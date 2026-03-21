Na vlastního robotického sluhu je lepší si ještě chvíli počkat
Letošní rok by měli do lépe situovaných domácností začít ve větším množství proudit humanoidní, tedy lidem podobní roboti a dělat tam domácí práce, říkají předpovědi. Ale zatím se zdá, že to ještě nebude tak žhavé. A zřejmě oprávněně.
Ještě loni nabízeli tvůrci humanoidních robotů stroje, které uměly nejenom chodit a něco uchopit do ruky, ale i běhat, skákat, boxovat nebo třeba hrát fotbal. To byla hezká reklama. Zastaly i různé práce v továrnách, což už je užitečnější. Ale neuměly to, co od robotů očekávala už před stoletím sci-fi literatura a filmy – vykonávat práce v domácnosti. A že by se to hodně zaměstnaným lidem, kteří nechtějí nebo nemohou sehnat lidské pomocníky v domácnosti, pořádně hodilo.
Humanoidních robotů přibývá. Například finanční společnost Morgan Stanley předpovídá, že do roku 2050 bude mít trh s nimi hodnotu pěti bilionů dolarů. Mezi výrobci už nyní dominují firmy z Číny. A snad prý jejich výtvory už opravdu letos začnou mířit do domácností.
Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší, univerzálnější, převezme více úkolů ve výrobě i ve službách, opečuje seniory, soudí Mezinárodní federace robotiky. Rizika takovéhoto vývoje však spíše přehlíží.
Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií
Názory
Ani za půl milionu korun se stroj komorníkovi nevyrovná
Technologický novinář Chris Stokel-Walker připravil (proklik: https://www.newscientist.com/article/2517880) pro britský populárně vědecký časopis New Scientist rozbor momentální nabídky, tedy robotů, kteří už jsou nebo by měli v nejbližší budoucnosti dorazit do prodeje. Trhu dominují stroje jako je NEO od norsko-americké robotické společnosti 1X, nebo podstatně levnější čínské modely Unitree. Základní čínský výrobek se dá pořídit v přepočtu za asi 125 tisíc korun. Oproti tomu NEO vyjde v přepočtu na asi 430 tisíc korun. Anebo se dá pořídit jako pronájem za necelých 11 tisíc korun měsíčně.
Myšlenka, že v domácnosti budou pracovat humanoidní roboti, má racionální jádro: domácí práce jsou přizpůsobené člověku. Výška kuchyňské linky, úchop hrnců, klika u dveří i ovládací knoflíky u sporáku, to vše odráží lidské možnosti. Humanoidní robot, který je vyvíjen podle lidského vzoru, by tedy měl tohle všechno zvládnout, aniž by bylo nutné vybavení domácnosti předělávat.
Ukazuje to třeba na tomto videu https://www.sunday.ai/ robot Memo kalifornské společnosti Sunday, který prostírá, dává použité nádobí do myčky, vytahuje umyté a uklízí je na místo. V tuto chvíli jej výrobce nabízí vybraným zájemcům k otestování zadarmo, cenu ještě nezveřejnil.
Má to ovšem i nevýhody. Memo nemá nohy, jezdí na podvozku. Díky tomu je stabilnější než robot na dvou nohách. Jenže tato technologie mu neumožní chodit po schodech. Ale hlavně: Memo vám, na rozdíl od živé pomocnice v domácnosti, neuvaří...
Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.
Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude
Enjoy
Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.
Čtyři hodiny práce na jedno nabití
Výdrž robotů pro domácnost má také limity. NEO zvládne pracovat slušné čtyři hodiny, ale Unitree jen asi hodinu. Další limitací je software, který vyhodnocuje informace z kamer, dává robotu povely k pohybu. Nejoblíbenější operační systém pro humanoidní roboty vyvinula společnost Nvidia a jmenuje se GR00T (psáno s dvěma nulami uvnitř).
Vstupuje do něj umělá inteligence a trénuje se na datech o tom, jak si počínají v domácnosti lidé. Což znamená, že senzory robota jsou po celou dobu provozu aktivní a získané informace se mohou zpracovávat ve vzdáleném datovém centru. Ideálně by vše mělo být anonymní, ale možná by majitel robota měl posoudit, jaké části soukromí je ochoten se vzdát. Navíc systém něco prostě autonomně nezvládne, potřebuje lidskou pomoc. Je tedy vhodné, aby majitel byl technicky dost zdatný. Anebo by se měl smířit s tím, že bude pravidelně za upgrade svého humanoidního robota platit další peníze.
Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.
Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů
Zprávy z firem
Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.
Byt je složitější než automobilka
Většina dnešních běžných domácností má technická zařízení. Mikrovlnku, myčku nádobí, robotický vysavač, pračku případně i se sušičkou, kráječ chleba, vařič vajíček na tvrdo i na hniličku, kávovar, rýžovar... Robot může převzít jejich obsluhu. Ale stojí to vůbec za to? Ušetří nám to fakt dost volného času navíc?
Humanoidní robot americké společnosti Figure AI pomáhá montovat automobily BMW. Díky soustavě mikrofonů a reproduktorů a samozřejmě díky softwaru OpenAI umí konverzovat s okolními lidmi. Ale obyčejný byt je pro jeho činnost mnohem složitější než výrobní linka automobilů. K tomu se v bytě prohání kočka či pes nebo se dokonce batolí malé dítě. Robot se musí neustále přizpůsobovat situaci, aby nikomu neublížil.
I nešikovný člověk to vše nějak zvládne. U stroje však stále panují pochybnosti. Prostě, pokud nejste kutilové a máte spolehlivou paní na úklid a další různorodé práce v domácnosti, ještě se jí držte. Robotická náhrada na tohle ještě nemá.
Humanoidní roboti (kteří vypadají podobně jako člověk, mají hlavu, dvě ruce a dvě nohy) se dosud nepovažovali za vhodné pro nasazení v průmyslu. Ale teď právě „nastupují“ do několika čínských moderních průmyslových závodů a navzájem tam spolupracují stejně jako lidští zaměstnanci. Robotika tak mění další dlouhodobou „pravdu“.
Čínští roboti kráčejí do práce. Úplně stejně jako lidé
Enjoy
Humanoidní roboti (kteří vypadají podobně jako člověk, mají hlavu, dvě ruce a dvě nohy) se dosud nepovažovali za vhodné pro nasazení v průmyslu. Ale teď právě „nastupují“ do několika čínských moderních průmyslových závodů a navzájem tam spolupracují stejně jako lidští zaměstnanci. Robotika tak mění další dlouhodobou „pravdu“.
