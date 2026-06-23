Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Názory Géniové, nebo snílci? Španělská „zelená“ energetika se stala vzorem i odstrašujícím příkladem

Géniové, nebo snílci? Španělská „zelená“ energetika se stala vzorem i odstrašujícím příkladem

Géniové, nebo snílci? Španělská „zelená“ energetika se stala vzorem i odstrašujícím příkladem
iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Španělé vsadili na slunce a vítr a část Evropy jim závidí levnější elektřinu i menší závislost na plynu. Jenže za zeleným úspěchem se skrývá drahý účet za sítě, úložiště a stabilitu soustavy. A největší chyba může teprve přijít: vypnutí jádra.

Španělská energetika se stala jedním z témat, která dokážou vyvolat silné emoce i daleko za hranicemi Pyrenejského poloostrova. V době nynějších „kulturních válek“ přináší sázka Španělů na obnovitelné zdroje nadšení jedněch i opovržení druhých. Loni na jaře země zažila rozsáhlý blackout, letos se pro mnohé stala symbolem odolnosti vůči dopadům íránské krize.

Zatímco se jiné evropské země horko těžko potýkají s rébusem, jak zvláště v době krizí omezit dopady drahého plynu také na ceny elektřiny, Španělsko se pro mnohé stává vzorem. Díky masivnímu rozvoji obnovitelných zdrojů země snížila podíl uhlí na výrobě elektřiny téměř na nulu a zemního plynu zhruba na pětinu. Na výstavbu větrníků a solárních panelů sázejí i jiné země, včetně Německa, ale Španělsku se oproti nim podařilo také významně snížit právě zmiňovaný vliv plynu na zdražování elektřiny.

Jan Palaščák: Vedra udeří na elektrické sítě. Budou zase blackouty?

Názory

Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Evropský trh funguje na principu „merit order“. To znamená, že jednotlivé zdroje se zapojují do výroby elektřiny podle nákladů na jejich spuštění a využívání. Dokud produkci zajišťují obnovitelné nebo jaderné zdroje, není nutné sahat po drahé výrobě plynových elektráren. V době, kdy to ale nutné je, určuje cenu elektřiny právě spalování plynu. Španělé dokázali tuto dobu omezit mnohem více než zmiňované Německo i další evropské země a díky tomu mají průměrně nižší tržní, ale také konečné ceny elektřiny. Podobně je na tom Francie. Zatímco Španělsko sráží ceny hlavně díky obnovitelným zdrojům, v případě Francie mají pozitivní vliv jaderné elektrárny.

Větší nezávislost na plynu v elektroenergetice pak podle všeho ovlivňuje také zahraniční politiku madridské vlády. Socialistický premiér Pedro Sánchez má minimálně pocit, že nemusí poklonkovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, jak to – zjevně se skřípěním zubů – dělají jiní politici. Je totiž jasné, že Trump se snaží využít „kartu“ dodávek amerických surovin například při obchodních jednáních s Evropou.

Ano, ale…

Španělsko je bezpochyby úspěšné v tom, jak dokázalo posílit svou odolnost vůči geopolitickému napětí, které omezuje dodávky a zdražuje fosilní paliva. Už v době krize, kterou před více než čtyřmi lety způsobila Putinova agrese na Ukrajině, si Madrid dokázal v Bruselu vyjednat výjimku pro mechanismus, který odděloval ceny plynu a elektřiny. Ve skutečnosti nešlo o nějaký „levný špás“, protože zastropování cen elektřiny Španělé museli provozovatelům plynových zdrojů kompenzovat.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

Přečíst článek

Spoustu různých „ale“ má i současný španělský úspěch. Země při rozvoji obnovitelných zdrojů těží ze svých geografických výhod. Všem je jasné, že na evropské poměry má velmi vhodné podmínky pro solární energetiku, zároveň ale může v zimním období počítat s dostatkem větru i deště – minimálně v některých oblastech. Ve chvílích, kdy výrobě elektřiny nepřeje sluníčko, nahradí ho do značné míry větrníky a hydroelektrárny. A když se vrátíme ke srovnání s Německem, je naprosto přirozené, že Spolková republika potřebuje flexibilní plynové elektrárny mnohem častěji, aby dokázala vyvažovat závislost „zelených“ zdrojů na počasí.

Španělsko se však podobně jako další země potýká s dalším problémem obnovitelných zdrojů. Když „hodně svítí a fouká“, přebytek výroby z obnovitelných zdrojů vede k negativním tržním cenám elektřiny. Pro spotřebitele to může být na první pohled příznivá zpráva, protože se sníží jejich celkový účet za energie. Negativní ceny ale nabourávají fungování trhu a ve skutečnosti jsou spojené s obrovskými náklady na přizpůsobení přenosových a distribučních sítí. Ve finále tyto náklady zaplatí spotřebitelé v regulovaných složkách cen elektřiny nebo daňoví poplatníci z veřejných rozpočtů.

Čekají nás další blackouty?

Někteří evropští zastánci zelené energetiky vidí nyní ve Španělsku důkaz, že lékem na jakoukoliv krizi je neustálé navyšování výkonu obnovitelných zdrojů. Tento argument je sporný a vytržený z kontextu, protože záleží právě na posilování přenosových soustav, které se musí dlouhodobě s nestálou výrobou solárů a větrníků vyrovnávat. Velmi důležitý je rozvoj bateriových a dalších úložišť energie, které jsou koneckonců řešením i pro problémy s negativními cenami elektřiny. Jenom „baterky“, flexibilní provoz sítí a budování přeshraničních propojení ale nestačí a podle všeho ještě dlouho stačit nebudou. Stabilní výrobní zdroje jsou pořád důležité, zvláště v silně průmyslových oblastech.

Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice

Money

Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

Tady už se však dostáváme ke zmiňovaným „kulturním válkám“. Kritici zelené energetiky budou vždy tvrdit, že rozvoj obnovitelných zdrojů nutně povede k dalším blackoutům, podobným tomu loňskému ve Španělsku. Názorové spory, jestli „za všechno můžou obnovitelné zdroje“, přitom nedávají žádný smysl a bývají silně zpolitizované.

Není pochyb o tom, že fotovoltaika i větrná energetika zvyšují nároky na přenosové a distribuční sítě. Jejich provozovatelé by se to neměli bát jasně říct. A přiznat, že ve Španělsku zřejmě nějaké chyby udělali. S rozvojem moderní energetiky se operátoři sítí vlastně učí za pochodu, jak novou situaci zvládat. Zároveň ale platí, že výhody obnovitelných zdrojů vysoce převyšují jejich negativa či rizika, protože pomáhají čelit klimatické krizi i posilovat energetickou bezpečnost. Slunce ani vítr není nutné dovážet z rizikových oblastí.

Poučí se z německých chyb?

Jeden z dlouhodobých aspektů energetické politiky španělských vlád je přesto velmi sporný. Zatím nikdo nezrušil plány na postupný odchod od jaderné energetiky, a to v době, kdy se většina Evropy k mírovému využití atomu vrací. Přitom je zjevné, že právě zhruba pětinový podíl nízkoemisního jádra umožňuje jak snižovat emise skleníkových plynů, tak zajišťovat dostatečnou stabilitu celého energetického systému. Pokud by Španělé v tuto chvíli vyřadili jádro, jejich závislost na dováženém plynu zase vzroste.

Postupný časový scénář jaderného exitu ve Španělsku ještě umožňuje korekce. Vláda musí letos rozhodnout, jestli prodlouží provoz dvou bloků jaderné elektrárny Almaraz, které by jinak dosloužily v letech 2027 a 2028. Delší život reaktorů požaduje španělský průmysl a k dlouhodobému provozu se dnes přiklání i většina obyvatel. V roce 2035 má být podle současného plánu finálně odstaven poslední ze sedmi stávajících reaktorů.

LNG

Odkud bude Evropa dovážet plyn? Otazníků opět přibývá

Money

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už dlouhé měsíce prohlašuje, že Brusel chce nahradit ruský plyn americkým. To, co ale „slíbila“ uprostřed léta ve Skotsku Donaldu Trumpovi při dojednávání obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, nedává příliš smysl – pokud pomineme snahu uchlácholit amerického prezidenta. Navyšování evropského energetického importu z USA je v takové míře nereálné a v konečném důsledku by šlo proti principu diverzifikace. Snahu získat pro EU více zdrojů mezitím zpochybňuje další plynová velmoc – Katar, kterému vadí unijní environmentální a sociální pravidla, píše ve své analýze Jan Žižka z Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

V Madridu by si zřejmě měli lépe poslechnout německou ministryni hospodářství Katherinu Reiche. Odchod její země od jádra způsobil, že je tamní ekonomika stále příliš závislá na plynu a zranitelná v době energetických šoků. Německé ceny elektřiny patří k nejvyšším v Evropě. Česko má z tohoto pohledu smůlu, že zdejší trh do značné míry ovlivňuje ten německý. V tuzemsku jsme však sami silně zaostali v budování obnovitelných a jaderných zdrojů i úložišť energie, takže se v příštím desetiletí asi budeme muset spoléhat na plyn ještě více než dosud. Těžko můžeme Němcům něco vyčítat.

Své nezanedbatelné náklady mají všechny energetické zdroje. Za plyn spotřebitelé platí více v tržní složce ceny elektřiny, za rozvoj celého systému kolem obnovitelných zdrojů v té regulované. Případně ho stát dotuje z veřejných peněz. Španělský příklad ale navzdory všem pochybnostem potvrzuje, že omezování dovozu fosilních paliv znamená z ekonomického pohledu především menší cenové výkyvy v době krizí. A těch v poslední době není zrovna málo. Snižování závislosti na importu je důležité pro ekonomiku i energetickou bezpečnost.

Další texty Jana Žižky

Související

Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl

Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl

Názory

Jan Žižka

Přečíst článek

Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu

Keir Starmer
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.

Keir Starmer nevydržel ve funkci premiéra ani dva roky. Najdeme sice ještě větší rekordmany, ale přesto je tento odchod v moderních britských dějinách mimořádně rychlý. Zvláště když si uvědomíme, že ještě nedávno se Starmer mohl pyšnit jedním z největších parlamentních vítězství v historii. Labouristé ale pochopili, že s ním v čele nemají šanci na smysluplnou budoucnost.

Keir Starmer ztratil podporu svých poslanců i veřejnosti, jeho popularita dosáhla nejnižší úrovně od počátku měření premiérské popularity vůbec. Odchází jako neúspěšný a neoblíbený premiér, i když v čele Labouristické strany udělal kus práce. Stranu vedl od roku 2020, kdy byla v mizerném stavu. Po období Jeremyho Corbyna byla značně rozdělená a ve volbách utrpěla ničivé ztráty. Starmerovi se během necelých čtyř let podařilo ji přetvořit v poměrně efektivní nástroj souboje s tehdejšími vládními konzervativci.

V kampani před parlamentními volbami v červenci 2024 labouristé vyrazili do boje s velkým heslem „Změna“. Nikdo příliš nevěděl, co to vlastně znamená. Už tehdy ale probleskovalo to, že strana pod vedením Starmera nemá žádné velké vize. On sám zůstal právníkem, přerod do politika se mu nepovedl. Byl spíše organizátorem než politickým vůdcem. Tehdy mu to ale Britové odpustili, protože pokračovat s konzervativci chtěl málokdo.

I ve vládním období se najdou světlé momenty. Vládě se například povedlo prosadit silnější práva nájemníkům, lepší podmínky pro zaměstnance, více peněz zlepšilo i zdravotnictví a NHS, k tomu Starmer nastolil konstruktivnější vztah s Bruselem. Byly to ale jednotlivosti.

Nebuďme zbytečně optimističtí

Dlouhodobá strategie a příběh Starmerovu kabinetu chyběl. Prezentace byla od začátku katastrofální. Když labouristé přicházeli do úřadu, byla cítit euforie a naděje, obojí ale pohaslo jak lusknutím prstu. Starmer a ministryně financí Rachel Reevesová dali hned zkraje svým voličům studenou sprchu, aby náhodou nepropadli přílišnému optimismu. Starmer dokonce v prvních dnech přišel s frází, že „než se situace zlepší, ještě se zhorší“.

Spojené království

Britští premiéři za posledních 10 let

Od brexitového referenda prošla Británie mimořádně rychlým střídáním lídrů: v Downing Street se během dekády vystřídalo šest premiérů.

Premiérů 6 od roku 2016
Nejkratší mandát 49 dní Liz Truss
Současný stav Starmer rezignace oznámena
2010–2016
David Cameron Konzervativní strana
V poslední dekádě zasahuje už jen závěr jeho mandátu po referendu o brexitu.
2016–2019
Theresa May Konzervativní strana
Vedla vládu během první fáze brexitových jednání.
2019–2022
Boris Johnson Konzervativní strana
Dovedl zemi k dokončení brexitu a vládl během pandemie covidu.
2022
Liz Truss Konzervativní strana
Nejkratší premiérský mandát v moderních britských dějinách.
2022–2024
Rishi Sunak Konzervativní strana
Pokusil se stabilizovat vládu po období politických a tržních otřesů.
2024–dosud
Keir Starmer Labour Party
Premiérem od července 2024; v červnu 2026 oznámil rezignaci.
Zdroj: GOV.UK, Reuters. Přehled zachycuje premiéry, kteří byli ve funkci v období posledních deseti let.

Když se hned při prvním jednání parlamentu kabinet postavil za konzervativní limity na příspěvky na děti a později sáhl i ke zrušení příspěvků na topení pro seniory, byla na světě nová definice zpackaného startu. A ani poté se obraz moc nezlepšoval. K prvnímu (a poslednímu) výročí dostal Starmer poslaneckou rebelii proti škrtům dávek v pracovní neschopnosti. Mnozí pozorovatelé i samotní poslanci si stěžovali, že s nimi Starmer nemluví a neumí s nimi jednat.

Nešlo ale jen o mediální obraz, ale i o politiku samotnou. Za dva roky nedošlo na podstatné reformy, ekonomická politika zůstala v rovině slibů o skvělých investicích, které přinesou prosperitu, zatímco mnoho dětí vyrůstalo v chudobě. Mnohé popudil tím, že se v migrační politice snažil zabránit nástupu krajní pravice vlastním posunem doprava. Ani v zahraniční politice si skóre nezlepšoval, byl příliš podřízený americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a navzdory názorům svých voličů vlažný k situaci v Gaze.

Andy Burnham

Karel Pučelík: Co si vzít z britského triumfu Andyho Burnhama? Nebát se do problémů „říznout“

Názory

Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Organizátor možná, lídr nikoliv

Starmer je dobrý organizátor a možná i slušný člověk, ale politický náhled mu chybí. Ostatně i projevy, PR kousky a další věci, které k politice bytostně patří, nemá rád a považuje je za nutné zlo. Premiérem by však měl být člověk, kterému toto divadlo alespoň nevadí.

Naprosto tristní bylo sledovat jeho poslední měsíce. Nejdříve nikdo moc nechápal, proč jmenoval velvyslancem v USA Petera Mandelsona, o jehož vazbách na Jeffreyho Epsteina se vědělo. Když pak vyšlo najevo, jak hluboké tyto vazby byly, že dokonce jako ministr vynášel svému „nejlepšímu kámošovi“ interní informace, už nebylo cesty zpět. Starmer z toho vyšel jako absolutně nekompetentní premiér, který svou funkci nezvládá.

Starmer si dnes prý připadá zrazený. Jenže upřímně, co měli labouristé dělat? Současným stylem by je čekal stejný osud jako konzervativce. Nebylo by pro ně nic horšího než po volbách sledovat Nigela Farage, jak vstupuje do Downing Street 10. Výměna je jedinou možností. Nyní dostane příležitost Andy Burnham. Povede si tento ostřílený politik lépe?

Související

Keir Starmer
Aktualizováno

Británie míří k sedmému premiérovi za deset let. Starmer končí jako šéf labouristů

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Staré ustupuje novému. Chemapol, Transgas, Merkuria i Prior ukazují, jak se mění Praha

Budova Chemapolu ve Vršovicích
ON Plan, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha se mění blok po bloku. Tam, kde stály administrativní paláce, obchodní domy nebo technické budovy ze 70. a 80. let, vznikají nové čtvrti s byty, kancelářemi, obchody a školkami. Chemapol ve Vršovicích je další na řadě a spolu s Transgasem, Merkurií, žižkovským Mordorem či modřanským Priorem ukazuje, jak rychle staré město ustupuje novému.

Pražské čtvrti procházejí výraznou proměnou. Na místech starších administrativních, obchodních nebo technologických budov vznikají nové projekty, které mají lépe odpovídat současným potřebám města. Přinášejí byty, kanceláře, služby, školky, aktivní parter i nové veřejné prostory.

Jedním z dalších příkladů je bývalý Chemapol ve Vršovicích. Administrativní budova v Kodaňské ulici, dnes známá také jako Kodaňská 4D Center, má v příštích letech uvolnit místo nové zástavbě. Developer Daramis zde připravuje projekt Kodaňská 1441, který má doplnit blokovou strukturu Vršovic.

Příběh Chemapolu ale není jen otázkou jedné budovy. Zapadá do širšího trendu, kdy se Praha vyrovnává s dědictvím architektury šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Některé stavby už technicky nevyhovují, jiné potřebují zásadní úpravy, další stojí na místech, kde město hledá intenzivnější a pestřejší využití.

Kosmalt

Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

Reality

Kdysi tu bydleli svobodní dělníci a dělnice košických železáren. Dnes je z bývalé socialistické ubytovny Kosmalt dům s 507 byty. Atrium Architekti ukázali, že i panelák může mít druhý život.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Transgas: místo brutalistního areálu nový polyfunkční projekt

Jedním z nejznámějších příkladů podobné proměny je někdejší Transgas na Vinohradech. Soubor budov z přelomu šedesátých a sedmdesátých let sloužil plynárenskému dispečinku a federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.

Transgas patřil k nejvýraznějším brutalistním stavbám v Praze a jeho budoucnost byla dlouho předmětem veřejné debaty. Po rozhodnutí, že objekt nezíská památkovou ochranu, byla demolice dokončena v roce 2020.

Na místě má vzniknout nový polyfunkční projekt s kancelářemi, byty, obchody a veřejným prostorem. Jde tak o proměnu místa z původně specializovaného administrativně-technologického areálu na městskou zástavbu odpovídající současnému využití Vinohradské třídy.

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Žižkovský Mordor: technická stavba ustupuje nové čtvrti

Dalším příkladem je bývalá Ústřední telekomunikační budova na Žižkově, známá jako Mordor nebo Štrougalova věž. Vznikla v sedmdesátých letech jako významné telekomunikační centrum a dlouho patřila k výrazným bodům pražského panoramatu.

S postupem času ale přestala vyhovovat technologicky i provozně. Vlastník areálu, společnost Central Group, zde připravuje projekt Centrum Nového Žižkova. Místo rozsáhlého technického komplexu má vzniknout převážně rezidenční čtvrť s komerčními plochami a veřejným prostorem.

Proměna žižkovské telekomunikační budovy ukazuje posun, který Praha zažívá na více místech. Pozemky dříve vyhrazené infrastruktuře, administrativě nebo státním podnikům se postupně otevírají běžnému městskému životu.

Dušan Kunovský, Central Group

Kunovský: Ceny stavebních materiálů jsou přepálené. Jeřáby v Praze dojedou a boom skončí

Reality

Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Merkuria v Holešovicích: demolice jako zdroj materiálu

Do stejného přehledu patří i někdejší Merkuria v Holešovicích. Kancelářský komplex v Argentinské ulici vznikl pro podnik zahraničního obchodu Merkuria a Československou obchodní komoru. Podobně jako Chemapol byl spojený se světem zahraničního obchodu a administrativy své doby.

Na jeho místě vzniká nový kancelářský projekt Mercury od Skansky. Tento případ je zajímavý tím, že developer nepřistoupil k demolici jen jako k odstranění staré stavby, ale jako k možnosti znovu využít materiály. Skanska mluví o takzvané remolici, tedy rozebírání budovy s důrazem na opětovné použití a recyklaci.

Podle developera se podařilo z původní stavby znovu využít nebo zrecyklovat více než 97 procent materiálu. Merkuria tak ukazuje jednu z cest, jak mohou nové projekty navazovat na původní stavby alespoň materiálově, i když jejich architektonická podoba z města mizí.

Prior v Modřanech: proměna centra sídliště

Dalším plánovaným příkladem je obchodní dům Prior v Modřanech. Budova na Sofijském náměstí patřila k typickým obchodním domům sídlištní éry. Na rozdíl od Transgasu nebo Chemapolu nešlo o reprezentativní administrativu, ale o každodenní centrum lokality.

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste

Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Reality

Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

pej

Přečíst článek

Na jeho místě má vzniknout projekt Galerie Modřany s obchody, kancelářemi, byty a novým veřejným prostorem. Záměr má proměnit centrum Modřan a dát mu současnější podobu.

Právě Prior připomíná, že proměna poválečné architektury se netýká jen slavných ikon nebo odborně sledovaných staveb. Dotýká se i budov, které byly součástí běžného života sídlišť a lokálních center.

Tomáš Portlík
video

Praha nesmí zamrznout jako skanzen. Nové vedení musí povolit brzdy výstavby

Reality

Méně regulací, rychlejší povolování, větší odvaha a jasná pravidla pro rozvoj. Experti Realitního Clubu popisují, co by mělo po volbách udělat nové vedení Prahy, aby se z hlavního města nestala jen kulisa pro turisty a bydlení pro nejbohatší.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Takto budou vypadat Pragerovy kostky po rekonstrukci.

Rekonstrukce bez kladiva za 1,4 miliardy. Pragerovy kostky zmizí na tři roky za plotem

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Tomáš Vronský, starosta Prahy 3

I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek