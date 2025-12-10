České banky válcují region. Úvěry mají nejlevnější a téměř bez rizika

Nový magazín právě vychází!

Střední a východní Evropa zažívá výrazné oživení financování komerčních nemovitostí. Podle nejnovějšího Property Lending Barometru KPMG roste chuť bank úvěrovat i investovat a české banky v regionu opět patří k premiantům. Mají jedny z nejlevnějších úvěrů, nejkvalitnější portfolia a český kapitál si dlouhodobě drží pozici nejsilnějšího investora v CEE.

Objem investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE dosáhl za prvních devět měsíců letošního roku zhruba sedmi miliard eur. Trend míří k překonání loňské hodnoty 8,8 miliardy eur, a to především díky aktivitě v Česku a Polsku. „Po letech nejistoty je trh znovu v pohybu. Banky zvyšují apetit financovat a investoři se vracejí,“ říká Pavel Kliment, partner KPMG.

Podíl bank, pro které je financování komerčních nemovitostí strategickou oblastí, vzrostl v CEE na 36 procent, v Česku dokonce na 40 procent. Loni šlo jen o čtvrtinu.

České úvěry: téměř bez problémů a s nejnižší marží

České banky v průzkumu zabodovaly. Mají téměř stoprocentní podíl bezproblémových úvěrů, řadí se k nim nejnižší úrokové marže v regionu (společně se Slovenskem) a až 80 procent z nich očekává, že jejich úvěrové portfolio v komerčních nemovitostech bude příští rok dále růst. Na opačné straně spektra stojí banky v Bulharsku a Rakousku, které stále řeší nejvyšší podíl problémových úvěrů.

V Česku tvoří financování nové výstavby 33 procent úvěrového portfolia bank, což je nejméně v CEE (méně má už jen Rakousko). Meziročně však došlo k mírnému oživení, loni šlo o 29 procent.

Banky v celém regionu letos preferují hlavně rezidenční projekty, zatímco dříve vedly logistika a průmysl. Retail parky porážejí velká obchodní centra a nejmenší zájem panuje o hotely a resorty.

Podmínky úvěrů zůstávají pevné, jen občasné rozvolnění

Úrokové marže jsou stabilní, polovina bank je drží na stejné úrovni, mírné snížení přiznává přes 40 procent. Parametry typu DSCR, LTV nebo předpronájmy se napříč regionem prakticky nemění. V Česku a Polsku je vidět jen velmi opatrné rozvolnění LTC (Loan-to-Cost ukazuje, jak velkou část celkových nákladů na projekt je banka ochotná profinancovat. Využívá se hlavně u nové výstavby, protože bere v potaz kompletní rozpočet stavby. Čím je LTC nižší, tím více vlastního kapitálu musí developer do projektu vložit pozn.red.), ale nejde zatím o trend.

Umělá inteligence proniká do bankovních procesů rychleji než v loňském roce, i když většinou zatím jen v pilotním režimu. Podíl bank, které AI vůbec nevyužívají, klesl z 69 na 49 procent. Nejrychleji technologii adoptují Maďarsko a Polsko, zatímco Česko zůstává opatrnější. AI dnes slouží především ke zvyšování produktivity: od generování textů přes sumarizaci dokumentů až po práci s daty. Do samotného schvalování úvěrů však zatím zasahuje jen okrajově.

Zatímco v regionu se růst důrazu na ESG spíše stabilizuje, Rakousko jde opačným směrem. Více než 80 procent rakouských bank odmítlo financování kvůli nesouladu s ESG, což je dvojnásobek regionálního průměru.

Silnější ESG pravidla se týkají zejména energetické efektivity, fyzických rizik, využití CRREM a měření uhlíkové stopy.

Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.

Ke zlepšení na českém realitním trhu může podle expertů dojít teprve až v okamžiku, kdy zmizí zbytečné administrativní překážky, které brzdí výstavbu, a když zde budou ze strany státu garantovány i dlouhodobé jistoty. Nejhorší na současné situaci na realitním trhu totiž podle Václava Vidličky z crowdfundingové společnosti Fingood je, když na trhu panuje nejistota a nejsou nastolená jasná pravidla, takže se vůbec neví, co bude dál. A to se týká nejen zjednodušení povolovacích procesů a nastolení smysluplné legislativy bez zbytečných komplikací, ale i finalizace nového stavebního zákona.

Další z klíčových věcí pro rok 2026 by pak podle Jana Sadila z developerské společnosti JRD mělo být i dotažení dlouho očekávaného Metropolitního plánu Prahy. „Nejenže by se tím mohly odblokovat povolovací procesy, ale bude to pro nás znamenat i výzvu, protože budeme mimo jiné také konečně vědět, kde můžeme stavět a kde ne,“ poznamenal Sadil.

Na závěrečném setkání Realitního Clubu v roce 2025 se v restauraci Lví dvůr diskutovalo o tom, kam se český realitní trh v roce 2026 posune Redakce Newstreamu zároveň pokřtila nejnovější magazín Realitní Club. 21 fotografií v galerii

Nejde ale jen o ceny stavebních materiálů

Novou výstavbu v Česku ale čím dál více komplikují také problémy s rostoucími cenami materiálů a stavebních prací. Jen za posledních 10 let ceny stavebních prací pro bytovou výstavbu vzrostly podle KPMG o 120 procent a u nebytové výstavby o 70 procent. Inflace se přitom zvedla jen o 54 procent. 

Na realitním trhu ale nejde jen o cihly a beton. „Je to i o ceně práce a faktu, že ve stavebnictví chybí především lidé. Zatímco v roce 2008 ve stavebnictví pracovalo přes 267 tisíc lidí, v roce 2016 to bylo už jen 205 tisíc a nyní jsme se dostali na 217 tisíc. Ti lidé, kteří v tomto segmentu byli a nyní tam chybí, se už ale nevrátí a bude třeba vyřešit problém, jak je nahradit,“ upozornil Jan Kupec z KPMG. Chybějící lidé jsou zásadním problém českého realitního trhu, zdůraznil také Pavel Šatný ze společnosti Doornite, která kvůli tomu musela v minulosti hledat své zaměstnance například až na dalekých Filipínách. 

Bez zaměstnanců z ciziny to nepůjde

A obdobné problémy zmiňovali i další odborníci. Podle Vidličky je navíc už nyní zřejmé, že to v Česku do budoucna bez importu cizinců ani nepůjde. A i v tomto ohledu bude nutná podpora státu, aby se celý proces zaměstnávání cizinců zjednodušil a nebyla to akce na dlouhé roky. „Také jsme si najímali zaměstnance v zahraničí. A například s Filipínci to byl proces více než tři čtvrtě roku,“ potvrdil Tomáš Jelínek z realitní společnosti Century 21 a dodal, že by rozhodně ocenil, kdyby se takto zdlouhavý proces zrychlil. Není podle něj vůbec jasné, co na tom trvá tak dlouho, když nejde ani o utečence, ale naopak jde o klasické zaměstnance na základě kontraktů.

A jaké další změny se dotknou Čechů

Vzhledem k tomu, že Česko patří v EU k zemím s nejhorší dostupností bydlení pro mladé, bude se do budoucna podle expertů muset změnit také celkový přístup obyvatel k vlastnictví bytů a domů. Podle Jiřího Vančury z Trinity Bank s tím souvisí hned několik věcí. Jednak tu je řada Čechů ze starší generace, kteří stále bydlí ve velkých bytech, a i tyto nemovitosti se v budoucnu objeví na trhu. Dále tu je podle něj trend, že lidé i mimo velká města a lukrativní lokality si začínají čím dál více brát hypotéky i na druhý či třetí byt na secondhandovém realitním trhu. Často to berou jako jedinou možnost uchování hodnoty úspor a rodinného majetku. To ale podle Vančury nedává v takovýchto případech mnohdy smysl.

„U drahých bytů třeba v Praze nemám takové obavy z poklesu cen. Jiná otázka to je u secondhandových bytů v menších městech, které jsou často starší a budou například nutně potřebovat nákladné rekonstrukce. To si ale právě lidé takto investující v regionech často neuvědomují a domnívají se, že ceny nemovitostí nemohou nikdy klesnout. Očekávají, že se takto zajistí třeba na stáří, což se jim nemusí vyplatit,“ poznamenal Vančura.

A s tím nakonec souvisí i nutnost dalšího vzdělávání obyvatel. Problém podle Jana Hrubého z RE/MAX totiž je, že většina lidí v Česku investování do nemovitostí vůbec nerozumí a bude tak nutné zajistit, aby se i v tomto ohledu zlepšovala finanční gramotnost.

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Udržitelná architektura už dávno není okrajovým zájmem, ale stává se novou gramotností. A právě tuto proměnu letos s nebývalou intenzitou ukázala soutěžní přehlídka DIPLOM.KY, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů. Do 26. ročníku se přihlásilo 114 absolventů z českých architektonických škol a jejich společným jmenovatelem byla snaha hledat řešení, která přesahují estetiku i funkci. V centru pozornosti stála udržitelnost, recyklace, dostupné bydlení, role komunity a vztah města a krajiny.

1.místo: Budilův projekt představuje konkrétní model udržitelné, cirkulární architektury v českém prostředí. 1.místo: Navržený objekt multiprogramového využití (výrobní zóna, dílny, ateliéry, co-working, kulturní prostory, sdílené bydlení, kantýna či maloobchod) je sestaven z opakovaně použitých železobetonových prvků, železničních kolejnic a dalších recyklovaných materiálů z okolí Plzně. 1.místo: Porotu zaujala komplexnost, přesvědčivost a hloubka projektu. 17 fotografií v galerii

Když předsedkyně poroty, architektka Jana Janďourková Medlíková, mluvila o letošních diplomkách, zmiňovala „odbornou jistotu“ i schopnost mladých autorů reagovat na výzvy dneška. Slova, která mohou znít jako fráze, ale právě v letošní sadě oceněných prací dostávají velmi konkrétní podobu.

Cirkulace jako manifest

První místo získal projekt, který v sobě spojuje odvahu, architektonickou disciplínu i pozorné čtení městského prostředí. David Budil z Akademie výtvarných umění v Praze navrhl Cirkulární centrum Plzeň jako dům poskládaný z opakovaně použitých železobetonových prvků, kolejových nosníků a dalších materiálů nalezených v okolí města.

Je to stavba, která nevyužívá recyklované prvky jen jako technický detail, ale jako tématický rámec celé architektury. Budilův dům je výrazný, mnohovrstevnatý, a přitom pevně zakotvený v městské struktuře. Dotváří rozpadlý blok u křižovatky U Jána a zároveň představuje novou interpretaci nárožní stavby v dnešním městě.

Porota ocenila „vyzrálou architekturu, která dokáže být někdy měkká a jindy technicistně strohá“, ale vždy drží jednotný jazyk. Cirkulární centrum není utopií ani provokací. Působí jako velmi uvěřitelný model, jak by mohly české městské brownfieldy získat nový život a zároveň jak může architektura reagovat na dostupnost materiálů a na klimatickou situaci.

Škola jako městský organismus

Druhé místo patří Haně Sauko z pražské UMPRUM. Její projekt Škola – komunita – město zasazuje vzdělávání do širšího společenského rámce. V areálu bývalé Pragy navrhla takovou školu, která není uzavřeným objektem, ale prostupnou součástí města. Nabízí flexibilní klastrové učebny, prostory pro komunitní aktivity i městský charakter, který se nesnaží izolovat děti od reality, ale naopak je s ní kultivovaně propojovat. Návrh je přesvědčivý právě tím, že spojuje teorii s urbanistickou i architektonickou praxí. Škola zde funguje jako živý, měnící se organismus.

Třetí místo získala Valentýna Zítková z Fakulty architektury ČVUT. Její práce Obec k obci sedá vychází z detailní analýzy sedmi obcí a hledá jemné, dlouhodobé zásahy, které mohou vést k jejich přirozenému rozvoji. Zítková svým přístupem dokazuje, že architektura není jen otázkou velkých gest. Často tkví v drobných, precizně promyšlených zásazích, které dokážou měnit krajinu i životní rytmus komunity. Kvalita jejího grafického zpracování navíc pozvedla projekt na velmi profesionální úroveň.

Jedním z nejzajímavějších momentů letošní přehlídky bylo čestné uznání pro práci Marie Školové z Mendelovy univerzity v Brně. Její projekt Haldy a město se věnuje postindustriálním ostravským uhelným haldám, které dosud stojí někde na hraně mezi industriální pamětí a nevyužitým potenciálem.

Školová vytvořila katalog hald, který kombinuje systematickou typologii, míru potřebných zásahů a návrhy možného rozvoje. Od nové smíšené čtvrti Zárubek po rekreační nebo výzkumné krajiny nabízí práci, která má jak emocionální sílu, tak jasnou urbanistickou logiku. Její přístup je důkazem, že krajina se může stát rovnocenným aktérem městské budoucnosti. Zejména tam, kde jeden průmyslový příběh končí a jiný může začít.

Druhé čestné uznání porota udělila Matěji Šépkovi z FA ČVUT. Jeho projekt Kostel a komín pracuje s nevyužívanou kotelnou na sídlišti Řepy a mění ji v komunitní a duchovní centrum. Jde o návrh, který s úctou k původní industriální stavbě otevírá nový typ sakrálního prostoru. Velkorysá dřevěná střešní konstrukce se světlíky přináší světlo dovnitř, zatímco starý komín se proměňuje ve výraznou dominantu - novodobou věž.

Kaple Panny Marie Bolestné

