Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer
Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.
To ale není hlavní příběh života Radima Passera. On vydělal miliardy korun na developmentu. Je to jeden z nejzkušenějších developerů v Česku. Začal v této branži podnikat na začátku devadesátých let, nyní je korunový miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Ale něco tomu předcházelo.
„Narodil jsem se na Praze 4, na Brumlovce jsem jako fotbalový mládežnický hráč často byl,“ říká Passer. To ale nemá úplně souvislost s jeho podnikáním na Brumlovce. Možná má.
V devadesátých letech začal podnikat, v roce 1991 založil svou developerskou firmu. Úspěšnou. Stavěním kanceláří na Brumlovce se stal jedním z nejbohatších Čechů. Ale přišla změna. Teď tento král kanceláří začíná stavět byty, stovky bytů.
Možná to spolu nesouvisí, ale miliardář z Brumlovky bude stavět byty zase na Brumlovce. Další tedy ještě kousek vedle, v Roztylech.
Z fotbalisty miliardářem
Jak se z mladého fotbalisty stal miliardář? „Mělo to přirozený vývoj. Vyrostl jsem na Spořilově, na Praze 4. Tatínek zprivatizoval ve velké privatizaci v první polovině devadesátých let firmu Pražská stavební obnova,“ říká Passer. Firma měla ve vlastnictví tři a půl hektaru stavebních pozemků na Brumlovce. Tím celá sága obřího developerského boomu Radima Passera začala.
Jeho rodiče ekonomickou tíhu celého projektu neunesli. „Vzali jsme si balon na svoji stranu hřiště,“ říká Passer fotbalovou hantýrkou. Je vášnivým fanouškem pražských Bohemians.
Jeho firma Passer Invest „něco“ začala připravovat a „bavilo nás to na přelomu tisíciletí,“ kdy prý již na Brumlovce „něco“ bylo hotovo. Prostě neuvěřitelný příběh. Z toho „něčeho“ vzniklo dvacet kancelářských budov na nejvyšší úrovni, jakýsi hub v Praze.
Po třičtvrtě hodině rozhovoru jsem se zeptal pana Passera, proč se v roce 1998, ve svých 35 letech, obrátil na víru. „Po dlouhém čekání se nám narodil chlapeček. Když mu bylo šest týdnů, zjistili jsme, že má v hlavičce nádor a nemá žádnou šanci na přežití.“
V rozhovoru jsme se dále bavili o tom, proč se pustil do výstavby bytů, když se třicet let soustředil na kancelářský sektor. Jak budou jeho nájemní byty vypadat? Budou plně vybavené?
