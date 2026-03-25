Lukáš Kovanda: Válka v Perském zálivu už má vítěze. Putin na ropě vydělává miliardy
Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina. Ruské příjmy z ropy jsou na maximu od začátku invaze na Ukrajinu.
Úder Spojených států a Izraele na Írán přišel přesně ve chvíli, kdy ruská ekonomika zažívala krušné časy. Pod tíhou sankcí a hrozby cel ze strany USA slábla a příjmy státní kasy z prodeje ropy byly na několikaletém minimu. Jenže stačilo několik týdnů a všechno je jinak.
V minulém týdnu Rusko získalo prodejem námořně vyvážené ropy 2,46 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard korun), spočítala agentura Bloomberg. To je nejvyšší týdenní tržba od druhého týdne měsíce března 2022.
Sankce přestávají fungovat
Rusko tedy nyní inkasuje za námořně exportovanou ropu nejvíce od samého počátku své invaze na Ukrajinu, tedy ještě před tím, než se naplno projevily západní sankce. Přes jejich postupné zpřísňování však nyní Rusko na ropě vydělává opět jako před invazí. Válka v Perském zálivu a zejména uzavření Hormuzského průlivu pro drtivou většinu tankerů totiž zvyšují poptávku po ruské ropě jako alternativě k ropě z této oblasti, která tam nyní z velké části zůstává „uvězněna“. Navíc po ruské ropě roste ve světě poptávka i přesto, že její cena roste – právě kvůli poklesu globální nabídky.
Historický obrat: Ural dražší než Brent
Například v Indii, klíčovém exportním trhu Ruska, se ruská ropa Ural dokonce v minulém týdnu začala prodávat s přirážkou ke světové referenční ceně severomořské ropy Brent. Je to vůbec poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy se Ural prodává dráže než Brent, a to zhruba o čtyři dolary na barel. V posledních letech se přitom Ural kvůli západním sankcím prodával se slevou oproti Brentu, a to přibližně o dva až sedmnáct dolarů na barel.
USA paradoxně pomáhají Rusku
K tomu všemu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa kvůli válce v Perském zálivu přechodně uvolnila sankce na ruskou ropu, která ještě na začátku úderu na Írán zůstávala v tankerech na moři, protože se pro ni kvůli sankcím obtížně hledal kupec. Spojené státy sankce uvolnily, aby tlumily dopad poklesu světové nabídky ropy, který tlačí ceny vzhůru – a tím pádem i ceny paliv, včetně těch v USA.
Přitom ještě na začátku letošního roku klesl týdenní příjem Ruska z námořně prodávané ropy na několikaleté minimum. V týdnu končícím 11. ledna Rusko utržilo pouze 0,87 miliardy dolarů (zhruba 18 miliard korun), tedy takřka třikrát méně než nyní.
Putinův jackpot
Přestože válka v Perském zálivu neskončila, má už nyní jasného vítěze: Vladimira Putina. V pátek se ropa Ural v západních přístavech Ruska prodávala za zhruba 90 dolarů za barel, nejdráže od července 2022. Přitom ruský rozpočet na letošek počítal s průměrnou cenou 59 dolarů za barel. Rusko tak nyní prodává každý barel o desítky dolarů dráže, než předpokládal rozpočet. To Kremlu otevírá nové zdroje financování války na Ukrajině.
