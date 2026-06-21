Konec Keira Starmera se blíží, tvrdí britská média. Labouristé hledají nového lídra
Keir Starmer může už v pondělí oznámit plán svého odchodu z čela britské vlády. Tlak uvnitř Labouristické strany sílí, mezi možnými nástupci se skloňují Wes Streeting a Andy Burnham a strana řeší, jak rychle případnou výměnu premiéra provést.
Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada ve vládních kruzích se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila, uvedl server zpravodajské televize BBC.
Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele vlády.
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K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petera Kylea pro BBC. Ten uvedl, že premiér udělá to, „co bude v nejlepším zájmu země“, a dodal, že Starmer zvažuje současné politické okolnosti i výzvy, kterým čelí. Připustil, že Starmerovo postavení je ohrožené, zároveň ale řekl, že nemá žádné informace potvrzující spekulace o chystané rezignaci. Na rozdíl od předchozích vyjádření vlády ale neuvedl, že Starmer hodlá čelit případné výzvě o vedení strany.
Kdo jsou možní nástupci?
Tlak na premiéra podle médií postupně sílí už delší dobu. Za možného nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál. Jeho spojenci nyní podle médií připouštějí, že by potenciální kandidáti měli jednat o dalším směřování vlády, což vyvolává spekulace o možné dohodě mezi jednotlivými tábory.
Dalším favoritem je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Agentura Reuters upozornila, že podle průzkumů mezi členy Labouristické strany by případný souboj o vedení s velkou pravděpodobností Burnham vyhrál.
Není ale vyloučeno, že se objeví i další uchazeči. K vyvolání hlasování o novém předsedovi Labouristické strany je potřeba podpora nejméně 81 labouristických poslanců, což je pětina současných poslanců.
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Pokud by Starmer skutečně oznámil odchod, není zatím jasné, kdy by se funkce premiéra ujal jeho nástupce. Uvnitř Labouristické strany se vedou spory, zda by měl být přechod moci rychlý, nebo odložený až na podzim. Zastánci rychlejší výměny varují, že delší období nejistoty by mohlo ochromit fungování vlády a podnítit další spekulace o jejím budoucím směřování.
Agentura DPA upozornila, že Starmerovy problémy se vyvíjejí delší dobu. Labouristická strana utrpěla výrazné ztráty v komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu, kde část voličů přešla k pravicově populistické straně Reform UK Nigela Farage. Následně začala slábnout jeho podpora uvnitř strany, přičemž se od něj odklonili i někteří významní politici. Podle britské agentury PA nyní více než 100 labouristických poslanců údajně požaduje jeho odchod.
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