Británie míří k sedmému premiérovi za deset let. Starmer končí jako šéf labouristů
Keir Starmer končí v čele Labouristické strany, premiérem ale zůstane do volby nástupce. Británii tak čeká další politický otřes a možná už sedmý premiér za poslední dekádu.
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce vůdce Labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.
Sedmý premiér za dekádu
Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let, připomínají agentury. Necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice, dnes mimo jiné řekl, že je zřejmé, že si strana přeje jeho odchod.
Britští premiéři za posledních 10 let
Od brexitového referenda prošla Británie mimořádně rychlým střídáním lídrů: v Downing Street se během dekády vystřídalo šest premiérů.
„Otázka, kterou si nyní moje strana klade, zní, zda jsem tím nejvhodnějším kandidátem, který by nás měl vést do příštích parlamentních voleb. Slyšel jsem, jak na tuto otázku odpověděla moje parlamentní frakce, a tuto odpověď přijímám s pokorou,“ řekl Starmer chvějícím se hlasem v emotivním projevu, v němž poděkoval za podporu svým kolegům a vzdal hold i své manželce a dětem.
Proces nominací nástupce začne 9. července, řekl Starmer. Favoritem je přitom jeho hlavní vnitrostranický rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, který minulý týden zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu a dnes se má stát poslancem. Burnham dokázal zvýšit zisky labouristů v oblasti o deset procent, zatímco ve většině dalších regionů země popularita strany v poslední době klesá na úkor Reform UK či zelených. Průzkumy ukazují, že 56letý Burnham je nyní nejoblíbenějším politikem Labouristické strany.
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Nejméně populární premiér
Třiašedesátiletý Starmer je naopak dva roky po vítězství v celostátních volbách jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co politické zvraty, skandály a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou kdysi slíbil. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Asi čtvrtina labouristických zákonodárců pak Starmera vyzvala k rezignaci, když strana v květnu utrpěla tvrdou porážku v komunálních volbách a když kvůli jeho vedení odstoupili někteří vysoce postavení kolegové, včetně ministrů obrany a zdravotnictví. Podle britské agentury PA jeho odchod požadovalo více než 100 labouristických poslanců. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting se hodlá o post lídra labouristů rovněž ucházet, uvedla stanice Sky News s odvoláním na informovaný zdroj.
Každý kandidát na lídra si ovšem musí zajistit podporu nejméně pětiny poslanců strany. Labouristé mají v současnosti ve sněmovně 403 mandátů, takže pětinu představuje 81 poslanců včetně samotného vyzyvatele. Pokud se do vnitrostranického klání kvalifikuje více než jeden kandidát, rozhoduje o vítězi hlasování všech členů strany a přidružených organizací, jako jsou odborové svazy. Vítěz se následně stane předsedou vlády poté, co dosavadní premiér složí demisi do rukou panovníka.
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Ačkoli o časovém harmonogramu výběru lídra oficiálně rozhoduje řídící orgán strany, Starmer dnes uvedl, že nominace budou zahájeny 9. července a uzavřeny před parlamentními prázdninami, které jsou naplánovány na 16. července. Pokud by došlo k vnitrostranickému klání o post lídra, mělo by být završeno do zahájení nové parlamentní schůze, které je naplánováno na 1. září, napsala agentura Reuters.
Starmer uvedl, že o svém rozhodnutí dnes ráno informoval krále Karla III., a slíbil, že bude podporovat svého nástupce.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na Starmerovo oznámení ocenila jeho úsilí o oživení vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po brexitu a také jeho podporu Ukrajině.
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