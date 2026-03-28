„Asi už je chránit nemusíme.“ Trump si opět postěžoval na členy NATO
Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur uvedl, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc Severoatlantické alianci. Jako důvod uvedl, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během současné války proti Íránu. Jeho vyjádření znovu vyvolalo pochybnosti o postoji k principu vzájemné obrany, který je klíčovým pilířem aliance, poznamenala agentura Reuters.
„Prostě tam nebyli,“ řekl Trump s odkazem na žádost USA o vojenskou podporu při zajištění Hormuzského průlivu, která zůstala bez odezvy. „Ročně utrácíme na NATO stovky miliard dolarů, abychom je chránili a vždy tu pro ně byli. Ale teď, na základě jejich činů, si myslím, že už asi nemusíme,“ citovala ho agentura AFP.
„Oni tam pro nás nebyli“
Podobně se vyjádřil i na investičním fóru v Miami: „Proč bychom tu pro ně byli, když oni tu pro nás nejsou? Oni tam pro nás nebyli,“ uvedl s tím, že evropské státy NATO odmítly poskytnout USA materiální podporu v probíhajícím konfliktu s Íránem, píše Reuters.
Agentura zároveň připomíná, že Spojené státy své rozhodnutí zaútočit na Írán s evropskými spojenci nekonzultovaly a řada lídrů aliance se proti tomuto kroku postavila. Trump navíc v minulosti opakovaně zpochybňoval svou ochotu dodržovat článek pět, podle nějž je útok na jednoho člena NATO považován za útok na všechny.
Ruský prezident Vladimir Putin měl podle deníku Financial Times požádat skupinu nejbohatších ruských podnikatelů, aby přispěli do státního rozpočtu zatíženého výdaji na válku na Ukrajině. Informaci s odkazem na tři zdroje obeznámené se situací však Kreml oficiálně odmítá.
Financial Times: Putin žádá miliardáře o peníze na válku. Kreml to popírá
Už během prezidentské kampaně v roce 2024 Trump například vyzýval ruského prezidenta Vladimira Putina k útokům na evropské státy NATO, které podle něj nepřispívají dostatečně na obranu. V následujícím roce se sice jeho vztahy s některými evropskými lídry zlepšily, letos se však znovu zhoršily – mimo jiné kvůli jeho výrokům o možné invazi do Grónska, které patří Dánsku.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci následně odpověděli útoky dronů, raket a střel na Izrael i arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Írán zároveň výrazně omezuje plavbu Hormuzským průlivem, klíčovou trasou pro export ropy z Perského zálivu. Konflikt tak ovlivňuje ceny ropy na světových trzích i cestovní ruch a leteckou dopravu v regionu.
V posledních dnech Trump žádal evropské členy NATO a další země o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu. Kvůli jejich neochotě se zapojit je následně označil za zbabělce. Evropské státy však namítají, že se konfliktu neúčastní a že s nimi Spojené státy zahájení útoků na Írán, přestože jde o spojence v NATO, předem nekonzultovaly.