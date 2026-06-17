I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský
Víc než dva roky bylo jedno z velkých pražských náměstí, Náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech, nepřístupné. Bylo obehnáno plotem, pracovala tam těžká technika. Nyní se náměstí opět otevírá veřejnosti. Kolem celé revitalizace, která stála Prahu přes půl miliardy korun, panovalo mnoho pochybností. Jak kolem ceny, tak kolem výsledku. „Věřím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Po revitalizaci se veřejnosti otevírá Náměstí Jiřího z Poděbrad v nové podobě. V čem vidíte pozitivní změnu?
Jsem rád, že se to podařilo zrealizovat o trochu rychleji, než se předpokládalo. V průběhu jsme se setkávali i s některými negativními reakcemi. Ty jsou ale méně časté. Lidé vidí, jak mizí stavební ploty, že náměstí je vlastně hezké. Jdu tam, poslouchám, a slyším, že reakce jsou pozitivní. Vždy jsem zdůrazňoval, že sice žijeme v bytech, ale město je náš životní prostor. A je důležité, aby mělo určité kvality. V tomto ohledu si myslím, že náměstí splňuje požadavky na kvalitní veřejný prostor, kde se dá uspořádat akce pro více lidí. Mohou se tam konat trhy, mohou tam lidé spolu posedět. Je na to navázaný parter kaváren a jiných podniků, a myslím, že to vytváří sousedskou atmosféru. Na rozdíl od jiných náměstí v Praze tady nebyly byty předělány na kanceláře nebo hotely. Zůstaly tam byty.
Toto náměstí bylo jakýmsi bijícím srdcem lokality i před revitalizací náměstí. V čem spočívá přínos jeho nové podoby?
Nyní je například kompletně bezbariérové. To je jedna důležitá věc. Druhá věc se týká modro-zelené infrastruktury. Předtím jsme údržbu zeleného parku zajišťovali vodou z vodovodního řadu nebo vodou, kterou jsme tam dovezli. Teď sbíráme vodu ze střechy kostela. Zachytáváme ji do podzemní nádrže. Pomůže nám to udržet náměstí zelenější. Výrazně se změnil poměr propustných a nepropustných ploch. Teď jsou všechny plochy propustné. I na místě, kde jsou velkoformátové dlaždice, je širší spára, která má vsakovací schopnost. Dlaždice nejsou uložené do betonu, jak je to běžné, ale leží na propustném podloží. Voda nestéká do kanálu, ale kumuluje se na místě. Náměstí bude zelenější.
Před revitalizací se život na náměstí koncentroval do míst, kde jsou kavárny, trhy. Méně se využívaly ostatní části. Teď si myslím, že to bude rovnoměrněji rozprostřeno do celé plochy.
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Zmínil jste, že se setkáváte s kritikou, a ona je skutečně viditelná. První vlna kritiky se snesla na dětské hřiště, které stojí na místě původního hřiště. Teď tam přibyl vodní prvek. Jedna z výtek zní, proč jeho obnova trvala tak dlouho?
Dětské hřiště bylo součástí dodávky celé stavby. Po obvodu hřiště jsou lavičky z kroucených latí. Výroba těchto latí byla složitější, než se čekalo. Dodací lhůta latí byla delší, než se předpokládalo.
Další kritika míří na část před kostelem, kde vznikl velký vydlážděný prostor bez zeleně. Nebude to v letních vedrech příliš parné prostředí?
Architektonický návrh zohledňuje kostel, který je ústřední budovou celého náměstí. Prostor před kostelem zdůrazňuje a podtrhuje význam kostela. Proto je nyní ten prostor takový. Za druhé, jde o náměstí. Až ve druhé řadě má parkový charakter. A za třetí, co se týká dlažby, je to světlá žula, což znamená, že by se neměla rozpalovat jako tmavší kámen. Je tam spára, která má retenční schopnost. Voda, která se tam vsákne, bude ochlazovat i tu plochu. Předtím voda odtekla, nyní zůstává v podloží. Plocha se nebude tolik rozpalovat. Samozřejmě, až nám vyrostou vysazené platany, a zkušenost nám ukazuje, že to bude do tří až pěti let, tak prostor bude výrazně zelenější.
Vymysleli jsme loužítka
K čemu mají sloužit takzvaná loužítka, další kontroverzní nový prvek na náměstí?
Těch je tam osm nebo deset. Samozřejmě by tam nemusela být. Ale tím, že tam nateče dešťová voda, je to zdroj vody třeba pro ptactvo. Celé náměstí je promyšlené tak, aby obstálo v kontextu klimatické změny, kterou prožíváme. Horizont všech prvků, které náměstí obsahuje, je až sto let. Při plánování byl velký důraz na zeleň, na udržitelnost, na hospodaření s vodou.
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Vnímáte kritiku veřejnosti k těmto různým novým prvkům náměstí?
Ano, čtu si ty diskuse. Myslím, že až uživatelská zkušenost ukáže, že projekt je dobře vymyšlený. Já mu věřím, a myslím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře.
Aktuálně jste představili nový prvek náměstí, červené posezení. Opět to vzbudilo kritiku, že na sezení budou nocovat lidé bez vlastního bydlení…
Je možné, že si tam sedne nebo ustele nějaká osoba bez přístřeší, ale je to námitka, která se objeví vždy, když někde instalujete lavičku. Je to hodně o údržbě, péči, kterou prostoru věnujete. My jsme se na radě usnesli, že zřídíme pozici správce náměstí, který tam bude od rána do večera dohlížet primárně na nepořádek, na špatné parkování, na řešení problémů s problémovými osobami. I z hlediska výše investice vnímáme, že je tomuto prostoru nutné věnovat zvýšenou péči.
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Součástí revitalizace náměstí je i nové osvětlení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Jak to bude vypadat?
Do všeho, co se na náměstí dělo, hodně promlouvali památkáři. Bude tam takové decentní, slavnostní osvětlení.
Nyní vydlážděný prostor před kostelem vybízí k hromadným akcím. Počítáte nyní s nějakými?
V září tam proběhne vinobraní, pravděpodobně se tam vrátí street foodový festival jídel z Latinské Ameriky. Po tom prostoru je samozřejmě poptávka. Ale zároveň tam bydlí lidé, a je potřeba k tomu přistupovat s jistou sousedskostí, mírou.
Co je za vás nejvíc pozoruhodné z celé revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad?
Možná kašna. Mnoho lidí si ji pamatuje ještě z osmdesátých let, ale už nebyla provozuschopná. Ústrojí bylo zkorodované a zanesené. Celé ústrojí kašny se udělalo znovu. Díky tomu bude kašna jako významný vodní prvek opět v provozu. To je skvělá věc, která bude dominantním prvkem celého prostoru.
Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.
Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad
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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.
Jak to bude vypadat na náměstí z hlediska zeleně?
Vymýšleli to tři odborníci, jeden na stromy, druhý na bylinné patro a třetí odborník byl na trávu. Stromů je o 120 víc, než bylo. Trávníková směs je speciálně vymyšlená pro Jiřák, aby snesla vysoké letní teploty, a zároveň aby byla odolná vůči pohybu lidí. Je tam spousta detailů, není to běžná trávníková směs. Celé náměstí bude v naší správě a my si na to najímáme obecní společnost Čistá trojka, která se bude starat i o údržbu zeleně. Je na to údržbový plán.
Na řadě je Lobkovičák
Celá revitalizace náměstí stála asi 570 milionů korun. Není to moc? Kolik přispěla Praha 3, kolik magistrát?
Praha 3 platila vznik projektu. Připravili jsme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Investice přesahovala možnosti Prahy 3 a je to prostor celoměstského významu, proto jsme požádali magistrát, aby realizoval tuto investici. Celá investice šla za magistrátem, s výjimkou dílčích drobností, které vzešly z průběhu realizace. Třeba plachtu nad dětským pískovištěm jsme kupovali z rozpočtu městské části. Zmiňované designové posezení je také placené z rozpočtu městské části. Jinak to šlo celé za magistrátem. Šedesát až sedmdesát milionů je z programu Evropské unie. Asi sedmnáct milionů je ze státního rozpočtu.
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Má Praha 3 v plánu nějaký další, podobný projekt revitalizace veřejného prostoru?
Klademe na to poměrně velký důraz. Revitalizovali jsme Tachovské, Kostnické, Komenského náměstí. Co je nejvíc v přípravě, je Náměstí Jiřího z Lobkovic. Probíhá revitalizace Židovských pecí. Tam jde hodně o vodu, vnímáme klimatickou změnu. Chceme, aby voda, která tam spadne, hned neodtekla. Aby ten park byl co nejzelenější. Co se týká Lobkovičáku, předpokládám, že by se změna mohla zrealizovat v příštím volebním období, jsme tam projektově hodně daleko. I do tohoto projektu hodně promlouvali památkáři, aktuálně nemohu sdělit podrobnosti.
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