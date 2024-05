Rusko ruší zákaz vývozu benzinu. Má dostatek zásob

Ruská vláda přijala konečné rozhodnutí o pozastavení dočasného zákazu vývozu benzinu, protože trh je dostatečně zásoben. Listu RBC informace jeho zdrojů potvrdilo ministerstvo energetiky.

Rusko zakázalo vývoz benzinu na šest měsíců od počátku března. Výjimku měla hospodářská unie vedená Moskvou a několik zemí, se kterými má Rusko uzavřené přímé mezivládní dohody o dodávkách pohonných hmot, jako je Mongolsko, upozornila agentura Reuters.

„Dočasný zákaz vývozu benzinu, který vstoupil v platnost 1. března, bude pozastaven kvůli nasycení domácího trhu a dokončení neplánované údržby v rafineriích,” potvrdilo ministerstvo energetiky.

Podle zdroje má být rozhodnutí o pozastavení zákazu zveřejněno začátkem týdne. Časový rámec nového rozhodnutí nebyl zatím upřesněn.

Podle ministerstva rafinerie a ropné sklady vytvořily zásoby motorového benzinu, které umožňují pokrýt potřeby domácího trhu. K 15. květnu podle ministerstva činily tyto zásoby 2,1 milionu tun motorového benzinu a 3,4 milionu tun nafty.

Výjimka pro satelity

Rusko, které patří mezi největší producenty ropy na světě a které už přes dva roky vede válku proti sousední Ukrajině, už dříve zavedlo podobný zákaz od září do listopadu loňského roku. Cílem bylo řešit vysoké domácí ceny a nedostatek pohonných hmot.

Výjimku měli jen čtyři bývalí členové Sovětského svazu, kteří jsou členy Euroasijské hospodářské unie (EAHU) - Bělorusko, Kazachstán, Arménie a Kyrgyzstán. Ropa, ropné produkty a plyn jsou největší vývozní položkou Ruska a hlavním zdrojem devizových rezerv.

Největšími producenty benzinu v Rusku loni byly rafinerie v Omsku patřící firmě Gazprom Něfť, rafinerie NORSI firmy Lukoil v Nižním Novgorodu a rafinerie firmy Rosněfť v Rjazani. Rusko loni vyprodukovalo 43,9 milionu tun benzinu a vyvezlo přibližně 5,76 milionu tun, což bylo asi 13 procent produkce. Největšími dovozci ruského benzinu jsou především africké země, včetně Nigérie, Libye a Tuniska, a také Spojené arabské emiráty.