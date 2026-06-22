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newstream.cz Leaders Británie míří k sedmému premiérovi za deset let. Starmer končí jako šéf labouristů

Británie míří k sedmému premiérovi za deset let. Starmer končí jako šéf labouristů

Keir Starmer
ČTK
ČTK
ČTK

Keir Starmer končí v čele Labouristické strany, premiérem ale zůstane do volby nástupce. Británii tak čeká další politický otřes a možná už sedmý premiér za poslední dekádu.

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce vůdce Labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.

Sedmý premiér za dekádu

Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let, připomínají agentury. Necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice, dnes mimo jiné řekl, že je zřejmé, že si strana přeje jeho odchod.

Spojené království

Britští premiéři za posledních 10 let

Od brexitového referenda prošla Británie mimořádně rychlým střídáním lídrů: v Downing Street se během dekády vystřídalo šest premiérů.

Premiérů 6 od roku 2016
Nejkratší mandát 49 dní Liz Truss
Současný stav Starmer rezignace oznámena
2010–2016
David Cameron Konzervativní strana
V poslední dekádě zasahuje už jen závěr jeho mandátu po referendu o brexitu.
2016–2019
Theresa May Konzervativní strana
Vedla vládu během první fáze brexitových jednání.
2019–2022
Boris Johnson Konzervativní strana
Dovedl zemi k dokončení brexitu a vládl během pandemie covidu.
2022
Liz Truss Konzervativní strana
Nejkratší premiérský mandát v moderních britských dějinách.
2022–2024
Rishi Sunak Konzervativní strana
Pokusil se stabilizovat vládu po období politických a tržních otřesů.
2024–dosud
Keir Starmer Labour Party
Premiérem od července 2024; v červnu 2026 oznámil rezignaci.
Zdroj: GOV.UK, Reuters. Přehled zachycuje premiéry, kteří byli ve funkci v období posledních deseti let.

„Otázka, kterou si nyní moje strana klade, zní, zda jsem tím nejvhodnějším kandidátem, který by nás měl vést do příštích parlamentních voleb. Slyšel jsem, jak na tuto otázku odpověděla moje parlamentní frakce, a tuto odpověď přijímám s pokorou,“ řekl Starmer chvějícím se hlasem v emotivním projevu, v němž poděkoval za podporu svým kolegům a vzdal hold i své manželce a dětem.

Proces nominací nástupce začne 9. července, řekl Starmer. Favoritem je přitom jeho hlavní vnitrostranický rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, který minulý týden zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu a dnes se má stát poslancem. Burnham dokázal zvýšit zisky labouristů v oblasti o deset procent, zatímco ve většině dalších regionů země popularita strany v poslední době klesá na úkor Reform UK či zelených. Průzkumy ukazují, že 56letý Burnham je nyní nejoblíbenějším politikem Labouristické strany.

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Nejméně populární premiér

Třiašedesátiletý Starmer je naopak dva roky po vítězství v celostátních volbách jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co politické zvraty, skandály a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou kdysi slíbil. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Asi čtvrtina labouristických zákonodárců pak Starmera vyzvala k rezignaci, když strana v květnu utrpěla tvrdou porážku v komunálních volbách a když kvůli jeho vedení odstoupili někteří vysoce postavení kolegové, včetně ministrů obrany a zdravotnictví. Podle britské agentury PA jeho odchod požadovalo více než 100 labouristických poslanců. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting se hodlá o post lídra labouristů rovněž ucházet, uvedla stanice Sky News s odvoláním na informovaný zdroj.

Každý kandidát na lídra si ovšem musí zajistit podporu nejméně pětiny poslanců strany. Labouristé mají v současnosti ve sněmovně 403 mandátů, takže pětinu představuje 81 poslanců včetně samotného vyzyvatele. Pokud se do vnitrostranického klání kvalifikuje více než jeden kandidát, rozhoduje o vítězi hlasování všech členů strany a přidružených organizací, jako jsou odborové svazy. Vítěz se následně stane předsedou vlády poté, co dosavadní premiér složí demisi do rukou panovníka.

Ačkoli o časovém harmonogramu výběru lídra oficiálně rozhoduje řídící orgán strany, Starmer dnes uvedl, že nominace budou zahájeny 9. července a uzavřeny před parlamentními prázdninami, které jsou naplánovány na 16. července. Pokud by došlo k vnitrostranickému klání o post lídra, mělo by být završeno do zahájení nové parlamentní schůze, které je naplánováno na 1. září, napsala agentura Reuters.

Starmer uvedl, že o svém rozhodnutí dnes ráno informoval krále Karla III., a slíbil, že bude podporovat svého nástupce.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na Starmerovo oznámení ocenila jeho úsilí o oživení vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po brexitu a také jeho podporu Ukrajině.

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Třinecké železárny drží zisk jen díky úsporám. Šéf varuje před neudržitelným stavem

Třinecké železárny
ČTK
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Třinecké železárny zůstaly v zisku, ale jen těsně. Tržby klesly na 44,5 miliardy korun a šéf firmy varuje, že současný výsledek je v krizi evropského ocelářství dlouhodobě neudržitelný.

Třineckým železárnám loni klesly tržby ze 47,4 miliardy na 44,5 miliardy korun. Meziročně tak byly nižší o šest procent. Podnik přesto zůstal v zisku, vydělal 186 milionů korun. Proti předchozímu roku to ale bylo necelých 60 procent.

Podle generálního ředitele Romana Heideho je takový výsledek v současných podmínkách ocelářství nízký a dlouhodobě neudržitelný. Firma podle něj čelí jedné z největších a nejdelších krizí v oboru.

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Důsledné úspory a efektivní hospodaření

„Odráží však realitu posledních tří let – extrémní tlak na náklady, ceny i regulaci. Jako jedna z mála ocelářských firem ale pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti,“ uvedl Heide. Zisk se podle něj podařilo udržet hlavně díky důsledným úsporám a efektivnímu hospodaření.

Třinecké železárny loni vyrobily 2,424 milionu tun surové oceli, zhruba stejně jako v roce 2024. Firma ale doplácí na nižší prodejní ceny ocelářských výrobků, slabou poptávku a vysoké náklady, zejména na energie a emisní povolenky.

Na celý evropský ocelářský sektor podle společnosti dopadá také geopolitická nejistota a tlak levných dovozů ze zemí mimo Evropskou unii. Ty podle firmy nepodléhají stejně přísné a nákladné regulaci jako evropští výrobci.

Celá skupina Moravia Steel, která zaměstnává kolem 15 tisíc lidí, vytvořila konsolidovaný čistý zisk 748 milionů korun. Její tržby dosáhly 59 miliard korun, rovněž zhruba o šest procent méně než o rok dříve.

Třinecké železárny zároveň pokračovaly v investicích. Loni do modernizace výroby, snižování provozních nákladů, obnovy zařízení, robotizace a automatizace vložily 1,51 miliardy korun. O rok dříve investice činily 1,57 miliardy.

TŽ jsou posledním integrovaným výrobcem oceli v Česku a na domácí produkci se podílejí přibližně 97 procenty. Zaměstnávají více než 6500 lidí. Vyrábějí hlavně dlouhé válcované výrobky, například válcovaný drát, tvarovou a tyčovou ocel, kolejnice, bezešvé trubky nebo hutní polotovary.

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Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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EasyJet odmítl miliardovou nabídku. Castlelake jde přímo za akcionáři

easyJet
ČTK
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EasyJet odmítl už třetí nabídku na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake. Ta podle Bloombergu oceňuje britské aerolinky na 4,74 miliardy liber a po neúspěchu u vedení se obrací přímo na akcionáře.

Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet odmítly už třetí nabídku na převzetí od americké investiční společnosti Castlelake. Ta se proto se svým nejnovějším návrhem, který firmu oceňuje zhruba na 4,74 miliardy liber (více než 132 miliard korun), obrací přímo na akcionáře. Uvedla to agentura Bloomberg.

Nejnovější nabídka Castlelake činila 625 pencí za akcii. Byla tak vyšší než předchozí návrh ve výši 560 pencí z 12. června. Akcie EasyJetu po zveřejnění informací v úvodu londýnského obchodování rostly až o 3,7 procenta na 522,8 pence.

easyJet plc · LSE: EZJ

Akcie easyJet

Aktuální kotace se pohybuje kolem 519 pencí za akcii. Za poslední měsíc titul výrazně posílil.

Aktuálně ≈ 519p ≈ £5,19 za akcii
Vývoj za poslední měsíc
zjednodušená křivka podle měsíční změny
1 měsíc +48,6 %
520p 435p 350p před měsícem nyní ≈ 349p ≈ 519p
Cena ≈ 519p kotace v GBX / pencích
Měsíční změna +48,6 % výrazný růst za 1 měsíc
Trh LSE London Stock Exchange
Zdroj: Hargreaves Lansdown, AJ Bell, TradingView. Data jsou zpožděná a slouží pouze jako informační přehled, nikoli jako investiční doporučení.

Nákup „pod cenou“

EasyJet tvrdí, že nabídka není v nejlepším zájmu akcionářů. Castlelake zároveň obvinil, že se snaží společnost koupit „pod cenou“. Představenstvo aerolinek uvedlo, že dál věří strategii firmy i její schopnosti vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.

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Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.

Josef Tuček

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Podle EasyJetu je firma v silné pozici. Opírá se o rozvahu s investičním ratingem, čistou hotovostní pozici, vysokou spokojenost zákazníků i silné zapojení zaměstnanců.

Castlelake už na konci května oznámil, že zvažuje nabídku na převzetí britského dopravce. Jako americká firma ale nemůže plně ovládnout evropské letecké aktivum, a proto by k úspěšnému převzetí potřebovala partnera. V pondělí uvedla, že spojila síly s Markem Breenem a Peterem Bellewem, bývalým manažerem EasyJetu.

Atraktivní letištní sloty

EasyJet je pro investory zajímavý mimo jiné díky atraktivním letištním slotům v Miláně, Ženevě či na londýnském Lutonu. Provozuje také moderní flotilu letadel typu Airbus A320, která patří k nejrozšířenějším dopravním letounům.

Představenstvo EasyJetu nabídku znovu označilo za oportunistickou. Tvrdí, že přichází ve chvíli, kdy cenu akcií firmy zasáhly dopady války v Íránu, která zvýšila ceny paliv pro aerolinky po celém světě.

Castlelake naopak uvedl, že vedení EasyJetu neprojevilo ochotu smysluplně jednat. Proto se firma rozhodla oslovit přímo akcionáře. Nabídnout chce také částečnou akciovou alternativu, díky níž by investoři mohli v aerolinkách zůstat.

Boeing 737 MAX

Polské aerolinky chtěly po Boeingu miliardy za odstavené MAXy. Neuspěly

Zprávy z firem

Boeing ustál jeden z právních sporů kolem letadel 737 MAX. Federální porota v Seattlu odmítla žalobu polských aerolinek LOT, které po nucené odstávce strojů žádaly odškodnění 250 milionů dolarů, tedy asi 5,2 miliardy korun. Pro amerického výrobce jde o důležitý verdikt, LOT si ale zatím nechává otevřenou možnost dalšího postupu.

ČTK

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Největším jednotlivým akcionářem EasyJetu je rodina zakladatele Steliose Haji-Ioannoua s podílem 15,3 procenta. Přibližně 70 procent akcií drží investiční společnosti, vyplývá z dat sestavených agenturou Bloomberg.

Zapojení Petera Bellewa dodává nabídce další rozměr. Bellew byl provozním ředitelem EasyJetu, než krátce před pandemií odešel ke konkurenčnímu Ryanairu. Jeho odchod tehdy vyvolal soudní spor mezi oběma společnostmi. Působil také v Malaysian Airlines a naposledy v saúdskoarabském startupu Riyadh Air.

Mark Breen je generálním ředitelem poradenské společnosti Oneiros Aerospace. Dříve vedl několik menších a středně velkých aerolinek včetně saúdskoarabského nízkonákladového dopravce flyadeal a působil také v Oman Air.

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