České investiční fondy navyšují podíl v OC Westfield Černý Most
Investiční společnosti Upvest a RSJ zvýšily svůj podíl v pražském obchodním centru Westfield Černý Most na 31,3 procenta z předchozích 25 procent. Cenu transakce neuvedly. Podíl firmy zvýšily prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů CCM SICAV II. V příštím roce chtějí podíl v OC dále zvýšit na 40 až 49 procent. Většinovým vlastníkem obchodního centra zůstává francouzská firma Unibail-Rodamco-Westfield.
Fond CCM SICAV II peníze získal od právnických i fyzických osob. Za účelem dalšího zvýšení podílu v OC plánují firmy Upvest a RSJ založení dalších dvou fondů kvalifikovaných investorů.
O tom, že získaly čtvrtinový podíl v obchodním centru Westfield Černý Most, společnosti Upvest a RSJ informovaly letos v lednu. Výše transakce se odvíjela od dohodnuté hodnoty OC 553 milionů eur (podle aktuálního kurzu přibližně 13,4 miliardy korun).
Obchodní centrum Westfield Černý Most nedávno prošlo přestavbou za 70 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). V centru přibylo 30 obchodních jednotek, z čehož 22 tvoří restaurace a fast foody.
Investiční platforma Upvest vznikla v roce 2017, zaměřuje se na přímé podílové i dluhové investice soukromého kapitálu do nemovitostí. Společnost je součástí francouzské skupiny Société Générale, do níž patří také Komerční banka. Investiční skupina RSJ kolem podnikatele Libora Winklera se věnuje investicím do výstavby bytových a kancelářských budov či logistických a průmyslových areálů. Založená byla v roce 1994.
Firma Unibail-Rodamco-Westfield v Česku vlastní také OC Westfield Chodov a OC Metropole Zličín.
