Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Lukáš Kovanda: Válka v Perském zálivu už má vítěze. Putin na ropě vydělává miliardy

Lukáš Kovanda

Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina. Ruské příjmy z ropy jsou na maximu od začátku invaze na Ukrajinu.

Úder Spojených států a Izraele na Írán přišel přesně ve chvíli, kdy ruská ekonomika zažívala krušné časy. Pod tíhou sankcí a hrozby cel ze strany USA slábla a příjmy státní kasy z prodeje ropy byly na několikaletém minimu. Jenže stačilo několik týdnů a všechno je jinak.

V minulém týdnu Rusko získalo prodejem námořně vyvážené ropy 2,46 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard korun), spočítala agentura Bloomberg. To je nejvyšší týdenní tržba od druhého týdne měsíce března 2022.

Sankce přestávají fungovat

Rusko tedy nyní inkasuje za námořně exportovanou ropu nejvíce od samého počátku své invaze na Ukrajinu, tedy ještě před tím, než se naplno projevily západní sankce. Přes jejich postupné zpřísňování však nyní Rusko na ropě vydělává opět jako před invazí. Válka v Perském zálivu a zejména uzavření Hormuzského průlivu pro drtivou většinu tankerů totiž zvyšují poptávku po ruské ropě jako alternativě k ropě z této oblasti, která tam nyní z velké části zůstává „uvězněna“. Navíc po ruské ropě roste ve světě poptávka i přesto, že její cena roste – právě kvůli poklesu globální nabídky.

Trumpův plán pro Írán: 15 bodů k ukončení konfliktu

Politika

Amerika předala Íránu plán na konec války. Jednání by mohla proběhnout už tento týden. Součástí návrhu jsou i citlivé požadavky na jaderný program.

ČTK

Přečíst článek

Historický obrat: Ural dražší než Brent

Například v Indii, klíčovém exportním trhu Ruska, se ruská ropa Ural dokonce v minulém týdnu začala prodávat s přirážkou ke světové referenční ceně severomořské ropy Brent. Je to vůbec poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy se Ural prodává dráže než Brent, a to zhruba o čtyři dolary na barel. V posledních letech se přitom Ural kvůli západním sankcím prodával se slevou oproti Brentu, a to přibližně o dva až sedmnáct dolarů na barel.

USA paradoxně pomáhají Rusku

K tomu všemu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa kvůli válce v Perském zálivu přechodně uvolnila sankce na ruskou ropu, která ještě na začátku úderu na Írán zůstávala v tankerech na moři, protože se pro ni kvůli sankcím obtížně hledal kupec. Spojené státy sankce uvolnily, aby tlumily dopad poklesu světové nabídky ropy, který tlačí ceny vzhůru – a tím pádem i ceny paliv, včetně těch v USA.

Přitom ještě na začátku letošního roku klesl týdenní příjem Ruska z námořně prodávané ropy na několikaleté minimum. V týdnu končícím 11. ledna Rusko utržilo pouze 0,87 miliardy dolarů (zhruba 18 miliard korun), tedy takřka třikrát méně než nyní.

Ropa opět zdražila nad 100 dolarů za barel
Aktualizováno

Cena ropy opět vystřelila nad 100 dolarů za barel, Íránci popřeli jednání s USA

Money

Ceny ropy na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se opět vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.

ČTK

Přečíst článek

Putinův jackpot

Přestože válka v Perském zálivu neskončila, má už nyní jasného vítěze: Vladimira Putina. V pátek se ropa Ural v západních přístavech Ruska prodávala za zhruba 90 dolarů za barel, nejdráže od července 2022. Přitom ruský rozpočet na letošek počítal s průměrnou cenou 59 dolarů za barel. Rusko tak nyní prodává každý barel o desítky dolarů dráže, než předpokládal rozpočet. To Kremlu otevírá nové zdroje financování války na Ukrajině.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Trumpovy sankce na ruskou ropou mohou ohrozit zásobování palivy i Česka, zejména Moravy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tvrdá hra o mír: Írán chce peníze i odchod amerických sil

Tvrdá hra o mír: Írán chce peníze i odchod amerických sil
Profimedia
ČTK
ČTK

Írán stanovil tvrdé podmínky pro jednání o příměří. Požaduje peníze, odchod amerických sil i ústup Izraele. USA je označují za nereálné. Jednání se tak mohou dál komplikovat.

Mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání se Spojenými státy o příměří, je mimo jiné zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Napsal to dnes deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Nejmenovaný americký činitel označil podle WSJ podmínky Teheránu za nereálné.

Tvrdé podmínky 

USA podle médií předaly islámské republice patnáctibodový plán k ukončení války. Teherán ale veřejně tvrdí, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají, a mluvčí íránské armády v dnes zveřejněném prohlášení uvedl, že USA vyjednávají jen samy se sebou.

Podle WSJ Írán také požaduje nový systém v Hormuzském průlivu, který by mu umožnil vybírat poplatky od proplouvajících lodí podobně, jako to dělá Egypt v Suezském průplavu. Hormuzský průliv je přitom klíčovou trasou pro přepravu ropy a plynu.

Sankce, Hizballáh i ropa

Teherán podle WSJ dále žádá záruky, že Izrael zastaví také útoky na hnutí Hizballáh v Libanonu, a že USA zruší všechny sankce, které na Írán uvalily mimo jiné kvůli jeho jadernému programu.

Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o ni usiloval, a tvrdí, že jeho jaderné ambice jsou mírové.

Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu zároveň vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael. Írán v odvetě útočí na země v regionu, kde jsou americké základny, a na tamní ropnou infrastrukturu.

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Názory

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Jednání se komplikují

WSJ dnes také s odvoláním na své zdroje napsal, že během této války si íránské revoluční gardy upevnily pozice ve vedení země a v jednání s USA zaujmou tvrdší postoj než před tímto ozbrojeným konfliktem.

I před ním totiž USA s Íránem jednaly o jeho jaderném programu. Arabští a američtí představitelé podle WSJ uvedli, že nový tvrdší postoj Teheránu ztěžuje návrat k jednání.

Spojené státy podle médií předaly Íránu, zřejmě prostřednictvím Pákistánu, plán k ukončení války. Diplomaté údajně diskutují o možnosti uspořádat jednání ve čtvrtek v Islámábádu.

Trump burcuje Maďary: Volte Orbána

Politika

Americký prezident Donald Trump podpořil Viktora Orbána před volbami v Maďarsku. Označil ho za silného lídra, který svůj lid nikdy nezklame.

ČTK

Přečíst článek

Související

Komárkův Allwyn vstupuje na burzu v Aténách

Komárkův Allwyn vstupuje na burzu v Aténách
Allwyn, užito se svolením
nst
nst

Investiční skupina KKCG dotáhla klíčovou transakci ve svém portfoliu. Spojením Allwynu a OPAP vzniká globální hráč s ambicí dále expandovat. Nově vzniklá společnost Allwyn AG je kotovaná na burze v Athénách.

Loterijní a herní skupina Allwyn dokončila spojení se společností OPAP a vstupuje na burzu v Athénách. Nově vzniklá společnost Allwyn AG se tak stává druhou největší veřejně obchodovanou loterijní firmou na světě. Transakce navazuje na dlouhodobé partnerství obou firem, které začalo už v roce 2013, kdy investiční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka vstoupila do řeckého OPAPu.

Z lokální firmy globální gigant

Spojení představuje další krok v transformaci Allwynu z regionálního hráče na globální společnost. „Dnes Allwyn vstupuje do nové kapitoly, která navazuje na dynamiku našeho podnikání. Během čtrnácti let jsme ukázali, jak významnou a dlouhodobě udržitelnou hodnotu vytváříme,“ uvedl zakladatel KKCG Karel Komárek.

Podle něj je právě tato transakce důkazem dlouhodobé investiční strategie skupiny. „Proměna lokálního podniku v globální společnost s hodnotou v řádu miliard dolarů ukazuje sílu našeho investičního přístupu,“ dodal.

Sázka na diverzifikaci a technologie

Nově vzniklá skupina Allwyn AG stojí na několika klíčových pilířích. Patří mezi ně silná pozice na mezinárodních trzích, vysoká míra diverzifikace i technologické zázemí. Firma zdůrazňuje také stabilní finanční profil a schopnost generovat hotovost, která má být základem dalšího růstu. „Základem našeho přístupu je dlouhodobá, odpovědná a udržitelná tvorba hodnoty. To bude i nadále pohánět růst Allwynu,“ uvedla finanční ředitelka KKCG Katarina Kohlmayer.

Další růst i akvizice

Allwyn očekává, že díky spojení bude schopný nejen organicky růst, ale také aktivně vyhledávat nové akviziční příležitosti. Skupina chce těžit ze silného kapitálového zázemí i globální přítomnosti KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva přesahující 10,5 miliardy eur. Vedle loterijního byznysu má skupina aktivity také v energetice, IT nebo realitách.

Vstup na burzu v Athénách je podle firmy logickým vyústěním dlouhodobé strategie. Allwyn se tím zároveň zařazuje mezi nejvýznamnější veřejně obchodované hráče v oblasti loterií a herního průmyslu a posiluje svou pozici na globálním trhu.

MIliardář Jaroslav Strnad

Strnad mladší šel s CSG do světa, otec chce investovat do českého průmyslu

Zprávy z firem

Dynastie Strnadů evidentně letos nabrala dech. Michal Strnad úspěšně uvedl akcie jeho firmy CSG na burzu. Otec Jaroslav otevírá nový fond kvalifikovaných investorů a chce investovat do průmyslu.

nst

Přečíst článek

Expozice s názvem Step from Darkness

Textil, kresba i ticho. Artium by KKCG otevírá výstavu Miroslavy Klesalové

Enjoy

Galerijní prostor Artium by KKCG zahajuje novou výstavu české vizuální umělkyně Miroslavy Klesalové. Expozice s názvem Step from Darkness představuje autorčinu tvorbu v širším kontextu a propojuje její charakteristické textilní objekty s novým souborem drobných maleb.

nst

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme