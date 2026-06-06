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newstream.cz Názory David Ondráčka: Evropa není muzeum bez perspektivy. SoftBank a další ukazují opak

David Ondráčka: Evropa není muzeum bez perspektivy. SoftBank a další ukazují opak

Francouzský prezident Emmanuel Macron a generální ředitel SoftBank Masajoši Son po pracovní snídani v rámci iniciativy Choose France v Elysejském paláci v Paříži dne 1. června 2026.
profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Japonská SoftBank plánuje investovat až 75 miliard eur do rozvoje AI infrastruktury ve Francii. Pro všechny, kdo Evropu rádi odepisují jako unavený kontinent bez budoucnosti, je to nepohodlná připomínka. Evropa pořád nabízí talent, technologie, výzkum, průmyslové know-how i globálně silné firmy.

Částka 75 miliard eur není malá. Kdyby si japonští investoři nechali poradit od znalců na české síti X (dříve Twitteru), rychle by zjistili, jak jsou vlastně naivní. Evropa přece nemá budoucnost, nic inovativního se v ní neděje a celý kontinent už jen čeká na důchod.

Tolik k naší často neinformované a únavné debatě o tom, jak je Evropa úplně ztracená a nemá světu co nabídnout.

Sítě hlásí pád EU, ale investoři posílají miliardy

V posledních letech se stalo módou Evropu odepisovat. Zvlášť v Česku a v některých hlasitých kruzích. Evropa prý stárne, je přeregulovaná, ztrácí dech a budoucnost patří výhradně Americe a Asii. Člověk by skoro nabyl dojmu, že mezi Lisabonem a Helsinkami už nikdo nic nevymýšlí a všichni jen čekají, až zhasnou světla.

Šéf SoftBank Masajoši Son

Toyota padla. SoftBank je po 20 letech nejhodnotnější japonskou firmou

Trhy

Japonský technologický gigant SoftBank se stal nejhodnotnější společností v zemi podle tržní kapitalizace. Masivní poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí katapultovala akcie společnosti, čímž SoftBank po více než dvaceti letech sesadil z trůnu automobilový a průmyslový gigant Toyota.

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Jenže realita je naštěstí podstatně pestřejší. Kapitál není charita. Velké globální firmy investují tam, kde vidí talent, výzkum, infrastrukturu, kvalifikovanou pracovní sílu a budoucí výnos. A přesně to v Evropě stále nacházejí.

Naší politické a ekonomické debatě by proto slušelo méně paniky a více sebevědomí. A také více faktů.

Když fakta kazí hezký příběh o pádu

Typickým příkladem je nizozemská společnost ASML, dnes jedna z nejhodnotnějších evropských firem. Je téměř nenahraditelným výrobcem strojů využívajících technologii extrémní ultrafialové litografie. Bez těchto zařízení by dnes nevznikaly nejpokročilejší čipy na světě.

ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou

Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob

Trhy

Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.

Stanislav Šulc

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Zatímco se část světa předhání v bombastických prohlášeních o technologické revoluci, Evropa vyrábí zařízení, bez nichž by tato revoluce vůbec nemohla existovat. To není špatná pozice pro kontinent, který má být údajně technologicky odepsaný.

Čipy, lodě a luxus. Na ‚civilizaci v úpadku‘ slušné

Evropské firmy dominují řadě oborů, které nejsou tak viditelné jako sociální sítě nebo mobilní aplikace, ale o to důležitější jsou pro fungování světové ekonomiky. Od průmyslových technologií přes farmaceutický výzkum až po sofistikované strojírenství.

Příkladem je námořní doprava. Významnou část globálního kontejnerového byznysu ovládají evropské společnosti. Švýcarská MSC, dánský Maersk nebo francouzská CMA CGM patří mezi klíčové hybatele světového obchodu. Když se zastaví jejich lodě, pozná to celý svět. To je strategická síla, ne periferie.

Lék Ozempic

Propouštění v Novo Nordisk: Může krize v Dánsku zasáhnout Česko?

Money

Vlna výpovědí v dánské společnosti Novo Nordisk mění náladu na pracovním trhu. Firma, která v posledních letech táhla ekonomický růst země, nyní brzdí nábor a propouští. Nepřímé dopady mohou zasáhnout i střední Evropu včetně českých aktivit společnosti.

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Stejně výrazná je evropská dominance v luxusním průmyslu. Evropské značky drží přibližně 70 procent světového trhu s high-end a luxusním zbožím a evropský luxusní sektor představuje byznys v řádu téměř bilionu eur ročně.

Nejde jen o módu a parfémy. Je to kombinace designu, inovací, marketingu, výroby, řemesla a schopnosti prodávat příběh s vysokou přidanou hodnotou. Tento byznys v Evropě rozhodně netrpí. Naopak.

Evropa má problémy. To ale není totéž co úpadek

Ano, Evropa má řadu problémů. Ostatně jako každá jiná velmoc, stát i kontinent. Byrokracie je u nás často absurdní, rozhodování pomalé a demografický vývoj nepříznivý. Jenže z toho automaticky neplyne civilizační úpadek.

Evropané, a Češi obzvlášť, mají zvláštní schopnost podceňovat sami sebe. Přitom Evropa stále patří mezi světová centra základního výzkumu, univerzitního vzdělávání, průmyslových inovací a technologického know-how.

Robotičtí poslíčci jsou připraveni vyrazit s objednaným nákupem k zákazníkovi.

EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém

Money

Evropská unie tento týden spustí nový investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů. Chce tak alespoň částečně dohánět náskok USA. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur, cílová částka je stanovena na pět miliard eur. Český kapitál nicméně v tuto chvíli ve fondu není, to může dále českým startupům omezit přístup k financování.

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Vznikají tu nové zajímavé start-upy, firmy s globálním potenciálem a celé technologické ekosystémy, které se sice nerodí tak hlučně jako v Silicon Valley, ale to neznamená, že neexistují.

Méně paniky, více sebevědomí

Vyprávění o nevyhnutelném evropském pádu je pohodlné, protože je jednoduché. Skutečnost je složitější. Evropa není ani ráj, ani skanzen. Je to kontinent, který se mění pomaleji, než bychom si přáli, ale rozhodně se nemění v bezvýznamnou periferii světa.

Možná bychom měli méně času věnovat sebelítostivému opakování, jak všechno prohráváme, a více si všímat toho, co stále umíme. Kontinent, který vyrábí technologie pro nejpokročilejší čipy, ovládá luxusní průmysl, významnou část světové dopravy a přitahuje desítky miliard eur investic do AI, nevypadá jako civilizace na odpis.

Vypadá spíš jako kontinent, který by si měl konečně přestat plést kritickou debatu se sebemrskačstvím.

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Lukáš Kovanda

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Česko se zapojí do boomu léků na obezitu. Novo Nordisk investoval u Prahy miliardy

Novo Nordisk
ČTK
ČTK
ČTK

Česko se zapojí do jednoho z nejvýnosnějších farmaceutických závodů současnosti. Novo Nordisk bude ve Středočeském kraji vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu, po nichž celosvětově prudce roste poptávka. Do závodu v Bohumili firma investovala několik miliard korun.

Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun, vyplývá z pozvánky na otevření závodu. V pátek 12. června se ho zúčastní mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a prezident společnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.

Firma továrnu v Jevanech koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů (téměř pět miliard korun). Novavax v závodě vyráběl součásti své covidové vakcíny, v roce 2020 zaměstnával 450 lidí. Předtím tam firma Baxter produkovala vakcíny proti prasečí chřipce, léky a séra se v místě vyrábějí od 20. let 20. století. Státu areál patřil do roku 2001.

Dánská firma Novo Nordisk vznikla v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako jsou obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 69 tisíc lidí.

Léčba obezity patří v současné době podle odborníků mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví, injekční přípravky firem Novo Nordisk a Eli Lilly užívají podle odhadů celosvětově desítky milionů lidí. V závodě v obci Bohumil nedaleko Jevan se dříve vyráběly například součásti covidové vakcíny firmy Novavax nebo vakcíny proti prasečí chřipce firmy Baxter.

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Petra Martínková

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Evropská unie až se 40 státy? Finský prezident zmiňuje Británii, Turecko i Kanadu

Alexander Stubb
ČTK
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Finský prezident Alexander Stubb vyzval Evropskou unii, aby v době geopolitických otřesů začala uvažovat mnohem ambiciózněji o svém rozšíření. Podle serveru CNBC Stubb prohlásil, že sedmadvacetičlenný blok by měl „myslet ve velkém“ a využít současný okamžik k posílení svého vlivu ve světě.

Na energetické konferenci ve finské metropoli uvedl, že EU by měla usilovat o rozšíření až na 40 států. Mezi možnými kandidáty jmenoval nejen země, které se s Bruselem dlouhodobě spojují, jako jsou Turecko, Norsko nebo Island, ale také Británii a Kanadu.

„V tuto chvíli musíme myslet ve velkém a geograficky se musíme rozšiřovat, nebo alespoň vytvořit dostatečně flexibilní formy členství, abychom přivedli dohromady 40 evropských států – nebo dokonce i neevropských,“ řekl Stubb.

Časově omezený prostor

Jeho výrok přichází v době, kdy se Evropa snaží reagovat na ruskou válku proti Ukrajině i kroky administrativy Donalda Trumpa. Podle Stubba je prostor pro rozšíření EU časově omezený. Varoval, že až válka na Ukrajině skončí nebo se změní americká administrativa, může politická vůle rychle zeslábnout.

Finský prezident zdůraznil, že evropská strategická autonomie a geopolitická síla často stojí na velikosti. Rozšiřování EU označil za jednu z nejúspěšnějších evropských politik.

Unie už nyní připravuje největší rozšíření za poslední generaci. O vstup do bloku usiluje devět kandidátských zemí. Mezi státy západního Balkánu jsou podle CNBC za favority považovány Černá Hora a Albánie, zatímco Ukrajina a Moldavsko se přibližují k zahájení formálních přístupových rozhovorů.

Stubb ale chce, aby se EU dívala i dál. Británii, která blok opustila v roce 2020, by podle něj měla přivést zpět, nebo ji alespoň dostat „co nejblíže“. Ještě výrazněji vyzněl jeho komentář ke Kanadě. „Nebylo by krásné, kdyby Kanada byla 28. státem Evropské unie místo 51. státem Spojených států?“ řekl Stubb v narážce na výroky Donalda Trumpa o možném připojení Kanady k USA.

Finský prezident otevřel i otázku Turecka, o němž se podle něj v debatě o rozšiřování EU mluví příliš málo. Z bezpečnostního hlediska by podle Stubba mělo být Turecko Evropské unii co nejblíže.

Alexandr Vondra
Aktualizováno

Vondra má problém v Bruselu. Transparency řeší jeho vazby na think-tank se zbrojaři

Politika

Český europoslanec Alexandr Vondra čelí podezření z možného střetu zájmů kvůli svému spojení s think-tankem Centrum transatlantických vztahů. Nevládní organizace Transparency International plánuje podle serveru Politico podat v pátek stížnost příslušnému výboru Evropského parlamentu. Vondra možný střet zájmů odmítl.

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Balkán jako citlivé místo Evropy

Za mimořádně důležitý označil také západní Balkán, který popsal jako jedno z nejcitlivějších míst Evropy. Zmínil Srbsko, Kosovo, Albánii, Černou Horu, Severní Makedonii i Bosnu a Hercegovinu.

Na severu pak podle něj stojí za pozornost Island a Norsko. Islandský parlament nedávno podpořil uspořádání referenda o tom, zda zahájit přístupové rozhovory s EU. Norsko podle médií znovu přehodnocuje vztah s Bruselem v době rostoucího mocenského soupeření mezi USA a Čínou.

„Musíme začít myslet ve velkém, pokud chceme ve světě prosazovat sílu. Ale kdo to udělá, kdy, kde a jak, to nevím,“ uzavřel Stubb.

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