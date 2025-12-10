České banky válcují region. Úvěry mají nejlevnější a téměř bez rizika
Střední a východní Evropa zažívá výrazné oživení financování komerčních nemovitostí. Podle nejnovějšího Property Lending Barometru KPMG roste chuť bank úvěrovat i investovat a české banky v regionu opět patří k premiantům. Mají jedny z nejlevnějších úvěrů, nejkvalitnější portfolia a český kapitál si dlouhodobě drží pozici nejsilnějšího investora v CEE.
Objem investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE dosáhl za prvních devět měsíců letošního roku zhruba sedmi miliard eur. Trend míří k překonání loňské hodnoty 8,8 miliardy eur, a to především díky aktivitě v Česku a Polsku. „Po letech nejistoty je trh znovu v pohybu. Banky zvyšují apetit financovat a investoři se vracejí,“ říká Pavel Kliment, partner KPMG.
Podíl bank, pro které je financování komerčních nemovitostí strategickou oblastí, vzrostl v CEE na 36 procent, v Česku dokonce na 40 procent. Loni šlo jen o čtvrtinu.
Český trh komerčních nemovitostí je pro investory stále atraktivní, a to primárně díky stabilním výnosům a růstu nabídky. Začátek roku přitom přinesl podle analýzy Knight Frank dokonce rekordní čísla. Vedle českých investorů pak byli významně aktivní také američtí investoři. Největší transakce se týkaly logistických a administrativně obchodních komplexů a také prestižního hotelu Hilton.
České komerční nemovitosti jsou v kurzu. Padají rekordní čísla
Reality
Český trh komerčních nemovitostí je pro investory stále atraktivní, a to primárně díky stabilním výnosům a růstu nabídky. Začátek roku přitom přinesl podle analýzy Knight Frank dokonce rekordní čísla. Vedle českých investorů pak byli významně aktivní také američtí investoři. Největší transakce se týkaly logistických a administrativně obchodních komplexů a také prestižního hotelu Hilton.
České úvěry: téměř bez problémů a s nejnižší marží
České banky v průzkumu zabodovaly. Mají téměř stoprocentní podíl bezproblémových úvěrů, řadí se k nim nejnižší úrokové marže v regionu (společně se Slovenskem) a až 80 procent z nich očekává, že jejich úvěrové portfolio v komerčních nemovitostech bude příští rok dále růst. Na opačné straně spektra stojí banky v Bulharsku a Rakousku, které stále řeší nejvyšší podíl problémových úvěrů.
V Česku tvoří financování nové výstavby 33 procent úvěrového portfolia bank, což je nejméně v CEE (méně má už jen Rakousko). Meziročně však došlo k mírnému oživení, loni šlo o 29 procent.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou
Reality
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Banky v celém regionu letos preferují hlavně rezidenční projekty, zatímco dříve vedly logistika a průmysl. Retail parky porážejí velká obchodní centra a nejmenší zájem panuje o hotely a resorty.
Podmínky úvěrů zůstávají pevné, jen občasné rozvolnění
Úrokové marže jsou stabilní, polovina bank je drží na stejné úrovni, mírné snížení přiznává přes 40 procent. Parametry typu DSCR, LTV nebo předpronájmy se napříč regionem prakticky nemění. V Česku a Polsku je vidět jen velmi opatrné rozvolnění LTC (Loan-to-Cost ukazuje, jak velkou část celkových nákladů na projekt je banka ochotná profinancovat. Využívá se hlavně u nové výstavby, protože bere v potaz kompletní rozpočet stavby. Čím je LTC nižší, tím více vlastního kapitálu musí developer do projektu vložit pozn.red.), ale nejde zatím o trend.
Čeští investoři získali dvě klíčové budovy na Václavském náměstí a odborníci mluví o začátku nové vlny, která může přepsat vlastnickou mapu centra města.
Tichý lov na Václaváku: Koh-i-noor získal secesní palác, Pytloun obří hotel
Reality
Čeští investoři získali dvě klíčové budovy na Václavském náměstí a odborníci mluví o začátku nové vlny, která může přepsat vlastnickou mapu centra města.
Umělá inteligence proniká do bankovních procesů rychleji než v loňském roce, i když většinou zatím jen v pilotním režimu. Podíl bank, které AI vůbec nevyužívají, klesl z 69 na 49 procent. Nejrychleji technologii adoptují Maďarsko a Polsko, zatímco Česko zůstává opatrnější. AI dnes slouží především ke zvyšování produktivity: od generování textů přes sumarizaci dokumentů až po práci s daty. Do samotného schvalování úvěrů však zatím zasahuje jen okrajově.
Zatímco v regionu se růst důrazu na ESG spíše stabilizuje, Rakousko jde opačným směrem. Více než 80 procent rakouských bank odmítlo financování kvůli nesouladu s ESG, což je dvojnásobek regionálního průměru.
Silnější ESG pravidla se týkají zejména energetické efektivity, fyzických rizik, využití CRREM a měření uhlíkové stopy.
Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.
Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil
Reality
Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.
V Česku je velmi zdravý komerční nemovitostní sektor, říká v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club Katarína Brydone, generální ředitelka společnosti Colliers v ČR. Firma je lídrem v oblasti poradenství s komerčními nemovitostmi.
Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone
Reality
V Česku je velmi zdravý komerční nemovitostní sektor, říká v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club Katarína Brydone, generální ředitelka společnosti Colliers v ČR. Firma je lídrem v oblasti poradenství s komerčními nemovitostmi.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.