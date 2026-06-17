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newstream.cz Reality I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský

I kritici uvidí, že nový Jiřák je krásný, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský

Tomáš Vronský, starosta Prahy 3
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Víc než dva roky bylo jedno z velkých pražských náměstí, Náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech, nepřístupné. Bylo obehnáno plotem, pracovala tam těžká technika. Nyní se náměstí opět otevírá veřejnosti. Kolem celé revitalizace, která stála Prahu přes půl miliardy korun, panovalo mnoho pochybností. Jak kolem ceny, tak kolem výsledku. „Věřím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Po revitalizaci se veřejnosti otevírá Náměstí Jiřího z Poděbrad v nové podobě. V čem vidíte pozitivní změnu?

Jsem rád, že se to podařilo zrealizovat o trochu rychleji, než se předpokládalo. V průběhu jsme se setkávali i s některými negativními reakcemi. Ty jsou ale méně časté. Lidé vidí, jak mizí stavební ploty, že náměstí je vlastně hezké. Jdu tam, poslouchám, a slyším, že reakce jsou pozitivní. Vždy jsem zdůrazňoval, že sice žijeme v bytech, ale město je náš životní prostor. A je důležité, aby mělo určité kvality. V tomto ohledu si myslím, že náměstí splňuje požadavky na kvalitní veřejný prostor, kde se dá uspořádat akce pro více lidí. Mohou se tam konat trhy, mohou tam lidé spolu posedět. Je na to navázaný parter kaváren a jiných podniků, a myslím, že to vytváří sousedskou atmosféru. Na rozdíl od jiných náměstí v Praze tady nebyly byty předělány na kanceláře nebo hotely. Zůstaly tam byty.

Toto náměstí bylo jakýmsi bijícím srdcem lokality i před revitalizací náměstí. V čem spočívá přínos jeho nové podoby?

Nyní je například kompletně bezbariérové. To je jedna důležitá věc. Druhá věc se týká modro-zelené infrastruktury. Předtím jsme údržbu zeleného parku zajišťovali vodou z vodovodního řadu nebo vodou, kterou jsme tam dovezli. Teď sbíráme vodu ze střechy kostela. Zachytáváme ji do podzemní nádrže. Pomůže nám to udržet náměstí zelenější. Výrazně se změnil poměr propustných a nepropustných ploch. Teď jsou všechny plochy propustné. I na místě, kde jsou velkoformátové dlaždice, je širší spára, která má vsakovací schopnost. Dlaždice nejsou uložené do betonu, jak je to běžné, ale leží na propustném podloží. Voda nestéká do kanálu, ale kumuluje se na místě. Náměstí bude zelenější.

Před revitalizací se život na náměstí koncentroval do míst, kde jsou kavárny, trhy. Méně se využívaly ostatní části. Teď si myslím, že to bude rovnoměrněji rozprostřeno do celé plochy.

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ČTK

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Zmínil jste, že se setkáváte s kritikou, a ona je skutečně viditelná. První vlna kritiky se snesla na dětské hřiště, které stojí na místě původního hřiště. Teď tam přibyl vodní prvek. Jedna z výtek zní, proč jeho obnova trvala tak dlouho?

Dětské hřiště bylo součástí dodávky celé stavby. Po obvodu hřiště jsou lavičky z kroucených latí. Výroba těchto latí byla složitější, než se čekalo. Dodací lhůta latí byla delší, než se předpokládalo.

Další kritika míří na část před kostelem, kde vznikl velký vydlážděný prostor bez zeleně. Nebude to v letních vedrech příliš parné prostředí?

Architektonický návrh zohledňuje kostel, který je ústřední budovou celého náměstí. Prostor před kostelem zdůrazňuje a podtrhuje význam kostela. Proto je nyní ten prostor takový. Za druhé, jde o náměstí. Až ve druhé řadě má parkový charakter. A za třetí, co se týká dlažby, je to světlá žula, což znamená, že by se neměla rozpalovat jako tmavší kámen. Je tam spára, která má retenční schopnost. Voda, která se tam vsákne, bude ochlazovat i tu plochu. Předtím voda odtekla, nyní zůstává v podloží. Plocha se nebude tolik rozpalovat. Samozřejmě, až nám vyrostou vysazené platany, a zkušenost nám ukazuje, že to bude do tří až pěti let, tak prostor bude výrazně zelenější.

Vymysleli jsme loužítka 

K čemu mají sloužit takzvaná loužítka, další kontroverzní nový prvek na náměstí?

Těch je tam osm nebo deset. Samozřejmě by tam nemusela být. Ale tím, že tam nateče dešťová voda, je to zdroj vody třeba pro ptactvo. Celé náměstí je promyšlené tak, aby obstálo v kontextu klimatické změny, kterou prožíváme. Horizont všech prvků, které náměstí obsahuje, je až sto let. Při plánování byl velký důraz na zeleň, na udržitelnost, na hospodaření s vodou.

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nst

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Vnímáte kritiku veřejnosti k těmto různým novým prvkům náměstí?

Ano, čtu si ty diskuse. Myslím, že až uživatelská zkušenost ukáže, že projekt je dobře vymyšlený. Já mu věřím, a myslím, že za dva, tři, čtyři roky se ukáže, že náměstí funguje dobře.

Aktuálně jste představili nový prvek náměstí, červené posezení. Opět to vzbudilo kritiku, že na sezení budou nocovat lidé bez vlastního bydlení…

Je možné, že si tam sedne nebo ustele nějaká osoba bez přístřeší, ale je to námitka, která se objeví vždy, když někde instalujete lavičku. Je to hodně o údržbě, péči, kterou prostoru věnujete. My jsme se na radě usnesli, že zřídíme pozici správce náměstí, který tam bude od rána do večera dohlížet primárně na nepořádek, na špatné parkování, na řešení problémů s problémovými osobami. I z hlediska výše investice vnímáme, že je tomuto prostoru nutné věnovat zvýšenou péči.

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Součástí revitalizace náměstí je i nové osvětlení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Jak to bude vypadat?

Do všeho, co se na náměstí dělo, hodně promlouvali památkáři. Bude tam takové decentní, slavnostní osvětlení.

Nyní vydlážděný prostor před kostelem vybízí k hromadným akcím. Počítáte nyní s nějakými?

V září tam proběhne vinobraní, pravděpodobně se tam vrátí street foodový festival jídel z Latinské Ameriky. Po tom prostoru je samozřejmě poptávka. Ale zároveň tam bydlí lidé, a je potřeba k tomu přistupovat s jistou sousedskostí, mírou.

Co je za vás nejvíc pozoruhodné z celé revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad?

Možná kašna. Mnoho lidí si ji pamatuje ještě z osmdesátých let, ale už nebyla provozuschopná. Ústrojí bylo zkorodované a zanesené. Celé ústrojí kašny se udělalo znovu. Díky tomu bude kašna jako významný vodní prvek opět v provozu. To je skvělá věc, která bude dominantním prvkem celého prostoru.

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.

Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Petra Nehasilová

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Jak to bude vypadat na náměstí z hlediska zeleně?

Vymýšleli to tři odborníci, jeden na stromy, druhý na bylinné patro a třetí odborník byl na trávu. Stromů je o 120 víc, než bylo. Trávníková směs je speciálně vymyšlená pro Jiřák, aby snesla vysoké letní teploty, a zároveň aby byla odolná vůči pohybu lidí. Je tam spousta detailů, není to běžná trávníková směs. Celé náměstí bude v naší správě a my si na to najímáme obecní společnost Čistá trojka, která se bude starat i o údržbu zeleně. Je na to údržbový plán.

Na řadě je Lobkovičák

Celá revitalizace náměstí stála asi 570 milionů korun. Není to moc? Kolik přispěla Praha 3, kolik magistrát?

Praha 3 platila vznik projektu. Připravili jsme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Investice přesahovala možnosti Prahy 3 a je to prostor celoměstského významu, proto jsme požádali magistrát, aby realizoval tuto investici. Celá investice šla za magistrátem, s výjimkou dílčích drobností, které vzešly z průběhu realizace. Třeba plachtu nad dětským pískovištěm jsme kupovali z rozpočtu městské části. Zmiňované designové posezení je také placené z rozpočtu městské části. Jinak to šlo celé za magistrátem. Šedesát až sedmdesát milionů je z programu Evropské unie. Asi sedmnáct milionů je ze státního rozpočtu.

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Petra Nehasilová

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Má Praha 3 v plánu nějaký další, podobný projekt revitalizace veřejného prostoru?

Klademe na to poměrně velký důraz. Revitalizovali jsme Tachovské, Kostnické, Komenského náměstí. Co je nejvíc v přípravě, je Náměstí Jiřího z Lobkovic. Probíhá revitalizace Židovských pecí. Tam jde hodně o vodu, vnímáme klimatickou změnu. Chceme, aby voda, která tam spadne, hned neodtekla. Aby ten park byl co nejzelenější. Co se týká Lobkovičáku, předpokládám, že by se změna mohla zrealizovat v příštím volebním období, jsme tam projektově hodně daleko. I do tohoto projektu hodně promlouvali památkáři, aktuálně nemohu sdělit podrobnosti.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Nejdražší zlozvyk české ekonomiky: firmy nemají finančního ředitele

Zakladatel soutěže CFO Roku (čtvrtý zleva) a část soutěžní poroty
Ivana Pečinková, Newstream
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

V Česku dnes odstartoval projekt CFO Roku. Jeho cílem není pouze žebříček nejlepších finančních ředitelů (CFO) malých a středních podniků, ale i změnit způsob, jakým firmy pracují s financemi.

České firmy často řídí finance spíš citem než podle dat. Projekt CFO Roku chce ukázat, že finanční řízení není jen účetní povinnost, ale nástroj, který rozhoduje o růstu, ziskovosti i přežití v krizi.

„Firmy vidí smysl finančního řízení pro řešení krizí. Ve skutečnosti finanční řízení pomáhá zvyšovat produktivitu, efektivitu a ziskovost,“ podtrhuje Václav Nedvídek, zakladatel a výkonný ředitel skupiny My Value Officer, jejíž součástí je platforma CFO Roku. Je podle něj načase, aby role finančního ředitele přestala být chápána jako role někoho, kdo pouze hlídá náklady a lidově řečeno ke všemu přistupuje jako držgrešle. Zkvalitnit je podle něj nutné také práci s daty. I to si Nedvídek coby hybná síla projektu CFO Roku slibuje.

Proto bude druhým pilířem projektu také rozbor dat hodnocených podniků, zaměřený na plánování cash flow, práci s provozním kapitálem, reportingem a budgetingem či schopnost predikovat finanční vývoj. Zaměří se také na způsob využívání účetních systémů, reportingových nástrojů, automatizaci procesů či zavádění umělé inteligence.

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nst

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Finanční řízení coby pevná kotva i motor

Výchozí myšlenkou projektu, který vedle kategorie nejlepší finanční ředitel malých a středních podniků (SME) a dat o stavu finančního řízení SME přinese i žebříčky nejlepších private equity a venture capital fondů v ČR, je, že v prostředí ekonomické nejistoty, rostoucích nákladů a rychlých technologických změn kvalita finančního řízení stále více rozhoduje o tom, zda firma poroste, zvládne krizi a bude schopna investovat do dalšího rozvoje.

„CFO Roku chce pomoci posunout standard finančního řízení firem směrem k větší práci s daty, predikcemi, technologiemi a strategickému rozhodování,“ podtrhuje Václav Nedvídek. „Cílem není ocenit ‚největší firmy‘, ale ukázat příklady dobré praxe napříč českým podnikáním,“ dodává.   

Nejlepší finanční ředitele bude z nominací vybírat porota, v níž zasednou výrazné osobnosti ekonomického scény, jako hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň či ekonom Dominik Stroukal.

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Ivana Pečinková

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Nejdražší zlozvyk české ekonomiky

Podle dat CFO Roku mají firmy s ročním obratem do 10 milionů korun CFO pouze v 0,02 procenta případů, z firem s obratem mezi 10 a 50 miliony má CFO 0,5 procenta. U firem s obratem 50 až 200 milionů korun, tam je post finančního ředitele zřízen u desetiny z nich.  

„Malé a střední firmy tvoří páteř české ekonomiky. Většina z nich ale stále řídí finance citem zakladatele, tedy bez plánu toku peněz ve firmě, bez dat a predikce. To považuji za nejdražší zlozvyk české ekonomiky. Platforma a soutěž CFO Roku vznikla proto, abychom finanční řízení přestali brát jako účetní povinnost a začali ho vnímat jako konkurenční výhodu,“ podtrhuje Nedvídek.

„Zažil jsem situace, kdy se firmy dostaly do problémů, protože dostávaly data s asi tříměsíčním zpožděním a myslely si, že jim byznys jede. Což nebyla pravda. Anebo situace, kdy byly firmy překvapeny tím, že nejsou schopny dodávat peníze do svého kurzového zajištění v důsledku oslabení kurzu. Anebo kdy si firmy myslely, že ztrácejí a že musejí odepsat hodnotu svého finančního zajištění, aby rok na to zpětně zjistily, že jejich marže ve skutečnosti dramaticky narostly,“ uvedl Singer.

Mezi jeho první zkušenosti krizového manažera, kterým byl v právní fázi své kariéry, patří také to, že firma argumentovala tím, že má všechno v pořádku, vysoké zisky, dostatek zakázek, jen nemá peníze na nákup materiálu pro výrobu objednaného zboží. „Tak vypadá vyprávění managementu neúspěšných firem dodnes. Všechno nám běží, zisky máme, ale nějak nemáme cash flow. Ve skutečnosti ale firmy neumírají na ztrátu, ale na to, že nemají cash. A to zůstává alfou a omegou finančního řízení,“ vyzdvihuje Singer.

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nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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ČTK

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Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Nová hala Kongresového centra
CMC Architects, užito se svolením
nst
nst

Před Kongresovým centrem Praha začne v červenci výstavba nové multifunkční haly. Budova směrem k Pankráckému náměstí má sloužit výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím a pojme až 1500 lidí. Hotová má být v září 2028.

Náklady na výstavbu mají činit 1,35 miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy zaplatí Kongresové centrum Praha ze svých zdrojů, zbytek uhradí příspěvek města. Praha je od minulého roku jediným akcionářem KCP.

Podle ředitelky centra Lenky Žlebkové je nová hala zásadní pro další rozvoj. Kongresové centrum díky ní bude moci hostit i největší kongresy, které dosud muselo kvůli nedostatečné kapacitě odmítat.

7 fotografií v galerii

Významné světové kongresy

„Zájem o nové kapacity není hypotetický. KCP už dnes eviduje poptávku přibližně 15 světově významných kongresů, zejména z oblasti medicíny, jejichž konání je přímo podmíněno dokončením haly,“ uvedla Žlebková.

Nová hala bude propojena se stávající budovou kongresového centra. Bude mít tvar obdélníku umístěného příčně před současným objektem. Významná část stavby bude vyzdvižena na sloupech, takže pod ní zůstane veřejně přístupné prostranství.

Vnitřní prostor bude možné rozdělit až na pět samostatných částí. Podobu haly navrhla španělská kancelář OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects. Stavbu provede společnost GEMO.

Výstavba dálnic v Česku pokračuje

Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený

Zprávy z firem

Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.

Michal Nosek

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Praha se stala jediným akcionářem KCP poté, co od státu získala jeho většinový podíl. Stát výměnou obdržel Faustův dům na Karlově náměstí, pozemek v Nemocnici Na Homolce, parkoviště před ministerstvem zahraničí a 2,21 miliardy korun, které dříve do centra investoval kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

Kongresové centrum Praha loni dosáhlo obratu 717 milionů korun a zisku 138,9 milionu korun. Hostilo 185 akcí pro 210 tisíc lidí.

Centrum dnes nabízí 70 sálů a salonků pro akce různých velikostí. Jeho součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Budova vznikla v letech 1976 až 1981 a na přelomu milénia prošla přestavbou.

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ČTK

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