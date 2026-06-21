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newstream.cz Politika Konec Keira Starmera se blíží, tvrdí britská média. Labouristé hledají nového lídra

Konec Keira Starmera se blíží, tvrdí britská média. Labouristé hledají nového lídra

Keir Starmer
ČTK
ČTK
ČTK

Keir Starmer může už v pondělí oznámit plán svého odchodu z čela britské vlády. Tlak uvnitř Labouristické strany sílí, mezi možnými nástupci se skloňují Wes Streeting a Andy Burnham a strana řeší, jak rychle případnou výměnu premiéra provést.

Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada ve vládních kruzích se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila, uvedl server zpravodajské televize BBC.

Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele vlády.

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K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petera Kylea pro BBC. Ten uvedl, že premiér udělá to, „co bude v nejlepším zájmu země“, a dodal, že Starmer zvažuje současné politické okolnosti i výzvy, kterým čelí. Připustil, že Starmerovo postavení je ohrožené, zároveň ale řekl, že nemá žádné informace potvrzující spekulace o chystané rezignaci. Na rozdíl od předchozích vyjádření vlády ale neuvedl, že Starmer hodlá čelit případné výzvě o vedení strany.

Kdo jsou možní nástupci?

Tlak na premiéra podle médií postupně sílí už delší dobu. Za možného nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál. Jeho spojenci nyní podle médií připouštějí, že by potenciální kandidáti měli jednat o dalším směřování vlády, což vyvolává spekulace o možné dohodě mezi jednotlivými tábory.

Dalším favoritem je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Agentura Reuters upozornila, že podle průzkumů mezi členy Labouristické strany by případný souboj o vedení s velkou pravděpodobností Burnham vyhrál.

Není ale vyloučeno, že se objeví i další uchazeči. K vyvolání hlasování o novém předsedovi Labouristické strany je potřeba podpora nejméně 81 labouristických poslanců, což je pětina současných poslanců.

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Pokud by Starmer skutečně oznámil odchod, není zatím jasné, kdy by se funkce premiéra ujal jeho nástupce. Uvnitř Labouristické strany se vedou spory, zda by měl být přechod moci rychlý, nebo odložený až na podzim. Zastánci rychlejší výměny varují, že delší období nejistoty by mohlo ochromit fungování vlády a podnítit další spekulace o jejím budoucím směřování.

Agentura DPA upozornila, že Starmerovy problémy se vyvíjejí delší dobu. Labouristická strana utrpěla výrazné ztráty v komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu, kde část voličů přešla k pravicově populistické straně Reform UK Nigela Farage. Následně začala slábnout jeho podpora uvnitř strany, přičemž se od něj odklonili i někteří významní politici. Podle britské agentury PA nyní více než 100 labouristických poslanců údajně požaduje jeho odchod.

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Spor Kyjeva s Varšavou sílí. Zelenskyj zvažuje cestu do Gdaňsku, Tusk varuje před chybou

Volodymyr Zelenskyj a Donald Tusk
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Spor mezi Polskem a Ukrajinou kvůli nejvyššímu polskému vyznamenání se rychle mění v diplomatickou krizi. Zelenskyj zvažuje, zda vůbec dorazí na konferenci v Gdaňsku, zatímco Donald Tusk varuje, že konflikt poškozuje obě země a nahrává Moskvě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí rozhodne, zda přijede na mezinárodní konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Podle agentury Interfax-Ukrajina to oznámil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Dvoudenní konference má začít ve čtvrtek a Zelenského účast se původně plánovala.

Rozhodování ale komplikuje rychle sílící spor mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Nawrocki v pátek rozhodl, že Zelenskému odebere Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. Důvodem je historický spor spojený s Ukrajinskou povstaleckou armádou.

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Strategická chyba, ze které těží Moskva. Kyjev zuří kvůli kroku Polska

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Polsko odebralo Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporu o odkaz UPA. Podle serveru Politico tím Varšava a Kyjev riskují další oslabení klíčového spojenectví, z čehož podle ukrajinské diplomacie těží hlavně Moskva.

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Polský premiér Donald Tusk dnes konflikt označil za strategickou chybu. „Zabřednutí politiků v Polsku a na Ukrajině do konfliktu je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace,“ napsal na síti X. Už dříve uvedl, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence.

Jádrem napětí je Zelenského dekret, kterým udělil jednotce ukrajinských speciálních sil za úspěchy ve válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. V Polsku tento krok vyvolal pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Na Ukrajině jsou ale v době ruské invaze příslušníci UPA vnímáni především jako bojovníci za svobodu a nezávislost země.

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Vrácení vyznamenání

Zelenskyj na rozhodnutí Polska reagoval vrácením vyznamenání. Uvedl, že Ukrajina věřila, že Řád bílé orlice byl v roce 2023 udělen ukrajinskému lidu a armádě. Na sociální síti zároveň zveřejnil snímky řádu s vyplněným poštovním doručovacím lístkem.

„Pokud věří, že tento zvláštní symbol může zůstat Kateřině Veliké, Benitu Mussolinimu a Gerhardu Schröderovi, pak s tím na Ukrajině nebudeme polemizovat,“ napsal Zelenskyj.

Na znamení solidarity s prezidentem vrátili polská vyznamenání také další ukrajinští představitelé.

Kyjev zároveň přitvrzuje rétoriku. „Čas mlčení skončil,“ prohlásil Sybiha v ukrajinské televizi. Slíbil, že Ukrajina odpoví na projevy nepřátelství a pohrdání. Nawrockého označil za „ničitele“, kterému podle něj tleská Moskva. Současně ale vyzval Poláky k umírněnosti a diplomacii a dodal, že Kyjev je otevřen politickému dialogu.

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Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější

Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější
Deer Restaurant, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Molekulární gastronomie, exotické ingredience, místo omáček pěny. Nové koncepty a odvážné experimenty. Gastronomie posledních dvaceti let byla neustálým hledáním nového. Dnes se však její směřování viditelně mění. Po letech experimentů přichází trend zdaleka možná nejzajímavější – návrat k podstatě, k tradičním surovinám a receptům. Zpátky ke kořenům.

Návrat k tradici nejzajímavějším trendem gastronomie. Tento posun je patrný napříč celým oborem. Nejde však o lacinou nostalgii ani o bezmyšlenkovité kopírování minulosti. Naopak. Nejzajímavější restaurace současnosti dokazují, že k tradiční domácí kuchyni lze přistoupit moderně, neusedle a s nadhledem, který jí nesmírně sluší. V takovém pojetí pak může směle konkurovat špičce evropské gastronomie.

Druhý život české kuchyně

Návrat ke kořenům přitom neznamená jenom oprášit recepty Dobromily Rettigové. Znamená to především nebrat českou kuchařskou tradici jako dogma, ale jako základ, na kterém se dá stavět, který se dá posouvat, se kterým se dá hrát. Méně mouky, lehčí struktury, intenzivnější chutě. Kombinace tradičního a současného. Vůně babiččina oběda zůstává, ale na talíř dostanete lehčí, propracovanější a překvapivější verzi dobře známého pokrmu.

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Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Alžběta Shejbalová

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Důkazem budiž například restaurace 420 Radka Kašpárka, která na Staroměstském náměstí ukazuje, že moderní česká kuchyně není oxymoron, ale dobrý důvod, proč na Staromák zavítat a znovu se tam vracet.

Podobně je na tom i nové bistro Biskup od skupiny Ambiente. V otevřené kuchyni vám tam připraví třeba zadělávanou kapustu s vajíčkem a brambory, vývar s játrovými knedlíčky nebo kuře na paprice s kolínky. Pěkně jako zamlada, ale přece jinak. Prvotřídně.

A skvělým příkladem je i Deer Restaurant, který postavil svůj koncept na tradiční, přesto dlouho opomíjené surovině – na zvěřině. Ve svém menu ukazuje, že i zdánlivě staromódní ingredience spojená spíše s mysliveckými hostinami než s moderní gastronomií může v současném pojetí působit lehce, sebevědomě a nečekaně aktuálně.

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Odvážná cesta domů

Návrat k tradicím a vzpomínkám však není jen záležitostí české gastronomie. Na rodinné recepty stále častěji sázejí i podniky, které přinášejí autentické chutě svých domovských zemí. To je i případ podniku Home of Dumplings, který před pár dny otevřel na náměstí Jiřího z Poděbrad. Známí gastro podnikatelé May Tran a Trang Tran v něm propojili berlínský koncept ručně vyráběných asijských knedlíčků s tradičními vietnamskými jídly inspirovanými recepty jejich vlastní rodiny.

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Možná právě díky návratu ke kořenům je současná gastronomie tak zajímavá. Po letech hledání nového a neokoukaného totiž zjišťuje, že ty nejsilnější příběhy často neleží na druhém konci světa. Vznikají z odvahy vracet se k rodinným tradicím, znovu objevovat pozapomenuté suroviny a dívat se novýma očima na známé chutě, které jsou tu s námi odjakživa. 

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