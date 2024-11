Levné sodíkové baterie jsou zatím sprinteři, ale učí se předhonit drahé lithium i na jiných tratích

Kvalitní nabíjecí baterie potřebují drahé a nedostatkové lithium. Ale jejich konkurent, akumulátor obsahující mnohem levnější a snadno dostupný sodík, sílí prakticky každý měsíc a přesvědčuje o tom investory.

Jack Pouchet z americké společnosti Natron Energy, používá přirovnání: „Technologie sodík-iontových baterií je jako Usain Bolt,“ říká s narážkou na fenomenálního jamajského sprintera, který vybojoval osm olympijských medailí a je držitelem tří aktuálních světových rekordů. Podobně jako on, také sodík-iontová baterie nabere hodně energie, ale jen na krátkou dobu.

Rozdíl oproti sprinterovi tu však je: Usain Bolt už na sobě nic nezmění, svou sportovní kariéru ukončil před sedmi lety. Zato sodíkové baterie se stále vylepšují. A investoři to vidí.

Devadesát procent ložisek je mimo Evropu

Naprostá většina dnes dostupných kvalitních baterií, od malých v mobilních telefonech po velké v elektrických automobilech, se vyrábí z lithia. V takzvaných lithium-iontových bateriích se ionty lithia pohybují z jedné strany baterie na druhou, zatímco elektrony proudí vnějším obvodem, vytvářejí elektrický proud a napájejí připojené zařízení. Tyto akumulátory jsou relativně lehké a pojmou velké množství energie.

Na druhou stranu je však lithium drahé, jeho těžba může způsobit ekologické škody a ještě jsou jeho zásoby po světě nerovnoměrně rozmístěné. Austrálie, Chile a Čína mají dohromady 90 procent využitelných zdrojů lithia. Zejména Čína i díky tomu zvyšuje svůj náskok v moderních energetických technologiích. Ve srovnáním s tím jsou zásoby lithia v Krušných horách, jejichž těžba se připravuje, pro Česko významné, ale globálně zanedbatelné.

Zdroj v kuchyňské soli

Zato sodík je jedním z nejrozšířenějších prvků v zemské kůře. Nejdeme jej třeba v kuchyňské soli, která je levná a je jí všude dost. Baterie, v nichž sodík nahrazuje lithium, se stále vylepšují. I tak však mají své limity. Několik čínských automobilek už vyrábí elektromobily se sodíkovými bateriemi. Zatím však mají dojezd pod 300 kilometrů, takže se lithiovým akumulátorům nevyrovnají.

Ale stačí to pro levné elektromobily, které se používají pouze ve městě. Například obří čínská společnost BYD připravuje továrnu na výrobu baterií pro elektromobily (gigafactory), která bude produkovat sodíkové baterie pro městská vozidla včetně elektrokol.

Fungují i v hlubokém mrazu

Avšak to, že jsou sodík-iontové baterie větší a těžší, nevadí, pokud se používají třeba jako velká stacionární bateriová úložiště. Ta zajišťují stabilitu v distribuční síti. Do ní dnes nepravidelně proudí elektřina z obnovitelných zdrojů. Když je vyrobené elektřiny víc, než je zapotřebí, uloží se do akumulátoru. Když se jí naopak nedostává, do sítě se pustí uložená energie.

Ukazuje se také, že některé sodíkové baterie se dají přepravovat bez náboje, což omezuje riziko požáru. A mohou také fungovat při nižších teplotách než jejich lithioví konkurenti. Jiný čínský gigant CATL v půli listopadu oznámil, že jeho konstruktéři navrhli sodíkovou baterii, která normálně funguje i v mrazu minus 40 stupňů Celsia.

Kromě čínských podniků se do přípravy továren na sodík-iontové baterie dávají i firmy v jiných částech světa. V Indii společnost Reliance Industries dokončuje gigafactory na výrobu sodíkové technologie vyvinuté britským startupem Faradion. Již zmíněná americká společnost Natron Energy oznámila, že postaví v Severní Karolíně továrnu na výrobu sodíkových baterií za půldruhé miliardy dolarů. A také ve Švédsku se společnost Altris chystá vytvořit lepší materiál pro sodík-iontové baterie.

Sodíkové baterie sice v dohledné době lithium z prvního místa na stupních vítězů nesesadí, ale už mu v závodech na dlouhé tratě dýchají na záda.

