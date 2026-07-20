Král Karel III. pověřil Burnhama sestavením vlády. Británie má sedmého premiéra za deset let
Británie má nového premiéra. Král Karel III. pověřil šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády, která se má poprvé sejít už v úterý. Burnham střídá v Downing Street Keira Starmera a stává se sedmým britským premiérem za posledních deset let.
Britský král Karel III. dnes pověřil nového šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády. Informoval o tom Buckinghamský palác. Očekává se, že Burnham, který v premiérském křesle vystřídal Keira Starmera, svůj kabinet jmenuje odpoledne, na úterý je již naplánováno první zasedání nové vlády. Burnham je za posledních deset let sedmým britským premiérem.
„Jeho veličenstvo přijalo na audienci ctihodného poslance Andrewa Burnhama a požádalo ho, aby sestavil novou vládu,“ uvedl Buckinghamský palác v prohlášení. Text následně potvrzuje, že Burnham královu nabídku přijal.
Dlouho se opíral do ostatních, nyní politická kauza dohnala i jeho. Proč parlament vyšetřuje Nigela Farage? Proč rezignoval na svůj mandát? A konečně, proč mají Britové raději držet palce chlápkovi s odpadkovým košem na hlavě?
Karel Pučelík: Nigel Farage hraje nedůstojné divadlo za veřejné peníze
Politika
Dlouho se opíral do ostatních, nyní politická kauza dohnala i jeho. Proč parlament vyšetřuje Nigela Farage? Proč rezignoval na svůj mandát? A konečně, proč mají Britové raději držet palce chlápkovi s odpadkovým košem na hlavě?
Políbení rukou
Britská média poukazují na formulaci, že Burnham během jmenování panovníkovi „políbil ruce“. List The Guardian poznamenal, že toto je idiomatické spojení, neboť noví premiéři v moderní éře již ruce britským monarchům nelíbají. Výraz o polibku nicméně odkazuje na tradici vyjádření věrnosti a oddanosti sloužit panovníkově vládě.
Burnham je čtvrtým premiérem za vlády krále Karla III. Konzervativní političku Liz Trussovou v září 2022 dva dny před svou smrtí jmenovala premiérkou ještě Alžběta II., matka nynějšího panovníka. Karel III. pak do premiérských funkcí uvedl v říjnu 2022 konzervativce Rishiho Sunaka, v červenci 2024 Starmera a dnes Burnhama.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…