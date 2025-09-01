Vyberte si z našich newsletterů

Když mi zemřel syn, našel jsem Boha, říká miliardář Radim Passer

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.

To ale není hlavní příběh života Radima Passera. On vydělal miliardy korun na developmentu. Je to jeden z nejzkušenějších developerů v Česku. Začal v této branži podnikat na začátku devadesátých let, nyní je korunový miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Ale něco tomu předcházelo.

„Narodil jsem se na Praze 4, na Brumlovce jsem jako fotbalový mládežnický hráč často byl,“ říká Passer. To ale nemá úplně souvislost s jeho podnikáním na Brumlovce. Možná má.

V devadesátých letech začal podnikat, v roce 1991 založil svou developerskou firmu. Úspěšnou. Stavěním kanceláří na Brumlovce se stal jedním z nejbohatších Čechů. Ale přišla změna. Teď tento král kanceláří začíná stavět byty, stovky bytů.

Možná to spolu nesouvisí, ale miliardář z Brumlovky bude stavět byty zase na Brumlovce. Další tedy ještě kousek vedle, v Roztylech.

Z fotbalisty miliardářem

Jak se z mladého fotbalisty stal miliardář? „Mělo to přirozený vývoj. Vyrostl jsem na Spořilově, na Praze 4. Tatínek zprivatizoval ve velké privatizaci v první polovině devadesátých let firmu Pražská stavební obnova,“ říká Passer. Firma měla ve vlastnictví tři a půl hektaru stavebních pozemků na Brumlovce. Tím celá sága obřího developerského boomu Radima Passera začala.

Jeho rodiče ekonomickou tíhu celého projektu neunesli. „Vzali jsme si balon na svoji stranu hřiště,“ říká Passer fotbalovou hantýrkou. Je vášnivým fanouškem pražských Bohemians.

Jeho firma Passer Invest „něco“ začala připravovat a „bavilo nás to na přelomu tisíciletí,“ kdy prý již na Brumlovce „něco“ bylo hotovo. Prostě neuvěřitelný příběh. Z toho „něčeho“ vzniklo dvacet kancelářských budov na nejvyšší úrovni, jakýsi hub v Praze.

Po třičtvrtě hodině rozhovoru jsem se zeptal pana Passera, proč se v roce 1998, ve svých 35 letech, obrátil na víru. „Po dlouhém čekání se nám narodil chlapeček. Když mu bylo šest týdnů, zjistili jsme, že má v hlavičce nádor a nemá žádnou šanci na přežití.“

V rozhovoru jsme se dále bavili o tom, proč se pustil do výstavby bytů, když se třicet let soustředil na kancelářský sektor. Jak budou jeho nájemní byty vypadat? Budou plně vybavené?

Radim Passer byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify i Apple Podcasts.

Tusk ukázal Leyenové ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci

Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci
ČTK
ČTK
Dalibor Martínek

Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.

Přes bělorusko-polskou hranici se v posledních letech do EU snaží dostat lidé z krizových regionů světa, jako je Blízký východ nebo části Afriky. Polsko obviňuje režim v Bělorusku, že je k východní hranici EU dováží organizovaně. Podle Tuska nejde o migraci, ale „o skupiny organizované běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jejichž úkolem je fyzicky útočit na polskou a evropskou hranici“. Varšava kvůli tomu navzdory domácí i mezinárodní kritice omezila právo na azyl.

Běloruští vojáci 10 fotografií v galerii

Polský premiér varoval, že sedmadvacítce nezajistí bezpečnost ústupky vůči Putinovi, což podle něho dokládá i poslední dění na Ukrajině, proti které Rusko tři a půl roku vede útočnou válku. Ve čtvrtek ruská armáda podnikla rozsáhlý kombinovaný útok na Kyjev, při kterém zahynulo 25 lidí.

Von der Leyenová řekla, že Polsko bude největším beneficientem nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení.

Jitka Látal Znamenáčková

Diplomatka: Česko se stalo konstruktivním hráčem v Bruselu, hlavně kvůli Ukrajině

Politika

Poslední tři roky v evropské diplomacii byly horská dráha, hodnotí česká diplomatka Jitka Látal Znamenáčková. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," říká. Vytvářet kompromis v ožehavých tématech je ale stále těžší.

ČTK

Přečíst článek

Běloruští vojáci na místě

Tusk na závěr jejich společného vystoupení prozradil, že krátce před ním dostal od ochranky doporučení, aby brífink zrušili nebo ho přesunuli jinam, protože se někde objevili běloruští vojáci s dlouhými zbraněmi. Ptal se von der Leyenové, jestli je připravená na tom místě vystoupit. „Uslyšel jsem slova, jaká jsem chtěl slyšet: nula ústupků,“ uvedl Tusk. „Nikdo nás tu nebude strašit, jsme tu proto, abychom ukázali skutečné evropské odhodlání,“ dodal. Na sociální síti X zveřejnil fotografii člena polské Státní ochranné služby, která má na starost bezpečnost nejdůležitějších lidí v zemi, jak se přes hraniční bariéru navzájem sleduje s běloruským vojákem v masce. Von der Leyenová „na vlastní oči viděla, jaká je situace na východní hranici EU a Polska“, napsal Tusk.

Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem. S jejich představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.

Ministři vnitra Polska, Finska a trojice pobaltských států se v pátek obrátili na Evropskou komisi s žádostí o dodatečné financování zabezpečení hranic. Jde jim zejména o peníze na pokročilé technologie leteckého sledování a technologie pro obranu proti dronům.

