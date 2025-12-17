Harden Construction vstupuje do Česka. První halu staví na Mostecku
Mezinárodní generální dodavatel Harden Construction zahájil první projekt v Česku. V průmyslové zóně na Mostecku staví halu na míru konkrétnímu nájemci.
Mezinárodní stavitel Harden Construction rozjel svůj první projekt v Česku. V průmyslové zóně Business Park Most Joseph zahájil výstavbu haly o rozloze přes pět hektarů. Objekt vzniká v režimu Build-to-Suit, tedy přesně podle potřeb konkrétního nájemce.
Společnost se zaměřuje na výstavbu průmyslových budov pro výrobu, skladování a e-commerce. Zkušenosti má především z Německa a Polska, kde se podílela na realizaci logistických parků, distribučních center i výrobních hal.
Česko jako strategický trh
„Česká republika je pro nás velmi atraktivním trhem s obrovským potenciálem. Skvělá geografická poloha v kombinaci s dlouhou průmyslovou tradicí vytváří ideální podmínky pro rozvoj moderního průmyslu,“ říká Marek Čepela, výkonný ředitel Harden Construction CZ.
Podle něj se český trh vyznačuje vysokými nároky na kvalitu průmyslových staveb, zejména z hlediska udržitelnosti a technologického řešení. „To potvrzuje i náš první projekt,“ dodává Čepela, který má více než 20 let zkušeností ve stavebnictví a dříve působil mimo jiné ve společnostech Hochtief a Siemens Engineering.
V areálu Business Park Most Joseph bude firma stavět na jedné z posledních volných ploch první etapy této strategické průmyslové lokality.
Podle společnosti jde o důležitý milník, který potvrzuje její ambici rozšiřovat aktivity ve střední Evropě. V evropském portfoliu má Harden Construction více než 1,2 milionu metrů čtverečních realizovaných budov. Mezi její klienty patří například H&M, Samsung Electronics, Danfoss, Action, Carrefour či DB Schenker.
Důraz na udržitelnost
Nový areál na Mostecku bude usilovat o certifikaci BREEAM New Construction na úrovni Excellent. Součástí projektu mají být tepelná čerpadla, systémy zpětného využití dešťové a užitkové vody, dobíjecí stanice pro elektromobily či kvalitní zateplení.
Výstavba má přinést nové pracovní příležitosti a posílit roli regionu jako významného logistického uzlu v severních Čechách.
