2026 tedy má hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze.

Návrat sídla do Česka

Další velkou změnou ve skupině byl převod sídla společnosti z Nizozemska do Česka, který byl dokončen na jaře letošního roku. „PPF působila a působí v mnoha zemích světa, ale má jednoznačně české srdce.“ S tím souvisí i fakt, že PPF obměnila dozorčí radu, do jejíhož čela se postavil Tomáš Otruba.

Digitální platformy a umělá inteligence

„Z pohledu dalšího růstu považujeme za klíčové, že jsme v oblasti digitální transformace a adopce umělé inteligence v telekomunikacích, médiích, finančních službách a dalších odvětvích patřili mezi nejinovativnější hráče na trhu,“ pochvaluje si skupina PPF. Za důkaz úspěšného rozvoje digitálních platforem považuje rozjezd portálu Oneplay.

Zisk klesl, výnosy rostly

Skupina vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent, který je však dán skutečností, že do výsledku roku 2024 se propsal prodej poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group operátorovi e&.

Provozní výnosy PPF však loni meziročně stouply o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu zhruba 91,8 miliardy korun. Aktiva společnosti loni meziročně vzrostla z 41,8 miliardy eur na 42,6 miliardy eur.

