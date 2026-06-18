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newstream.cz Reality Rekonstrukce bez kladiva za 1,4 miliardy. Pragerovy kostky zmizí na tři roky za plotem

Rekonstrukce bez kladiva za 1,4 miliardy. Pragerovy kostky zmizí na tři roky za plotem

Takto budou vypadat Pragerovy kostky po rekonstrukci.
ZAN studio, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pragerovy kostky v Emauzích se na tři roky uzavřou a čeká je rekonstrukce za 1,4 miliardy korun. Praha slibuje šetrnou obnovu bez hrubého bourání interiérů, recyklaci materiálů a návrat ikonického areálu blíž původní vizi Karla Pragera.

Pragerovy kostky v Emauzích čeká jedna z největších rekonstrukcí pražské modernistické architektury posledních let. Areál, který od dokončení v roce 1975 neprošel rozsáhlejší opravou, se na konci června promění ve staveniště. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Centrum architektury a městského plánování se kvůli tomu dočasně přesunou.

Rekonstrukce má trvat tři roky a vyjde na 1,4 miliardy korun. Většinu peněz poskytne Magistrát hlavního města Prahy. 

6 fotografií v galerii

Technicky zastaralý areál

Budovy dnes podle IPR neodpovídají současným nárokům na energetickou efektivitu, požární bezpečnost, hygienické standardy ani technické vybavení. Rekonstrukce proto zahrne kompletní obnovu pláště, modernizaci technologií a úpravy, které mají areál připravit na další desítky let provozu.

Zároveň ale nemá jít o přepsání architektury. Cílem je zachovat architektonicky cenné prvky, například původní obklady, dlažby, svítidla nebo kliky, a vrátit budovy blíž původnímu záměru Karla Pragera a Jiřího Kadeřábka. Jejich autorská vize počítala nejen s kancelářemi a výstavním sálem, ale také s větší otevřeností areálu směrem k městu a s veřejně přístupnými terasami. Právě tento rozměr má být po rekonstrukci znovu posílen.

30 fotografií v galerii

Rekonstrukce bez kladiva

Zásadní má být také způsob, jakým se bude opravovat. IPR mluví o cirkulární rekonstrukci, tedy o přístupu, při kterém se co nejvíce vybavení a stavebních prvků demontuje, třídí a znovu využívá. „V budovách zůstanou holé příčky a prázdné místnosti. Následně dojde k demontáži prvků. To znamená, že nepřijde nikdo s kladivem a nezbourá interiér budovy, ale jedno po druhém se šetrně demontuje, aby se to mohlo případně znovu využít,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Práce budou postupovat podle předrekonstrukčního auditu ČVUT, který mapuje možnosti recyklace a dalšího využití materiálů, jako jsou ocelové prvky, beton, cihly nebo sklo. Materiály se mají postupně demontovat, třídit a připravovat k dalšímu použití. 

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Petra Nehasilová

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Podle IPRu jde o první projekt cirkulární rekonstrukce realizovaný veřejným zadavatelem. Nejde tedy jen o snahu omezit množství odpadu, ale také o hledání nového využití pro vybavení a stavební prvky, které by jinak skončily jako stavební suť.

Aktuálně probíhá inventarizace vnitřního vybavení. Část věcí se přesune do dočasného sídla IPR v Holešovicích, další mají být nabídnuty městským institucím, neziskovým organizacím a později i veřejnosti.

Zatímco v Emauzích začne rekonstrukce, CAMP se dočasně přesune do bývalé opravny lodí v Pobřežní ulici v Karlíně. V původním areálu ještě v červnu doběhne program Stavba povolena, který symbolicky uzavírá první etapu fungování CAMPu v Pragerových kostkách.

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Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Okolí nádraží Holešovice se může proměnit.
Nové Holešovice Development, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Okolí Nádraží Holešovice patří k nejrušnějším, ale také nejzanedbanějším místům širšího centra Prahy. Teď se jeho proměna posouvá dál. Do finále mezinárodního workshopu postoupilo pět architektonických studií, mezi nimi CHYBIK + KRISTOF, OVA i silná zahraniční jména.

Místo, kterým denně projdou desetitisíce lidí, dnes většina z nich bere hlavně jako přestupní bod. Metro, vlak, tramvaje, autobusy a rychlý přesun dál. Okolí Nádraží Holešovice má ale v budoucnu fungovat jinak. Z dopravního uzlu se má stát živá část města s náměstími, byty, službami, lepší prostupností a kvalitním veřejným prostorem.

Porota nyní vybrala pět finalistů mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu pro projekt Nové Holešovice. Z osmi pozvaných týmů postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten a česká studia Chybik + Kristof a OVA.

10 fotografií v galerii

Z přestupního uzlu má být čtvrť

Dnes území kolem stanice plní hlavně tranzitní funkci. Cílem projektu je vytvořit městské prostředí, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také se zastavovat, bydlet, pracovat a využívat služby. Zadání počítá mimo jiné se dvěma novými městskými náměstími oddělenými ulicí Vrbenského, která mají fungovat jako jeden propojený celek. Důležitým požadavkem je také pohodlný a chráněný přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. V území se počítá i s mateřskou školou.

„Nové Holešovice jsou jednou z bran do Prahy a zároveň vstupem do rozsáhlého rozvojového území Bubny-Zátory. Jsou také významným dopravním uzlem, kde se potkávají tramvaje, vlaky, metro i autobusy. Neměly by ale být vnímány jen touto optikou,“ říká místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj a členka poroty Lenka Burgerová.

Právě vazba na Bubny-Zátory je důležitá. Projekt Nové Holešovice se netýká celého brownfieldu, kde má v budoucnu vzniknout velká nová čtvrť, ale hlavně okolí metra a vlakového nádraží. Má tak fungovat jako jeden z jejích vstupních bodů.

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Petra Nehasilová

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Složité území, velká očekávání

Porota bude hodnotit nejen podobu nové zástavby, ale i to, jak si návrhy poradí s dopravou, pěšími vazbami a veřejným prostorem. Okolí nádraží musí dál zvládat roli významného přestupního uzlu, zároveň se ale nemá stát jen technickým zázemím dopravy.

„Hlavní výzvou je vytvořit kvalitní návrh, který se dokáže vyrovnat s množstvím omezení kolem železniční stanice a zároveň nabídne přívětivý vstup do rozsáhlé městské čtvrti, jež tu v budoucnu vznikne,“ říká předseda poroty Jörn Walter, urbanista a bývalý vrchní stavební ředitel Hamburku.

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Petra Nehasilová

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Podle krajinářského architekta Marka Johnsona ze studia Civitas bude důležité, aby nová čtvrť nepůsobila jako anonymní developerský celek. „Po celé Evropě dnes vzniká mnoho podobných brownfieldových přestaveb a ty mají často tendenci vypadat stejně. Snadno vytvoříte něco efektního, co se ale brzy stane fádním,“ uvedl.

Projekt s majetkovým pozadím

Nové Holešovice jsou zároveň složitým majetkovým a developerským projektem. V území se potkávají pozemky města, dopravního podniku i soukromých investorů. Projekt se v minulosti zdržel kvůli politickým a právním sporům, nyní se ale posouvá do fáze konkrétního urbanistického řešení.

V projektu původně figurovala Karlín Group, která svůj podíl ve společném podniku prodala společnosti EP Real Estate Daniela Křetínského. Dalšími aktéry jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy a CPI Property Group. Scelení vlastnických vztahů má být pro budoucí podobu území důležité.

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Komerční spolupráce

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Kdo je ve finále

Dánské studio Adept přináší zkušenost s veřejnými budovami a městskými prostory, které propojují architekturu, krajinu a každodenní život. Rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten je známý důrazem na dlouhou životnost staveb a v Praze uspěl v soutěži na nový kampus České spořitelny na Smíchově.

Německé studio Behnisch Architekten má mezinárodní reputaci v oblasti veřejného prostoru, vzdělávacích kampusů a udržitelné architektury. Jeho zakladatel Stefan Behnisch navíc předsedal porotě soutěže Florenc21, která řešila jednu z dalších velkých transformací centra Prahy.

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České studio Chybik + Kristof má zkušenost s proměnami veřejných prostranství, brownfieldů i větších městských projektů. Stojí například za revitalizací Mendelova náměstí v Brně, Manifesto Marketem na Smíchově nebo multifunkční arénou v Jihlavě. Druhým českým finalistou je OVA, Opočenský Valouch architekti. Pražské studio zvítězilo v soutěži na 4. kvadrant Vítězného náměstí v Dejvicích, tedy další významnou pražskou lokalitu, o jejíž podobě se dlouho diskutuje.

Workshop je dvoukolový a neanonymní, porota tedy ví, který návrh patří kterému studiu. V prvním kole představila pozvaná studia základní urbanistické koncepty. Pět finalistů je nyní dopracuje z hlediska architektury, dopravy i ekonomické proveditelnosti. Závěrečné prezentace jsou naplánované na podzim 2026. 

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Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

pej

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Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Nová hala Kongresového centra
CMC Architects, užito se svolením
nst
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Před Kongresovým centrem Praha začne v červenci výstavba nové multifunkční haly. Budova směrem k Pankráckému náměstí má sloužit výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím a pojme až 1500 lidí. Hotová má být v září 2028.

Náklady na výstavbu mají činit 1,35 miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy zaplatí Kongresové centrum Praha ze svých zdrojů, zbytek uhradí příspěvek města. Praha je od minulého roku jediným akcionářem KCP.

Podle ředitelky centra Lenky Žlebkové je nová hala zásadní pro další rozvoj. Kongresové centrum díky ní bude moci hostit i největší kongresy, které dosud muselo kvůli nedostatečné kapacitě odmítat.

7 fotografií v galerii

Významné světové kongresy

„Zájem o nové kapacity není hypotetický. KCP už dnes eviduje poptávku přibližně 15 světově významných kongresů, zejména z oblasti medicíny, jejichž konání je přímo podmíněno dokončením haly,“ uvedla Žlebková.

Nová hala bude propojena se stávající budovou kongresového centra. Bude mít tvar obdélníku umístěného příčně před současným objektem. Významná část stavby bude vyzdvižena na sloupech, takže pod ní zůstane veřejně přístupné prostranství.

Vnitřní prostor bude možné rozdělit až na pět samostatných částí. Podobu haly navrhla španělská kancelář OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects. Stavbu provede společnost GEMO.

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Michal Nosek

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Kongresové centrum Praha loni dosáhlo obratu 717 milionů korun a zisku 138,9 milionu korun. Hostilo 185 akcí pro 210 tisíc lidí.

Centrum dnes nabízí 70 sálů a salonků pro akce různých velikostí. Jeho součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Budova vznikla v letech 1976 až 1981 a na přelomu milénia prošla přestavbou.

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