Další propouštění? Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst

Německý finanční ústav Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst. Snaží se tak odrazit nechtěný zájem o převzetí od italské banky UniCredit. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal server listu Financial Times (FT).

Plán propouštění ještě nebyl dokončen. Banka se ho však chystá v nadcházejících týdnech předložit radě zaměstnanců.

Německý list Handelsblatt na začátku tohoto týdne napsal, že předseda dozorčí rady Commerzbank Jens Weidmann prohlásil, že šance na přátelské sloučení s UniCredit jsou malé, když italská banka překvapivě koupila v Commerzbank velký podíl. UniCredit nyní vlastní zhruba 28 procent akcií Commerzbank. Z toho přímo drží asi 9,5 procenta akcií, přístup k dalším 18,5 procenta akcií si zajistila prostřednictvím finančních nástrojů.

Nová generální ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová má 13. února spolu s výsledky hospodaření předložit aktualizovanou strategii banky, která má ukázat, že Commerzbank může zlepšit ziskovost a výplaty akcionářům. Orloppová podle zdrojů plánuje urychlit další restrukturalizaci, která byla dříve považována jen za možnost do budoucna.

Spojení přinese úspory

Investoři do Commerzbank dohodu s UniCredit převážně podporují. Výjimkou je německá vláda, která v bance stále drží 12procentní podíl. Loni však prodala UniCredit 4,5 procenta akcií Commerzbank. Analytici předpokládají, že spojení by přineslo úspory v řádu miliard eur, protože větší banka by odstranila duplicitní funkce.

Commerzbank měla podle svých internetových stránek na konci třetího čtvrtletí loňského roku 42 359 zaměstnanců. Od roku 2021 banka uzavřela zhruba polovinu poboček a zrušila tisíce pracovních míst. Změny pomohly zvýšit provozní zisk a v posledních třech letech i ztrojnásobit cenu akcií. V roce 2023 také banka poprvé spustila program odkupu svých akcií.

UniCredit má už v Německu dceřinou společnost HypoVereinsbank (HVB).

