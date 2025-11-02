Čtyři roky kouzel a čar
Jestli někdo pochyboval o tom, že šéfem sněmovny, třetím nejdůležitějším ústavním činitelem České republiky bude Tomio Okamura, pletl se. Bude. Koalice ANO, SPD a Motoristů ho nominuje. A on vyhraje.
Nová vládní koalice zároveň připravuje úpravu jednacího řádu sněmovny tak, aby budoucí opozice nemohla do výkonu vlády tolik kafrat, aby Babiše nebrzdila, jako to dělal Fialovi Babiš s Okamurou. Ti si za ještě současné vlády sebrali téměř osmdesát procent jednacího času sněmovny svými obstrukcemi, a bránili tak vládě vládnout.
Teď, když mají novou sto-osmičku, asi nějaké magické číslo, zatnou opozici tipec. První progresivní krok. Lidovci sice navrhnou na šéfa sněmovny svého Jana Bartoška, ale to už je jen labutí píseň. Lidovci by se měli po krachu Spolu věnovat sami sobě, abychom o nich za čtyři roky vůbec slyšeli.
Budoucí vláda, respektive Andrej Babiš, také představil programové prohlášení. To je takový nezávazný dárkový balíček pro všechny. Všem přidáme, učitelům, hasičům, policajtům. Hlavně důchodcům, odchod do důchodu se opět sníží na 65 let. Valorizace důchodů se vrátí do starých kolejí, tuhle voličskou základnu si prostě Babiš nenechá sebrat. Zároveň klesnou daně z příjmů firem zpátky z 21 na 19 procent a stát „podpoří“ živnostníky. Jak tohle salto mortale, tedy víc vydávat z eráru, a nemít na to peníze, budoucí kabinet vybalancuje, je otázkou.
Jedna odpověď se nabízí. Pomohou větší pravomoci státu při výběru daní. Pro celní správu, vylepšená daňová kobra. Ta opravdová kobra, had, není škrtič, používá jed. Takže vydělávající, kterých ubývá, nebudou zardoušeni, budou tedy asi otráveni.
Tomio Okamura je v programovém prohlášení za svou stranu smířlivý. Neklade si moc požadavků, s Babišem vlastně souzní. I když se oba kohouti moc nemusí. Ale Okamura bude mít flek, OK. Stačilo mu, že do programového prohlášení nacpal pasáž o nulové toleranci k nelegálním migrantům, tím splnil svůj volební plán.
Zatímco se klube nová vláda, Rakušan a Kupka, patrně budoucí šéf ODS a oba budoucí kandidáti na premiéra, už spřádají plány. Prý oba objedou celou republiku, obec po obci. Tedy, každý zvlášť. Chtějí použít recept Babiš. Otázkou je, co budou lidem vyprávět. Dno populismu už bylo naplněno. Mohou jen doufat v nějakou globální katastrofu. A to si jistě ani oni nepřejí.